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Бюджет 2026: Ключови промени в парите за здраве и осигуровки преди второ четене

Бюджет 2026: Ключови промени в парите за здраве и осигуровки преди второ четене

16 Юли, 2026 05:22, обновена 16 Юли, 2026 05:27 1 277 6

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  • второ четене

Парламентарните сили внасят мащабни корекции в социалните плащания и бюджета на НЗОК в търсене на социален баланс

Бюджет 2026: Ключови промени в парите за здраве и осигуровки преди второ четене - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентарните групи внасят съществени предложения за промени между първо и второ четене в проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Основният фокус на политическите сили пада върху размера на обезщетенията за майчинство и безработица, както и върху ефективността на рекордните разходи за здравеопазване, които вече преминаха първо гласуване в пленарната зала.

Сблъсък за парите за майчинство и безработица в бюджет ДОО

Политическите формации настояват за промени в социалните плащания. Основните предложения включват:

  • „Продължаваме промяната“: Обвързване на майчинството до 2 г. и бащинството с минималната заплата (620.20 евро) и запазване на 100% от обезщетението при по-ранно връщане на работа.
  • ДПС: Предлагат минимално дневно обезщетение за безработица от 15.66 евро и максимално 66.56 евро. Искат 50% добавка за втората година майчинство за второ дете.
  • „Възраждане“: Залагат дневни обезщетения за безработица от 20 до 110 евро и 70% от осигурителния доход за майчинството през втората година.

Бюджетът на НЗОК: Рекордни милиарди за здраве без реформи?

Проектобюджетът на НЗОК за 2026 г. предвижда близо 5.6 милиарда евро, осигурявайки 412 милиона евро повече от предходната година. Въпреки одобрението на първо четене, финансовият план среща критики:

  • Насоченост: Допълнителните средства са за болници, лекарства и изделия, следвайки по-високата заболеваемост.
  • Критики: Синдикати и опозиция сигнализират за липса на гарантиран ръст на заплатите в сектора. Според експерти, сред които и икономистът Аркади Шарков (по данни на БНР), заложените средства не реформират системата, а покриват пазарни дефицити.

Какво следва в парламентарните комисии?

Бюджетната комисия започва разглеждането на предложенията по трите проектозакона. Търсенето на компромис между фискалната стабилност и социалните искания е основен приоритет преди второто четене, съобщават от Министерство на финансите, цитирани от БНР и БТА.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    11 1 Отговор
    Още от същото !

    05:31 16.07.2026

  • 2 Отново Без Помощни Средства !

    13 2 Отговор
    За Незрящи ,

    И Слабо зрящи !

    Хора с увреждания !

    37 Години !

    Стигат !

    06:30 16.07.2026

  • 3 Цървул

    3 4 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    Коментиран от #6

    07:08 16.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 в кратце

    3 0 Отговор
    Обвързване на майчинството до 2 г. и бащинството с минималната заплата (620.20 евро) и България се напълни с де що сичкото съйган.Почерня.

    07:13 16.07.2026

  • 6 Млък бе

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цървул":

    Милицонер

    07:28 16.07.2026

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