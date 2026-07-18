Времето днес, прогноза за събота, 18 юли: Горещ ден предхожда бурното захлаждане в страната

Ще бъде предимно слънчева, топла и на места гореща, съобщават от НИМХ. Денят ще предложи идеални условия за плаж и разходки в началото на уикенда, но в следобедните часове времето в отделни региони ще стане динамично.

Това е последният изцяло горещ ден преди нахлуването на студен фронт в страната.

Температури по региони

Вътрешност на страната : Максималните температури ще варират основно между 33°C и 38°C .

: Максималните температури ще варират основно между . София : Очаква се максимална температура около 32°C .

: Очаква се максимална температура около . Черноморие: По крайбрежието ще бъде по-прохладно и приятно благодарение на морския бриз. Термометрите там ще отчетат между 26°C и 30°C.

Облачност и локални превалявания

Около и след обяд над планинските масиви в Западна и Централна България, както и на изолирани места в североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На тези места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Вятърът през деня ще бъде слаб, ориентиран от югоизток.

Времето в планините

Преди обяд в планинските курорти ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове се очакват местни гръмотевични бури. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°C, а на 2000 метра – около 19°C.

Какво предстои в следващите дни?

Тази събота бележи края на настоящата гореща вълна. Още от неделя, 19 юли, от северозапад ще започне да прониква по-хладен въздух. Синоптиците прогнозират сериозно разваляне на времето в началото на следващата седмица, което ще донесе интензивни валежи, мощни гръмотевични бури и висок риск от градушки. До средата на седмицата дневните температури в по-голямата част от страната ще паднат под границата от 30°C.