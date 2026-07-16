ДПС подаде сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев

Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов пуснаха официален сигнал до OFAC-службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР-Иван Демерджиев, който е с обвинение за престъпление по НК, следователно е с компрометиран интегритет.
Ето какво написаха в социалните мрежи Станислав Анастасов и Калин Стоянов:
"Днес, съвместно с колегата от ПГ на ДПС-Калин Стоянов подадохме официален сигнал до OFAC-службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР-Иван Демерджиев, който в момента заема поста, въпреки че е с повдигнато обвинение за извършено длъжностно престъпление по смисъла на НК.
В сигнала излагаме информация, относно поредица от негови действия, които пораждат основателни съмнения за използване на предоставените му властнически правомощия по начин, несъвместим с принципите на законност, безпристрастност и отчетност при упражняването на публичната власт.
Считаме, че действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение, характеризиращ се с използване на административни и регулаторни механизми за постигане на лични и политически цели, а не за защита на легитимен обществен интерес".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само
Коментиран от #7
17:28 16.07.2026
2 пръц
17:29 16.07.2026
3 Айдее
17:29 16.07.2026
4 Гошо
Коментиран от #18
17:30 16.07.2026
5 Срамота
17:31 16.07.2026
6 Подавайте сигнали колкото искате!
17:35 16.07.2026
7 И двамата без коментар
До коментар #1 от "Само":Който е следил е видял че те едно и също говорят от страх
Като бяха на власт си траеха
Сега пък атакуват за самоизява;живот шарен.
17:35 16.07.2026
8 А бе
17:35 16.07.2026
9 Мария
Няма кой да го накаже, този крадец!
17:37 16.07.2026
10 анонимен
17:38 16.07.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
17:39 16.07.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
17:40 16.07.2026
13 Емигрант
17:41 16.07.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕРВЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЯ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ:)
..... ШИШИ КАТО НАЙ- ПОСЛУШЕН И ГАДЕН СПЕЧЕЛИ БИТКАТА ЗА ЗАМЕСТНИК В ИМПЕРИЯТА НА ОЛИГАРХА
17:46 16.07.2026
15 Никой
17:48 16.07.2026
16 Реп
17:51 16.07.2026
17 Ха-ха-ха!
17:53 16.07.2026
18 Хахаха
До коментар #4 от "Гошо":Проверката ако е от МФ на РБ - ще ги изпере. Виж, ако ги метне МФ на САЩ, е тогава им е спукана работа. "Жална им майка", както казваше Тодор Колев
17:59 16.07.2026
19 виктория
18:00 16.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 скоро,скоро!!!
18:04 16.07.2026
22 Крадците
Не пиши ли в документите с колко торби са заминали.
18:22 16.07.2026
23 Мунчо Радев наесен си отива
18:27 16.07.2026