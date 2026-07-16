Костадинов: Нескопосаните лупинги на Радев за Украйна предизвикват насмешка и презрение

Няма нищо необяснимо в това поведение, това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, в България друго, а пък в Украйна трето, както виждаме. Това е потвърждение на политиката на двуличие, каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във връзка с информацията, че след изявлението на премиера Румен Радев, че България няма място в Коалицията на желаещите, вчера в Киев външната министърка Велислава Петрова е подписала декларация, с която се подкрепя тази коалиция, предаде репортер на Novini.bg.

Радев говори това, което избирателите му искат да чуят, грижи се то да бъде отразено добре в медиите, след което се надява, че реалната политика, която провежда, която е в подкрепа на Украйна, с продължаваща финансова и военна помощ за Украйна, няма да може толкова добре артикулирана по медиите и хората ще останат заблудени. С други думи, елементарно лъготене, заяви Костадинов.

Попитан как изглежда България в очите на международните ни партньори след това поведение на кабинета, той посочи: "Ние по принцип нямаме добър образ в международната общност, без значение дали говорим за нашите партньори или за държавите, които нямат добри отношения с нас. За съжаление, през последните 36 години българската външна политика стана синоним на слагачество и на слугинаж. Тези доста нескопосани опити на Румен Радев да прави някакви лупинги във въздуха, където обяснява едно, а върши друго, предизвикват само насмешка и презрение".

За мен това е унизително като българин, защото отношението не е към Румен Радев - Румен Радев е просто един от поредицата безлични български министър-председатели, които просто изпълняват това, което им се каже. Те не са самостоятелни субекти, те нямат собствена външна политика, на тях им назначават външните министри, както и тази външна министърка не е назначена от Радев, а най-вероятно от чуждите разузнавания. За тях дори името на Румен Радев няма да бъде запомнено. Въпросът не е в това, а в това, че Румен Радев и неговите предшественици като ПП-ДБ, ГЕРБ, тройни коалиции, НДСВ и какво ли не, всички те изграждат един образ на България, който е изключително нелицеприятен. Нас не ни уважават, да не кажа, че ни презират като държава и като народ, коментира лидерът на "Възраждане".

Българският народ е бил лъган, сега е лъган и ще продължи да бъде лъган, защото е очевидно, че една голяма част от избирателите това искат. Те гласуваха за лъжата и получиха лъжата. В този ред на мисли за нас няма нищо изненадващо в това двулично отношение. Тъжното е за българската държава, каза още Костадин Костадинов.