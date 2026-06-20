Ще останат ли плажовете ни без спасители?

Липсата на кадри по Южното ни Черноморие стигна и до спасителите. Макар някои от охраняемите плажове стриктно да спазват инструкциите, желаещите да спасяват са все по-малко.
Концесионерът на плаж Крайморие Николай Димитров сподели, че вече са назначени спасителите, които са им необходими по схема, пише bTV. „Схемата е одобрена от Министерството на туризма. Тя е за водно спасяване и включва не само спасители, а и медицинско лице, което е ситуирано зад плажната ивица за безопасността на хората“.
В момента спасителите по схема са четирима, които са разпределени по постовете. „От 1 юли до 15 септември ще бъде изпълнена цялата бройка“, каза Димитров.
„От 49 години съм спасител“, сподели Васил Алексиев. Той обучава младежите, които ще пазят почиващите.
„Уча ги на транспортни и освободителни хватки. Ако някой от давещите се започне да буйства, трябва да знаят по какъв начин да се спасяват, защото в противен случай отиват с него на дъното“, обясни той.
По думите му давещите се най-често хващат през ръцете, за косата или за шията. „И спасителят трябва да се освободи. Прехваща, притиска ръката, завърта го и го обръща, за да му прихване ръцете. Това е извличане на пострадал, когато буйства“.
„Има хора, които се правят на интересни. Казват, че не са видели какъв е флагът, че си гледали децата. Пък после ние ходим и ги събираме от различни разстояния. Има и такива, които претендират, че могат да плуват много добре. И точно тях накрая вадим“, сподели Васил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ааа...
10:51 20.06.2026
2 на празни плажове
10:52 20.06.2026
3 мнение
10:53 20.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Евгени от Алфапласт
11:00 20.06.2026
6 Инфлуенсърка
11:05 20.06.2026
7 Макак?
Коментиран от #17
11:14 20.06.2026
8 РЕАЛИСТ
11:19 20.06.2026
9 Памела Андерсън
11:29 20.06.2026
10 Дзак
11:40 20.06.2026
11 С пръдня плюнка
Коментиран от #20
11:41 20.06.2026
12 Шопа
11:59 20.06.2026
13 Васил
12:04 20.06.2026
14 Павел Пенев
12:14 20.06.2026
15 Кво ми Дреме !
И ад До плажа !
Не мога Да стигна !
Пък и си знам !
Как да си се пазя !
12:44 20.06.2026
16 Боко
12:46 20.06.2026
17 дори и да има такива
До коментар #7 от "Макак?":какво да правят там като всички са отвратени от тъпотията на българските червени мутри и няма живо пиле?
Коментиран от #18
12:52 20.06.2026
18 ганчо бизнесменя
До коментар #17 от "дори и да има такива":карам си беимвйето и ми дреме хуря!
12:57 20.06.2026
19 Дванадесет
Коментиран от #21
13:04 20.06.2026
20 Даржавта на спасителите не плаща нищо
До коментар #11 от "С пръдня плюнка":Прехвърлила ги е на концесионерите от 90-те години и така си е до днес. Което е унизително. Става въпрос за рискова провесия , по нищо не отстъпваща на пожарна или гражданска защита.
13:18 20.06.2026
21 Като ти отнесе детето на 5 км. навътре
До коментар #19 от "Дванадесет":и ти го донесат удавено , защото е нямало кой да му помогне навреме и ще си отговориш. Случаят беше миналата година точно там с дете на българи. Даже родителите ги арестуваха и им . повдигнаха обвинение.
13:23 20.06.2026