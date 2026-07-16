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Костадинов: Нескопосаните лупинги на Радев за Украйна предизвикват насмешка и презрение

Костадинов: Нескопосаните лупинги на Радев за Украйна предизвикват насмешка и презрение

16 Юли, 2026 11:11 1 543 69

  • костадин костадинов-
  • решения-
  • украйна

За мен това е унизително като българин, защото отношението не е към Румен Радев - Румен Радев е просто един от поредицата безлични български министър-председатели, които просто изпълняват това, което им се каже

Костадинов: Нескопосаните лупинги на Радев за Украйна предизвикват насмешка и презрение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма нищо необяснимо в това поведение, това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, в България друго, а пък в Украйна трето, както виждаме. Това е потвърждение на политиката на двуличие, каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във връзка с информацията, че след изявлението на премиера Румен Радев, че България няма място в Коалицията на желаещите, вчера в Киев външната министърка Велислава Петрова е подписала декларация, с която се подкрепя тази коалиция, предаде репортер на Novini.bg.

Радев говори това, което избирателите му искат да чуят, грижи се то да бъде отразено добре в медиите, след което се надява, че реалната политика, която провежда, която е в подкрепа на Украйна, с продължаваща финансова и военна помощ за Украйна, няма да може толкова добре артикулирана по медиите и хората ще останат заблудени. С други думи, елементарно лъготене, заяви Костадинов.

Попитан как изглежда България в очите на международните ни партньори след това поведение на кабинета, той посочи: "Ние по принцип нямаме добър образ в международната общност, без значение дали говорим за нашите партньори или за държавите, които нямат добри отношения с нас. За съжаление, през последните 36 години българската външна политика стана синоним на слагачество и на слугинаж. Тези доста нескопосани опити на Румен Радев да прави някакви лупинги във въздуха, където обяснява едно, а върши друго, предизвикват само насмешка и презрение".

За мен това е унизително като българин, защото отношението не е към Румен Радев - Румен Радев е просто един от поредицата безлични български министър-председатели, които просто изпълняват това, което им се каже. Те не са самостоятелни субекти, те нямат собствена външна политика, на тях им назначават външните министри, както и тази външна министърка не е назначена от Радев, а най-вероятно от чуждите разузнавания. За тях дори името на Румен Радев няма да бъде запомнено. Въпросът не е в това, а в това, че Румен Радев и неговите предшественици като ПП-ДБ, ГЕРБ, тройни коалиции, НДСВ и какво ли не, всички те изграждат един образ на България, който е изключително нелицеприятен. Нас не ни уважават, да не кажа, че ни презират като държава и като народ, коментира лидерът на "Възраждане".

Българският народ е бил лъган, сега е лъган и ще продължи да бъде лъган, защото е очевидно, че една голяма част от избирателите това искат. Те гласуваха за лъжата и получиха лъжата. В този ред на мисли за нас няма нищо изненадващо в това двулично отношение. Тъжното е за българската държава, каза още Костадин Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе , пробвай се.

    26 15 Отговор
    Да правиш лупинги. Та да видиш колко е лесно.

    Коментиран от #15, #26

    11:12 16.07.2026

  • 2 Сила

    32 30 Отговор
    Копейкин бил "БЪЛГАРИН" ....???!!!???
    Ай стига бе ....

    11:13 16.07.2026

  • 3 Пуфи

    13 29 Отговор
    Гагаузкоо, всичките сте от един дол дренки, подлоги на някому за жълти копейки

    11:13 16.07.2026

  • 4 Кобра Кай 🥋

    17 11 Отговор
    Ивелин и Радостин са вън от НС хехехе няма вече депутатска заплата, няма имунитет 😉

    Коментиран от #7

    11:14 16.07.2026

  • 5 Умнокрасив

    25 10 Отговор
    Ами да : решиш ли веднъж да си Турска подлога , да бъдеш докрай , като евроатлантиците ни !

    11:15 16.07.2026

  • 6 Овчар

    20 23 Отговор
    Този е вреден за България , двуличен е..!

    11:16 16.07.2026

  • 7 Разгеле !

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Кобра Кай 🥋":

    Сега е ред на Свирчо - Двата пръста чело !

    Коментиран от #35

    11:16 16.07.2026

  • 8 провинциалист

    15 8 Отговор
    Външната министърка Велислава Петрова човек на Радев ли е или човек на Брюксел? А Костадинов опозиция ли беше или патерица?

    11:17 16.07.2026

  • 9 Павел Пенев

    24 13 Отговор
    Коце не разбираш ли че Радев е поставен под натиск от ЕС и платените слугинажни журналисти, които ни втълпяват че той е Орбан. Ако сега не разбираш това, ще го разбереш на следващите избори които ще са последни за Възраждане.

    11:24 16.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бялджип

    16 15 Отговор
    Истинският политик, трябва да умее да преглътне загубата. На Костадинов му е трудно. Не Радев е виновен, че хората гласуваха за него, политиците от другите партии вкл. Костадинов да потърсят вината в себе си.

    11:25 16.07.2026

  • 12 Цвете

    17 7 Отговор
    ТЕ ПРОСТО НЯМАТ ПРОГРАМА, ЗА ДА СЕ ВИДИ КАКВИ СА ИМ ПРИОРИТЕТИТЕ.?! КАКЪВ Е ДЪЛГОСТОЧНИЯТ ИМ ПЛАН? ИЗЛЪГАНИТЕ СА ДВЕ ТРЕТИ ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ ИМ И ПРИ НОВИ ИЗБОРИ СА ГУБЕЩИ.ЧЕТЕТЕ ПО ФОРУМИТЕ И ЩЕ ВИ СЕ ИЗЯСНИ КАРТИНАТА НА ТЕЗИ КОИТО СА ГИ ПОДКРЕПИЛИ.ФАКТИТЕ КРЕЩЯТ, НО ТЕ ПРОСТО НЕ НИ ЧУВАТ. ЗА ТЯХНА СМЕТКА Е, НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ЖИВОТА СИ ТЕЧЕ И ОТ ЧАКАНЕ СЕ УМОЛОМОЩИХМЕ.

    Коментиран от #68

    11:25 16.07.2026

  • 13 Луганск

    15 8 Отговор
    И ТАКА, НЕКА ОБОБЩИМ МОДЕРНОСТТА!

    Малкият лъжлив свят на англосаксонците и целия Запад умира!

    Безполезна, неспособна на нищо нито във военно, нито в икономическо отношение, като страна, а по същество имперско-бандитско образувание, САЩ се издуха окончателно и скоро ще се разпаднат и ще освободят всичките 50 страни, такива като Калифорния, Тексас и др. тяхната фалшива схема на робовладелство, такива като долара, МВФ и др. дойде край!

    Тях, васали, европейски джуджета, Германия, Англия, Франция и т. н. разпадането и смъртта чакат още по-бързо!

    Вашият лъжлив, жалък западен свят ще се върне в обичайното си състояние на бедност, разруха, глад, необразованост, епидемии и ще умре като общност напълно!

    Дори опитът на запада, когато нападнаха Русия през 2014 г., като Наполеон, като Хитлер, се провали! Русия побеждава целия ви жалък англосаксонски свят!

    Бъдещето е в свободния свят! За Русия, Китай, Индия, африка, Азия и др. САЩ и Европа няма да бъдат в близко бъдеще! Мислете, българи, и изберете своя

    Коментиран от #22

    11:25 16.07.2026

  • 14 миме

    17 14 Отговор
    браво на доктор Костадинов, както винаги казва истината

    11:27 16.07.2026

  • 15 5436

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Абе , пробвай се.":

    Кой е този? Питам, защото ни го натрапват често.

    11:27 16.07.2026

  • 16 Напомням

    25 3 Отговор
    Възраждане събра 600 000 подписа за референдум. Поиска подкрепа от президента, но Радев отказа - искал евро.
    Когато наближи да влезе в политиката, Радев поиска почти същия референдум.

    Коментиран от #20

    11:29 16.07.2026

  • 17 604

    5 9 Отговор
    Ми ще прави лупинги, помним ко стана с Виденов. Койт не слуша фалирва, може и по лошо, бомбене!

    11:32 16.07.2026

  • 18 фен на Сидеров

    18 7 Отговор
    браво Коце !бий соросоидите!

    11:33 16.07.2026

  • 19 фен на Сидеров

    16 4 Отговор
    браво Коце !бий соросоидите!

    11:34 16.07.2026

  • 20 провинциалист

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Напомням":

    Подписите ги отхвърли народното събрание.

    Коментиран от #50, #61

    11:34 16.07.2026

  • 21 Браво

    10 5 Отговор
    бий фалшивия генерал !

    11:36 16.07.2026

  • 22 лугандон

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Луганск":

    лежат будешь в терикон!

    11:38 16.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хмм

    6 7 Отговор
    да си гледа борисов и пеевски, че им отнеха охраната, а той беше против, вече не може пеевски да пътува и да пренася пълни чували, покрай него изгоряха и обикновените митничари които не са проверявали какво има в тях, мъка - Радев го би и на президентските избори, и му отне електората

    Коментиран от #29

    11:38 16.07.2026

  • 25 е не може всички

    8 8 Отговор
    да сме праволинейни като тебе на късата каишка.
    Няма спор, че по послушание и твърдолинейност ти ще спечелиш.
    Фнкционално зависим човечец.

    11:40 16.07.2026

  • 26 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе , пробвай се.":

    той се пробва, излезе срещу Радев на президентските избори

    11:41 16.07.2026

  • 27 Архимандрисандрит Бибиян

    2 7 Отговор
    Коцю говори право ка си е! Е го,он си е одкровен савецки подлизурин а Пембен се стреми да е полезен за сички. За Фадмакиа ни едина ни другия го нещо не брига!

    11:41 16.07.2026

  • 28 Анджо

    10 9 Отговор
    Тъжно е ,че има такива продажници като възраждане. Следващия път тоя няма да види парламента.

    11:41 16.07.2026

  • 29 неговата болка е

    7 8 Отговор

    До коментар #24 от "Хмм":

    че е игнориран от управлението.
    По Борисово време е слушкал, защото му дадоха 15 процента депутати.
    Сега с 4 процента и без бюрократи - глад мори добитъка.
    Обаче Радев винаги може да се обърне към него ако му затрябват гласове. Сделката лесно ще стане от изрожденска страна. Проблемът е че имат много слаби карти. Това е вариант само ако ДП се обърне против кабинета, а той за сега слушка и кротува и гласува с ПБ.

    11:43 16.07.2026

  • 30 Коцето и Корни

    8 4 Отговор
    останаха еднствената опозиция на Крадко.

    Всички други умряха, Боци, Шиши и Кокора няправо сублимираха!
    Явно Тръмп ги е настъпил да не нападат неговия човек!
    Нещата ще се поизяснят с продажбата на ЛУКойл.

    За сега Карлайл Тръст води в пазарлъка!

    Коментиран от #59

    11:45 16.07.2026

  • 31 оня с коня

    5 7 Отговор
    Който не е виждал Чичопей- ето го на снимката!Даже и чурулика макар и на руски...

    11:45 16.07.2026

  • 32 Светльо

    3 6 Отговор
    Нали видя как намаляват хората които ти вярват. Освен да дърдориш друго не можеш

    11:45 16.07.2026

  • 33 Какво подписа в Киев

    9 7 Отговор
    мастията на външните ни работи? -

    Декларация за засилени санкции срещу Русия - държавата, която освободи българите от 5-вековното турско робство и създаде Третата Българска държава.

    Въздухарят-премиер се бие в гърдите, че България не е в "Коалицията на желаещите" (Трета световна война, докато Велислава Петрова-Чамова безпроблемно ни въвлича все повече и повече в гражданската руско-руска война на територията на Украйна и Русия.

    11:45 16.07.2026

  • 34 Хмм

    3 6 Отговор
    и тоз кат борисов, ще прави Радев смешен,вчера - Италия изхвърлила патриарха от санкциите, днес сме подкрепяли коалицията, даваме на украйна ток, това е помощта

    Коментиран от #60

    11:46 16.07.2026

  • 35 aa той

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Разгеле !":

    вече се изляска! Чакаме Ники и Божанката.

    11:47 16.07.2026

  • 36 Предизборен лупинг

    3 4 Отговор
    Коцето ще е президент, ама друг път.

    11:48 16.07.2026

  • 37 Хахахаха

    8 7 Отговор
    Най-смешно е, когато копейката говори за слугинаж!!! Ами копейзаж, ти що си слуга на раша?

    11:48 16.07.2026

  • 38 Коце

    5 5 Отговор
    Ти си маргинал баце - когато знаеш че никога няма да си във властта е лесно да балалаеш глупости

    11:49 16.07.2026

  • 39 Хмм

    1 3 Отговор
    повярва на пеевски, чеще имат пълен мандат и гласува против свалянето на охраната му, това му коства партията, да е мислил какво прави, или си принципен, или отиваш зад борда

    Коментиран от #47

    11:50 16.07.2026

  • 40 мдам

    5 6 Отговор
    Българин? Костадинов не е българин, той е koпeйka.

    11:53 16.07.2026

  • 41 Външната ни министърка нулира

    10 2 Отговор
    PR-акцията на Румен Радев, след като подписа в Киев поредната декларация за засилване на санкциите срещу Русия.

    Лицемерният Радев се прави на ни лук ял, ни лук мирисал.

    В подписания от радевата калинка Велислава Петрова-Чамова документ ясно личи, че Украйна (създадена като квази-държава през 1917-1918 г., без собствена валута и суверенитет) си приписва хилядолетната руска история!

    Кой ще познае коя съседна на нас държава по подобен начин краде от състоялата се българска история!?

    Излиза, че и напъните на Радев да впише българите в конституцията на балканската измислена и изкуствена държава РСМ, не са нищо друго освен PR-акция.

    11:53 16.07.2026

  • 42 Дзак

    2 3 Отговор
    Подкрепя и изпращане на омиротворители след края на войната!

    11:56 16.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Истината

    5 1 Отговор
    Досега гледах новата къща с бомбоубежище на крадеца Борисов...

    12:01 16.07.2026

  • 45 Хмм

    3 5 Отговор
    цял ден ни занимаватс хора без електорална тежест, партии с отпаднала необходимост, Радев прави това за което е избран, ако трябва да се отчита на някого това са неговите избиратели, не аутсайдерите

    12:04 16.07.2026

  • 46 Връщай

    4 4 Отговор
    Парите бе!

    12:05 16.07.2026

  • 47 Отвратен

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Хмм":

    Пробвай да намериш кога Възраждане са гласували против свалянето на охраната на Пеевски. Няма да можеш, защото това просто не се е случвало

    Коментиран от #53

    12:07 16.07.2026

  • 48 Рада Лайкова пред Дарик радио

    5 5 Отговор
    потвърди, че Европейския парламент е гласувал решение, с което потвърждава искането на ЕЦБ за въвеждане на ДИГИТАЛНОТО ЕВРО като пилотен проект в ЕС от ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2017г.

    Радвайте се овчи глави слънчасали!

    От втората поливина на 2027 г. ЕЦБ, начело накоято е един рептил от еврейски произход, ДИРЕКТНО , но ЛЕКА-ПОЛЕКА (с лубрикант) ще КОНТРОЛИРА живота ви.

    Ще бъдете щастливи да не можете да пазарувате навсякъде с пари в брой.

    Ще бъдете щастливи да не можете да си харчите парите за неща които ЕЦБ прецени, че не ви трябват.

    Ще бъдете щастливи да ви се ограничават сумите за харчене (до 3000 дигитални евра месечно).

    Ще бъдете щастливи, при нужда, ЕЦБ да ви изтрие електронните пари - например война и необходимост или в други форсмажорни случаи.

    Радвайте се на своя овен Румен Радев, който гордо и наперено ви води към европейската кланица - там еврозмиите ще се нахранят с вас.

    Коментиран от #57

    12:08 16.07.2026

  • 49 Българин

    4 2 Отговор
    Абсолютно прав!

    12:10 16.07.2026

  • 50 Отвратен

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "провинциалист":

    А Радев каза, че няма как да има референдум по въпроси свързани с международни договори, затова няма как да свика референдум за запазване на лева. После както винаги се извъртя на 180 градуса, само на думи, разбира се. Радев на дела не го търси.

    Коментиран от #63

    12:12 16.07.2026

  • 51 Нексус

    5 2 Отговор
    Костя, нас ни презират и защото ти също си предател - руско мекере!
    Ваксиниран анитиваксър, против еврото, но със спестявания в евро и против субсидиите, но купил си къща и кола със субсидия!
    Да не говорим как лижеш руски задници, предателю!
    Ти какъв си, костя?

    12:15 16.07.2026

  • 52 Анонимен

    4 2 Отговор
    Костадинов не се излагай с тези коментари, че лъсваш като патерица на Бойко и Шиши

    12:16 16.07.2026

  • 53 Жоро павето

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Отвратен":

    Копейка се лекува с паве.

    12:17 16.07.2026

  • 54 Младия Волен,

    4 2 Отговор
    Последен сезон в парламента

    12:17 16.07.2026

  • 55 Къш ве,

    1 2 Отговор
    бидексуал смоРтан!

    12:18 16.07.2026

  • 56 излъгани копейки

    4 2 Отговор
    Костя най-накрая каза нещо умно! радев е руски чорап но иска € !

    12:18 16.07.2026

  • 57 Искаме електронно € !

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Рада Лайкова пред Дарик радио":

    Честните Българи вярват н ЕС и искат електронно Евро!

    Коментиран от #62, #66

    12:20 16.07.2026

  • 58 Някой

    2 2 Отговор
    Радев да уволнява министърката.
    Принципно не трябва да се мешат и да си прокарват вътрешните интереси.
    Никой няма правото да ни включва в чужда война, да нанася щети на България обслужвайки чужди интереси и да се държи като агент на чужда държава. Предните по НК, раздел 2 предателство и шпионство членове 98, 103, 105 (и трите до 15 години затвор) и отделно клетвата от конституцията в която се кълнят.

    Коментиран от #64

    12:20 16.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Че защо ще го прави?

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Хмм":

    Радев си е смешен и нелеп по начало.
    С прякор Мунчо, ако знаеш откъде идва това.

    Коментиран от #65

    12:22 16.07.2026

  • 61 нннн

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "провинциалист":

    - Няма да подкрепя референдума, защото съм за приемане не еврото. - каза Радев на Костадинов.
    Това го гледах и чух по телевизията.
    Смятам, че мнението на президента има някакво значение. И когато за едно и също нещо има две противоположни мнения, също има значение.

    12:23 16.07.2026

  • 62 Иди

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Искаме електронно € !":

    в някой сексшоп и си купи играчката, която желаеш.

    Не е нужно да манифестираш.

    12:24 16.07.2026

  • 63 провинциалист

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Отвратен":

    За да не наливаш вода в мелницата на Радев, цитираш кога какво и по какъв повод го е казал. Може и да си прав, ама 600 000-те подписа на Възраждане не ги е отхвърлил Радев и така само работиш за него.

    12:24 16.07.2026

  • 64 Тръц!

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Някой":

    Копейка, нямаш думата.
    От теб нищо не зависи.
    На Коцко това му е пета партия, а на теб коя е Радевата, поврътливецо?

    12:25 16.07.2026

  • 65 Мунчо е положителен Вазов герой,

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Че защо ще го прави?":

    а Радев е просто лицемер.

    Коментиран от #67

    12:25 16.07.2026

  • 66 Мани си фейка,

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Искаме електронно € !":

    изтърка се.

    12:27 16.07.2026

  • 67 Мда, положителен и.диот е,

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Мунчо е положителен Вазов герой,":

    а наш Мунчо е прогресиращ и.диот.
    Има разлика.

    12:28 16.07.2026

  • 68 Явно е

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    На нови избори ще искаме САМО БОЙКО И ПЕЕВСКИ, И ВАСИЛЕВ, и СИЕ !!!

    Урааа

    12:45 16.07.2026

  • 69 Костя дъ Простя

    0 1 Отговор
    Пак ли изпълзя
    За поредното плюене.
    Друго не му остана
    На Мургавия Гагауз.

    13:07 16.07.2026

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