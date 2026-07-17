Четирима пострадали при тежка катастрофа край Разград

Четирима души са пострадали при тежка катастрофа на път II-49 край Разград, съобщиха от ОДМВР – Разград.

Инцидентът е станал на 16 юли около километър 48+361. 38-годишен водач от Разград, който се движел от село Киченица към Кубрат, навлязъл в лентата за насрещно движение при пътен разклон за Сеново и се ударил челно в друг автомобил.

При катастрофата са пострадали водачът и пътникът в първия автомобил, които са настанени за лечение в УМБАЛ „Медика“ – Русе без опасност за живота. В другия автомобил са пострадали водачът и 63-годишна жена от село Топчии, които са настанени в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград.

Пробата за алкохол и наркотични вещества на 22-годишния водач е отрицателна. От другия шофьор е взета кръвна проба за лабораторно изследване.

По двата автомобила са нанесени значителни материални щети. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б“ във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.