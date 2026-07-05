Пчеларите в Добрич намаляват наполовина

Само за последните две години над 150 пчелари в област Добрич са се отказали от занаята. В същото време останалите професионални производители увеличават броя на пчелните си семейства, за да компенсират ниските изкупни цени. Според председателя на сдружение „Пчела Добрич 1946“ Галин Георгиев тази тенденция крие сериозни рискове както за сектора, така и за природата.
„Всички хора, които са се опитвали да се занимават с до около стотина кошера, голяма част от тях се отказаха. Тези, които продължават професионално, увеличават семействата, защото ниската изкупна цена не им носи достатъчно доходи“, посочи той.
Пчеларката Галина Георгиева, която се занимава с пчеларство от 2012 г., също е принудена да намали стопанството си: „В момента сме с около 1000 семейства и ще намалим бройката до 200. Една от причините е пръсканията. Не може всяка година да обновяваме семейства.“ Към това се добавят и ниските изкупни цени: „През 2013-2014 г. цената беше 2,7 евро, през 2023 г. - 3 евро, а сега отново е 2,7 евро. При тази инфлация би било логично медът да струва над 4 евро“, коментира пчеларят Мартин Петров.
„Започнах с 33 кошера, сега вече са около 450 и просто сме принудени да правим по-големи пчелини заради ниската изкупна цена“, казва Десислав Янакиев.
Пчеларите предупреждават, че изчезването на малките стопанства ще се отрази не само на производството на мед, но и на земеделието и биоразнообразието. „Когато изчезнат малките пчелари, ще има много големи райони, в които няма да има опрашители. Няма да има и зеленчуци, плодове – всичко, което е важно за изхранване на хората“, заяви Галин Георгиев.
По данни на Министерството на земеделието през 2025 г. в страната са били сключени едва 27 споразумения между пчелари и земеделски стопани за опрашване на култури – показател, който според бранша допълнително подчертава задълбочаващите се проблеми в сектора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зайо Байо
Каква е зависимостта между брой ПЧЕЛАРИ и ЦЕНАТА на меда ?
Коментиран от #5
11:52 05.07.2026
2 Тъй ли
Само трябва да се изгони местното население, че много пречи на планът Ран-Ът.
11:55 05.07.2026
3 Прекупвач
11:57 05.07.2026
4 само на гърба на държавата както политиц
11:57 05.07.2026
5 това е
До коментар #1 от "Зайо Байо":големите депутаски фирми внасят,кръшанат после етикет произведено в ес и също определят цените у нас което не е за износ. това е положението
11:59 05.07.2026
6 Данчо
12:00 05.07.2026
7 Потресен
12:07 05.07.2026
8 Прекупвач
Те ще имат продукция, а аз ще имам да внасям.
12:12 05.07.2026
9 Санкциите работят
Коментиран от #13
12:38 05.07.2026
10 Емигрант
12:48 05.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Български фатмак
Коментиран от #15
12:52 05.07.2026
13 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺
До коментар #9 от "Санкциите работят":ПЧЕЛИТЕ ИЗНЕМОГВАТ
ДОКАТО ЧОРАПА
ОТМЕНЯ САНКЦИИТЕ СРЕЩУ
ПОП данаил и лук оливия
12:56 05.07.2026
14 От чужбина
В ASDA различни разфасовки относителната цена на килограм е от 3.50 паунда за килограм до около 11 паунда за кг. органик /био/ мед. Има и т.нар. Манука /мед от храст манука с произход от Н.Зеландия или Австралия/.Този мед е от 16 до 51 паунда за кг.
До колкото знам в България един от основните проблеми на пчеларите е, че земеделците пръскат без никакво предупреждение и така убиват масово пчелите. Ако е така, е явно, че трябва да се наложат някакви правила, ама то при каубойски отношения какви правила важат???
13:09 05.07.2026
15 Серсемин
До коментар #12 от "Български фатмак":Така мисли този дето кара трактора с отровната пръскачка. И не го интересува, че ще умори пчелите на съседа си. Така мислят ДОРИ и тези дето ужким са ни политици. За това и България нито е цъфнала нито може да завърже нещо. Продължавай да мислиш така!
13:12 05.07.2026
16 Овчар
13:16 05.07.2026