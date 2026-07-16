България с най-кратък очакван трудов живот в ЕС

Очакваната средна продължителност на трудовия живот в Европейския съюз е достигнала 37,5 години през 2025 г., което е увеличение спрямо 37,2 години през 2024 г., сочат данни на Евростат.
От 2016 г. показателят е нараснал с 2,3 години. Между отделните държави членки обаче се наблюдават значителни различия.
В седем страни от ЕС очакваната продължителност на трудовия живот е 40 или повече години. Начело е Нидерландия с 44,0 години, следвана от Швеция- 43,4 години, Дания - 42,6, Естония - 41,5, Ирландия - 40,7, Германия - 40,2 и Финландия - 40,1. Най-кратка е в Румъния - 32,7 години, Италия - 33,0 и България - 34,6.
Мъжете в ЕС се очаква да работят средно 39,5 години. Най-дълъг трудов живот при тях се отчита в Нидерландия - 45,9 години, Швеция и Дания - по 44,5 години и Ирландия - 43,4, а най-кратък – в България - 35,9 години, Румъния - 36 и Хърватия - 36,3.
При жените средната очаквана продължителност на трудовия живот е 35,4 години. Най-високи стойности са отчетени в Швеция - 42,3 години, Нидерландия - 41,9 и Естония - 41,8, докато най-ниски са в Италия - 28,4 години, Румъния - 29,1 и Гърция - 31,8.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #27
15:16 16.07.2026
2 честен ционист
15:18 16.07.2026
3 НРБ
15:21 16.07.2026
4 Реалист
Коментиран от #29
15:24 16.07.2026
5 Сила
Коментиран от #17, #20
15:28 16.07.2026
6 !!!?
15:28 16.07.2026
7 пенсиониран минцифай на 45г.с 20 заплати
защото едва ли някой ще доживее до 70 години че да вземе пенсия
то па и една пенсия ще е
15:31 16.07.2026
8 оня с коня
после здравй живот
15:33 16.07.2026
9 Мъж
15:33 16.07.2026
10 Цвете
Коментиран от #33
15:33 16.07.2026
11 Цвете
15:35 16.07.2026
12 До памперс
15:36 16.07.2026
13 Леле - леле ! 🤔
15:40 16.07.2026
14 мнение
Коментиран от #22, #24
15:43 16.07.2026
15 Бъдещ депутатин
15:43 16.07.2026
16 лама Кифла
15:44 16.07.2026
17 М.З.
До коментар #5 от "Сила":Такива са разпоредбите . Влезе ли пенсионера в болница след година максимум две вече се поменува.Не ходи на лекар за да живееш дълго и да си ядеш пенсията.
15:45 16.07.2026
18 Механик
п.п.
Апропо, внесохте ли си осигуровките? А втори и трети пенсионен фонд, дадохте ли?
15:49 16.07.2026
19 Отлична новина
Негативизмът, завистта и омразата разболяват скоротечно. Напразните надежди също.
15:50 16.07.2026
20 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #5 от "Сила":Е според зависи,аз съм пенсионер от почти 23 години при условията на първа екстра категория труд.
Но и много колеги набори и по млади от мен са покойници..
За това на жената и казвам да си наляга парцалите и по кротко..
Защото ще получава само 30% от пенсията ми..
15:50 16.07.2026
21 Баба Гошка
15:50 16.07.2026
22 Бегай бе
До коментар #14 от "мнение":Затова ли полицай се става само с връзки? Къде ги видя тези свободни места. За военни е малко по- различно.
15:51 16.07.2026
23 хъхъ
15:52 16.07.2026
24 Механик
До коментар #14 от "мнение":Има свободни места за милинцифаи, щото за да станеш милинцифай трябва да си от "нашите", а освен това да внесеш (до преди еврото беше) едни 150000 лв. Най-важното е да ги внесеш на когото трябва. А той така лесно не с е показва. Трябва ти препоръка от поне 4 действащи полицая. Е за това има празни места, а не че хората не искат.
Готованци такива!
15:53 16.07.2026
25 На 60 години !
Топа !
Колко да ти е Трудовия Живот ?
Оть Много Хубаво !
И Охолно Живееш !
15:59 16.07.2026
26 миме
Коментиран от #31
16:08 16.07.2026
27 Трябва, да
До коментар #1 от "Трол":За да може чорба-аджията да си купи електрическа кола, джип за село, едно малко камионче, и кабрио за жената..
16:14 16.07.2026
28 мамник👿👿👿👿👿
16:15 16.07.2026
29 Няма страшно
До коментар #4 от "Реалист":Бай Дончо ще ни оправи. Ще вървим пеша и ще сме поздрави.
16:16 16.07.2026
30 Сатана Z
16:17 16.07.2026
31 Арабаджиев
До коментар #26 от "миме":Е бил барман и уше на ДС.После е назначен за милионер.
16:19 16.07.2026
32 Въпрос
Във връзка с еврото промишлеността е паднала 15 %. инфлацията 100%
16:26 16.07.2026
33 Моарейн
До коментар #10 от "Цвете":Естествено че ще се увеличи. За това натискат от Световната банка, МВФ и откъде ли още не. Целта е да се бачка до гроб, а събраните пенсионни вноски ще отиват за "доброволна" анихилация на тези, които вече са нетрудоспособни.
16:28 16.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.