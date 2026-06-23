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Румяна Бъчварова: След динамиката в работата на служебния кабинет, тази на сегашното правителство изглежда доста забавена

Румяна Бъчварова: След динамиката в работата на служебния кабинет, тази на сегашното правителство изглежда доста забавена

23 Юни, 2026 12:08 1 035 32

  • румяна бъчварова-
  • динамика-
  • работа-
  • служебен кабинет-
  • редовно правителство-
  • забавяне

По повод възможността Андрей Гюров да се кандидатира за президент, Бъчварова коментира, че той е доказал, че може да наложи алтернативен и динамичен стил на управление, базиран на експертност, обективност и отърсен от политическите влияния. „В този смисъл той доказа, че може да бъде лидер, но е въпрос на негово лично решение дали ще поеме по този път”, каза още тя.

Румяна Бъчварова: След динамиката в работата на служебния кабинет, тази на сегашното правителство изглежда доста забавена - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След динамиката в работата на служебния кабинет, работата на сегашното правителство изглежда доста забавена. Очевидно се обмислят решенията и се разчита на това, че перспективата е много дълга пред този кабинет. Това каза в предаването „Твоят ден” по Nova News Румяна Бъчварова, бивш началник на кабинета „Гюров” и бивш вицепремиер. Забавянето се вижда и в парламента, и в решенията, които се вземат – те са отделни мерки, но не са цялостни политики, например политика по доходите, няма бюджет все още, подчерта Бъчварова.

„Служебното правителство остави един материал от 400 страници, в който присъстват всички проблеми, по които беше работило, със справка до какъв етап са, какви са следващите възможни стъпки, какви са рисковете. Това е едно добро наследство, което оставихме на новото правителство”, категорична бе Бъчварова.

Според нея този кабинет не дойде с ясна програма и въпреки, че се харесаха посланията, отправени към избирателите, в контекста на управлението не е много ефективен.
Бъчварова каза още, че що се отнася до политическата интрига, президентските избори през есента са фокус в момента. „Тези избори са много важни, те не са формални, защото при такава концентрация на власт и отговорност в една политическа сила, която тепърва ще се конституира и ще се изгражда структурно, е важно да имаме държавен глава, който да бъде обективен, да познава всички възможности на едно или друго решение и да работи за единството на нацията и на политическия живот”, каза бившият вицепремиер.

По повод възможността Андрей Гюров да се кандидатира за президент, тя коментира, че той е доказал, че може да наложи алтернативен и динамичен стил на управление, базиран на експертност, обективност и отърсен от политическите влияния. „В този смисъл той доказа, че може да бъде лидер, но е въпрос на негово лично решение дали ще поеме по този път”, каза Бъчварова.

По думите ѝ при президентските избори е важно да се обединят зад една кандидатура не партиите, а избирателите. Когато става въпрос за държавен глава, трябва да се търсят идеи и концепция, които да се споделят от възможно най-широк кръг, подчерта още бившият вицепремиер.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 3 Отговор
    РУМЕ , КАЖИ ЗАЩО ИЗГОНИХТЕ ДЕЛЯНЧО ДЖУКИЧ ОТ ГЕРБ ?
    ......
    ЗА РУЖА ИГНАТОВА ЩЕ СИ ГОВОРИМ КАТО ЗАРАБОТИ АНТИ- КОРУПЦИЯТА КОМИСИЯТА

    Коментиран от #15

    12:10 23.06.2026

  • 2 Хмм

    34 7 Отговор
    ако харевахме служебното правителство щяхме да гласуваме за ПП-ДБ, със свое МВР само 12%, хората не ви искат

    12:13 23.06.2026

  • 3 Мръсна Държава !

    13 1 Отговор
    Мръсен !

    Народ !

    12:14 23.06.2026

  • 4 Забавлявай се ,

    31 3 Отговор
    ма , другарке , широко ти е около врата с тези скъпоплатени служби , на които Мутрьо те инсталира , без никакви качества ! За чужди езици да не говорим , освен руския ти ! Сега си пей сърце , доде си жива !

    12:15 23.06.2026

  • 5 име

    31 4 Отговор
    Е, служебния кабинет бая работа свърои, подписа енергийни договори с Азербайджан, десетгодишен договор с киевската хунта, зарбанил на гранична полиция да ходи по границата, че да моэе укро терористите да си минават спокойно, потулиха случая Петрохан, за малко и Баба Алино да потулят, добре че дойде нов министър на Вътрешните Работи. На редовното правителство ще му трябва време да им прегледа бакиите и да ги оправи.

    12:18 23.06.2026

  • 6 Маринов

    19 2 Отговор
    Видяхме колко алтернативен може да бъде. Особено с подписване на споразумението с Украина. Не ни трябва такъв изненадващ себеобичсщ, не зачиташ другите власти и надскачайки себе си.
    Колкото до Бъчварова, видяхме колко й е попето като министър МВР. Като разследващ влаковата катастрофа и не само това. Но понеже е прилежна еврейка, заемаше постове далеч над нивото й на компетентност и на края, за награда я пратиха посланик в Израел. И тя като гаражната не иска спокоен живот като пенсионерка. Ами починете си, моля! И вие ли като Цола Драгойчева ще се борите за стол, до последно.

    12:22 23.06.2026

  • 7 Емигрант

    6 15 Отговор
    Ако Радев беше оставил 6-7 министри от служебното правителство които вършеха съзнателно и почтено работата си, а не да вкарва в кабинетът си лицемери и службогонци доказано неефективни и провалени политици от редовете на ИТН, БСП, ДПС и ГЕРБ днес той би получил 99% подкрепа от суверенът, но НЕ, той сгреши тотално и ще бъде скоро наказан от площадите ! Служебното правителство на Гюров показа как трябва да се работи бързо и ефективно по доказан западен демократичен метод ! В България продължава да се ИМИТИРА демокрация по социолистически образец !

    Коментиран от #28

    12:23 23.06.2026

  • 8 Сандо

    8 0 Отговор
    Динамиката в работата на служебното правителство трябваше да предизвика съответна динамика и в работата на специалните служби и в съдебната система,но уви - в България колкото по-големи са предателствата и престъпленията,толкова повече се почитат престъпниците.

    12:25 23.06.2026

  • 9 Бъчвата

    16 3 Отговор
    Динамично давахме пари на зелю даже заем гарантирахме за 2 млрд с държавни пари

    12:27 23.06.2026

  • 10 Никой

    3 9 Отговор
    Но имат мандат и трябва да изтече - после пак ще дойде ГЕРБ.

    ГЕРБ носи светлина, това са новите християни - отвсякъде, неслучайно имат имоти в Барселона, това е място за уединение и размисъл.

    12:27 23.06.2026

  • 11 Динамиката на служебното правителство

    5 4 Отговор
    което по дефиниция не отговаря пред никого, е в интерес на онези, които стоят зад кулисите и дърпат конците. Колкото по-динамично, толкова по-зле и за хората, и за държавата.

    12:27 23.06.2026

  • 12 ПОВЪРХНОСТНО ИЗКАЗВАНЕ

    13 2 Отговор
    НЯМА КАКВО ДА КАЖЕ
    НО ДА СЕ ИЗКАЖЕ

    12:29 23.06.2026

  • 13 ХиХи

    8 1 Отговор
    Ся ако лама Гюру не спечели наесен пак ли ша са лоши гората дето нема да го изберат. Ама сменете си приоритетите, да се не чудите пак що тей стана. Много сте убави ама само вий си са разбирате

    12:30 23.06.2026

  • 14 иван костов

    12 1 Отговор
    Служебният кабинет на педофилите направи много поразии за кратко време, така, че старата жена е права!

    12:31 23.06.2026

  • 15 Жълта медийна мъгла

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Великото служебно правителство работило 2 месеца, но според петроханските медии е свършило работа за 10 години.

    12:31 23.06.2026

  • 16 Зъл пес

    8 1 Отговор
    Де ги ди урспийке,станала си голям експерт.

    12:33 23.06.2026

  • 17 Сталин

    9 1 Отговор
    Единствената динамика на служебния кабинет беше динамиката на корупцията,добре дойде Пилота и да излязат всички скандали с корупцията

    12:33 23.06.2026

  • 18 Един

    8 1 Отговор
    Динамиката беше само в тик ток. Те от там не излязоха.

    12:35 23.06.2026

  • 19 Позор

    5 6 Отговор
    Ама то е ясно. Това правителство ще се окичи с лаврите на най- некъдърното за прехода.!
    Ще си отиде позорно.

    12:35 23.06.2026

  • 20 0101

    5 1 Отговор
    Като беше по млада беше бая разюздана,имаше тато плейбой,ходеше с чехли за баня,и носеше синджирче на глезена

    12:35 23.06.2026

  • 21 Мисирката Руми Бъчварова

    5 1 Отговор
    се стреми към президент пляс пляс розови со роски пе..ли .

    12:36 23.06.2026

  • 22 Тая и тя

    5 1 Отговор
    Е изплискала съвсем легена

    12:38 23.06.2026

  • 23 РУМЕ РУМЕ

    4 1 Отговор
    ХАЯШИТО ТЕ ДИРИ ЗА КРЕВАТНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ ОНЯ С ХОТЕЛА С ВОДОПАДА РУМИ

    12:41 23.06.2026

  • 24 Левски

    8 1 Отговор
    И като си представите, че това същество беше министър на МВР!!!

    12:42 23.06.2026

  • 25 конфуций български

    3 0 Отговор
    в бг-то проблемите само се чоплят,но никога не се довеждат до край,примерно до съдебна фаза,е как да вярваш на власта!

    Коментиран от #29

    12:43 23.06.2026

  • 26 миме

    2 3 Отговор
    е как гюро ламата нема да поеме по тоя път, нали в противен случай ше поеме на вицето му кандев

    12:49 23.06.2026

  • 27 Факт

    1 1 Отговор
    Като шеф на МВР ,се напиваше като талпа,не знаеше къде ляга и с кой става,Бойко и беше сложил човек да я варди да не в снимат някаде

    12:49 23.06.2026

  • 28 Наивник на средна възраст

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Забавен коментар.....обаче оставиха тигърът дет 30 години служба е мишкувал и се превърнал в царят на джунглата.....служебното така и не пипна митницата и гранична полиция,въпросът е защо?Дали защото едни от най-големите делавери от там минават,та да не ги закачаме,от което на обоснован извод следва,че и ние сме в тия делавери....тая госпожа е ясна,както са ясни и ярко красивите..... изказвания изпъллнени до краен предел с илюзиорни истини и ...... фалш....чак не ми се коментира... По лошото е,че и Радев не пипа митниците и не сменя бебшкото лице,отговорно за побоя над деца под колоните.....защо - те това ме човърка.....

    12:51 23.06.2026

  • 29 миме

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "конфуций български":

    е как колко народ съдиха,че даже и драгалевския с.г@нин

    12:52 23.06.2026

  • 30 Лена

    2 1 Отговор
    Една изкукуригал бабичка, бивш министър на нищото, МВР, днес яхнала метлата на принца, директор и пак бивш на НДК!
    Лети си, бръмчи си, само нека да си почиваме! Пък метлата и да лети, на теб няма как ти да се отрази! Бадева си!

    13:08 23.06.2026

  • 31 Лена

    4 1 Отговор
    Една изкукуригала бабичка, бивш министър на нищото, МВР, днес яхнала метлата на принца, директор и пак бивш на НДК!
    Лети си, бръмчи си, само нека да си почиваме! Пък метлата и да лети, на теб няма как ти да се отрази! Бадева си!

    13:09 23.06.2026

  • 32 спрете да каните тези

    1 1 Отговор
    Следващата калинка, заемала все най-тлъстите служби без грам познания и качества. Единствено и само заради вярност към вожда. Какво ревете срещу Радев, че ходи в Брюксел и казва какво мисли като премиер на суверенна държава. Знам, че направо умирате от завист, че не го можете и не смеете да го направите и вие, но никой ни ви е крив. Кой ви е крив, че единственото нещо, което можете, е да тичате с двеста към Брюксел, да се умилквате там, да козирувате, да чакате господаря да ви похвали като послушно кученце, да се хванете за палците и да викате YES, WES, още преди да сте чули въпроса. Е, това вече го няма. Имаме президент на независима държава, отстояващ интересите на българския народ. Дори да не налага вето или нещо подобно, поне смее да каже какво мисли, за разлика от вас.

    13:54 23.06.2026

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