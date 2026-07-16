Български военен контингент ще участва в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

Тържествена церемония по изпращане на военно формирование от Въоръжените сили на Република България за участие в състава на силите на Регионално командване „Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) ще се състои днес в Стара Загора, съобщиха от Министерството на отбраната (МО). Официалната церемония за изпращане на българския контингент ще започне в 11:00 ч. пред сградата на Община Стара Загора.
В състава на контингента са включени 97 военнослужещи, основно от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Състава на Сухопътните войски, както и личен състав от Съвместното командване на силите, Служба „Военна полиция“, Мобилната КИС и Военномедицинска академия.
Формированието ще бъде дислоцирано в база „Виладжио - Италия“ и ще изпълнява задачи, свързани с патрулиране, наблюдение и подпомагане на сигурността в зоната за отговорност, посочиха още от МО.
С тържествен ритуал от Плевен бе изпратен военен контингент за участие в състава на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) в края на януари тази година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зарко
07:31 16.07.2026
4 Въй
07:31 16.07.2026
5 бомбата
07:32 16.07.2026
6 чакай чекай
07:34 16.07.2026
7 Ясно
07:34 16.07.2026
8 Барабар
07:40 16.07.2026