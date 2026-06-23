Румяна Бъчварова: След динамиката в работата на служебния кабинет, тази на сегашното правителство изглежда доста забавена

След динамиката в работата на служебния кабинет, работата на сегашното правителство изглежда доста забавена. Очевидно се обмислят решенията и се разчита на това, че перспективата е много дълга пред този кабинет. Това каза в предаването „Твоят ден” по Nova News Румяна Бъчварова, бивш началник на кабинета „Гюров” и бивш вицепремиер. Забавянето се вижда и в парламента, и в решенията, които се вземат – те са отделни мерки, но не са цялостни политики, например политика по доходите, няма бюджет все още, подчерта Бъчварова.
„Служебното правителство остави един материал от 400 страници, в който присъстват всички проблеми, по които беше работило, със справка до какъв етап са, какви са следващите възможни стъпки, какви са рисковете. Това е едно добро наследство, което оставихме на новото правителство”, категорична бе Бъчварова.
Според нея този кабинет не дойде с ясна програма и въпреки, че се харесаха посланията, отправени към избирателите, в контекста на управлението не е много ефективен.
Бъчварова каза още, че що се отнася до политическата интрига, президентските избори през есента са фокус в момента. „Тези избори са много важни, те не са формални, защото при такава концентрация на власт и отговорност в една политическа сила, която тепърва ще се конституира и ще се изгражда структурно, е важно да имаме държавен глава, който да бъде обективен, да познава всички възможности на едно или друго решение и да работи за единството на нацията и на политическия живот”, каза бившият вицепремиер.
По повод възможността Андрей Гюров да се кандидатира за президент, тя коментира, че той е доказал, че може да наложи алтернативен и динамичен стил на управление, базиран на експертност, обективност и отърсен от политическите влияния. „В този смисъл той доказа, че може да бъде лидер, но е въпрос на негово лично решение дали ще поеме по този път”, каза Бъчварова.
По думите ѝ при президентските избори е важно да се обединят зад една кандидатура не партиите, а избирателите. Когато става въпрос за държавен глава, трябва да се търсят идеи и концепция, които да се споделят от възможно най-широк кръг, подчерта още бившият вицепремиер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ЗА РУЖА ИГНАТОВА ЩЕ СИ ГОВОРИМ КАТО ЗАРАБОТИ АНТИ- КОРУПЦИЯТА КОМИСИЯТА
Коментиран от #15
12:10 23.06.2026
2 Хмм
12:13 23.06.2026
3 Мръсна Държава !
Народ !
12:14 23.06.2026
4 Забавлявай се ,
12:15 23.06.2026
5 име
12:18 23.06.2026
6 Маринов
Колкото до Бъчварова, видяхме колко й е попето като министър МВР. Като разследващ влаковата катастрофа и не само това. Но понеже е прилежна еврейка, заемаше постове далеч над нивото й на компетентност и на края, за награда я пратиха посланик в Израел. И тя като гаражната не иска спокоен живот като пенсионерка. Ами починете си, моля! И вие ли като Цола Драгойчева ще се борите за стол, до последно.
12:22 23.06.2026
7 Емигрант
Коментиран от #28
12:23 23.06.2026
8 Сандо
12:25 23.06.2026
9 Бъчвата
12:27 23.06.2026
10 Никой
ГЕРБ носи светлина, това са новите християни - отвсякъде, неслучайно имат имоти в Барселона, това е място за уединение и размисъл.
12:27 23.06.2026
11 Динамиката на служебното правителство
12:27 23.06.2026
12 ПОВЪРХНОСТНО ИЗКАЗВАНЕ
НО ДА СЕ ИЗКАЖЕ
12:29 23.06.2026
13 ХиХи
12:30 23.06.2026
14 иван костов
12:31 23.06.2026
15 Жълта медийна мъгла
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Великото служебно правителство работило 2 месеца, но според петроханските медии е свършило работа за 10 години.
12:31 23.06.2026
16 Зъл пес
12:33 23.06.2026
17 Сталин
12:33 23.06.2026
18 Един
12:35 23.06.2026
19 Позор
Ще си отиде позорно.
12:35 23.06.2026
20 0101
12:35 23.06.2026
21 Мисирката Руми Бъчварова
12:36 23.06.2026
22 Тая и тя
12:38 23.06.2026
23 РУМЕ РУМЕ
12:41 23.06.2026
24 Левски
12:42 23.06.2026
25 конфуций български
Коментиран от #29
12:43 23.06.2026
26 миме
12:49 23.06.2026
27 Факт
12:49 23.06.2026
28 Наивник на средна възраст
До коментар #7 от "Емигрант":Забавен коментар.....обаче оставиха тигърът дет 30 години служба е мишкувал и се превърнал в царят на джунглата.....служебното така и не пипна митницата и гранична полиция,въпросът е защо?Дали защото едни от най-големите делавери от там минават,та да не ги закачаме,от което на обоснован извод следва,че и ние сме в тия делавери....тая госпожа е ясна,както са ясни и ярко красивите..... изказвания изпъллнени до краен предел с илюзиорни истини и ...... фалш....чак не ми се коментира... По лошото е,че и Радев не пипа митниците и не сменя бебшкото лице,отговорно за побоя над деца под колоните.....защо - те това ме човърка.....
12:51 23.06.2026
29 миме
До коментар #25 от "конфуций български":е как колко народ съдиха,че даже и драгалевския с.г@нин
12:52 23.06.2026
30 Лена
Лети си, бръмчи си, само нека да си почиваме! Пък метлата и да лети, на теб няма как ти да се отрази! Бадева си!
13:08 23.06.2026
31 Лена
Лети си, бръмчи си, само нека да си почиваме! Пък метлата и да лети, на теб няма как ти да се отрази! Бадева си!
13:09 23.06.2026
32 спрете да каните тези
13:54 23.06.2026