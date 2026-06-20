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Ще останат ли плажовете ни без спасители?

Ще останат ли плажовете ни без спасители?

20 Юни, 2026 10:43 858 21

  • спасители-
  • черноморие-
  • плаж-
  • работа

Макар някои от охраняемите плажове стриктно да спазват инструкциите, желаещите да спасяват са все по-малко

Ще останат ли плажовете ни без спасители? - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Липсата на кадри по Южното ни Черноморие стигна и до спасителите. Макар някои от охраняемите плажове стриктно да спазват инструкциите, желаещите да спасяват са все по-малко.

Концесионерът на плаж Крайморие Николай Димитров сподели, че вече са назначени спасителите, които са им необходими по схема, пише bTV. „Схемата е одобрена от Министерството на туризма. Тя е за водно спасяване и включва не само спасители, а и медицинско лице, което е ситуирано зад плажната ивица за безопасността на хората“.

В момента спасителите по схема са четирима, които са разпределени по постовете. „От 1 юли до 15 септември ще бъде изпълнена цялата бройка“, каза Димитров.

„От 49 години съм спасител“, сподели Васил Алексиев. Той обучава младежите, които ще пазят почиващите.

„Уча ги на транспортни и освободителни хватки. Ако някой от давещите се започне да буйства, трябва да знаят по какъв начин да се спасяват, защото в противен случай отиват с него на дъното“, обясни той.

По думите му давещите се най-често хващат през ръцете, за косата или за шията. „И спасителят трябва да се освободи. Прехваща, притиска ръката, завърта го и го обръща, за да му прихване ръцете. Това е извличане на пострадал, когато буйства“.

„Има хора, които се правят на интересни. Казват, че не са видели какъв е флагът, че си гледали децата. Пък после ние ходим и ги събираме от различни разстояния. Има и такива, които претендират, че могат да плуват много добре. И точно тях накрая вадим“, сподели Васил.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ааа...

    8 1 Отговор
    Аз ходя само заради спасителките от......... ерекция.........

    10:51 20.06.2026

  • 2 на празни плажове

    26 1 Отговор
    спасители на са нужни

    10:52 20.06.2026

  • 3 мнение

    16 2 Отговор
    Плаж без спасител е плаж без досадник.

    10:53 20.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евгени от Алфапласт

    16 2 Отговор
    Специално за тази година плажовете имат нужда от спасител точно колкото риба има нужда от велосипед...

    11:00 20.06.2026

  • 6 Инфлуенсърка

    10 1 Отговор
    Шти рикламирам прикраснуто ни чернуморие за стохилади евро обештахами го

    11:05 20.06.2026

  • 7 Макак?

    14 1 Отговор
    "Липсата на кадри по Южното ни Черноморие стигна и до спасителите." Ма как липса на кадри? Нали има индийци, пакистанци и непалци, които работят на половин заплата и са много съвестни и лоялни?

    Коментиран от #17

    11:14 20.06.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Стига с тези спасители, бе. Само ти развалят почивката. Бях на Канарските острови. На няколко километра плажна ивица имаше само един пост за спасители. Не свириха, не псуваха, не се правеха на мачовци. Който може да плува , влиза на вътре, който не може си се цаплика на плиткото.

    11:19 20.06.2026

  • 9 Памела Андерсън

    5 0 Отговор
    Поне без удавници, няма да останат.

    11:29 20.06.2026

  • 10 Дзак

    3 0 Отговор
    За това са оборудвани с дълго въже, плавници и плаващ буй и работят по двама.

    11:40 20.06.2026

  • 11 С пръдня плюнка

    3 0 Отговор
    Общоизвестно е ,че спасителите са морски гларуси, които съчетават работатс удоволствието и цяло лято зяпат и флиртуват с по-хубавите туристки. Но държавата за пореден път иска да прецака поредното професионално съсловие с ниски заплати ,за това няма да има кадри.С пръдня плюнка не става уважаеми управници!

    Коментиран от #20

    11:41 20.06.2026

  • 12 Шопа

    2 0 Отговор
    Шопите кършат ръце за южното черноморие , сякаш на север не е България ...

    11:59 20.06.2026

  • 13 Васил

    3 0 Отговор
    Търсете спасителите в Гърция и за какво са ни спасители когато след време няма да има никопй на нашето Черноморие.

    12:04 20.06.2026

  • 14 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Като няма туристи,за какво са ви спасителите,кого ще спасяват? По добре пазете министъра на туризма да не се удави,нищо че няма полза от него.

    12:14 20.06.2026

  • 15 Кво ми Дреме !

    1 0 Отговор
    Държавата ми караде парите !

    И ад До плажа !

    Не мога Да стигна !

    Пък и си знам !

    Как да си се пазя !

    12:44 20.06.2026

  • 16 Боко

    0 0 Отговор
    По добре👌

    12:46 20.06.2026

  • 17 дори и да има такива

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Макак?":

    какво да правят там като всички са отвратени от тъпотията на българските червени мутри и няма живо пиле?

    Коментиран от #18

    12:52 20.06.2026

  • 18 ганчо бизнесменя

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "дори и да има такива":

    карам си беимвйето и ми дреме хуря!

    12:57 20.06.2026

  • 19 Дванадесет

    1 1 Отговор
    километра е плажът на Керамоти и през се зона има точно два постоянни спасителни поста плюс един допълнителен в събота и неделя. Та, защо в бг трябва да има пост на всеки 50 метра плаж.

    Коментиран от #21

    13:04 20.06.2026

  • 20 Даржавта на спасителите не плаща нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "С пръдня плюнка":

    Прехвърлила ги е на концесионерите от 90-те години и така си е до днес. Което е унизително. Става въпрос за рискова провесия , по нищо не отстъпваща на пожарна или гражданска защита.

    13:18 20.06.2026

  • 21 Като ти отнесе детето на 5 км. навътре

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дванадесет":

    и ти го донесат удавено , защото е нямало кой да му помогне навреме и ще си отговориш. Случаят беше миналата година точно там с дете на българи. Даже родителите ги арестуваха и им . повдигнаха обвинение.

    13:23 20.06.2026

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