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Свилен Трифонов: Крайно време е държавата да предприеме действия за устойчиво решение на водната криза в Добрич

Свилен Трифонов: Крайно време е държавата да предприеме действия за устойчиво решение на водната криза в Добрич

15 Юли, 2026 10:40 550 8

  • свилен трифонов-
  • водна криза-
  • добрич

Депутатът проведе кръгла маса с поети конкретни ангажименти от МРРБ, и КЕВР “ВиК Холдинг” и “ВиК - Добрич”, народни представители и кметове от областта

Свилен Трифонов: Крайно време е държавата да предприеме действия за устойчиво решение на водната криза в Добрич - 1
Снимка: Да, България
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Решения за водната криза в Добрич се обсъдиха в рамките на тричасова кръгла маса с различни заинтересовани страни в Народното събрание под патронажа на депутата Свилен Трифонов от “Демократична България”. В края на дискусията народният представител обобщи поетите конкретни ангажименти и задачи пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството, “Български ВиК Холдинг” и “ВиК - Добрич”, кметовете и народните представители от областта, областната управа на Добрич, КЕВР, ПУДООС и други.

“Крайно време е държавата да предприеме действия за устойчиво решение на водната криза в Добрич. Продължаваме да задълбаваме от авария до авария и стигнахме до това кризисно положение. Всички народни представители от областта ще обединим усилия за решаването този жизненоважен за цяла Добруджа проблем”, подчерта Трифонов в началото на дискусията.

В края ѝ народният представител от ДБ обобши и поетите от различните страни ангажименти. Бившият екоминистър Манол Генов, който понастоящем е част от Съвета на директорите на “Български ВиК Холдинг”, се ангажира да изготви план за енергийна ефективност на “ВиК Добрич”, след като директорът на местното дружество Хари Павлов предостави база данни за най-критичните точки със загуби от водопреносната мрежа в областта. Информацията къде се разхищава най-много ресурс следва да се представи в 15-дневен срок.

Изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда арх. Мартин Кафеджиян обеща необходимото съдействие, консултации, указания и насоки за всички кметове на общини в Добричко.

“Архитект Кафеджиян като експерт, работещ в тази сфера, може да насочи кметовете къде да инвестират своите усилия за усвояване на проекти по съществуващите програми. Нека заложим един 30-дневен срок за стартиране на тези срещи, за да не остане само добро пожелание. Ясно, че периодични срещи могат да се провеждат и отвъд този срок”, заяви Трифонов.

Постигнато бе и решение за изготвяне на кризисен план за действие по критичните активи, който директорът на “ВиК - Добрич” Хари Павлов в най-кратки срокове ще изготви и представи пред МРРБ.

“Министерството следва да прецени дали има ресурс да включи част от нещата във все още неприятия бюджет. Ако ли не, то трябва да се предложи решение за 2027-а година, но решаването на водната криза в Добрич е неотложен приоритет”, категоричен бе Трифонов.

Депутатът от “Да, България” очаква МРРБ и “Български ВиК Холдинг” да представят план за оздравяване на “ВиК - Добрич”. Според Трифонов това е жизненонеобходимо действие, защото кризата не би могла да се разреши само с добри пожелания.

“Ясно е, че “ВиК - Добрич” е в състояние на фалит. Към момента никой не е предявил такъв иск в съда за обявяването на дружеството в несъстоятелност, но като чувам какви са финансовите му показатели, това също е много възможен сценарий”, предупреди Трифонов.

Народният представител акцентира върху необходимостта да се създаде диалог между “ВиК - Добрич” и тематичните учебни заведения в областта, така че повече подготвени млади кадри да припознаят попрището като подходящо за професионалното им развитие.

“След две седмици от екипа на “ВиК - Добрич” ще проведат срещи в професионалните гимназии в областта. Заместник-ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия инж. Венци Божков ще съдейства с всичко по силите му за насърчаването на млади хора, които учат в университета, да останат и да започнат работа във “ВиК Добрич”. Държавата може да предвиди механизми за това и вярвам, че идеята ще достигне до министър Шишков. Без подходящите стимули това няма как да се случи”, заключи Трифонов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 1 Отговор
    5 години ни отне за да бъдем чути...! Само 5..

    10:46 15.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А защо

    1 0 Отговор
    само там?

    11:06 15.07.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Водната криза не е само в Добрич - хиляди са населените места, без вода или с редовни режими

    2-3 години без харчелъци за военна простотия и ограничени харчелъци за политици и администрация и проблема поне с финансирането ще се реши!
    Същото е и с пътищата - още 2-3 години спестяване от безумни и ненужни разходи, колкото да окачищ лъскави пищове на голия тумбак и това също се решава!

    11:12 15.07.2026

  • 5 Данчо ментата

    0 0 Отговор
    Този тъпана р, който избяга от отговорност, когато имаше мнозинство, сега да се скрие някъде и да мълчи. Чиба, диван бей!

    11:50 15.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бай Хой

    1 0 Отговор
    ВИК Добрич е част от толбухинската грандоманщина !

    12:44 15.07.2026

  • 8 Нексус

    0 0 Отговор
    И с какво държавата е длъжна на с......елските п......олучовеци в Толбухин?
    Колкото данъци са внесли лично те, толкова да си получат!
    Нито стотинка повече от мен!

    12:44 15.07.2026

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