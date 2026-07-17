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Четирима пострадали при тежка катастрофа край Разград

Четирима пострадали при тежка катастрофа край Разград

17 Юли, 2026 16:48 749 5

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  • разград

38-годишен водач от Разград, който се движел от село Киченица към Кубрат, навлязъл в лентата за насрещно движение при пътен разклон за Сеново и се ударил челно в друг автомобил

Четирима пострадали при тежка катастрофа край Разград - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима души са пострадали при тежка катастрофа на път II-49 край Разград, съобщиха от ОДМВР – Разград.

Инцидентът е станал на 16 юли около километър 48+361. 38-годишен водач от Разград, който се движел от село Киченица към Кубрат, навлязъл в лентата за насрещно движение при пътен разклон за Сеново и се ударил челно в друг автомобил.

При катастрофата са пострадали водачът и пътникът в първия автомобил, които са настанени за лечение в УМБАЛ „Медика“ – Русе без опасност за живота. В другия автомобил са пострадали водачът и 63-годишна жена от село Топчии, които са настанени в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград.

Пробата за алкохол и наркотични вещества на 22-годишния водач е отрицателна. От другия шофьор е взета кръвна проба за лабораторно изследване.

По двата автомобила са нанесени значителни материални щети. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б“ във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На час по 3 катастрофи

    4 3 Отговор
    а колко не ги съобщават тук... В Мунчоландия е пълна веселба! Ура!

    16:52 17.07.2026

  • 2 Луд

    7 2 Отговор
    Няма по страшно от челна катастрофа.Радев ще загуби доверието на народа щом нежелае да сложи драконски мерки .Лишаване завинаги,Глоби над 50.000евро или конфискация на имущество.Само страх може да накара Българина да бъде човек а не ,,ТЕЛЕ,,

    16:56 17.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нийдфорспийд

    6 0 Отговор
    Те драйверите от Лудогорието така си карат, предимно в насрещното.

    17:03 17.07.2026

  • 5 МПС

    0 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    17:30 17.07.2026

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