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Еврохолд и Евроинс спряха масирана хакерска атака срещу своята дейност

Еврохолд и Евроинс спряха масирана хакерска атака срещу своята дейност

19 Юли, 2026 10:11, обновена 19 Юли, 2026 10:16 503 4

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Единствените щети са причинените неудобства за клиентите от временното блокиране на уебсайта и онлайн системите

Еврохолд и Евроинс спряха масирана хакерска атака срещу своята дейност - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Най-големият публичен холдинг - Еврохолд България АД, информира обществеността, че през изминалата седмица групата и дъщерното ѝ застрахователно дружество - ЗД Евроинс АД, бяха подложени на масирана хакерска атака с всички най-модерни методи за извършване на този вид киберпрестъпления и криминални деяния.

Благодарение на усилията на целия екип по киберсигурност на компанията и на компетентните държавни органи в тази област, холдингът и застрахователното ѝ подразделение успяха да неутрализират успешно атаката и да я спрат. Единствените щети са причинените неудобства за клиентите от временното блокиране на уебсайта и онлайн системите на застрахователя. Целта на хакерския рейд е бил блокиране на бизнеса, кражба на данни, опит за изнудване, шантаж и накърняване репутацията на компанията.

Еврохолд и Евроинс уверяват всички свои клиенти, партньори и контрагенти, че няма да се поддадат на тези опити за шантаж и изнудване и по никакъв начин няма да легитимират подобни криминални деяния. Дружествата от групата продължават да изпълняват и спазват професионалните си задължения и ангажименти.

Еврохолд и Евроинс благодарят на своя IТ екип и отдел за киберсигурност и киберзащита за проявения висок професионализъм, положените усилия и постигнатите резултати в противодействието на кибератаката. Холдингът и дружествата от групата са признателни за съдействието и на всички отговорни държавни органи и институции, които с действията си също допринесоха бизнесът на най-големия публичен холдинг в България да бъде защитен, което е елемент и на националната сигурност на страната. Еврохолд оценява изключително тяхната подкрепа.

Евроинс и останалите дружества в групата разчитат на професионално съдействие на всички свои колеги и партньори за незабавно разкриване и блокиране на подобни хакерски атаки и опити за киберизнудване. Групата насърчава всеки, който разполага с информация и може да предостави данни за извършители на подобни криминални деяния - кибератаки, киберзаплахи и кибер изнудване, да позвъни на 0700 17 241 или на 02 982 83 63 (киберпрестъпления ГДБОП). Повече информация - на www.cybercrime.bg.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Робот

    2 0 Отговор
    Това не е вярно....! Платиха си и ги оставиха на мира..!

    10:23 19.07.2026

  • 2 Очевидно !

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    10:27 19.07.2026

  • 3 пръц

    1 0 Отговор
    Горките дерачи хакерска атака им създала проблеми да не би хакерите да са румънци доколкото знам Еврохолд имат проблеми В Румъния.

    10:32 19.07.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Така се започна и с онази банка, чиито мустакат плъх го покровителстват в Сърбия, а и нашите нямат желание за екстрадация, защото ще им блъснат червените ъзове

    10:35 19.07.2026

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