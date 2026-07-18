Двама души пострадаха при пожар в Дебелец

Двама души са пострадали при пожар през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Вчера следобед в Оперативния център при РДПБЗН – Велико Търново е получен сигнал за пожар в апартамент на първия етаж от двуетажно жилище в град Дебелец, община Велико Търново. Пожарът е потушен от два пожарни автомобила. Обгазена е жена на 38 г., а мъж на 69 г. е с изгаряния по ръката и крака. Пострадалите са изведени с носилка от мястото на пожара и предадени на екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

През изминалото денонощие противопожарните звена са реагирали на 163 сигнала за произшествия. Загасени са общо 109 пожара.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които 10 – в жилищни сгради; шест – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 85 пожара, от които 45 – в сухи треви, горска постеля и храсти; два – в стърнища; 32 – в отпадъци.

Извършени са 47 спасителни дейности и помощни операции, от които шест са при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и седем лъжливи повиквания.

Общо 6467 сигнала са регистрираните регламентирани повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалото денонощие, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ – МВР. От тях 2097 са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ. Сигналите за пожари са 267, пише БТА.