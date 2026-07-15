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Нинова към Йотова: Наложете вето на този бюджет. Ако ви е останала поне малко надпартийна отговорност към обществото

Нинова към Йотова: Наложете вето на този бюджет. Ако ви е останала поне малко надпартийна отговорност към обществото

15 Юли, 2026 15:41 684 35

  • корнелия нинова-
  • илияна йотова-
  • вето-
  • бюджет-
  • отговорност-
  • общество

Позовете се на всички финансови и икономически авторитети, които се изказаха против този бюджет. Излезте от подчиненото си поведение спрямо изпълнителната власт. Не ставайте съучастник в тази съсипия на държавата, обръща се към държавния глава лидерът на "Непокорна България"

Нинова към Йотова: Наложете вето на този бюджет. Ако ви е останала поне малко надпартийна отговорност към обществото - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" и ДПС приеха бюджет 2026 г. на първо четене. Прогресивен дълг до 37 млрд. евро. Прогресивен дефицит от 5.7%. Прогресивно вдигане на осигуровки, винетки, акцизи. Прогресивно замразяване на социалните плащания. Прогресивно обедняване. Прогресивно вдигане на капиталови разходи без да се знае за какво. Касичка за олигарси. Бюджет катастрофа.
Не е отчетено мнението на Фискалния съвет, на БНБ, на ЕК, на Омбудсман, на майките, на медицинските работници.
А днес, точно когато се гласуваше, международната агенция за кредитен рейтинг "Fitch Ratings" предупреди: "Новото правителство на България няма разработена икономическа програма и предварително остойностена фискална програма. Приетият бюджет подчертава рисковете пред икономиката и публичните финанси."
UniCredit алармира: "Още по-тревожна е перспективата за 2027 г., когато България може да оглави класацията по инфлация в региона с над 4%".

Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейната публикация:

Няма никой в това правителство, който да чуе тези предупреждения. Самодостатъчни, самозабравили се, арогантни и безпардонни. Цената ще я плаща целият български народ.
Последната надежда за вразумяване е в ръцете на президента Йотова. Призоваваме я: наложете вето на този бюджет. Ако ви е останала поне малко социална чувствителност и надпартийна отговорност към цялото общество. Позовете се на всички финансови и икономически авторитети, които се изказаха против този бюджет. Излезте от подчиненото си поведение спрямо изпълнителната власт. Не ставайте съучастник в тази съсипия на държавата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    12 15 Отговор
    Сус ма шарлатанко

    15:42 15.07.2026

  • 2 честен ционист

    6 18 Отговор
    Корни много я е яд, че мр Кеш ще продава оръжие по нейната схема, като поне едно благодаря нема.

    15:43 15.07.2026

  • 3 Ели Енчева

    15 10 Отговор
    Правилно казано!

    Коментиран от #16

    15:44 15.07.2026

  • 4 И кои

    8 9 Отговор
    ....сте вие, едната е в пенсия да си харчи загрсбеното, а другата служебно лице.
    Кои са ви гласоподавателите и колко сте!??

    15:44 15.07.2026

  • 5 Читател

    15 7 Отговор
    ТАЯ ДЕТО НЕ Е ПРОДАЛА ЕДИН ПАТРОН НА ЗА укрия ???

    Коментиран от #13

    15:44 15.07.2026

  • 6 глоги

    4 9 Отговор
    лидерКАТА на "Непокорна България"... Госпожа Нинова е жена.

    Коментиран от #10

    15:47 15.07.2026

  • 7 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    9 4 Отговор
    Леля Кури искъ на нашту Генерал да гу тури! Сичкуту давам за нашту Генерал и партия Боташ лелю Кури по дубре или на мен гу тури!

    15:47 15.07.2026

  • 8 Овчар

    6 8 Отговор
    Това рекламно лице на спални чували няма думата...!

    15:49 15.07.2026

  • 9 Няма нужда от драми

    3 8 Отговор
    Каквото могат, да соофкедат, а от догодина начисто

    15:49 15.07.2026

  • 10 Безграмотнико,

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "глоги":

    Корнелия Нинова е лидер и даже минава за мъж с топки на фона на нищожества като Борисов и Радев, пък за жълтопаважни пеньоари и обратни депесари да не споменавам!

    15:49 15.07.2026

  • 11 Няма нужда от драми

    2 9 Отговор
    Да го доогледат, а от догодина начисто

    Коментиран от #26

    15:50 15.07.2026

  • 12 Атанас

    8 11 Отговор
    Разкарайте я тая Нинова! Народът я захвърли на дъното на политиката, вие не спирате да я набутвате по всички канали и медии.Няма никакво значение какво казва Нинова, тя беше в управлението и ние я видяхме какво свърши.
    Спрете с тоя Фискален съвет! Какъв е тоя измислен съвет със Симеон Дянков? Тоя съсипа държавата, беше подсъден до оняден.
    Тоя бюджет свършва вече, защото изкарахме цялата година без бюджет. Като са толкова отворени и критични всики, защо не го приеха до края на декември м.г., както трябва да бъде? Радев не им пречеше тогава.

    15:51 15.07.2026

  • 13 Ами

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Читател":

    докажи, че е продала патрони на крайна! Корнни вече осъди няколко такива като тебе за клевета.

    Коментиран от #24

    15:51 15.07.2026

  • 14 Жорко

    5 9 Отговор
    Ама докога ще мрънкаш,отдавна си чао,нищо не направи,а продължаваш да лаеш,хайде марш и се ориентирай някъде където ще можеш да си полезна.

    15:53 15.07.2026

  • 15 смях в залата

    3 7 Отговор
    Корни в съдружие с Решетников докара на власт Радев и Йотова а сега го удря на морал.

    15:53 15.07.2026

  • 16 Европеец

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ели Енчева":

    Правилно казано, ама Корнелия се изложи с лъжата за оръжието за Украйна..... Така че какво и да говори вече няма значение, дори и да е права...

    Коментиран от #20, #30

    15:54 15.07.2026

  • 17 Дон балон

    3 8 Отговор
    Коя е тая биволица на снимката

    15:54 15.07.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 9 Отговор
    НАЛИ ТИ ВЛАШКА ЦИГАНКО ..................... ДОВЛЕЧЕ И ПРЕДЛОЖИ, РЕZИДЕНТА МУНЧО, КАТО .................... МИСЛЕШЕ ЧЕ ТИ ЩЕ КОМАНДВАШ "ПАРАДА" ................... А ТОЙ И КГБ, ТЕБ ЩЕ СЛУШАТ .................... НЕЩАСТНИЦА !

    15:54 15.07.2026

  • 19 Дани

    3 10 Отговор
    Куртелко стига вече си кръгла НУЛА!!КУРНО НЕ ДАВАЙ АКЪЛ ако вече го имаш/Йотова е достоен ПРЕЗЕДЕНТ!!!

    15:55 15.07.2026

  • 20 Бунак

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    Първо няма директни доставки за крайната. И второ защо ревете само срщу Корнелия, след като дори и боташите ви пордължават да изнасят за тия, дето реекспортират в крайната?!

    Коментиран от #27

    15:55 15.07.2026

  • 21 въпросче

    2 5 Отговор
    Тази снимка защо е толкова размита?!

    15:57 15.07.2026

  • 22 Кога

    8 1 Отговор
    е имала отговорност към обществото Йотова , че сега ?

    15:57 15.07.2026

  • 23 още

    4 1 Отговор
    Президентката Йотова да наложете вето на този бюджет!

    15:58 15.07.2026

  • 24 Европеец

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Като министър на икономиката и вицепремиер на онова просто кире продаваше не директно на Украйна, а на Полша, Чехия и други...... Ако беше точна трябваше да включи клауза да не се
    предоставя на трети страни, въпреки ясното съзнание, че оръжието ще иде в Украйна....та тая полулъжа на Корнелия я прави аут от бг политиката....

    Коментиран от #29

    15:59 15.07.2026

  • 25 И Ти Чакаш !

    6 0 Отговор
    КТая !

    Пръ - --- -- Я !

    Да Свърши !

    Нещо ?

    16:00 15.07.2026

  • 26 Хайде От !

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Няма нужда от драми":

    Начало !

    16:03 15.07.2026

  • 27 Европеец

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Бунак":

    В 24 коментар казах, каква е грешката и защо Корнелия е аут от бг политиката, а въпреки ,че права за много неща...

    16:03 15.07.2026

  • 28 Анонимен

    5 2 Отговор
    Хахахахаха Йотова Радев тандем гюрови назначиха цялата власт модел Радев е сега хахаха

    16:03 15.07.2026

  • 29 Бунак

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Европеец":

    И това продължава от преди нея и до днес заедно с любимите ти крадци на Муньо Боташа, ама ревеш само против Корнелия, щото ви изкарва омазаните 3aдници на показ!

    Коментиран от #35

    16:04 15.07.2026

  • 30 Хем Ревеш !

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    Че Ти Влиза !
    Хем Ревеш !
    Че не Ти Стига !

    16:06 15.07.2026

  • 31 Пиги Йотова

    2 2 Отговор
    Бивша партийна колежко, ти вече си с отпаднала необходимост .

    16:07 15.07.2026

  • 32 Чорбара

    2 2 Отговор
    Скрии се па се търси ма джофро!

    16:08 15.07.2026

  • 33 Цвете

    1 0 Отговор
    АКО ДЪРЖИ НА МОРАЛ И ЧЕСТ, ЙОТОВА ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СПРЕ ТОЗИ НЕИЗГОДЕН БЮДЖЕТ. АБСОЛЮТНО ЗАРОБВАНЕ Е. ТЕЗИ НОВИТЕ СТАРИ ПРЕСТАРЯЛИ МУЦУНИ ДА СИ ХОДЯТ В ЕКИП, КАКТО СА СЕ НАМЪРДАЛИ В ПАРЛАМЕНТА ЗА ЕДНИТЕ ТЛЪСТИ ЗАПЛАТИ.

    16:10 15.07.2026

  • 34 Цвете

    1 0 Отговор
    АКО ДЪРЖИ НА МОРАЛ И ЧЕСТ, ЙОТОВА ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СПРЕ ТОЗИ НЕИЗГОДЕН БЮДЖЕТ. АБСОЛЮТНО ЗАРОБВАНЕ Е. ТЕЗИ НОВИТЕ СТАРИ ПРЕСТАРЯЛИ МУЦУНИ ДА СИ ХОДЯТ В ЕКИП, КАКТО СА СЕ НАМЪРДАЛИ В ПАРЛАМЕНТА ЗА ЕДНИТЕ ТЛЪСТИ ЗАПЛАТИ.

    16:12 15.07.2026

  • 35 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бунак":

    Абе ,"умник" толко ли не виждаш, че не съм от феновете на льотчика, напротив Корнелия ми е симпатична, но заради това което посочвам, тя е аут от бг политиката....

    16:14 15.07.2026

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