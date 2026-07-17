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Започна плановото почистване на речните корита в София

Започна плановото почистване на речните корита в София

17 Юли, 2026 13:29 438 5

  • почистване-
  • речни корита-
  • владайска река-
  • перловска река

Столичната община инвестира над 1,2 млн. евро в почистването на 170 участъка и общо над 81 км трасета

Започна плановото почистване на речните корита в София - 1
Снимка: SO
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община стартира почистването на 170 участъка от речни корита, преминаващи през урбанизираните територии на града. Мащабната кампания обхваща трасета с обща дължина над 81 км и се очаква да приключи до края на годината.

„Превенцията е най-добрата защита срещу бедствия. Почистването на речните корита е критично важна дейност, която гарантира проводимостта на речните легла и предпазва града ни от наводнения. Тя е и грижа за природния капитал на нашия град“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Дейностите започнаха от два ключови обекта: река Владайска в близост до бул. „Акад. Иван Гешов“ и река Какач в район „Връбница“.

„Тази дейност е фактическата превантивна работа, която всяка община трябва да свърши, именно за да не ставаме свидетели на наводнения и бедствия, каквито в последните години неминуемо виждаме всяка година в различни краища на страната. Инвестираме в сигурността на града и на софиянци и работим качествено, за да сме подготвени за бедствия, които си пожелаваме никога да не ни стигат“, подчерта заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков на терен при старта на почистването.

За изпълнението на програмата общината е осигурила над 1 200 000 евро.

„Плановото почистване на реките, преминаващи през София, тази година обхваща рекорден брой от 170 участъка с дължина 81 км – това е с 15% повече от предходната година и с 25% повече спрямо 2023 г.“, допълни кметът Васил Терзиев.

Планът предвижда в следващите дни работата да продължи по река Перловска, водостоците на Южната дъга на Околовръстния път, река Банишка (р-н „Младост“), река Суходолска (р-н „Илинден“) и река Драгалевска (р-н „Лозенец“).

Специален фокус е поставен върху критичните участъци с опасност от аварийни ситуации, включително деретата по ул. „Планинец“ и „Панчарица“ в район „Витоша“, река Аджибарица в „Студентски“, река Новачица в „Изгрев“ и река Боянска бара. Дейностите включват:

Премахване на саморасла храстовидна растителност и опасни дървета.

Механизирано изземване на наносни отложения и отпадъци (битови, строителни, автомобилни гуми).

Извозване на отпадъците до лицензирани депа след отцеждане.

Администрацията на Васил Терзиев вече очаква допълнително финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за почистването на още 66 допълнителни участъка на територията на Столична община.


България
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