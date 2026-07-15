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ЕК представи данни за движението на седем наказателни процедури срещу България

ЕК представи данни за движението на седем наказателни процедури срещу България

15 Юли, 2026 14:43 662 10

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Комисията открива наказателни процедури срещу България, Чехия, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Италия, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Австрия, Португалия, Румъния и Словакия

ЕК представи данни за движението на седем наказателни процедури срещу България - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) представи днес данни за движението на седем наказателни процедури срещу България. Процедурите са свързани със злоупотребите с дела срещу общественици и журналисти, условията за посрещане на мигранти, пътните проверки, ценните книжа и работата на вътрешния пазар, изброи БТА.

Комисията открива наказателни процедури срещу България, Чехия, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Италия, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Австрия, Португалия, Румъния и Словакия,

след като тези държави не са съобщили за пълното въвеждане на европейските правила за защита срещу съдебни дела, насочени срещу участието на обществеността (SLAPP). При подобни дела неоснователно се злоупотребява с правни действия, за да бъде заглушена работа в обществен интерес, се посочва в съобщението. Целите на тези дела могат да включват журналисти, защитници на правата на човека или организации на гражданското общество.

Европейските правила предвиждат защита срещу явно неоснователни искове или злоупотреба със съдебни производства, като се дава възможност на съдилищата да отхвърлят такива искове в началото на процеса. Държавите от ЕС трябваше да въведат общите изисквания до 7 май и сега ЕК дава два месеца за отговор, а след това процедурите може да продължат.

ЕК открива наказателни процедури срещу България, Белгия, Чехия, Гърция, Кипър, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Португалия, Румъния и Швеция, защото не са съобщили за пълното въвеждане на правилата за проверките на автомобилите за превоз на опасни товари. Държавите от ЕС имаха срок до 23 юни за промени в националното законодателство и посочените 14 страни сега получават срок от два месеца за отговор, като след това процедурите може да продължат.

Комисията започва процедури срещу 16 държави - България,- Белгия, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Австрия, Словения, Швеция,

след като не са съобщили за пълното въвеждане на правилата за условията на приемане на хора, потърсили международна закрила. Срокът за въвеждане на промените е изтекъл на 12 юни и сега комисията дава два месеца за отговор, а след това може да продължи с процедурите.

ЕК продължава наказателните процедури срещу 17 държави - България, Белгия, Германия, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Финландия, Швеция заради неспазване на срока за въвеждане на изменените европейски правила за трудова миграция на работници от страни извън ЕС. Промените съкращават до 90 дни крайния срок за решение по заявления за разрешение за достъп до европейския трудов пазар. Срокът за въвеждане на промените бе до 21 май и след два месеца ЕК може да реши да продължи с процедурите.

Комисията открива процедури срещу България, Белгия, Чехия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Финландия

за непълно въвеждане на законовите изменения за съвместно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и за инвестиционните посредници. Крайният срок за въвеждане на общите правила изтече на 25 юни и 21 държави от ЕС още не са съобщили, че са извършили промени в националното си законодателство. След два месеца комисията ще прецени дали да продължи с наказателните процедури.

ЕК открива процедури за нарушение срещу България, Белгия, Чехия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия и Швеция, защото не са съобщили за пълно въвеждане на европейските правила за спешните процедури за оценяване на съответствието на стоките, презумпцията за съответствие, приемането на общи спецификации и надзора на пазара, свързани с извънредна ситуация на вътрешния пазар.

Европейските правила в тази област са свързани с осигуряването на непрекъснато движение на основни стоки, услуги и хора във време на криза. След два месеца комисията ще прецени дали да продължи с наказателните процедури.

Комисия открива наказателни процедури срещу България, Белгия, Чехия, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния и Словения за непълно въвеждане на правилата, свързани с подобряването на достъпа до капитал за по-малките дружества. Държавите, които до 5 юни не са въвели измененията, следва да отговорят на ЕК в двумесечен срок, а след това процедурите може да продължат, се посочва в съобщението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бай Тошо от Брюксел

    5 1 Отговор
    Къде сте тръгнали вие като нямате пари?

    14:44 15.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Откраднаха ни 80 млрд валутен фонд събиран 30 години точно за такива случаи и сега ни се смеят.

    14:45 15.07.2026

  • 3 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    3 1 Отговор
    Рaятлътa пак ши гу плати кат винъги! Важнутуй напрет с Боташа и нашту Генерал лйобим пак да пубидим!

    14:47 15.07.2026

  • 4 Факт

    5 0 Отговор
    Комисията да подражава на вятъра

    Коментиран от #8

    14:48 15.07.2026

  • 5 Какво става в ЕС

    2 0 Отговор
    Измами с ДДС,неистинско евро,съдебна система,китайски внос на автомобили,заплаха от русия ,помощи за украйна и .....

    14:59 15.07.2026

  • 6 Въпрос

    0 0 Отговор
    Тези наказателни процедури не са ли доказателство за кражбите и некадърността на българската "управляваща класа"?

    Коментиран от #7

    15:04 15.07.2026

  • 7 добре че са чуждите служби

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Въпрос":

    че според нашенци всичко е наред няма проблеми...

    15:08 15.07.2026

  • 8 И на

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Геювити нека подражава комисията!

    15:30 15.07.2026

  • 9 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Конкретно,нашенските офф се,ги набутаха с шутове в кошарата,наречена еврозона.Сега ще си ни въртят на шиш,когото им потрябва кеш - пара.С измислените, единствено в полза едрия бизнес и капиталовите пазари " нарушения" Къде сте бе, лъохманско племе, мечтаещо за юрошита? Нещо замлъкнахте на тази тема.Еййй,офф се не се събират лесно 90 милиарда юрошит.За да ги налеят в ръцете на клоуна.Става единствено и само с тези похвати- не изпълняваш ( егати рогатите сме,една шепа,от никого неизбрани в ЕК,ни връткат, като вретено) плащай.От това неизпълнено500 К,от друго-700 К.Ето ти 50-60 милиарда.До следващото " шамаросване"

    15:53 15.07.2026

  • 10 Д-р Марин Белчев

    1 0 Отговор
    Бай Ганю почти преди 20 г. влезна в ЕС с надежда, че ще живее сладкия живот на Западна Европа. Вместо, това го съсипват от процедури и плащания.
    Майтапа на страна, аз съм за ЕС, но реално не видяхме почти нищо добро за 20 години, докато за 20 г. социализъм, през 1965 г, България беше топ страна. Само казвам.
    От еврофондовете се възползваха хитри политици и мазни схемаджии, които усвоиха легално и полулегално средства, с които задебелиха банкови сметки, купиха имоти, джипове, любовници и пр. За обикновения българин ползата беше доста скромна. А, можеше да бъде другояче.

    15:54 15.07.2026

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