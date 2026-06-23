Румяна Бъчварова: След динамиката в работата на служебния кабинет, тази на сегашното правителство изглежда доста забавена

След динамиката в работата на служебния кабинет, работата на сегашното правителство изглежда доста забавена. Очевидно се обмислят решенията и се разчита на това, че перспективата е много дълга пред този кабинет. Това каза в предаването „Твоят ден” по Nova News Румяна Бъчварова, бивш началник на кабинета „Гюров” и бивш вицепремиер. Забавянето се вижда и в парламента, и в решенията, които се вземат – те са отделни мерки, но не са цялостни политики, например политика по доходите, няма бюджет все още, подчерта Бъчварова.

„Служебното правителство остави един материал от 400 страници, в който присъстват всички проблеми, по които беше работило, със справка до какъв етап са, какви са следващите възможни стъпки, какви са рисковете. Това е едно добро наследство, което оставихме на новото правителство”, категорична бе Бъчварова.

Според нея този кабинет не дойде с ясна програма и въпреки, че се харесаха посланията, отправени към избирателите, в контекста на управлението не е много ефективен.

Бъчварова каза още, че що се отнася до политическата интрига, президентските избори през есента са фокус в момента. „Тези избори са много важни, те не са формални, защото при такава концентрация на власт и отговорност в една политическа сила, която тепърва ще се конституира и ще се изгражда структурно, е важно да имаме държавен глава, който да бъде обективен, да познава всички възможности на едно или друго решение и да работи за единството на нацията и на политическия живот”, каза бившият вицепремиер.

По повод възможността Андрей Гюров да се кандидатира за президент, тя коментира, че той е доказал, че може да наложи алтернативен и динамичен стил на управление, базиран на експертност, обективност и отърсен от политическите влияния. „В този смисъл той доказа, че може да бъде лидер, но е въпрос на негово лично решение дали ще поеме по този път”, каза Бъчварова.

По думите ѝ при президентските избори е важно да се обединят зад една кандидатура не партиите, а избирателите. Когато става въпрос за държавен глава, трябва да се търсят идеи и концепция, които да се споделят от възможно най-широк кръг, подчерта още бившият вицепремиер.