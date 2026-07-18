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Времето днес, прогноза за събота, 18 юли: Горещ ден предхожда бурното захлаждане в страната

Времето днес, прогноза за събота, 18 юли: Горещ ден предхожда бурното захлаждане в страната

18 Юли, 2026 03:00 641 1

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Термометрите достигат 38°C преди наближаващия студен фронт, краткотрайни бури се очакват в планините и Североизточна България

Времето днес, прогноза за събота, 18 юли: Горещ ден предхожда бурното захлаждане в страната - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще бъде предимно слънчева, топла и на места гореща, съобщават от НИМХ. Денят ще предложи идеални условия за плаж и разходки в началото на уикенда, но в следобедните часове времето в отделни региони ще стане динамично.

Това е последният изцяло горещ ден преди нахлуването на студен фронт в страната.

Температури по региони

  • Вътрешност на страната: Максималните температури ще варират основно между 33°C и 38°C.
  • София: Очаква се максимална температура около 32°C.
  • Черноморие: По крайбрежието ще бъде по-прохладно и приятно благодарение на морския бриз. Термометрите там ще отчетат между 26°C и 30°C.

Облачност и локални превалявания

Около и след обяд над планинските масиви в Западна и Централна България, както и на изолирани места в североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На тези места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Вятърът през деня ще бъде слаб, ориентиран от югоизток.

Времето в планините

Преди обяд в планинските курорти ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове се очакват местни гръмотевични бури. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°C, а на 2000 метра – около 19°C.

Какво предстои в следващите дни?

Тази събота бележи края на настоящата гореща вълна. Още от неделя, 19 юли, от северозапад ще започне да прониква по-хладен въздух. Синоптиците прогнозират сериозно разваляне на времето в началото на следващата седмица, което ще донесе интензивни валежи, мощни гръмотевични бури и висок риск от градушки. До средата на седмицата дневните температури в по-голямата част от страната ще паднат под границата от 30°C.


България
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    Хубав ден!

    04:00 18.07.2026

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