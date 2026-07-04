Любомир Жечев: Пеевски може да бъде преследван за "Булгартабак"

"Не трябва да си затваряме очите. Не трябва сляпо да вярваме в намеренията на ПБ, още повече, че те в момента имат пълната власт и могат да правят каквото си пожелаят". Това заяви пред БНР влогърът Любомир Жечев, който е автор на филм, свързан с парите в КТБ.
Според него е резонно да се допусне, че парите на Пеевски за полетите са от КТБ. Той изтъкна, че не е без значение, когато един конституционен съдия се вози на борда с депутат, санкциониран по "Магнитски". Тя отрича, но се надявам, че лесно ще се разбере кой лъже, каза Жечев и добави:
"Документите, които Демерджиев представи, са с фактологична грешка, което допълнително ни кара да се съмняваме. Справката би трябвало да му е предоставена от ГДБОП, които имат данни от партньорски служби и би трябвало да знаят по-добре от това, което Десислава Атанасова предоставя, а именно, че е летяла просто до Истанбул. Може от там да се е прехвърлила на частния самолет - това са предположения, които вярвам, че следващите дни ще разберем. Ако и това не може да се установи кой лъже в момента, би било абсурдно".
Той допуска, че някой може да е заличил част от информацията.
По думите му информацията за спътниците е не по-малко важна, защото разкрива пътя на парите:
"Николай Стайков изкара допълнителна справка, която от 2015 до 2022 г. гражданските полети, с които е пътувал Пеевски, преди да бъде санкциониран по "Магнитски", показват, че има над 220 полета, а най-честито му спътници са свързани с "Булгартабак". А "Булгартабак" беше приватизирано през 2011 г. по време на ГЕРБ и от тогава непрекъснато се говори, че действителният собственик е Пеевски".
Според Любомир Жечев именно "Булгартабак" е едно от нещата, за които Пеевски може да бъде разследван, ако някой има желание за това:
"Ако се докаже и всички полети насочват вниманието към това, че той най-вероятно има някакви интереси, свързани с "Булгартабак" - ако се докаже пране на пари, за такъв тип престъпление няма давност. Това е едно от нещата, за които може да бъде преследван. "Булгартабак" беше приватизиран със заем от ББР, който никога не беше върнат. След това марките бяха продадени. Хората, които се занимават с тютюнопроизводство, заради това, че беше фалиран "Булгартабак Холдинг", загубиха препитанието си, но след това държавата им плаща субсидии, нещо като обезщетения за това, че им е унищожила бизнеса - пълен абсурд".
По думите му всичко разкрива картината на една завладяна от корупция държава:
"Дори имам чувството, че вече не ги притеснява това, че всичко се знае за тях и не правят кой знае какви усилия да го скрият. Ако има толкова много информация, но продължава да няма нито едно образувано разследване и евентуално внасяне на обвинителен акт, положението става наистина отчайващо. И тази нова власт, която дойде с намеренията и заявките, че ще демонтира олигархията, много бързо ще се срине. Макар да не виждам в някаква политическа партия от актуалната парламентарна обстановка, която може да предложи алтернатива, вярвам, че ако не след 1-2 години, то поне след 5 ще има някакви нови хора, които ще дойдат с чисти намерения и без скелети в гардероба, които ще ги държат и да ги накарат да станат част от това статукво".
Любомир Жечев не очаква случаят да стигне много далече и да има наказателни последици.
"Ръководителят на СГП е човек на Пеевски - не знам кое джудже е от осемте - Емилия Русинова. Другото, което чух, е, че покрай тези сигнали срещу Пеевски, той самият си е пуснал сигнал, за да може документацията от ГДБОП да бъде изискана от СГП и да потъне отново в нищото. Но предвид факта, че ПБ имат 131 депутати, трудно ми е да повярвам, че това, че държиш прокуратурата все още, може да ти спечели някаква индулгенция. Напротив - ще ескалират все повече нещата, ако изнаглееш още повече".
Притеснява го обаче, че има достатъчно заявки и знаци, че правителството на Радев по-скоро иска да смени представителите на ключовите ръководни позиции с удобни техни хора. "Това, за да се разкрие масово за обществото, може да отнеме дори 10-15 години, за да се разкрият тъмните намерения на настоящата управляваща партия", обясни влогърът.
"Ако махнат Пеевски, заслужено ще си спечелят политически дивиденти, любовта на хората, но от друга страна ако те си сложат удобни хора, които да бият по настоящите им политически противници, но да си затварят очите за корупция, свързана с техните действия, пак нищо добро не ни чака", предупреди той.
Стоян Мавродиев има какво да разкаже, надявам се да го направи, каза още той. Според него единственият начин обаче това да се случи е да има политически гръб, т.е. да се знае, че новата власт няма да го закача.
По думите му има индикации, че настоящият избран подуправител на НЗОК д-р Асен Меджидиев е покровителствал и е участвал в корупционни схеми. Въпреки че ПБ са получили тези доклади и знаят за всичко това, те отново го назначиха, отбеляза той и попита: "Какви изводи можем да си правим ние сега за борбата с мафията?".
Румен Радев беше избран с 1,4 млн. гласа - за много хора той е надеждата, той е спасител, подчерта Жечев. Той посочи, че има и теория, че темата с полетите на Пеевски се пуска сега, за да се отклони вниманието от бюджета, за който редица икономисти казаха, че не е имало толкова катастрофален бюджет от времената на Жан Виденов.
"Дали в бюджета са заложени толкова много капиталови разходи и допълнителни възнаграждения и увеличения в разходите за издръжка на администрацията заради изборите, защото сега идват президентски избори".
Лостовете за контрол на прокуратурата са база данни от компромати, посочи той и изрази очакването си, че и тази власт ще се опита да има достъп до тях.
"Не очаквам нищо различно, имайки предвид, че Румен Радев в момента е на власт. За мен това е най-притеснителното. Сигурен съм, че ще се опитат да го направят. Не вярвам в добрите намерения".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пак смешарки
ни шопари ни тикви ни чекмеджари
Коментиран от #4
17:22 04.07.2026
2 Точен сте Любо
Коментиран от #7
17:23 04.07.2026
3 Последния Софиянец
17:24 04.07.2026
4 факт
До коментар #1 от "пак смешарки":по-натам и боташарите няма да влзенат
17:25 04.07.2026
5 Ох,какво Домусче,ни гледа от снимката!
Ама Коледа е далеч...
17:25 04.07.2026
6 Литнала
Коментиран от #14
17:26 04.07.2026
7 и курнела
До коментар #2 от "Точен сте Любо":за техноимпекс
Коментиран от #25
17:27 04.07.2026
8 Чудя се нещо...?!
Коментиран от #11
17:28 04.07.2026
9 Като Няма Закон !
Могат !
И Правят !
Каквото си Искат !
Също Като Вас !
17:29 04.07.2026
10 Поръчковия Любо Жечев,
Ако имате нужда от специалисти по кeнeфите - обърнете се към Жечев.
Жечев също твърдеше, че стоките ЩЕ ПОЕВТИНЕЯТ, А НЕ ПОСКЪПНАТ след приемане на еврото.
Не ми е ясно защо чак сега се сети Жечев-кeнeфа за Булгартабак
17:30 04.07.2026
11 Точно там...
До коментар #8 от "Чудя се нещо...?!":...е треснат като малък,с Пернишки винкел!
Затова!
Коментиран от #19
17:30 04.07.2026
12 Механик
И не заради всички гадости, които сътвориха, а заради безмерната си наглост, гьонсуратлък и най-вече заради физиономия.
Но това няма да се случи и "детето чудо" ще продължи да си джитка с откраднатото.
Коментиран от #18
17:30 04.07.2026
13 Яшар
17:31 04.07.2026
14 Соломон
До коментар #6 от "Литнала":Ами то дали е ходила до Дубай лесно може да се провери по печатите в паспорта и. За сега обаче е ясно че срещу Дерменджиев има заведено дело. И на ход е съда
17:33 04.07.2026
15 Ше го фанеш Пеески за...
17:38 04.07.2026
16 неразбиращ от политика
17:41 04.07.2026
17 Минувач
Какво толкова се чуди тоя Жечев?
Известно е, че това е честа практика, която се ползва от издирвани лица или такива под санкции, или просто известни хора, които искат да скрият пътуванията си. Процедурата е - записват се, като част от екипажа, често дори на собствения си самолет. Екипажите минават през съвсем други процедури по летищата, като не се записва и нищо в паспортите им - няма печати, както уж показва и Деса - стюардеса. Само, че ... това си остава в регистрите на граничните власти и, ако тук си мислят, че няма да ги хванат, то турските власти си имат всичко в дигиталните им регистри. И нашите власти много лесно могат да ги изискат, нещо което ПееФски и Деса - стюардеса не могат да подкупят и променят.
17:41 04.07.2026
18 Серсемин
До коментар #12 от "Механик":Не губи надежда! Може пък да го вкарат в пандиза.
Ако Радев успее да вкара няколко продажници и лакомии в пандиза, ще му е гарантиран следващия вот. Трябва, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е, някой като Пеевски да влезе в затвора. Така хем народа ще повярва в държавата си, хем следващите кандидати за власт и управление ще си имат едно на ум.
17:43 04.07.2026
19 Серсемин
До коментар #11 от "Точно там...":Явно са пропуснали да направят втората и третата гънка. Жалко!
Коментиран от #21
17:44 04.07.2026
20 Мечтите и реалността
17:52 04.07.2026
21 Или другото!
До коментар #19 от "Серсемин":Да е останала само тази цепка!
Ама да са ударили по-якичко...
17:55 04.07.2026
22 Цвете
17:55 04.07.2026
23 Най-добре
Коментиран от #29
17:58 04.07.2026
24 Мдаа
17:59 04.07.2026
25 666
До коментар #7 от "и курнела":А Михайлова за гаража на УБО?
18:01 04.07.2026
26 един
18:07 04.07.2026
27 Софиянец
18:09 04.07.2026
28 Дориана
Коментиран от #30
18:09 04.07.2026
29 В коя година живееш?
До коментар #23 от "Най-добре":Тютюнопушенето в световен мащаб намалява. В България също. Бизнесът се окрупнява около световните гиганти. Цигари не се рекламират никъде. България не е най-добрият производител на най-добрият тютюн. Други ла.на изместиха цигарите от пазара. Преди 40 години беше ясно, че от този бизнес трябва да се бяга.
Коментиран от #32, #33
18:11 04.07.2026
30 надежди говежди
До коментар #28 от "Дориана":Никой не взима властта за да връща държава на народа. Трябва да си много голям наивник, за да се хванеш на такава лъжа.
18:12 04.07.2026
31 Коментар
18:23 04.07.2026
32 Справка интернет
До коментар #29 от "В коя година живееш?":Справка chat GPT: За последната финансова година, British American Tobacco (BAT) отчита оперативна печалба от 9,997 млрд. паунда (коригирана оперативна печалба от 11,572 млрд. паунда). Приходите на компанията достигат 25,61 млрд. паунда.
18:23 04.07.2026
33 В коя година живееш?
До коментар #29 от "В коя година живееш?":Какъв е твоят дял в BAT? А на Пеевски? Никакъв. BAT, CNTC, Филип Морис, Алтрия и JP богатеят, ама не от цигари. Отдавна са се преустроили. Това е окрупняването и развитието в бранша.
18:31 04.07.2026
34 Ааааааааа
18:38 04.07.2026