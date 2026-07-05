Пчеларите в Добрич намаляват наполовина

Само за последните две години над 150 пчелари в област Добрич са се отказали от занаята. В същото време останалите професионални производители увеличават броя на пчелните си семейства, за да компенсират ниските изкупни цени. Според председателя на сдружение „Пчела Добрич 1946“ Галин Георгиев тази тенденция крие сериозни рискове както за сектора, така и за природата.

„Всички хора, които са се опитвали да се занимават с до около стотина кошера, голяма част от тях се отказаха. Тези, които продължават професионално, увеличават семействата, защото ниската изкупна цена не им носи достатъчно доходи“, посочи той.

Пчеларката Галина Георгиева, която се занимава с пчеларство от 2012 г., също е принудена да намали стопанството си: „В момента сме с около 1000 семейства и ще намалим бройката до 200. Една от причините е пръсканията. Не може всяка година да обновяваме семейства.“ Към това се добавят и ниските изкупни цени: „През 2013-2014 г. цената беше 2,7 евро, през 2023 г. - 3 евро, а сега отново е 2,7 евро. При тази инфлация би било логично медът да струва над 4 евро“, коментира пчеларят Мартин Петров.

„Започнах с 33 кошера, сега вече са около 450 и просто сме принудени да правим по-големи пчелини заради ниската изкупна цена“, казва Десислав Янакиев.

Пчеларите предупреждават, че изчезването на малките стопанства ще се отрази не само на производството на мед, но и на земеделието и биоразнообразието. „Когато изчезнат малките пчелари, ще има много големи райони, в които няма да има опрашители. Няма да има и зеленчуци, плодове – всичко, което е важно за изхранване на хората“, заяви Галин Георгиев.

По данни на Министерството на земеделието през 2025 г. в страната са били сключени едва 27 споразумения между пчелари и земеделски стопани за опрашване на култури – показател, който според бранша допълнително подчертава задълбочаващите се проблеми в сектора.