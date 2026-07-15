ГДБОП арестува трима за източване на общински средства в Якоруда

Трима души са задържани при акция на ГДБОП за източване на средства. Това са началникът на общинската служба по земеделие, съпругът ѝ и служителка на Бюрото. Акцията се провежда във връзка с проверка на европрокуратурата, предаде БНТ.
Става дума за схема за източване средства, предоставени за осигуряване на временна заетост. Установено е, че съпругът на местната началничка на службата по земеделие в Якоруда е бил бенефициент по програмата. Разследването е за организирана престъпна група.
Установената до момента щета е в размер на 260 550 лв., очаква се обаче сумата да нарасне.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Широката
13:26 15.07.2026
2 А кмета не е знаел.
Коментиран от #4
13:26 15.07.2026
3 ПБ = Пеевски + Борисов
13:29 15.07.2026
4 Блажко Корумпето
До коментар #2 от "А кмета не е знаел.":И аз не знам нищо за никакви подкупи и незаконен строеж на украински анклав във Варна!
13:30 15.07.2026
5 Янфоруна
13:37 15.07.2026
6 АКО СА ОТ
НЕ Е НОВИНА.
13:51 15.07.2026
7 има много измамници
13:56 15.07.2026
8 Цвете
14:23 15.07.2026