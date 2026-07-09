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Демерджиев обяви: Скоро депутатите ще получат списъка, изготвен от ГДБОП, по случая с полетите на Пеевски

Демерджиев обяви: Скоро депутатите ще получат списъка, изготвен от ГДБОП, по случая с полетите на Пеевски

9 Юли, 2026 20:25 716 21

  • иван демерджиев-
  • гдбоп-
  • списък-
  • депутати-
  • полети-
  • делян пеевски

"Всеки от вас ще може да прецени кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от "Делото КТБ", а други го наричат "Аферата КТБ" и т.н. Но списъкът ще бъде достъпен, така че всеки сам ще може да си направи изводите", добави министърът на вътрешните работи 

Демерджиев обяви: Скоро депутатите ще получат списъка, изготвен от ГДБОП, по случая с полетите на Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че съвсем скоро народните представители ще получат пълния списък с лица и връзки, събран от ГДБОП, по случая с полетите на Делян Пеевски, съобщават от Нова телевизия.
На разположение на българските депутати съвсем скоро ще бъде представен пълният списък, до който е стигнал ГДБОП, така че всеки от вас ще може да прецени кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от "Делото КТБ", а други го наричат "Аферата КТБ" и т.н. Но списъкът ще бъде достъпен, така че всеки сам ще може да си направи изводите", добави министър Демерджиев.

Той определи сигнала на Калин Стоянов като опит за отклоняване на вниманието от проверката и заяви, че основният въпрос остава произходът на средствата за стотиците полети с частен самолет.
Сигналът на Калин Стоянов е до и.ф. главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като „PNR-гейт“. Вътрешният министър посочи, че „няма време да чете безплодните сигнали на Калин Стоянов и нито един от тях не е съдържал нещо релевантно”.

„Подаването на сигнал от Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски”, каза още вътрешният министър.

По отношение на полетите на лидера на ДПС той каза, че има различни системи с различни записвания. По казуса тече проверка, възложена на дирекция „Вътрешна сигурност”. По думите на Демерджиев се прави опит да се отклони вниманието от важната тема – „как един човек като Пеевски успява да плати милиони за стотици полети с частен самолет и как успява да заобиколи санкциите „Магнитски”.

Демерджиев каза още, че по време на предстоящата му визита в САЩ ще се проведат разговори с представители на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC). Темата ще бъде какви мерки могат да се предприемат по отношение на физически и юридически лица, подпомогнали санкционирани по „Магнитски” да избегнат санкциите чрез различни действия.

Вътрешният министър каза още, че „санкциите са доказателство, че този човек е замесен в огромна по мащаби корупция и трябва да бъде във фокуса на вниманието на правоохранителните органи”. И допълни, че при встъпването му в длъжност като министър е бил изненадан, че Пеевски не е в този фокус на внимание.
Демерджиев коментира още твърденията на Десислава Атанасова, че не е пътувала към друга страна, когато е посещавала Турция. „Има много неща, които не знаете. Някой грешно разтълкува думите ми към Атанасова. Те не бяха заплаха, а опит тя да не подпомага размиването на вниманието. Този въпрос е страничен за нас. Но вкарвайки го във фокуса на вниманието, Атанасова прави така, че да излязат факти, които по принцип не са ни толкова важни в хода на производствата, които правим”, заяви още вътрешният министър. И добави, че всички въпроси, поставени от Атанасова, ще намерят отговор. „Има доста странни обстоятелства, свързани с нейни действия, но не искам това да бъде фокусът”, подчерта той.

Силовият министър отново заяви, че акцент на работата в този случай е Пеевски – дали разполага с похарчените за полети средства и откъде идват те.

Демерджиев коментира още, че работи „трудно” с новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Все пак изрази надежда, че посоката на откъсване от политическите влияния е правилна и има „разчупване” в прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    10 3 Отговор
    Здравейте батки ..мяраба абиляр ...браво Демерджиев ,голем си ..не парадираш и крещиш и квичиш мачкаш като валяк

    20:28 09.07.2026

  • 2 И какво

    3 7 Отговор
    като получат "списъка"? По-далеч от списък няма да стигне късовратото корумпе

    20:31 09.07.2026

  • 3 Без майтап

    10 2 Отговор
    Деня в който Пеевски стане политически труп трябва да бъде неработен за да може народа да празнува.

    20:32 09.07.2026

  • 4 Трол

    8 3 Отговор
    Браво на Дерменджиев

    20:32 09.07.2026

  • 5 Муткурова , Пазарджик

    3 2 Отговор
    Батко Демерджиев...яка патка имаш все тъй я Паси

    20:33 09.07.2026

  • 6 Зъл пес

    3 6 Отговор
    Аха,вече и Ваня Стефанова е на мушката ти точния с парите.Ами тези списъци искам и аз да ги видя.Нека всичко да бъде прозрачно комундел пуцоленте.

    20:33 09.07.2026

  • 7 Ехооо

    7 3 Отговор
    Само да попитам, кога ще заключат❓
    Буци-🎃 и ГРУСНЯТА-🐖, че Бицепса ги чака в ЦСЗ

    Коментиран от #11, #13

    20:34 09.07.2026

  • 8 ШиШи еар

    4 2 Отговор
    Самолет пълен с пачки ?!

    Коментиран от #14

    20:34 09.07.2026

  • 9 дремерджиев дава отбой

    3 6 Отговор
    ------Някой грешно разтълкува думите ми към Атанасова. -------
    Исках оставката й, но не успях да ви пробутам интригата, защото тя се защити с официална справка от турса институция. Не сте чули, това което съм казал. А тълкувателите на думите ми се престараха.

    20:34 09.07.2026

  • 10 Стоян

    4 2 Отговор
    Деляне ,вдига ли самолета Деса ?

    Коментиран от #20

    20:36 09.07.2026

  • 11 друг път

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ехооо":

    Само да ти отговоря, за да спреш да питаш: На куково лято.

    20:39 09.07.2026

  • 12 Изводите

    3 4 Отговор
    всеки сам ще си ги прави ! Що не ги направиш ти като си толкова смел или те е страх от дела . Тия пътувалите с Пеевски престъпници ли са , има ли дела срещу тях ?Ушко , срещу теб досъдебно производство за 81 милиона ,ама другите престъпници .

    20:39 09.07.2026

  • 13 Смехоран

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ехооо":

    Когато и тебе.

    20:40 09.07.2026

  • 14 Шушумига

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "ШиШи еар":

    Пък ти сигурно си броиш жълтите центове и завиждаш.

    Коментиран от #16

    20:41 09.07.2026

  • 15 Аууу Шишиииий

    3 1 Отговор
    шь празнуваме розова Коледа, приготвил съм тиганя, воден лук съм насадил тожi. Укро поздрави

    20:48 09.07.2026

  • 16 4орайбе

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Шушумига":

    С подкрепата на Дидо-Феномена.

    20:49 09.07.2026

  • 17 Дзак

    2 0 Отговор
    Има ли установени незаконни сделки, получени подкупи, придобити бизнеси между тези лица?

    20:50 09.07.2026

  • 18 Евала

    2 0 Отговор
    Аферим, Ашкулсум, Машаала.
    Браво!!!

    20:51 09.07.2026

  • 19 Миризлив пор

    2 0 Отговор
    Лошо няма, но Пеевски е депутат с имунитет, дуловската принцеса е конституционен съдия с имунитет? Този на какво основание разследва? И то опозицията?

    20:53 09.07.2026

  • 20 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Стоян":

    Защо, искаш да го пробваш ли?

    20:58 09.07.2026

  • 21 Гъбарко

    0 2 Отговор
    Ма много изнервен Точния с парите. Демерджията го привикаха да дава отчет за ПиеНаРите и ще бъде отстрелян като Шишо Бакшишо с мантинелите на Баце дето той подписал договорите. Тръмп високо, Путин далече и помощ от никъде за про-сти-те мунчови чу-ту-ри

    21:01 09.07.2026

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