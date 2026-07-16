Костадинов: Нескопосаните лупинги на Радев за Украйна предизвикват насмешка и презрение

Няма нищо необяснимо в това поведение, това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, в България друго, а пък в Украйна трето, както виждаме. Това е потвърждение на политиката на двуличие, каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във връзка с информацията, че след изявлението на премиера Румен Радев, че България няма място в Коалицията на желаещите, вчера в Киев външната министърка Велислава Петрова е подписала декларация, с която се подкрепя тази коалиция, предаде репортер на Novini.bg.
Радев говори това, което избирателите му искат да чуят, грижи се то да бъде отразено добре в медиите, след което се надява, че реалната политика, която провежда, която е в подкрепа на Украйна, с продължаваща финансова и военна помощ за Украйна, няма да може толкова добре артикулирана по медиите и хората ще останат заблудени. С други думи, елементарно лъготене, заяви Костадинов.
Попитан как изглежда България в очите на международните ни партньори след това поведение на кабинета, той посочи: "Ние по принцип нямаме добър образ в международната общност, без значение дали говорим за нашите партньори или за държавите, които нямат добри отношения с нас. За съжаление, през последните 36 години българската външна политика стана синоним на слагачество и на слугинаж. Тези доста нескопосани опити на Румен Радев да прави някакви лупинги във въздуха, където обяснява едно, а върши друго, предизвикват само насмешка и презрение".
За мен това е унизително като българин, защото отношението не е към Румен Радев - Румен Радев е просто един от поредицата безлични български министър-председатели, които просто изпълняват това, което им се каже. Те не са самостоятелни субекти, те нямат собствена външна политика, на тях им назначават външните министри, както и тази външна министърка не е назначена от Радев, а най-вероятно от чуждите разузнавания. За тях дори името на Румен Радев няма да бъде запомнено. Въпросът не е в това, а в това, че Румен Радев и неговите предшественици като ПП-ДБ, ГЕРБ, тройни коалиции, НДСВ и какво ли не, всички те изграждат един образ на България, който е изключително нелицеприятен. Нас не ни уважават, да не кажа, че ни презират като държава и като народ, коментира лидерът на "Възраждане".
Българският народ е бил лъган, сега е лъган и ще продължи да бъде лъган, защото е очевидно, че една голяма част от избирателите това искат. Те гласуваха за лъжата и получиха лъжата. В този ред на мисли за нас няма нищо изненадващо в това двулично отношение. Тъжното е за българската държава, каза още Костадин Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе , пробвай се.
Коментиран от #15, #26
11:12 16.07.2026
2 Сила
Ай стига бе ....
11:13 16.07.2026
3 Пуфи
11:13 16.07.2026
4 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #7
11:14 16.07.2026
5 Умнокрасив
11:15 16.07.2026
6 Овчар
11:16 16.07.2026
7 Разгеле !
До коментар #4 от "Кобра Кай 🥋":Сега е ред на Свирчо - Двата пръста чело !
Коментиран от #35
11:16 16.07.2026
8 провинциалист
11:17 16.07.2026
9 Павел Пенев
11:24 16.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бялджип
11:25 16.07.2026
12 Цвете
Коментиран от #68
11:25 16.07.2026
13 Луганск
Малкият лъжлив свят на англосаксонците и целия Запад умира!
Безполезна, неспособна на нищо нито във военно, нито в икономическо отношение, като страна, а по същество имперско-бандитско образувание, САЩ се издуха окончателно и скоро ще се разпаднат и ще освободят всичките 50 страни, такива като Калифорния, Тексас и др. тяхната фалшива схема на робовладелство, такива като долара, МВФ и др. дойде край!
Тях, васали, европейски джуджета, Германия, Англия, Франция и т. н. разпадането и смъртта чакат още по-бързо!
Вашият лъжлив, жалък западен свят ще се върне в обичайното си състояние на бедност, разруха, глад, необразованост, епидемии и ще умре като общност напълно!
Дори опитът на запада, когато нападнаха Русия през 2014 г., като Наполеон, като Хитлер, се провали! Русия побеждава целия ви жалък англосаксонски свят!
Бъдещето е в свободния свят! За Русия, Китай, Индия, африка, Азия и др. САЩ и Европа няма да бъдат в близко бъдеще! Мислете, българи, и изберете своя
Коментиран от #22
11:25 16.07.2026
14 миме
11:27 16.07.2026
15 5436
До коментар #1 от "Абе , пробвай се.":Кой е този? Питам, защото ни го натрапват често.
11:27 16.07.2026
16 Напомням
Когато наближи да влезе в политиката, Радев поиска почти същия референдум.
Коментиран от #20
11:29 16.07.2026
17 604
11:32 16.07.2026
18 фен на Сидеров
11:33 16.07.2026
19 фен на Сидеров
11:34 16.07.2026
20 провинциалист
До коментар #16 от "Напомням":Подписите ги отхвърли народното събрание.
Коментиран от #50, #61
11:34 16.07.2026
21 Браво
11:36 16.07.2026
22 лугандон
До коментар #13 от "Луганск":лежат будешь в терикон!
11:38 16.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хмм
Коментиран от #29
11:38 16.07.2026
25 е не може всички
Няма спор, че по послушание и твърдолинейност ти ще спечелиш.
Фнкционално зависим човечец.
11:40 16.07.2026
26 Ами
До коментар #1 от "Абе , пробвай се.":той се пробва, излезе срещу Радев на президентските избори
11:41 16.07.2026
27 Архимандрисандрит Бибиян
11:41 16.07.2026
28 Анджо
11:41 16.07.2026
29 неговата болка е
До коментар #24 от "Хмм":че е игнориран от управлението.
По Борисово време е слушкал, защото му дадоха 15 процента депутати.
Сега с 4 процента и без бюрократи - глад мори добитъка.
Обаче Радев винаги може да се обърне към него ако му затрябват гласове. Сделката лесно ще стане от изрожденска страна. Проблемът е че имат много слаби карти. Това е вариант само ако ДП се обърне против кабинета, а той за сега слушка и кротува и гласува с ПБ.
11:43 16.07.2026
30 Коцето и Корни
Всички други умряха, Боци, Шиши и Кокора няправо сублимираха!
Явно Тръмп ги е настъпил да не нападат неговия човек!
Нещата ще се поизяснят с продажбата на ЛУКойл.
За сега Карлайл Тръст води в пазарлъка!
Коментиран от #59
11:45 16.07.2026
31 оня с коня
11:45 16.07.2026
32 Светльо
11:45 16.07.2026
33 Какво подписа в Киев
Декларация за засилени санкции срещу Русия - държавата, която освободи българите от 5-вековното турско робство и създаде Третата Българска държава.
Въздухарят-премиер се бие в гърдите, че България не е в "Коалицията на желаещите" (Трета световна война, докато Велислава Петрова-Чамова безпроблемно ни въвлича все повече и повече в гражданската руско-руска война на територията на Украйна и Русия.
11:45 16.07.2026
34 Хмм
Коментиран от #60
11:46 16.07.2026
35 aa той
До коментар #7 от "Разгеле !":вече се изляска! Чакаме Ники и Божанката.
11:47 16.07.2026
36 Предизборен лупинг
11:48 16.07.2026
37 Хахахаха
11:48 16.07.2026
38 Коце
11:49 16.07.2026
39 Хмм
Коментиран от #47
11:50 16.07.2026
40 мдам
11:53 16.07.2026
41 Външната ни министърка нулира
Лицемерният Радев се прави на ни лук ял, ни лук мирисал.
В подписания от радевата калинка Велислава Петрова-Чамова документ ясно личи, че Украйна (създадена като квази-държава през 1917-1918 г., без собствена валута и суверенитет) си приписва хилядолетната руска история!
Кой ще познае коя съседна на нас държава по подобен начин краде от състоялата се българска история!?
Излиза, че и напъните на Радев да впише българите в конституцията на балканската измислена и изкуствена държава РСМ, не са нищо друго освен PR-акция.
11:53 16.07.2026
42 Дзак
11:56 16.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Истината
12:01 16.07.2026
45 Хмм
12:04 16.07.2026
46 Връщай
12:05 16.07.2026
47 Отвратен
До коментар #39 от "Хмм":Пробвай да намериш кога Възраждане са гласували против свалянето на охраната на Пеевски. Няма да можеш, защото това просто не се е случвало
Коментиран от #53
12:07 16.07.2026
48 Рада Лайкова пред Дарик радио
Радвайте се овчи глави слънчасали!
От втората поливина на 2027 г. ЕЦБ, начело накоято е един рептил от еврейски произход, ДИРЕКТНО , но ЛЕКА-ПОЛЕКА (с лубрикант) ще КОНТРОЛИРА живота ви.
Ще бъдете щастливи да не можете да пазарувате навсякъде с пари в брой.
Ще бъдете щастливи да не можете да си харчите парите за неща които ЕЦБ прецени, че не ви трябват.
Ще бъдете щастливи да ви се ограничават сумите за харчене (до 3000 дигитални евра месечно).
Ще бъдете щастливи, при нужда, ЕЦБ да ви изтрие електронните пари - например война и необходимост или в други форсмажорни случаи.
Радвайте се на своя овен Румен Радев, който гордо и наперено ви води към европейската кланица - там еврозмиите ще се нахранят с вас.
Коментиран от #57
12:08 16.07.2026
49 Българин
12:10 16.07.2026
50 Отвратен
До коментар #20 от "провинциалист":А Радев каза, че няма как да има референдум по въпроси свързани с международни договори, затова няма как да свика референдум за запазване на лева. После както винаги се извъртя на 180 градуса, само на думи, разбира се. Радев на дела не го търси.
Коментиран от #63
12:12 16.07.2026
51 Нексус
Ваксиниран анитиваксър, против еврото, но със спестявания в евро и против субсидиите, но купил си къща и кола със субсидия!
Да не говорим как лижеш руски задници, предателю!
Ти какъв си, костя?
12:15 16.07.2026
52 Анонимен
12:16 16.07.2026
53 Жоро павето
До коментар #47 от "Отвратен":Копейка се лекува с паве.
12:17 16.07.2026
54 Младия Волен,
12:17 16.07.2026
55 Къш ве,
12:18 16.07.2026
56 излъгани копейки
12:18 16.07.2026
57 Искаме електронно € !
До коментар #48 от "Рада Лайкова пред Дарик радио":Честните Българи вярват н ЕС и искат електронно Евро!
Коментиран от #62, #66
12:20 16.07.2026
58 Някой
Принципно не трябва да се мешат и да си прокарват вътрешните интереси.
Никой няма правото да ни включва в чужда война, да нанася щети на България обслужвайки чужди интереси и да се държи като агент на чужда държава. Предните по НК, раздел 2 предателство и шпионство членове 98, 103, 105 (и трите до 15 години затвор) и отделно клетвата от конституцията в която се кълнят.
Коментиран от #64
12:20 16.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Че защо ще го прави?
До коментар #34 от "Хмм":Радев си е смешен и нелеп по начало.
С прякор Мунчо, ако знаеш откъде идва това.
Коментиран от #65
12:22 16.07.2026
61 нннн
До коментар #20 от "провинциалист":- Няма да подкрепя референдума, защото съм за приемане не еврото. - каза Радев на Костадинов.
Това го гледах и чух по телевизията.
Смятам, че мнението на президента има някакво значение. И когато за едно и също нещо има две противоположни мнения, също има значение.
12:23 16.07.2026
62 Иди
До коментар #57 от "Искаме електронно € !":в някой сексшоп и си купи играчката, която желаеш.
Не е нужно да манифестираш.
12:24 16.07.2026
63 провинциалист
До коментар #50 от "Отвратен":За да не наливаш вода в мелницата на Радев, цитираш кога какво и по какъв повод го е казал. Може и да си прав, ама 600 000-те подписа на Възраждане не ги е отхвърлил Радев и така само работиш за него.
12:24 16.07.2026
64 Тръц!
До коментар #58 от "Някой":Копейка, нямаш думата.
От теб нищо не зависи.
На Коцко това му е пета партия, а на теб коя е Радевата, поврътливецо?
12:25 16.07.2026
65 Мунчо е положителен Вазов герой,
До коментар #60 от "Че защо ще го прави?":а Радев е просто лицемер.
Коментиран от #67
12:25 16.07.2026
66 Мани си фейка,
До коментар #57 от "Искаме електронно € !":изтърка се.
12:27 16.07.2026
67 Мда, положителен и.диот е,
До коментар #65 от "Мунчо е положителен Вазов герой,":а наш Мунчо е прогресиращ и.диот.
Има разлика.
12:28 16.07.2026
68 Явно е
До коментар #12 от "Цвете":На нови избори ще искаме САМО БОЙКО И ПЕЕВСКИ, И ВАСИЛЕВ, и СИЕ !!!
Урааа
12:45 16.07.2026
69 Костя дъ Простя
За поредното плюене.
Друго не му остана
На Мургавия Гагауз.
13:07 16.07.2026