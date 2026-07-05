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Пчеларите в Добрич намаляват наполовина

Пчеларите в Добрич намаляват наполовина

5 Юли, 2026 11:50 768 16

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  • добрич-
  • стопанства-
  • пчелни семейства

Oцелелите окрупняват стопанствата си

Пчеларите в Добрич намаляват наполовина - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Само за последните две години над 150 пчелари в област Добрич са се отказали от занаята. В същото време останалите професионални производители увеличават броя на пчелните си семейства, за да компенсират ниските изкупни цени. Според председателя на сдружение „Пчела Добрич 1946“ Галин Георгиев тази тенденция крие сериозни рискове както за сектора, така и за природата.

„Всички хора, които са се опитвали да се занимават с до около стотина кошера, голяма част от тях се отказаха. Тези, които продължават професионално, увеличават семействата, защото ниската изкупна цена не им носи достатъчно доходи“, посочи той.

Пчеларката Галина Георгиева, която се занимава с пчеларство от 2012 г., също е принудена да намали стопанството си: „В момента сме с около 1000 семейства и ще намалим бройката до 200. Една от причините е пръсканията. Не може всяка година да обновяваме семейства.“ Към това се добавят и ниските изкупни цени: „През 2013-2014 г. цената беше 2,7 евро, през 2023 г. - 3 евро, а сега отново е 2,7 евро. При тази инфлация би било логично медът да струва над 4 евро“, коментира пчеларят Мартин Петров.

„Започнах с 33 кошера, сега вече са около 450 и просто сме принудени да правим по-големи пчелини заради ниската изкупна цена“, казва Десислав Янакиев.

Пчеларите предупреждават, че изчезването на малките стопанства ще се отрази не само на производството на мед, но и на земеделието и биоразнообразието. „Когато изчезнат малките пчелари, ще има много големи райони, в които няма да има опрашители. Няма да има и зеленчуци, плодове – всичко, което е важно за изхранване на хората“, заяви Галин Георгиев.

По данни на Министерството на земеделието през 2025 г. в страната са били сключени едва 27 споразумения между пчелари и земеделски стопани за опрашване на култури – показател, който според бранша допълнително подчертава задълбочаващите се проблеми в сектора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зайо Байо

    1 3 Отговор
    Това означава ли , че цената на меда ще се повиши ?
    Каква е зависимостта между брой ПЧЕЛАРИ и ЦЕНАТА на меда ?

    Коментиран от #5

    11:52 05.07.2026

  • 2 Тъй ли

    6 3 Отговор
    Тази територия е предвидена за огромен бежански лагер, да не се цапат белите държави.
    Само трябва да се изгони местното население, че много пречи на планът Ран-Ът.

    11:55 05.07.2026

  • 3 Прекупвач

    7 2 Отговор
    На мен пчелари не ми трябват. Само ми пречат на вноса.

    11:57 05.07.2026

  • 4 само на гърба на държавата както политиц

    6 3 Отговор
    гербериге напукаха огромни данъци и осигуровки на пчеларте сега що нямало български ллодове и мед...

    11:57 05.07.2026

  • 5 това е

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зайо Байо":

    големите депутаски фирми внасят,кръшанат после етикет произведено в ес и също определят цените у нас което не е за износ. това е положението

    11:59 05.07.2026

  • 6 Данчо

    9 0 Отговор
    Докато пчеларите не се обединят и кооперират по западен модел, не виждам как ще се оправят!!

    12:00 05.07.2026

  • 7 Потресен

    11 1 Отговор
    Само пчеларите? Пичове, цялото земеделие и животновъдство е намаляло близо наполовина за последните 4 години по официални данни. Както и населението по селата. Това е наследството на мутрите, които пребиваха и изнудваха хората 35 години. Е, сега вече няма хора. Измисляха фалшиви пандемии по кози и овце, клаха цели стада, докато фалират фермерите. Тровиха пчелите. Честито!

    12:07 05.07.2026

  • 8 Прекупвач

    4 2 Отговор
    Казал съм на зърнарите да пръскат с отрови без предупреждение.
    Те ще имат продукция, а аз ще имам да внасям.

    12:12 05.07.2026

  • 9 Санкциите работят

    3 0 Отговор
    Нали има пари за Украйна

    Коментиран от #13

    12:38 05.07.2026

  • 10 Емигрант

    0 1 Отговор
    За най-сериозната и трагична българска действителност коментарите са изчерпани до десетина, компексарите не знаят как да покажат ниската си грамотност и интелект ! Ако темата беше с възможност да се охрачи ЕС и демокрацията тук селяндурите щяха да драснат не по един коментар, а всеки по повече от десет с различни никове за да се ИМИТИРА многолюдност ! Нали онази мутра от Банкя разреши производство на ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ защо селските тарикати да се занимават с пчели като могат да "произведат" и фалшиф мед разрешен със закон ?

    12:48 05.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Български фатмак

    1 2 Отговор
    през к..а ми е

    Коментиран от #15

    12:52 05.07.2026

  • 13 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Санкциите работят":

    ПЧЕЛИТЕ ИЗНЕМОГВАТ
    ДОКАТО ЧОРАПА
    ОТМЕНЯ САНКЦИИТЕ СРЕЩУ
    ПОП данаил и лук оливия

    12:56 05.07.2026

  • 14 От чужбина

    0 0 Отговор
    Мога да ви покажа цените на "мед" от големите вериги магазини във Великобритания.
    В ASDA различни разфасовки относителната цена на килограм е от 3.50 паунда за килограм до около 11 паунда за кг. органик /био/ мед. Има и т.нар. Манука /мед от храст манука с произход от Н.Зеландия или Австралия/.Този мед е от 16 до 51 паунда за кг.
    До колкото знам в България един от основните проблеми на пчеларите е, че земеделците пръскат без никакво предупреждение и така убиват масово пчелите. Ако е така, е явно, че трябва да се наложат някакви правила, ама то при каубойски отношения какви правила важат???

    13:09 05.07.2026

  • 15 Серсемин

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Български фатмак":

    Така мисли този дето кара трактора с отровната пръскачка. И не го интересува, че ще умори пчелите на съседа си. Така мислят ДОРИ и тези дето ужким са ни политици. За това и България нито е цъфнала нито може да завърже нещо. Продължавай да мислиш така!

    13:12 05.07.2026

  • 16 Овчар

    0 0 Отговор
    Статистиката е грешна пчеларите в Добрич не намаляват , отказват да продават мед на прекупвачите и за това няма...! Купуваме го ние гражданите от производителя вече имаме и приложение. !

    13:16 05.07.2026

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