ДПС подаде сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев

Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов пуснаха официален сигнал до OFAC-службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР-Иван Демерджиев, който е с обвинение за престъпление по НК, следователно е с компрометиран интегритет.

Ето какво написаха в социалните мрежи Станислав Анастасов и Калин Стоянов:

"Днес, съвместно с колегата от ПГ на ДПС-Калин Стоянов подадохме официален сигнал до OFAC-службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР-Иван Демерджиев, който в момента заема поста, въпреки че е с повдигнато обвинение за извършено длъжностно престъпление по смисъла на НК.

В сигнала излагаме информация, относно поредица от негови действия, които пораждат основателни съмнения за използване на предоставените му властнически правомощия по начин, несъвместим с принципите на законност, безпристрастност и отчетност при упражняването на публичната власт.

Считаме, че действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение, характеризиращ се с използване на административни и регулаторни механизми за постигане на лични и политически цели, а не за защита на легитимен обществен интерес".