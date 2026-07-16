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Български военен контингент ще участва в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

Български военен контингент ще участва в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

16 Юли, 2026 07:24 300 8

  • български военен контингент-
  • нато-
  • косово

В състава на контингента са включени 97 военнослужещи, основно от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Състава на Сухопътните войски

Български военен контингент ще участва в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тържествена церемония по изпращане на военно формирование от Въоръжените сили на Република България за участие в състава на силите на Регионално командване „Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) ще се състои днес в Стара Загора, съобщиха от Министерството на отбраната (МО). Официалната церемония за изпращане на българския контингент ще започне в 11:00 ч. пред сградата на Община Стара Загора.

В състава на контингента са включени 97 военнослужещи, основно от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Състава на Сухопътните войски, както и личен състав от Съвместното командване на силите, Служба „Военна полиция“, Мобилната КИС и Военномедицинска академия.

Формированието ще бъде дислоцирано в база „Виладжио - Италия“ и ще изпълнява задачи, свързани с патрулиране, наблюдение и подпомагане на сигурността в зоната за отговорност, посочиха още от МО.

С тържествен ритуал от Плевен бе изпратен военен контингент за участие в състава на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) в края на януари тази година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зарко

    1 0 Отговор
    Като чуя НАТО и незнам какво ми става.

    07:31 16.07.2026

  • 4 Въй

    1 0 Отговор
    Значи само кашици ще участвуват в патрулиране, наблюдение и подпомагане на сигурността в зоната за отговорност. Мъ-хъ!

    07:31 16.07.2026

  • 5 бомбата

    0 1 Отговор
    Не знам.ТИ СТАВА. Не знам дали ти става.

    07:32 16.07.2026

  • 6 чакай чекай

    1 0 Отговор
    Нали сме неутрални и искаме мир, какъв континент говорим.

    07:34 16.07.2026

  • 7 Ясно

    0 0 Отговор
    Значи нашата армия има поне 97 действащи военнослужещи ... Мъкаааа

    07:34 16.07.2026

  • 8 Барабар

    0 0 Отговор
    Петко с мъжете !

    07:40 16.07.2026

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