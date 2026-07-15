Вежди Рашидов: Не смятам, че ГЕРБ ще издигне кандидат за президент

Трябва да има приемственост и ще продължим да надграждаме това, което ГЕРБ е изградил. Отрицанието не е добре нито за миналото, нито за бъдещето. Да приемаме направеното и да критикуваме ненаправеното са две различни неща. Това заяви Вежди Рашидов пред БНТ по повод наследството на ГЕРБ и пътят на партията в условията на нова власт.
„Новата власт има няколко положителни стъпки, които аз лично споделям. България е толкова разсипана, бедна, в тип анархично управление – всеки прави каквото си иска. Приемам да има ред в държавата, харесва ми и че преди всичко са националните интереси. Нашата държава е нелицеприятна, тя е лошо изградена, мразим се по улицата, отричаме се от всичко – не е добре. Трябва да изградим държава с ясни правила и с малко доверие към себе си и към нея“, смята той.
За това трябва ли да участваме в Коалицията на желаещите, той подчерта: „Не на всяка цена, както и любов няма на всяка цена. Нима България не може да има характер? Това слугинско поведение докъде ще доведе? Аз харесвам Европа, но и Европа трябва да ни харесва. Пътят на мира не е убиването на деца и хора с оръжия и кръвопролитие, а е диалогът и добронамереността.“
Според него войната не е между Европа и Русия, а е между САЩ и Китай.
По темата за президентските избори той коментира, че Борисов е снижен. Не смята, че ГЕРБ ще издигне кандидат. Според него в ГЕРБ вече не са останали „гербери“: „Там са едни други хора.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питане
А Цецка ???
Коментиран от #3
10:05 15.07.2026
2 Промяна
10:06 15.07.2026
3 йодирана СОЛ
До коментар #1 от "Питане":Ами....Данчето ? Леле мале......
10:07 15.07.2026
4 Овчар
Коментиран от #22
10:07 15.07.2026
5 Веждичка!
Презрени лимонададжии!
10:07 15.07.2026
6 Аз смятам ,
10:07 15.07.2026
7 ГЕРБ се разтуря
Коментиран от #20
10:08 15.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Още преди време казах,
Сега казвам , че срутването на ГЕРБ тепърва предстои.
Хората няма да простят водевила , с който Боци подаде оставка след два мижави протеста на Шарлатаните на Радев , с което сдаде властта на Радев съгласувано с него и договорено.
На тези президентски избори Радев и магаре да издигне, ще го изберат!
Коментиран от #21, #25
10:09 15.07.2026
10 Майк Алън Патън
10:10 15.07.2026
11 Цвете
Коментиран от #13
10:16 15.07.2026
12 Цвете
10:17 15.07.2026
13 И сина му
До коментар #11 от "Цвете":на този патологичен лъжец , си купи хотел в Австрия . Попитан как така сина му има там хотел , с цялата си наглост и простотия каза "Сульо и Пульо (които и да са те) имат хотели , що сина ми да няма" .
10:21 15.07.2026
14 Защо им е
10:25 15.07.2026
15 герберите взеха 10 проценти на изборите
10:25 15.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Никой
ГЕРБ има кадри - не е така дъвсем.
И не са снишили - просто обмислят нещата.
10:36 15.07.2026
19 Зъл пес
10:38 15.07.2026
20 Тапиро Мунчо
До коментар #7 от "ГЕРБ се разтуря":Аха,а народа налапва дръвцето на боташ.Да ви е сладко.
10:41 15.07.2026
21 Бастардо
До коментар #9 от "Още преди време казах,":И всичко което описвате ви радва?Че народа връща комунизма,и зависимостта от Кремъл е добре за България?
10:45 15.07.2026
22 Рачво-наобратно
До коментар #4 от "Овчар":Аз пък мислих , че като говориш за ГОЛЯМ ТУМОР , става дума за най-обемистите , обли , натежали и ояли се ТУМОРИ , които има инициали ББ и ДП.
Виж им формата и теглото и кажи - не е ли вярно ?
Какъв тУМор е Йотово , сравнена с тези ? Явно се шегуваш неуместно !
10:50 15.07.2026
23 Машалла, добре казано
Проима и галерия в баш център.
Има и външни изяви
Рядко има хора като него обективни и благородни в днешни времена
10:50 15.07.2026
24 Трол
10:51 15.07.2026
25 Квадратен кръг
До коментар #9 от "Още преди време казах,":Бб създаде ГЕРБ , ББ го превърна после в ШАЙКА , ББ го и разлюспи , ББ го и унищожава ,разбива , срива !
Щом партията ти е ЕДНОЛИЧНА , защо да не може ШЕФА двулично да я съсипе ?
Какво лошо има в това ? Даже точно обратното !
Няма вечни неща , дори и простащината на Вожда от Банкя даже.
10:56 15.07.2026
26 Хм...
10:57 15.07.2026