Новини
България »
Двама души пострадаха при пожар в Дебелец

Двама души пострадаха при пожар в Дебелец

18 Юли, 2026 12:41 360 1

  • дебелец-
  • пожар-
  • пострадали

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които 10 – в жилищни сгради; шест – в транспортни средства

Двама души пострадаха при пожар в Дебелец - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са пострадали при пожар през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Вчера следобед в Оперативния център при РДПБЗН – Велико Търново е получен сигнал за пожар в апартамент на първия етаж от двуетажно жилище в град Дебелец, община Велико Търново. Пожарът е потушен от два пожарни автомобила. Обгазена е жена на 38 г., а мъж на 69 г. е с изгаряния по ръката и крака. Пострадалите са изведени с носилка от мястото на пожара и предадени на екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

През изминалото денонощие противопожарните звена са реагирали на 163 сигнала за произшествия. Загасени са общо 109 пожара.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които 10 – в жилищни сгради; шест – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 85 пожара, от които 45 – в сухи треви, горска постеля и храсти; два – в стърнища; 32 – в отпадъци.

Извършени са 47 спасителни дейности и помощни операции, от които шест са при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и седем лъжливи повиквания.

Общо 6467 сигнала са регистрираните регламентирани повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалото денонощие, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ – МВР. От тях 2097 са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ. Сигналите за пожари са 267, пише БТА.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зеленчук

    0 0 Отговор
    Вместо в Дебелец,не може ли да е в Тънкенец?!

    12:50 18.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове