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Вежди Рашидов: Не смятам, че ГЕРБ ще издигне кандидат за президент

Вежди Рашидов: Не смятам, че ГЕРБ ще издигне кандидат за президент

15 Юли, 2026 09:55 797 26

  • вежди рашидов-
  • президентски избори-
  • среща-
  • париж-
  • румен радев

Нима България не може да има характер? Това слугинско поведение докъде ще доведе? Аз харесвам Европа, но и Европа трябва да ни харесва

Вежди Рашидов: Не смятам, че ГЕРБ ще издигне кандидат за президент - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трябва да има приемственост и ще продължим да надграждаме това, което ГЕРБ е изградил. Отрицанието не е добре нито за миналото, нито за бъдещето. Да приемаме направеното и да критикуваме ненаправеното са две различни неща. Това заяви Вежди Рашидов пред БНТ по повод наследството на ГЕРБ и пътят на партията в условията на нова власт.

„Новата власт има няколко положителни стъпки, които аз лично споделям. България е толкова разсипана, бедна, в тип анархично управление – всеки прави каквото си иска. Приемам да има ред в държавата, харесва ми и че преди всичко са националните интереси. Нашата държава е нелицеприятна, тя е лошо изградена, мразим се по улицата, отричаме се от всичко – не е добре. Трябва да изградим държава с ясни правила и с малко доверие към себе си и към нея“, смята той.

За това трябва ли да участваме в Коалицията на желаещите, той подчерта: „Не на всяка цена, както и любов няма на всяка цена. Нима България не може да има характер? Това слугинско поведение докъде ще доведе? Аз харесвам Европа, но и Европа трябва да ни харесва. Пътят на мира не е убиването на деца и хора с оръжия и кръвопролитие, а е диалогът и добронамереността.“

Според него войната не е между Европа и Русия, а е между САЩ и Китай.

По темата за президентските избори той коментира, че Борисов е снижен. Не смята, че ГЕРБ ще издигне кандидат. Според него в ГЕРБ вече не са останали „гербери“: „Там са едни други хора.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    9 0 Отговор
    Как така ?
    А Цецка ???

    Коментиран от #3

    10:05 15.07.2026

  • 2 Промяна

    12 4 Отговор
    И този дърт червен комуняга излезе от някъде Добре те изгони Борисов

    10:06 15.07.2026

  • 3 йодирана СОЛ

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питане":

    Ами....Данчето ? Леле мале......

    10:07 15.07.2026

  • 4 Овчар

    11 5 Отговор
    За Илияна ще гласуват само ...чанга ранга чики..джии прости..! Демек ще я изберат.!! Тумора на България трудно ще бъде изрязан много е голям и с годините е мутирал с много глави..!

    Коментиран от #22

    10:07 15.07.2026

  • 5 Веждичка!

    11 0 Отговор
    Връщай се на Созопол да си допием, тези да се оправят!
    Презрени лимонададжии!

    10:07 15.07.2026

  • 6 Аз смятам ,

    10 2 Отговор
    че много отдавна трябваше да бъдеш в затвора !

    10:07 15.07.2026

  • 7 ГЕРБ се разтуря

    9 3 Отговор
    Делаверата свършва. А и някой ще хапнат дръвцето за кражби от народа.

    Коментиран от #20

    10:08 15.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Още преди време казах,

    9 2 Отговор
    че Боци разбива ГЕРБ.
    Сега казвам , че срутването на ГЕРБ тепърва предстои.

    Хората няма да простят водевила , с който Боци подаде оставка след два мижави протеста на Шарлатаните на Радев , с което сдаде властта на Радев съгласувано с него и договорено.

    На тези президентски избори Радев и магаре да издигне, ще го изберат!

    Коментиран от #21, #25

    10:09 15.07.2026

  • 10 Майк Алън Патън

    6 2 Отговор
    Преди няколко години , когато имаше изказвания , че ето Борисов падна и че НИКОГА вече няма да се върне лично , не го вярвах. Но май се оказа истина !

    10:10 15.07.2026

  • 11 Цвете

    8 0 Отговор
    РАШИДОВ, Я КАЖИ, КОЙ ТИ СЕ ОБАДИ, ДА СИ ПРИБЕРЕШ ПАРИТЕ ОТ КТБ? НЯМА СЪМНЕНИЕ ЧЕ СА СПЕЧЕЛЕНИ ЧЕСТНО , НО КОЙ ТЕ ПРЕДУПРЕДИ ? КОСТОВ СЪЩО И ЩЕРКИТЕ МУ, КОИТО БЯХА НА ЗАПЛАТА СОЛИДНА В КТБ? 🚶‍♂️‍➡️🎭🚶‍♀️‍➡️

    Коментиран от #13

    10:16 15.07.2026

  • 12 Цвете

    4 0 Отговор
    РАШИДОВ, Я КАЖИ, КОЙ ТИ СЕ ОБАДИ, ДА СИ ПРИБЕРЕШ ПАРИТЕ ОТ КТБ? НЯМА СЪМНЕНИЕ ЧЕ СА СПЕЧЕЛЕНИ ЧЕСТНО , НО КОЙ ТЕ ПРЕДУПРЕДИ ? КОСТОВ СЪЩО И ЩЕРКИТЕ МУ, КОИТО БЯХА НА ЗАПЛАТА СОЛИДНА В КТБ? 🚶‍♂️‍➡️🎭🚶‍♀️‍➡️

    10:17 15.07.2026

  • 13 И сина му

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    на този патологичен лъжец , си купи хотел в Австрия . Попитан как така сина му има там хотел , с цялата си наглост и простотия каза "Сульо и Пульо (които и да са те) имат хотели , що сина ми да няма" .

    10:21 15.07.2026

  • 14 Защо им е

    4 1 Отговор
    Винаги могат да подкрепят кандидата на ортаците си от сглобките или даже тоя на тандема Шиши-Муньо.

    10:25 15.07.2026

  • 15 герберите взеха 10 проценти на изборите

    3 1 Отговор
    защо да издигат кандидат . пробваха с други про герберски партии и сдружения да влязат в парламента и с коалиция да вземат мнозинство . не успяха . сега президент да предлагат е същото . но могат да подкрепят някой който се кандидатира . вежди по добре да не се кандидатира . павлов и вежди искаха алексей петров да се кандидатира . и нищо .

    10:25 15.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Никой

    3 0 Отговор
    Искра Фидосова, Цецка Цачева и Росен Плевнелиев - нима не могат отново.

    ГЕРБ има кадри - не е така дъвсем.

    И не са снишили - просто обмислят нещата.

    10:36 15.07.2026

  • 19 Зъл пес

    3 1 Отговор
    Мизерник-предател

    10:38 15.07.2026

  • 20 Тапиро Мунчо

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ГЕРБ се разтуря":

    Аха,а народа налапва дръвцето на боташ.Да ви е сладко.

    10:41 15.07.2026

  • 21 Бастардо

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Още преди време казах,":

    И всичко което описвате ви радва?Че народа връща комунизма,и зависимостта от Кремъл е добре за България?

    10:45 15.07.2026

  • 22 Рачво-наобратно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Аз пък мислих , че като говориш за ГОЛЯМ ТУМОР , става дума за най-обемистите , обли , натежали и ояли се ТУМОРИ , които има инициали ББ и ДП.
    Виж им формата и теглото и кажи - не е ли вярно ?
    Какъв тУМор е Йотово , сравнена с тези ? Явно се шегуваш неуместно !

    10:50 15.07.2026

  • 23 Машалла, добре казано

    1 0 Отговор
    Човекът си е творец
    Проима и галерия в баш център.
    Има и външни изяви
    Рядко има хора като него обективни и благородни в днешни времена

    10:50 15.07.2026

  • 24 Трол

    0 0 Отговор
    Герб ще подкрепят Илияна Йотова.

    10:51 15.07.2026

  • 25 Квадратен кръг

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Още преди време казах,":

    Бб създаде ГЕРБ , ББ го превърна после в ШАЙКА , ББ го и разлюспи , ББ го и унищожава ,разбива , срива !
    Щом партията ти е ЕДНОЛИЧНА , защо да не може ШЕФА двулично да я съсипе ?
    Какво лошо има в това ? Даже точно обратното !
    Няма вечни неща , дори и простащината на Вожда от Банкя даже.

    10:56 15.07.2026

  • 26 Хм...

    0 0 Отговор
    Герберите са там, където има келепир. Затова ще намалявате, хранилката им е важна.

    10:57 15.07.2026

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