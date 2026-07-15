Правителството на Румен Радев днес ще уволни бизнесдамата Цветелина Бориславова Карагьозова като почетен консул на Исландия в София. Това е т. 11 от дневния ред на заседанието на Министерския съвет, която предвижда и оттегляне на вече даденото съгласие за откриване на почетно консулство на Исландия в страната.
Почетните консули у нас имат определен статут, който им дава възможност да имат и дипломатически паспорт и своеобразна защита. Цветелина Бориславова, която през 90-те години на миналия ХХ век бе бизнеспартньор на бившия премиер Бойко Борисов и негова спътница в живота, е почетен консул на Исландия от 2006 г. Тя има участия и собственост в редица акционерни дружества, като "Пампорово" АД, "Токуда Банк" ЕАД, "Българо-американска кредитна банка" и др., пише "Сега".
На днешното си заседание Министерският съвет също така ще оттегли даденото съгласие за откриване на консулство на Италия във Варна, както и ще отнеме функциите на почетен консул на италианеца Антонио Таркуинио. Същевременно ще бъде гласувано да се отвори консулство на Италия в Сливен, като почетен консул ще стане Франко Миролио. Той е в Съвета на директорите на текстилното предприятие "Е.Миролио" в Сливен, което произвежда вълнени платове и прежди, а също управител на едноименната винарска изба в Еленово, край Нова Загора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #3
08:53 15.07.2026
2 Абе
08:54 15.07.2026
3 затова
До коментар #1 от "Браво":ше гу едеш напукан с разширени вени
Коментиран от #11
08:54 15.07.2026
4 Софиянец
Коментиран от #18
08:55 15.07.2026
5 Хейт
Коментиран от #9
08:55 15.07.2026
6 Империята на Цветелина Бориславова
Коментиран от #16
08:56 15.07.2026
7 честен ционист
08:56 15.07.2026
8 604
08:57 15.07.2026
9 Ку-ку
До коментар #5 от "Хейт":Тая "кучка" ако реши ще качи пилота на "самолета" и няма да го открият никога повече.... 🤣🤣🤣
08:58 15.07.2026
10 хехе
08:58 15.07.2026
11 604
До коментар #3 от "затова":Явно ти тъй съ храниш ежедневно...
Коментиран от #14
08:58 15.07.2026
12 Гласове от зайчарника в Банкя
08:59 15.07.2026
13 Аман от тоя
08:59 15.07.2026
14 1488
До коментар #11 от "604":пак си се гледал на огледалото ра зпоретино
09:00 15.07.2026
15 Тръц!
То бива реваншизъм, ама вече е смешен..
09:00 15.07.2026
16 Аман от завистливи копейки!
До коментар #6 от "Империята на Цветелина Бориславова":Учи бре! Работи бре!
09:01 15.07.2026
17 Против
09:02 15.07.2026
18 Копей,
До коментар #4 от "Софиянец":за теб публикациите в медиите не са излишен шум? Гааах ти мал.оу.ма си!
09:03 15.07.2026