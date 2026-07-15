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ГДБОП арестува трима за източване на общински средства в Якоруда

ГДБОП арестува трима за източване на общински средства в Якоруда

15 Юли, 2026 13:21 769 8

  • арести-
  • срества-
  • община якоруда

Установената до момента щета е в размер на 260 550 лв., очаква се обаче сумата да нарасне

ГДБОП арестува трима за източване на общински средства в Якоруда - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души са задържани при акция на ГДБОП за източване на средства. Това са началникът на общинската служба по земеделие, съпругът ѝ и служителка на Бюрото. Акцията се провежда във връзка с проверка на европрокуратурата, предаде БНТ.

Става дума за схема за източване средства, предоставени за осигуряване на временна заетост. Установено е, че съпругът на местната началничка на службата по земеделие в Якоруда е бил бенефициент по програмата. Разследването е за организирана престъпна група.

Установената до момента щета е в размер на 260 550 лв., очаква се обаче сумата да нарасне.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Широката

    2 2 Отговор
    Днес ги арестуват, утре ги изпират, най-късно в други ден ги пускат - също като мен!

    13:26 15.07.2026

  • 2 А кмета не е знаел.

    6 0 Отговор
    Миличкият.

    Коментиран от #4

    13:26 15.07.2026

  • 3 ПБ = Пеевски + Борисов

    5 1 Отговор
    Тиквата, Шиши, жълтопаважа и копринките източиха милиарди, но там няма пипане, че нали отново ни монтираха на власт най-добрата олигархия!

    13:29 15.07.2026

  • 4 Блажко Корумпето

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "А кмета не е знаел.":

    И аз не знам нищо за никакви подкупи и незаконен строеж на украински анклав във Варна!

    13:30 15.07.2026

  • 5 Янфоруна

    6 0 Отговор
    Тия служители са от ДПС Ново начало цялото ръководство на община Якоруда са хора на Момчето

    13:37 15.07.2026

  • 6 АКО СА ОТ

    6 0 Отговор
    ГРОБ-НН
    НЕ Е НОВИНА.

    13:51 15.07.2026

  • 7 има много измамници

    2 0 Отговор
    Пазете се от Мариела Димитрова – изпечен лъжец, мошеник и измамник. Същата е измамила много хора в Козлодуй с много пари. Сега се укрива в гр. Тетевен, Ж.К „Пеновото”, бл. 11. Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се! Става въпрос за професионален измамник!

    13:56 15.07.2026

  • 8 Цвете

    2 0 Отговор
    КОЙ И ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВА ДА ГОВОРИ В ЛЕВОВЕ? КОЙТО Е КРАЛ, ПРАНГИТЕ И ТВЪРДОТО ЛЕГЛО. 🚔👀🚔

    14:23 15.07.2026

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