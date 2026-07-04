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Любомир Жечев: Пеевски може да бъде преследван за "Булгартабак"

Любомир Жечев: Пеевски може да бъде преследван за "Булгартабак"

4 Юли, 2026 17:14 2 128 34

  • любомир жечев-
  • гдбоп-
  • булгартабак

И тази власт ще се опита да има достъп до базата данни от компромати, смята той

Любомир Жечев: Пеевски може да бъде преследван за "Булгартабак" - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

"Не трябва да си затваряме очите. Не трябва сляпо да вярваме в намеренията на ПБ, още повече, че те в момента имат пълната власт и могат да правят каквото си пожелаят". Това заяви пред БНР влогърът Любомир Жечев, който е автор на филм, свързан с парите в КТБ.

Според него е резонно да се допусне, че парите на Пеевски за полетите са от КТБ. Той изтъкна, че не е без значение, когато един конституционен съдия се вози на борда с депутат, санкциониран по "Магнитски". Тя отрича, но се надявам, че лесно ще се разбере кой лъже, каза Жечев и добави:

"Документите, които Демерджиев представи, са с фактологична грешка, което допълнително ни кара да се съмняваме. Справката би трябвало да му е предоставена от ГДБОП, които имат данни от партньорски служби и би трябвало да знаят по-добре от това, което Десислава Атанасова предоставя, а именно, че е летяла просто до Истанбул. Може от там да се е прехвърлила на частния самолет - това са предположения, които вярвам, че следващите дни ще разберем. Ако и това не може да се установи кой лъже в момента, би било абсурдно".

Той допуска, че някой може да е заличил част от информацията.

По думите му информацията за спътниците е не по-малко важна, защото разкрива пътя на парите:

"Николай Стайков изкара допълнителна справка, която от 2015 до 2022 г. гражданските полети, с които е пътувал Пеевски, преди да бъде санкциониран по "Магнитски", показват, че има над 220 полета, а най-честито му спътници са свързани с "Булгартабак". А "Булгартабак" беше приватизирано през 2011 г. по време на ГЕРБ и от тогава непрекъснато се говори, че действителният собственик е Пеевски".

Според Любомир Жечев именно "Булгартабак" е едно от нещата, за които Пеевски може да бъде разследван, ако някой има желание за това:

"Ако се докаже и всички полети насочват вниманието към това, че той най-вероятно има някакви интереси, свързани с "Булгартабак" - ако се докаже пране на пари, за такъв тип престъпление няма давност. Това е едно от нещата, за които може да бъде преследван. "Булгартабак" беше приватизиран със заем от ББР, който никога не беше върнат. След това марките бяха продадени. Хората, които се занимават с тютюнопроизводство, заради това, че беше фалиран "Булгартабак Холдинг", загубиха препитанието си, но след това държавата им плаща субсидии, нещо като обезщетения за това, че им е унищожила бизнеса - пълен абсурд".

По думите му всичко разкрива картината на една завладяна от корупция държава:

"Дори имам чувството, че вече не ги притеснява това, че всичко се знае за тях и не правят кой знае какви усилия да го скрият. Ако има толкова много информация, но продължава да няма нито едно образувано разследване и евентуално внасяне на обвинителен акт, положението става наистина отчайващо. И тази нова власт, която дойде с намеренията и заявките, че ще демонтира олигархията, много бързо ще се срине. Макар да не виждам в някаква политическа партия от актуалната парламентарна обстановка, която може да предложи алтернатива, вярвам, че ако не след 1-2 години, то поне след 5 ще има някакви нови хора, които ще дойдат с чисти намерения и без скелети в гардероба, които ще ги държат и да ги накарат да станат част от това статукво".

Любомир Жечев не очаква случаят да стигне много далече и да има наказателни последици.

"Ръководителят на СГП е човек на Пеевски - не знам кое джудже е от осемте - Емилия Русинова. Другото, което чух, е, че покрай тези сигнали срещу Пеевски, той самият си е пуснал сигнал, за да може документацията от ГДБОП да бъде изискана от СГП и да потъне отново в нищото. Но предвид факта, че ПБ имат 131 депутати, трудно ми е да повярвам, че това, че държиш прокуратурата все още, може да ти спечели някаква индулгенция. Напротив - ще ескалират все повече нещата, ако изнаглееш още повече".

Притеснява го обаче, че има достатъчно заявки и знаци, че правителството на Радев по-скоро иска да смени представителите на ключовите ръководни позиции с удобни техни хора. "Това, за да се разкрие масово за обществото, може да отнеме дори 10-15 години, за да се разкрият тъмните намерения на настоящата управляваща партия", обясни влогърът.

"Ако махнат Пеевски, заслужено ще си спечелят политически дивиденти, любовта на хората, но от друга страна ако те си сложат удобни хора, които да бият по настоящите им политически противници, но да си затварят очите за корупция, свързана с техните действия, пак нищо добро не ни чака", предупреди той.

Стоян Мавродиев има какво да разкаже, надявам се да го направи, каза още той. Според него единственият начин обаче това да се случи е да има политически гръб, т.е. да се знае, че новата власт няма да го закача.

По думите му има индикации, че настоящият избран подуправител на НЗОК д-р Асен Меджидиев е покровителствал и е участвал в корупционни схеми. Въпреки че ПБ са получили тези доклади и знаят за всичко това, те отново го назначиха, отбеляза той и попита: "Какви изводи можем да си правим ние сега за борбата с мафията?".

Румен Радев беше избран с 1,4 млн. гласа - за много хора той е надеждата, той е спасител, подчерта Жечев. Той посочи, че има и теория, че темата с полетите на Пеевски се пуска сега, за да се отклони вниманието от бюджета, за който редица икономисти казаха, че не е имало толкова катастрофален бюджет от времената на Жан Виденов.

"Дали в бюджета са заложени толкова много капиталови разходи и допълнителни възнаграждения и увеличения в разходите за издръжка на администрацията заради изборите, защото сега идват президентски избори".

Лостовете за контрол на прокуратурата са база данни от компромати, посочи той и изрази очакването си, че и тази власт ще се опита да има достъп до тях.

"Не очаквам нищо различно, имайки предвид, че Румен Радев в момента е на власт. За мен това е най-притеснителното. Сигурен съм, че ще се опитат да го направят. Не вярвам в добрите намерения".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пак смешарки

    25 1 Отговор
    никой на никви далавери не е влезъл в затвора
    ни шопари ни тикви ни чекмеджари

    Коментиран от #4

    17:22 04.07.2026

  • 2 Точен сте Любо

    17 21 Отговор
    А кауна мунчо задължително преследван за "Боташ" 6,4 млрд.лв. а Шишков за мантинелите половин милиард!

    Коментиран от #7

    17:23 04.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    21 21 Отговор
    Оказва се че Радев е ограбил България за 5 години 8 пъти повече от Шиши.

    17:24 04.07.2026

  • 4 факт

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "пак смешарки":

    по-натам и боташарите няма да влзенат

    17:25 04.07.2026

  • 5 Ох,какво Домусче,ни гледа от снимката!

    22 3 Отговор
    Да го изпапкаш...
    Ама Коледа е далеч...

    17:25 04.07.2026

  • 6 Литнала

    27 2 Отговор
    до Истанбул и от там с частния полет на шумкарския внук за Дубай !

    Коментиран от #14

    17:26 04.07.2026

  • 7 и курнела

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Точен сте Любо":

    за техноимпекс

    Коментиран от #25

    17:27 04.07.2026

  • 8 Чудя се нещо...?!

    25 0 Отговор
    Защо Шиши,като се намръщи,на челото му се образува една хоризонтална цепка...?!

    Коментиран от #11

    17:28 04.07.2026

  • 9 Като Няма Закон !

    12 1 Отговор
    И Правосъдие !

    Могат !

    И Правят !

    Каквото си Искат !

    Също Като Вас !

    17:29 04.07.2026

  • 10 Поръчковия Любо Жечев,

    15 8 Отговор
    Любомир Жечев ще го запомня с поръчковата журналистика от ПП-ДБ и също като много загрижен за външните кeнeфи в Русия.
    Ако имате нужда от специалисти по кeнeфите - обърнете се към Жечев.
    Жечев също твърдеше, че стоките ЩЕ ПОЕВТИНЕЯТ, А НЕ ПОСКЪПНАТ след приемане на еврото.
    Не ми е ясно защо чак сега се сети Жечев-кeнeфа за Булгартабак

    17:30 04.07.2026

  • 11 Точно там...

    19 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чудя се нещо...?!":

    ...е треснат като малък,с Пернишки винкел!
    Затова!

    Коментиран от #19

    17:30 04.07.2026

  • 12 Механик

    22 3 Отговор
    Това НЯЩУ на снимката трябва да бъде заселено в Сл. Бряг (ловешката кариера) до края на дебелите си дни. Майчицата му също, но в Бобов дол.
    И не заради всички гадости, които сътвориха, а заради безмерната си наглост, гьонсуратлък и най-вече заради физиономия.
    Но това няма да се случи и "детето чудо" ще продължи да си джитка с откраднатото.

    Коментиран от #18

    17:30 04.07.2026

  • 13 Яшар

    21 1 Отговор
    Ено ще изчезне .като п.дня..той е бита карта ,ще се скрие в Дубай ...но там ще го намерят руснаците на който създаде с Бойко проблеми за милиарди загуби

    17:31 04.07.2026

  • 14 Соломон

    3 13 Отговор

    До коментар #6 от "Литнала":

    Ами то дали е ходила до Дубай лесно може да се провери по печатите в паспорта и. За сега обаче е ясно че срещу Дерменджиев има заведено дело. И на ход е съда

    17:33 04.07.2026

  • 15 Ше го фанеш Пеески за...

    1 9 Отговор
    Ше го фанеш Пеески за пискюла. Той да не е на твоя акъл?

    17:38 04.07.2026

  • 16 неразбиращ от политика

    15 0 Отговор
    Полека-лека облаците се сгъстяват над Пеевски. Госпожа Атанасова първа го усети, но ако е реалистка трябва да подаде оставка. Отсега нататък Десислава Атанасова няма да може да безметежно да упражнява дейността си на конституционен съдия. Каквото и да постанови веднага ще има съмнения и укори. Тя отрича, че е летяла с Пеевски, а Демерджиев само се усмихва и чака да го съдят. А почнат ли да го съдят кой знае какви документи ще извади Демерджиев, направо свят ще ни се завие. Най-разумно е Атанасова да се направи на омерзена и да подаде оставка. Борисов ще и намери някъде нова работа, без да е толкова публична личност. Атанасова си изпя песента като конституционен съдия, колкото и да отрича движението и е само надолу към тинята.

    17:41 04.07.2026

  • 17 Минувач

    12 0 Отговор
    Деса - стюардеса!
    Какво толкова се чуди тоя Жечев?
    Известно е, че това е честа практика, която се ползва от издирвани лица или такива под санкции, или просто известни хора, които искат да скрият пътуванията си. Процедурата е - записват се, като част от екипажа, често дори на собствения си самолет. Екипажите минават през съвсем други процедури по летищата, като не се записва и нищо в паспортите им - няма печати, както уж показва и Деса - стюардеса. Само, че ... това си остава в регистрите на граничните власти и, ако тук си мислят, че няма да ги хванат, то турските власти си имат всичко в дигиталните им регистри. И нашите власти много лесно могат да ги изискат, нещо което ПееФски и Деса - стюардеса не могат да подкупят и променят.

    17:41 04.07.2026

  • 18 Серсемин

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Не губи надежда! Може пък да го вкарат в пандиза.
    Ако Радев успее да вкара няколко продажници и лакомии в пандиза, ще му е гарантиран следващия вот. Трябва, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е, някой като Пеевски да влезе в затвора. Така хем народа ще повярва в държавата си, хем следващите кандидати за власт и управление ще си имат едно на ум.

    17:43 04.07.2026

  • 19 Серсемин

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Точно там...":

    Явно са пропуснали да направят втората и третата гънка. Жалко!

    Коментиран от #21

    17:44 04.07.2026

  • 20 Мечтите и реалността

    3 0 Отговор
    Моля, не ги бъркайте.

    17:52 04.07.2026

  • 21 Или другото!

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Серсемин":

    Да е останала само тази цепка!
    Ама да са ударили по-якичко...

    17:55 04.07.2026

  • 22 Цвете

    6 0 Отговор
    И ДА ЧЕТЕМ И ДА НЕ ЧЕТЕМ, КАРТИНАТА Е ЯСНА. ЗА МАГНИТСКИ И ДОГАН ИМАХА ЗАБРАНА ДА ВЛИЗАТ В ТУРЦИЯ, ЗАЩО? ЗАЩОТО СЕ ИЗНАСЯХА ТОНОВЕ ЦИГАРИ И НЕЩО ПО ВАЖНО, КОЕТО СА ЗАСЕКЛИ, ОРЪЖИЕ? ТАКА ЧЕ, ТОЗИ НАГЪЛ ЧОВЕК ЗАНИМАВА ОБЩЕСТВОТО НИ САМО С МЪРСОТИИТЕ ПРОИЗЛЯЗЛИ ЗА ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ ОТ КАКТО СЕ Е ВНЕДРИЛ ВЪВ ВЛАСТТА.КОРУМПИРАН ТИП, КОЙТО ОТКРАДНА ПАРИТЕ НА КТБ, БУЛГАРТАБАК, ЛАФКА И ОЩЕ МНОГО. ЩЕЛИ ДА ПРОВЕРЯВАТ ДАЛИ БИЛ ПЪТУВАЛ? ТОЗИ, КОЙТО СЕ ЯВЯВАШЕ ДЕПУТАТ ОТ ДПС, ПОЛУЧАВАШЕ ЗАПЛАТИ, А СТЪПВАШЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО САМО В НАЧАЛОТО СЛЕД ПОРЕДНАТА ИМ ВАКАНЦИЯ, ТАКА ЛИ Е? КОЛКО ГОДИНИ Е РАБОТИЛ В ПАРЛАМЕНТА, БЕЗ ДА Е ПРИСЪСТВАЛ? СПОКОЙНО ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ.ДА МУ ИЗВАДЯТ ВСИЧКИ МАФИОТСКИ КРАЖБИ ОТ ДЕНЯ НА НЕГОВОТО НАЧАЛО ДО ДЕН ДНЕШЕН?! ТРУДНО ЛИ Е, НИКАК ДАЖЕ, ЗАЩОТО ВСИЧКО СЕ ЗНАЕ, НЕ САМО В БЪЛГАРИЯ, А И В ЩАТИТЕ. ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

    17:55 04.07.2026

  • 23 Най-добре

    9 0 Отговор
    Държавата да възстанови Булгартабак. Цигарите поскъпнаха и има печалба. Да дават висока изкупна цена, за тютюна и хората ще се наемат да отглеждат тютюн. Дори и 10 милиона да има чиста печалба на година, пак са приходи. В Швеция, Норвегия и Финландия, най-големите предприятия са държавни, дори куриерски фирми са държавни. Норвегия стана богата, защото държавата добива нефт и газ , а не някой частник.

    Коментиран от #29

    17:58 04.07.2026

  • 24 Мдаа

    4 1 Отговор
    Тиквошишинизацията приключва бавно и безславно. Да живее България.

    17:59 04.07.2026

  • 25 666

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "и курнела":

    А Михайлова за гаража на УБО?

    18:01 04.07.2026

  • 26 един

    4 0 Отговор
    щом Жечев е фактор в анализа , значи работата загрубява .....

    18:07 04.07.2026

  • 27 Софиянец

    5 1 Отговор
    Лобо Жечев 😂 този мишок обясняваше колко била наложителна "сглобката" между ппдб-илте и герб/дпс, а сега тръгнал акъл да ръси! Мисирка!

    18:09 04.07.2026

  • 28 Дориана

    5 2 Отговор
    Народа даде пълната власт и доверие на Румен Радев и неговата партия Прогресивна България. Сега за ужас на корумпираните политици, чиновници и олигарси точно Прогресивна България с пълното си мнозинство може да унищожи корупцията и мафията . И да върне Завладяната държава на Народа.

    Коментиран от #30

    18:09 04.07.2026

  • 29 В коя година живееш?

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Най-добре":

    Тютюнопушенето в световен мащаб намалява. В България също. Бизнесът се окрупнява около световните гиганти. Цигари не се рекламират никъде. България не е най-добрият производител на най-добрият тютюн. Други ла.на изместиха цигарите от пазара. Преди 40 години беше ясно, че от този бизнес трябва да се бяга.

    Коментиран от #32, #33

    18:11 04.07.2026

  • 30 надежди говежди

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Дориана":

    Никой не взима властта за да връща държава на народа. Трябва да си много голям наивник, за да се хванеш на такава лъжа.

    18:12 04.07.2026

  • 31 Коментар

    3 0 Отговор
    Ако не сте разбрали има разследване за употреба на превишена власт и нехайство на институциите (псевдо прокурори). Пеевски ще бъде екстрадиран в румънски затвор за да не пречи на разследването. Методиев Борисов е издал всичко за Деса и шиши, защото е страхливец, предател и усеща, че примката около него се затяга покрай магистралите. По същия начин лично Методиев нскисна Пеевски пред американците и британците, и пред Ердоган, та дори пред ОАЕ.

    18:23 04.07.2026

  • 32 Справка интернет

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "В коя година живееш?":

    Справка chat GPT: За последната финансова година, British American Tobacco (BAT) отчита оперативна печалба от 9,997 млрд. паунда (коригирана оперативна печалба от 11,572 млрд. паунда). Приходите на компанията достигат 25,61 млрд. паунда.

    18:23 04.07.2026

  • 33 В коя година живееш?

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "В коя година живееш?":

    Какъв е твоят дял в BAT? А на Пеевски? Никакъв. BAT, CNTC, Филип Морис, Алтрия и JP богатеят, ама не от цигари. Отдавна са се преустроили. Това е окрупняването и развитието в бранша.

    18:31 04.07.2026

  • 34 Ааааааааа

    1 0 Отговор
    А БОКО ?

    18:38 04.07.2026

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