Български военен контингент ще участва в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

Тържествена церемония по изпращане на военно формирование от Въоръжените сили на Република България за участие в състава на силите на Регионално командване „Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) ще се състои днес в Стара Загора, съобщиха от Министерството на отбраната (МО). Официалната церемония за изпращане на българския контингент ще започне в 11:00 ч. пред сградата на Община Стара Загора.

В състава на контингента са включени 97 военнослужещи, основно от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Състава на Сухопътните войски, както и личен състав от Съвместното командване на силите, Служба „Военна полиция“, Мобилната КИС и Военномедицинска академия.

Формированието ще бъде дислоцирано в база „Виладжио - Италия“ и ще изпълнява задачи, свързани с патрулиране, наблюдение и подпомагане на сигурността в зоната за отговорност, посочиха още от МО.

С тържествен ритуал от Плевен бе изпратен военен контингент за участие в състава на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) в края на януари тази година.