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Румен Радев днес ще уволни бизнесдамата Цветелина Бориславова Карагьозова като почетен консул на Исландия в София

Румен Радев днес ще уволни бизнесдамата Цветелина Бориславова Карагьозова като почетен консул на Исландия в София

15 Юли, 2026 08:50 962 18

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  • почетен консул

Почетните консули у нас имат определен статут, който им дава възможност да имат и дипломатически паспорт и своеобразна защита

Румен Радев днес ще уволни бизнесдамата Цветелина Бориславова Карагьозова като почетен консул на Исландия в София - 1
Снимка: БГНЕС
СЕГА СЕГА

Правителството на Румен Радев днес ще уволни бизнесдамата Цветелина Бориславова Карагьозова като почетен консул на Исландия в София. Това е т. 11 от дневния ред на заседанието на Министерския съвет, която предвижда и оттегляне на вече даденото съгласие за откриване на почетно консулство на Исландия в страната.

Почетните консули у нас имат определен статут, който им дава възможност да имат и дипломатически паспорт и своеобразна защита. Цветелина Бориславова, която през 90-те години на миналия ХХ век бе бизнеспартньор на бившия премиер Бойко Борисов и негова спътница в живота, е почетен консул на Исландия от 2006 г. Тя има участия и собственост в редица акционерни дружества, като "Пампорово" АД, "Токуда Банк" ЕАД, "Българо-американска кредитна банка" и др., пише "Сега".

На днешното си заседание Министерският съвет също така ще оттегли даденото съгласие за откриване на консулство на Италия във Варна, както и ще отнеме функциите на почетен консул на италианеца Антонио Таркуинио. Същевременно ще бъде гласувано да се отвори консулство на Италия в Сливен, като почетен консул ще стане Франко Миролио. Той е в Съвета на директорите на текстилното предприятие "Е.Миролио" в Сливен, което произвежда вълнени платове и прежди, а също управител на едноименната винарска изба в Еленово, край Нова Загора.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    19 9 Отговор
    не съжалявам, че гласувах за Радев

    Коментиран от #3

    08:53 15.07.2026

  • 2 Абе

    1 6 Отговор
    Не им върви на Исландия! Аз Аздис я уволних като шлюпалка още преди години...

    08:54 15.07.2026

  • 3 затова

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    ше гу едеш напукан с разширени вени

    Коментиран от #11

    08:54 15.07.2026

  • 4 Софиянец

    19 7 Отговор
    Браво на Радев! Без много излишен шум изчегъртва корумпираната евроатлантическа помия от България!

    Коментиран от #18

    08:55 15.07.2026

  • 5 Хейт

    16 7 Отговор
    Тази кучка още е на държавна хранилка?

    Коментиран от #9

    08:55 15.07.2026

  • 6 Империята на Цветелина Бориславова

    4 5 Отговор
    Цветелина Бориславова, спътница в живота на Боко години наред, а сега крупен предприемач и банкер

    Коментиран от #16

    08:56 15.07.2026

  • 7 честен ционист

    1 1 Отговор
    Позивна Моше няма начин да не е прескачал на младини до Телиш и да не се знаят с Цура.

    08:56 15.07.2026

  • 8 604

    0 1 Отговор
    Говорише се когато Миролио дойдоха в БГ, че е мафиот...той дъртия пукна де..акънъ дето е...

    08:57 15.07.2026

  • 9 Ку-ку

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хейт":

    Тая "кучка" ако реши ще качи пилота на "самолета" и няма да го открият никога повече.... 🤣🤣🤣

    08:58 15.07.2026

  • 10 хехе

    7 3 Отговор
    Значи баце е уредил метресата си с дипломатически паспорт. Няма нищо случайно какви ли далавери е въртяла пътувай с дипломатическо тескере.

    08:58 15.07.2026

  • 11 604

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "затова":

    Явно ти тъй съ храниш ежедневно...

    Коментиран от #14

    08:58 15.07.2026

  • 12 Гласове от зайчарника в Банкя

    3 3 Отговор
    Демек, ще отнеме дипломатическия статут и привилегии на екс Бацовицата😉

    08:59 15.07.2026

  • 13 Аман от тоя

    2 6 Отговор
    Абе Мунчо,ти всичко друго оправи,та започна да оправяш някакви проблеми дето са само в безклетъчната ти тиква.

    08:59 15.07.2026

  • 14 1488

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "604":

    пак си се гледал на огледалото ра зпоретино

    09:00 15.07.2026

  • 15 Тръц!

    2 2 Отговор
    И откъде ще намери бг путинец в Исландия да си го назначи на нейното място.
    То бива реваншизъм, ама вече е смешен..

    09:00 15.07.2026

  • 16 Аман от завистливи копейки!

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Империята на Цветелина Бориславова":

    Учи бре! Работи бре!

    09:01 15.07.2026

  • 17 Против

    1 2 Отговор
    Радев е силно комплексиран, тотално некомпетентен политик! Ще се събудят тия заблудени души, които му дадоха пълната, еднолична власт! Видов ден има!!!

    09:02 15.07.2026

  • 18 Копей,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    за теб публикациите в медиите не са излишен шум? Гааах ти мал.оу.ма си!

    09:03 15.07.2026

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