Правителството на Румен Радев днес ще уволни бизнесдамата Цветелина Бориславова Карагьозова като почетен консул на Исландия в София. Това е т. 11 от дневния ред на заседанието на Министерския съвет, която предвижда и оттегляне на вече даденото съгласие за откриване на почетно консулство на Исландия в страната.

Почетните консули у нас имат определен статут, който им дава възможност да имат и дипломатически паспорт и своеобразна защита. Цветелина Бориславова, която през 90-те години на миналия ХХ век бе бизнеспартньор на бившия премиер Бойко Борисов и негова спътница в живота, е почетен консул на Исландия от 2006 г. Тя има участия и собственост в редица акционерни дружества, като "Пампорово" АД, "Токуда Банк" ЕАД, "Българо-американска кредитна банка" и др., пише "Сега".

На днешното си заседание Министерският съвет също така ще оттегли даденото съгласие за откриване на консулство на Италия във Варна, както и ще отнеме функциите на почетен консул на италианеца Антонио Таркуинио. Същевременно ще бъде гласувано да се отвори консулство на Италия в Сливен, като почетен консул ще стане Франко Миролио. Той е в Съвета на директорите на текстилното предприятие "Е.Миролио" в Сливен, което произвежда вълнени платове и прежди, а също управител на едноименната винарска изба в Еленово, край Нова Загора.