Автобус блъсна жена на пешеходна в Добрич

Автобус блъсна жена на пешеходна пътека на булевард „Добруджа“ в Добрич, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал тази сутрин, малко след 8,00 ч., на пешеходната пътека около Добруджанския агробизнес център.

На мястото на инцидента има екипи на полицията, пише БТА. Пострадалата е откарана в болницата в Добрич, като е била контактна, но все още няма информация за състоянието ѝ.

Четири катастрофи, при които има пострадали, станаха в средата на седмицата в област Добрич. Сред пострадалите са и 3 деца.