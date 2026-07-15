Вежди Рашидов: Не смятам, че ГЕРБ ще издигне кандидат за президент

Трябва да има приемственост и ще продължим да надграждаме това, което ГЕРБ е изградил. Отрицанието не е добре нито за миналото, нито за бъдещето. Да приемаме направеното и да критикуваме ненаправеното са две различни неща. Това заяви Вежди Рашидов пред БНТ по повод наследството на ГЕРБ и пътят на партията в условията на нова власт.

„Новата власт има няколко положителни стъпки, които аз лично споделям. България е толкова разсипана, бедна, в тип анархично управление – всеки прави каквото си иска. Приемам да има ред в държавата, харесва ми и че преди всичко са националните интереси. Нашата държава е нелицеприятна, тя е лошо изградена, мразим се по улицата, отричаме се от всичко – не е добре. Трябва да изградим държава с ясни правила и с малко доверие към себе си и към нея“, смята той.

За това трябва ли да участваме в Коалицията на желаещите, той подчерта: „Не на всяка цена, както и любов няма на всяка цена. Нима България не може да има характер? Това слугинско поведение докъде ще доведе? Аз харесвам Европа, но и Европа трябва да ни харесва. Пътят на мира не е убиването на деца и хора с оръжия и кръвопролитие, а е диалогът и добронамереността.“

Според него войната не е между Европа и Русия, а е между САЩ и Китай.

По темата за президентските избори той коментира, че Борисов е снижен. Не смята, че ГЕРБ ще издигне кандидат. Според него в ГЕРБ вече не са останали „гербери“: „Там са едни други хора.“