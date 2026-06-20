Ще останат ли плажовете ни без спасители?

Липсата на кадри по Южното ни Черноморие стигна и до спасителите. Макар някои от охраняемите плажове стриктно да спазват инструкциите, желаещите да спасяват са все по-малко.

Концесионерът на плаж Крайморие Николай Димитров сподели, че вече са назначени спасителите, които са им необходими по схема, пише bTV. „Схемата е одобрена от Министерството на туризма. Тя е за водно спасяване и включва не само спасители, а и медицинско лице, което е ситуирано зад плажната ивица за безопасността на хората“.

В момента спасителите по схема са четирима, които са разпределени по постовете. „От 1 юли до 15 септември ще бъде изпълнена цялата бройка“, каза Димитров.

„От 49 години съм спасител“, сподели Васил Алексиев. Той обучава младежите, които ще пазят почиващите.

„Уча ги на транспортни и освободителни хватки. Ако някой от давещите се започне да буйства, трябва да знаят по какъв начин да се спасяват, защото в противен случай отиват с него на дъното“, обясни той.

По думите му давещите се най-често хващат през ръцете, за косата или за шията. „И спасителят трябва да се освободи. Прехваща, притиска ръката, завърта го и го обръща, за да му прихване ръцете. Това е извличане на пострадал, когато буйства“.

„Има хора, които се правят на интересни. Казват, че не са видели какъв е флагът, че си гледали децата. Пък после ние ходим и ги събираме от различни разстояния. Има и такива, които претендират, че могат да плуват много добре. И точно тях накрая вадим“, сподели Васил.