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ДПС подаде сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев

ДПС подаде сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев

16 Юли, 2026 17:26 1 000 23

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Считаме, че действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение

ДПС подаде сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов пуснаха официален сигнал до OFAC-службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР-Иван Демерджиев, който е с обвинение за престъпление по НК, следователно е с компрометиран интегритет.

Ето какво написаха в социалните мрежи Станислав Анастасов и Калин Стоянов:

"Днес, съвместно с колегата от ПГ на ДПС-Калин Стоянов подадохме официален сигнал до OFAC-службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР-Иван Демерджиев, който в момента заема поста, въпреки че е с повдигнато обвинение за извършено длъжностно престъпление по смисъла на НК.

В сигнала излагаме информация, относно поредица от негови действия, които пораждат основателни съмнения за използване на предоставените му властнически правомощия по начин, несъвместим с принципите на законност, безпристрастност и отчетност при упражняването на публичната власт.

Считаме, че действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение, характеризиращ се с използване на административни и регулаторни механизми за постигане на лични и политически цели, а не за защита на легитимен обществен интерес".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    40 4 Отговор
    като видиш кои са подали сигнала ти стига !

    Коментиран от #7

    17:28 16.07.2026

  • 2 пръц

    39 3 Отговор
    Щом бутоните на прасето реват значи Демерджиев е уцелил право десятката

    17:29 16.07.2026

  • 3 Айдее

    38 3 Отговор
    циганите се активизираха

    17:29 16.07.2026

  • 4 Гошо

    31 2 Отговор
    е на тия двамата им трябва една данъчна проверка

    Коментиран от #18

    17:30 16.07.2026

  • 5 Срамота

    26 1 Отговор
    Не ги оставят да крадат на спокойствие.

    17:31 16.07.2026

  • 6 Подавайте сигнали колкото искате!

    23 1 Отговор
    А може и един до папата,дано той се трогне.

    17:35 16.07.2026

  • 7 И двамата без коментар

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само":

    Който е следил е видял че те едно и също говорят от страх
    Като бяха на власт си траеха
    Сега пък атакуват за самоизява;живот шарен.

    17:35 16.07.2026

  • 8 А бе

    21 0 Отговор
    Ревнаха бо-л-ците атанасов който посочваше среден пръст към трибуната и калин т-п-ка вън от парламента - крадци

    17:35 16.07.2026

  • 9 Мария

    3 6 Отговор
    Браво!
    Няма кой да го накаже, този крадец!

    17:37 16.07.2026

  • 10 анонимен

    15 0 Отговор
    Квичите ли, а, домузлар,квичите ли? Слабичко е, требе до четири октави!

    17:38 16.07.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор
    ШИШИ Е ЯВНО ИЗПАДНАЛ В ЖИВОТИНСКИ СТРАХ ЩОМ Е ПУСНАЛ ПОМИЯРИТЕ :)

    17:39 16.07.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    ВИНАГИ СЪМ КАЗВАЛ ЧЕ ДПС СА СОФИЙСКО ОПГ ОТ БЪЛГАРИ С ВРЪЗКИ В ДС ЯХНАЛО БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ:)

    17:40 16.07.2026

  • 13 Емигрант

    8 1 Отговор
    Тези пом..ияри подават сигнали само срещу този който ги преследва, ако Радев или Президентът ги "погне" ще има сигнал и срещу него ! Нощо на казват пък за сигналът от САЩ и Великобритания ха ха ха, завършени престъпни същества, краят им наближава, но все пак ще продължи до моментът в който про....стите които ги имунизират намалеят чувствително !

    17:41 16.07.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    БИЗНЕС ТАТКОТО НА ШИШИ, КОРНЕЛИЯ И ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ Е
    ЧЕРВЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЯ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ:)
    ..... ШИШИ КАТО НАЙ- ПОСЛУШЕН И ГАДЕН СПЕЧЕЛИ БИТКАТА ЗА ЗАМЕСТНИК В ИМПЕРИЯТА НА ОЛИГАРХА

    17:46 16.07.2026

  • 15 Никой

    0 5 Отговор
    В момента тече тихото отстраняване на Демерджиев с помоща на ПБ под наблюдението на Копринков . Запознати говорят , че е имало скандал м / у Копринков и Демерджиев , където Копринков настоявал Демерджиев да намали риториката срещу Пеевски и Атанасова . Радев ще е ни лук ял , ни лук мирисал .

    17:48 16.07.2026

  • 16 Реп

    5 0 Отговор
    Колко интересно ще стане ако OFAC ги отреже ( =

    17:51 16.07.2026

  • 17 Ха-ха-ха!

    4 0 Отговор
    Уродливото 190 - килограмово туловище не спира да плаши гаргите, горкото! Ама то самото е толкова уплашено, че както казват, нощем се напикавало! Ами, ще се напикава и денем, не само нощем! Много скоро ще стане ясно, че точно това ууродливо туловище, с неоценимата помощ на Свинската Цаца и на СИКаджийската мутра от Банкя, събори КТБ и открадна три милиарда от актива на банката! Да не говорим за десетките фирми и безнеси ,които си присвоиха с верния му ортак и лакей Боко Тиквата, и оставиха стотици хора на улицата! Много скъпо ще си плагиш, уродливо туловище Иренкино, много! И много пот и лой ще се стичат по уродливата ти и тлъста мутра!

    17:53 16.07.2026

  • 18 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Проверката ако е от МФ на РБ - ще ги изпере. Виж, ако ги метне МФ на САЩ, е тогава им е спукана работа. "Жална им майка", както казваше Тодор Колев

    17:59 16.07.2026

  • 19 виктория

    8 0 Отговор
    страх тресе свинарника!!!

    18:00 16.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 скоро,скоро!!!

    6 0 Отговор
    айде, Демерджиев главен прокурор!!!

    18:04 16.07.2026

  • 22 Крадците

    0 0 Отговор
    търсят справедливост !? В несправедливата държава, която създадоха.Невероятно, но факт.
    Не пиши ли в документите с колко торби са заминали.

    18:22 16.07.2026

  • 23 Мунчо Радев наесен си отива

    1 0 Отговор
    Демерджията и Копринката ще свалят правителството! Те са черните точки в комунистическата партия на Румен Боташ Радев-Мунчо.

    18:27 16.07.2026

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