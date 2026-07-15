Нинова към Йотова: Наложете вето на този бюджет. Ако ви е останала поне малко надпартийна отговорност към обществото

"Прогресивна България" и ДПС приеха бюджет 2026 г. на първо четене. Прогресивен дълг до 37 млрд. евро. Прогресивен дефицит от 5.7%. Прогресивно вдигане на осигуровки, винетки, акцизи. Прогресивно замразяване на социалните плащания. Прогресивно обедняване. Прогресивно вдигане на капиталови разходи без да се знае за какво. Касичка за олигарси. Бюджет катастрофа.
Не е отчетено мнението на Фискалния съвет, на БНБ, на ЕК, на Омбудсман, на майките, на медицинските работници.
А днес, точно когато се гласуваше, международната агенция за кредитен рейтинг "Fitch Ratings" предупреди: "Новото правителство на България няма разработена икономическа програма и предварително остойностена фискална програма. Приетият бюджет подчертава рисковете пред икономиката и публичните финанси."
UniCredit алармира: "Още по-тревожна е перспективата за 2027 г., когато България може да оглави класацията по инфлация в региона с над 4%".
Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейната публикация:
Няма никой в това правителство, който да чуе тези предупреждения. Самодостатъчни, самозабравили се, арогантни и безпардонни. Цената ще я плаща целият български народ.
Последната надежда за вразумяване е в ръцете на президента Йотова. Призоваваме я: наложете вето на този бюджет. Ако ви е останала поне малко социална чувствителност и надпартийна отговорност към цялото общество. Позовете се на всички финансови и икономически авторитети, които се изказаха против този бюджет. Излезте от подчиненото си поведение спрямо изпълнителната власт. Не ставайте съучастник в тази съсипия на държавата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
15:42 15.07.2026
2 честен ционист
15:43 15.07.2026
3 Ели Енчева
Коментиран от #16
15:44 15.07.2026
4 И кои
Кои са ви гласоподавателите и колко сте!??
15:44 15.07.2026
5 Читател
Коментиран от #13
15:44 15.07.2026
6 глоги
Коментиран от #10
15:47 15.07.2026
7 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
15:47 15.07.2026
8 Овчар
15:49 15.07.2026
9 Няма нужда от драми
15:49 15.07.2026
10 Безграмотнико,
До коментар #6 от "глоги":Корнелия Нинова е лидер и даже минава за мъж с топки на фона на нищожества като Борисов и Радев, пък за жълтопаважни пеньоари и обратни депесари да не споменавам!
15:49 15.07.2026
11 Няма нужда от драми
Коментиран от #26
15:50 15.07.2026
12 Атанас
Спрете с тоя Фискален съвет! Какъв е тоя измислен съвет със Симеон Дянков? Тоя съсипа държавата, беше подсъден до оняден.
Тоя бюджет свършва вече, защото изкарахме цялата година без бюджет. Като са толкова отворени и критични всики, защо не го приеха до края на декември м.г., както трябва да бъде? Радев не им пречеше тогава.
15:51 15.07.2026
13 Ами
До коментар #5 от "Читател":докажи, че е продала патрони на крайна! Корнни вече осъди няколко такива като тебе за клевета.
Коментиран от #24
15:51 15.07.2026
14 Жорко
15:53 15.07.2026
15 смях в залата
15:53 15.07.2026
16 Европеец
До коментар #3 от "Ели Енчева":Правилно казано, ама Корнелия се изложи с лъжата за оръжието за Украйна..... Така че какво и да говори вече няма значение, дори и да е права...
Коментиран от #20, #30
15:54 15.07.2026
17 Дон балон
15:54 15.07.2026
18 ЕДГАР КЕЙСИ
15:54 15.07.2026
19 Дани
15:55 15.07.2026
20 Бунак
До коментар #16 от "Европеец":Първо няма директни доставки за крайната. И второ защо ревете само срщу Корнелия, след като дори и боташите ви пордължават да изнасят за тия, дето реекспортират в крайната?!
Коментиран от #27
15:55 15.07.2026
21 въпросче
15:57 15.07.2026
22 Кога
15:57 15.07.2026
23 още
15:58 15.07.2026
24 Европеец
До коментар #13 от "Ами":Като министър на икономиката и вицепремиер на онова просто кире продаваше не директно на Украйна, а на Полша, Чехия и други...... Ако беше точна трябваше да включи клауза да не се
предоставя на трети страни, въпреки ясното съзнание, че оръжието ще иде в Украйна....та тая полулъжа на Корнелия я прави аут от бг политиката....
Коментиран от #29
15:59 15.07.2026
25 И Ти Чакаш !
Пръ - --- -- Я !
Да Свърши !
Нещо ?
16:00 15.07.2026
26 Хайде От !
До коментар #11 от "Няма нужда от драми":Начало !
16:03 15.07.2026
27 Европеец
До коментар #20 от "Бунак":В 24 коментар казах, каква е грешката и защо Корнелия е аут от бг политиката, а въпреки ,че права за много неща...
16:03 15.07.2026
28 Анонимен
16:03 15.07.2026
29 Бунак
До коментар #24 от "Европеец":И това продължава от преди нея и до днес заедно с любимите ти крадци на Муньо Боташа, ама ревеш само против Корнелия, щото ви изкарва омазаните 3aдници на показ!
Коментиран от #35
16:04 15.07.2026
30 Хем Ревеш !
До коментар #16 от "Европеец":Че Ти Влиза !
Хем Ревеш !
Че не Ти Стига !
16:06 15.07.2026
31 Пиги Йотова
16:07 15.07.2026
32 Чорбара
16:08 15.07.2026
33 Цвете
16:10 15.07.2026
34 Цвете
16:12 15.07.2026
35 Европеец
До коментар #29 от "Бунак":Абе ,"умник" толко ли не виждаш, че не съм от феновете на льотчика, напротив Корнелия ми е симпатична, но заради това което посочвам, тя е аут от бг политиката....
16:14 15.07.2026