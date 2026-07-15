ЕК представи данни за движението на седем наказателни процедури срещу България

Европейската комисия (ЕК) представи днес данни за движението на седем наказателни процедури срещу България. Процедурите са свързани със злоупотребите с дела срещу общественици и журналисти, условията за посрещане на мигранти, пътните проверки, ценните книжа и работата на вътрешния пазар, изброи БТА.

Комисията открива наказателни процедури срещу България, Чехия, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Италия, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Австрия, Португалия, Румъния и Словакия,

след като тези държави не са съобщили за пълното въвеждане на европейските правила за защита срещу съдебни дела, насочени срещу участието на обществеността (SLAPP). При подобни дела неоснователно се злоупотребява с правни действия, за да бъде заглушена работа в обществен интерес, се посочва в съобщението. Целите на тези дела могат да включват журналисти, защитници на правата на човека или организации на гражданското общество.

Европейските правила предвиждат защита срещу явно неоснователни искове или злоупотреба със съдебни производства, като се дава възможност на съдилищата да отхвърлят такива искове в началото на процеса. Държавите от ЕС трябваше да въведат общите изисквания до 7 май и сега ЕК дава два месеца за отговор, а след това процедурите може да продължат.

ЕК открива наказателни процедури срещу България, Белгия, Чехия, Гърция, Кипър, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Португалия, Румъния и Швеция, защото не са съобщили за пълното въвеждане на правилата за проверките на автомобилите за превоз на опасни товари. Държавите от ЕС имаха срок до 23 юни за промени в националното законодателство и посочените 14 страни сега получават срок от два месеца за отговор, като след това процедурите може да продължат.

Комисията започва процедури срещу 16 държави - България,- Белгия, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Австрия, Словения, Швеция,

след като не са съобщили за пълното въвеждане на правилата за условията на приемане на хора, потърсили международна закрила. Срокът за въвеждане на промените е изтекъл на 12 юни и сега комисията дава два месеца за отговор, а след това може да продължи с процедурите.

ЕК продължава наказателните процедури срещу 17 държави - България, Белгия, Германия, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Финландия, Швеция заради неспазване на срока за въвеждане на изменените европейски правила за трудова миграция на работници от страни извън ЕС. Промените съкращават до 90 дни крайния срок за решение по заявления за разрешение за достъп до европейския трудов пазар. Срокът за въвеждане на промените бе до 21 май и след два месеца ЕК може да реши да продължи с процедурите.

Комисията открива процедури срещу България, Белгия, Чехия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Финландия

за непълно въвеждане на законовите изменения за съвместно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и за инвестиционните посредници. Крайният срок за въвеждане на общите правила изтече на 25 юни и 21 държави от ЕС още не са съобщили, че са извършили промени в националното си законодателство. След два месеца комисията ще прецени дали да продължи с наказателните процедури.

ЕК открива процедури за нарушение срещу България, Белгия, Чехия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия и Швеция, защото не са съобщили за пълно въвеждане на европейските правила за спешните процедури за оценяване на съответствието на стоките, презумпцията за съответствие, приемането на общи спецификации и надзора на пазара, свързани с извънредна ситуация на вътрешния пазар.

Европейските правила в тази област са свързани с осигуряването на непрекъснато движение на основни стоки, услуги и хора във време на криза. След два месеца комисията ще прецени дали да продължи с наказателните процедури.

Комисия открива наказателни процедури срещу България, Белгия, Чехия, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния и Словения за непълно въвеждане на правилата, свързани с подобряването на достъпа до капитал за по-малките дружества. Държавите, които до 5 юни не са въвели измененията, следва да отговорят на ЕК в двумесечен срок, а след това процедурите може да продължат, се посочва в съобщението.