Николай Неделков: От утре влиза в сила новият оперативен план за почистването в „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“

„Вече не сме в позиция някой да ни извива ръцете – София има план и ресурс да защити интереса на софиянци,“ категоричен е столичният заместник-кмет по екология инж. Николай Неделков. Той съобщи, че от утре, 1 юли, влиза в сила нов оперативен план за почистване в Зона 3, с който Столичната община не само гарантира редовното извозване на отпадъците, но и „завръщането“ на ключови услуги по чистотата, които бяха силно ограничени през последните месеци.

С приключването на преходния период Столичната община въвежда устойчиви решения за трите района до финализиране на съдебните процедури по дългосрочните договори:

В район „Подуяне“: Обслужването се поема изцяло от общинското дружество „Софекострой“. През последната половин година Общината инвестира значителни средства в нова техника и екипи, за да развие собствен общински капацитет, който да служи като гарант за сигурността на града и защита срещу зависимости от частни оператори.

В районите „Слатина“ и „Изгрев“: Почистването се възлага временно на оператор, обслужващ съседни зони. Това гарантира, че живущите в кварталите няма да усетят прехода в административното управление, а напротив – ще видят реално подобрение в чистотата около домовете си.

Най-важната новина за гражданите е значителното увеличение на дейностите по почистване. Докато от 1 декември 2025 г. до момента в тези три района се извършваха едва 2 от общо над 40 дейности по договор, от утре ще се поднови и извършването на:

Ръчното почистване от наноси и кал

Почистване на кошчетата по спирките на градския транспорт.

Ръчното метене

Миене на улици и тротоари в районите

Настоящата ситуация в Зона 3 е следствие от изтичането на старите договори за почистване в края на 2025 г. и блокирането на новите процедури чрез поредица от административни жалби. В този период Столичната община категорично отказа да подпише договори на икономически необосновани цени и въведе временна организация на почистването в трите района.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вече се произнесе в полза на общината, потвърждавайки законосъобразността на процедурата и разрешавайки предварително изпълнение на новия дългосрочен договор за Зона 3, където вече има избран изпълнител.

Това решение на КЗК в момента е обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС). Общината очаква окончателното произнасяне на съда, което ще позволи стартирането на пълния обем от дейности по почистване съгласно новите, по-високи стандарти, заложени в договорите за чистотата.

Столичната община ще продължи да информира своевременно софиянци за всяко следващо развитие по казуса до пълното финализиране на дългосрочните договори