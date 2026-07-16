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България с най-кратък очакван трудов живот в ЕС

България с най-кратък очакван трудов живот в ЕС

16 Юли, 2026 15:14 1 352 34

  • трудов живот-
  • стаж-
  • работа-
  • работоспособност

В седем страни от ЕС очакваната продължителност на трудовия живот е 40 или повече години

България с най-кратък очакван трудов живот в ЕС - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Очакваната средна продължителност на трудовия живот в Европейския съюз е достигнала 37,5 години през 2025 г., което е увеличение спрямо 37,2 години през 2024 г., сочат данни на Евростат.

От 2016 г. показателят е нараснал с 2,3 години. Между отделните държави членки обаче се наблюдават значителни различия.

В седем страни от ЕС очакваната продължителност на трудовия живот е 40 или повече години. Начело е Нидерландия с 44,0 години, следвана от Швеция- 43,4 години, Дания - 42,6, Естония - 41,5, Ирландия - 40,7, Германия - 40,2 и Финландия - 40,1. Най-кратка е в Румъния - 32,7 години, Италия - 33,0 и България - 34,6.

Мъжете в ЕС се очаква да работят средно 39,5 години. Най-дълъг трудов живот при тях се отчита в Нидерландия - 45,9 години, Швеция и Дания - по 44,5 години и Ирландия - 43,4, а най-кратък – в България - 35,9 години, Румъния - 36 и Хърватия - 36,3.

При жените средната очаквана продължителност на трудовия живот е 35,4 години. Най-високи стойности са отчетени в Швеция - 42,3 години, Нидерландия - 41,9 и Естония - 41,8, докато най-ниски са в Италия - 28,4 години, Румъния - 29,1 и Гърция - 31,8.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    7 13 Отговор
    Значин трябва да работим повече, за да достигнем ЕС по този показател.

    Коментиран от #27

    15:16 16.07.2026

  • 2 честен ционист

    9 10 Отговор
    При Льотчика половината ще се пенсионирате след 15 години действителна военна служба, или навършени 45.

    15:18 16.07.2026

  • 3 НРБ

    39 2 Отговор
    А в България робовладелците плащат най -малко и българите живеят най -малко!!!

    15:21 16.07.2026

  • 4 Реалист

    26 2 Отговор
    Така е ЗАЩОТО “работодателите” НЕ ПЛАЩАТ ДОСТАТАЧНО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ ❗️❗️❗️❗️❗️

    Коментиран от #29

    15:24 16.07.2026

  • 5 Сила

    30 1 Отговор
    Те по принцип българите вече рядко доживяват до пенсия ...или умират година , две след това !!

    Коментиран от #17, #20

    15:28 16.07.2026

  • 6 !!!?

    6 14 Отговор
    То и работата ни българска...все мантинелата ни пречи !

    15:28 16.07.2026

  • 7 пенсиониран минцифай на 45г.с 20 заплати

    18 5 Отговор
    после да не се чудите защо хората не си плащат социалните?

    защото едва ли някой ще доживее до 70 години че да вземе пенсия

    то па и една пенсия ще е

    15:31 16.07.2026

  • 8 оня с коня

    15 6 Отговор
    военни и милиционери НСО пожарна и т.н. все структори нищо правещи или за тормоз на населението ,се пенсионират на 45 години като им се изплащат и 20 брутни заплати накуп да си имат джобни пари

    после здравй живот

    15:33 16.07.2026

  • 9 Мъж

    29 1 Отговор
    За мъжете, трябват близо 40 години стаж, за пенсия. Тази статистика е малка, защото сме първи в Европа, по брой полицаи на глава от населението. Те се пенсионират с 27 години стаж, военните същото. За това статистика е такава, иначе сме работещи роби. Най-Ниска продължителност на живота, първи по смъртност на сърдечносъдови и ракови заболявания.

    15:33 16.07.2026

  • 10 Цвете

    15 1 Отговор
    СТАТИСТИКИТЕ ОТНОВО ЛИ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ ? ТОВА, КАКВО ИСКАТ ДА КАЖАТ ПАК, ЧЕ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА ВЪЗРАСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ЛИ? А, АКО НЕ ДОЖИВЕЯТ ДА СИ ВЗЕМАТ И ПЪРВАТА ПОЛАГАЩА ИМ СЕ ПЕНСИЯ? ЦЕЛТА Е ЕДНА, ДА НАМАЛЯТ ЖИВОТА НА ХОРАТА САМО В РАБОТА И ДА НЯМАТ ВРЕМЕ ЗА ОТМОРА.ТОЕСТ ,ДА СИ ПОЖИВЕЯТ СЛЕД ПЕНСИОНИРАНЕ.🤔🤦‍♂️🥸

    Коментиран от #33

    15:33 16.07.2026

  • 11 Цвете

    8 1 Отговор
    СТАТИСТИКИТЕ ОТНОВО ЛИ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ ? ТОВА, КАКВО ИСКАТ ДА КАЖАТ ПАК, ЧЕ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА ВЪЗРАСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ЛИ? А, АКО НЕ ДОЖИВЕЯТ ДА СИ ВЗЕМАТ И ПЪРВАТА ПОЛАГАЩА ИМ СЕ ПЕНСИЯ? ЦЕЛТА Е ЕДНА, ДА НАМАЛЯТ ЖИВОТА НА ХОРАТА САМО В РАБОТА И ДА НЯМАТ ВРЕМЕ ЗА ОТМОРА.ТОЕСТ ,ДА СИ ПОЖИВЕЯТ СЛЕД ПЕНСИОНИРАНЕ.🤔🤦‍♂️🥸

    15:35 16.07.2026

  • 12 До памперс

    9 1 Отговор
    ли да работим ДВМ!!!!

    15:36 16.07.2026

  • 13 Леле - леле ! 🤔

    21 1 Отговор
    Пояснявам : Досега , поради продължителността на живота си българина работеше до ковчег . Сега , според статията , евроатлантиците ни постепенно убеждават българите , че трябва да трупат трудов стаж и на онзи свят !

    15:40 16.07.2026

  • 14 мнение

    8 9 Отговор
    Като чета коментарите, колко много облаги имали "минцифаите" и се чудя защо има вакантни места за полицаи и за военни. Коментиращите , ставайте полицаи или военни и ще получите цитираните от вас облаги!

    Коментиран от #22, #24

    15:43 16.07.2026

  • 15 Бъдещ депутатин

    0 1 Отговор
    Ще стана, и ще работя до 100 години.

    15:43 16.07.2026

  • 16 лама Кифла

    5 3 Отговор
    Да ама имаме банани........а те дават енергия да работим като Чарли Чаплин на конвейра

    15:44 16.07.2026

  • 17 М.З.

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Такива са разпоредбите . Влезе ли пенсионера в болница след година максимум две вече се поменува.Не ходи на лекар за да живееш дълго и да си ядеш пенсията.

    15:45 16.07.2026

  • 18 Механик

    9 1 Отговор
    Нали четохте съседната статия за евтаназията? А така! Значи, бачкайте, защото спрете ли по някаква причина, веднага ви пращаме докторите. Те знаят какво да правят с вас. На нас пенсионери не са ни нужни.
    п.п.
    Апропо, внесохте ли си осигуровките? А втори и трети пенсионен фонд, дадохте ли?

    15:49 16.07.2026

  • 19 Отлична новина

    2 5 Отговор
    Свидливите копейки сТЕЛКа ще се споминат първи.
    Негативизмът, завистта и омразата разболяват скоротечно. Напразните надежди също.

    15:50 16.07.2026

  • 20 Софийски селянин,Пенсионер

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Е според зависи,аз съм пенсионер от почти 23 години при условията на първа екстра категория труд.
    Но и много колеги набори и по млади от мен са покойници..
    За това на жената и казвам да си наляга парцалите и по кротко..
    Защото ще получава само 30% от пенсията ми..

    15:50 16.07.2026

  • 21 Баба Гошка

    11 1 Отговор
    БаччкайтИ до откат Белчовци и Сивушки, никакво пенсиониране за нас обикновените хора, а за привилегированите фуражкаджии, политици и т.н. - тройна пенсия на 50 години. А телкаджиите от паттлладжан мнозинството дори не почват трудов стаж и висят на нашия гръб. От работа спомени няма. Намирайте начин за скатавка и се наслаждавайте на живота си докато сте здрави и прави

    15:50 16.07.2026

  • 22 Бегай бе

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "мнение":

    Затова ли полицай се става само с връзки? Къде ги видя тези свободни места. За военни е малко по- различно.

    15:51 16.07.2026

  • 23 хъхъ

    6 2 Отговор
    Не може военни и милиционери да се пенсионират на 54 години, а другите да работят до 70.

    15:52 16.07.2026

  • 24 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "мнение":

    Има свободни места за милинцифаи, щото за да станеш милинцифай трябва да си от "нашите", а освен това да внесеш (до преди еврото беше) едни 150000 лв. Най-важното е да ги внесеш на когото трябва. А той така лесно не с е показва. Трябва ти препоръка от поне 4 действащи полицая. Е за това има празни места, а не че хората не искат.
    Готованци такива!

    15:53 16.07.2026

  • 25 На 60 години !

    4 1 Отговор
    Кат Хвърлиш !

    Топа !

    Колко да ти е Трудовия Живот ?

    Оть Много Хубаво !

    И Охолно Живееш !

    15:59 16.07.2026

  • 26 миме

    3 0 Отговор
    много ми е любопитно олигарсите колко трудов стаж имат, е например цоло вутов , прокопиев, арабаджиев

    Коментиран от #31

    16:08 16.07.2026

  • 27 Трябва, да

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    За да може чорба-аджията да си купи електрическа кола, джип за село, едно малко камионче, и кабрио за жената..

    16:14 16.07.2026

  • 28 мамник👿👿👿👿👿

    5 1 Отговор
    ........ продължителност на трудовия живот ....????? След това си бракуван,ненужен тежест за бюджета и т.н. Работиш и умираш. Децата ти и близките хора немат право за онаследяване на натрупаните средства,те били отивали във фонд солидарност???? А фонда солидарност е за благото и безгрижно съществуване на команчите!

    16:15 16.07.2026

  • 29 Няма страшно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Реалист":

    Бай Дончо ще ни оправи. Ще вървим пеша и ще сме поздрави.

    16:16 16.07.2026

  • 30 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Бем ти понятието :"трудов живот".Това изобщо не е живот,а принудителен труд или както казва Маркс: "възпроизводство на работната тяга".

    16:17 16.07.2026

  • 31 Арабаджиев

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "миме":

    Е бил барман и уше на ДС.После е назначен за милионер.

    16:19 16.07.2026

  • 32 Въпрос

    1 1 Отговор
    какъв труд? Има само чужди банки, комарджийство чрез казина, държавни служители сфиктивна дейност, аптеки, комисионни от внос, проджба на алкохол и цигари, фризьорство.
    Във връзка с еврото промишлеността е паднала 15 %. инфлацията 100%

    16:26 16.07.2026

  • 33 Моарейн

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Естествено че ще се увеличи. За това натискат от Световната банка, МВФ и откъде ли още не. Целта е да се бачка до гроб, а събраните пенсионни вноски ще отиват за "доброволна" анихилация на тези, които вече са нетрудоспособни.

    16:28 16.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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