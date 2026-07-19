България преговаря с Полша за изтребителите МиГ-29

България води преговори с полско държавно предприятие за продължаване на поддръжката на руските изтребители МиГ-29, с които се охранява родното въздушно пространство. По информация на NOVA, въпросът е обсъден от премиера Румен Радев и ръководството на завода в Полша, като страната ни ще разчита на настоящите машини до попълването на пълна бойна ескадрила от нови изтребители F-16.
Към момента изтребителите МиГ-29 изпълняват мисията по охрана на българското небе, известна като „Air Policing“, като летателният им ресурс е официално удължен до 2028 година. Заместник-командирът на авиобазата в Граф Игнатиево подполковник Димитър Метаксов е сред пилотите, които осъществяват тези задачи.
„Тя се изразява в дежурство, което се носи 24 часа, 7 дни в денонощието“, коментира подполковник Метаксов пред телевизията.
Двойка изтребители се поддържа в непрекъсната бойна готовност, като екипажът разполага с точно 15 минути за реакция от момента на получаване на сигнала до излитането.
„Това е бойна мисия в мирно време, която изтребител изпълнява, с реално въоръжение на борда и той е готов да действа“, обяснява заместник-командирът.
Едно от последните вдигания по тревога на българските екипажи е свързано със заплаха за терористичен акт на борда на пътнически самолет, изпълняващ полет от Варшава за Тел Авив със 180 души на борда. Военните изтребители прихващат гражданската машина за броени минути в най-северната част над река Дунав. Военният самолет се снижава, за да осъществи комуникация и визуален контакт с пилота, който е подал сигнала.
„Екипажът на това гражданско въздухоплавателно средство дори не са очаквали, че ще бъдат прихванати. За тях също ситуацията е била изненадваща. За щастие самолетът се е движел по полетния си план и е извършена нормална комуникация с него. Може би всякакъв да бъде проблемът – от технически до човешки“, споделя подполковник Метаксов.
Според заместник-командира на авиобазата, при установяване на реална заплаха, основната цел на изтребителите е да принудят проблемния самолет да се приземи на най-близкото летище.
„Ако не, последният етап, който е вече много краен, е това средство по някакъв начин да бъде унищожено“, категоричен е подполковникът.
Новите осем изтребителя F-16 ще се включат в охраната на въздушното пространство на страната едва когато бъде усвоен пълният спектър от техните бойни възможности и бъдат подготвени достатъчно квалифицирани пилоти за управлението им.
Източник: www.dunavmost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 България води преговори
нали купихте 16 фърчила ф16 с милиарди заеми с надути цени
за кво събират прах в хангарите
и не България води преговори
а бръмбари водят преговори пак да плащаме прескъпо
Коментиран от #3, #17
16:50 19.07.2026
2 Кунчо
Коментиран от #25
16:53 19.07.2026
3 провинциалист
До коментар #1 от "България води преговори":Бат Боко гордо кихна един Боташ кеш авансово, биейки се в гърдите колко сме били богати (съжалявам, че не мога да посоча цитат). Оттогава насам виждаме колко още има да се плаща по куцата сделка...
16:54 19.07.2026
4 Рамбо Силек
16:59 19.07.2026
5 Хаха
16:59 19.07.2026
6 А какво
Коментиран от #7
17:00 19.07.2026
7 Копейкин Костя
До коментар #6 от "А какво":Ще са на земята, докато премиера- слънце и приятеля му шеф на ВВС не си отидат.
Нашите льотчици могат да карат само 50 - годишните Москвич-29, Ф-16 не магут!
И те са ора, пари трябва да вземат, допълнителни кинти за полети- тоже, обаче само със съветските щайги, понимаеш?
Коментиран от #15
17:07 19.07.2026
8 Някой си
17:09 19.07.2026
9 оня с коня
краварските са само за демонстраций и толкова
17:11 19.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Патриот
Коментиран от #22
17:12 19.07.2026
13 къде е картографския бг самолет?
кажете къде е нашия картографски самолет ако не ви е срам
кажете къде е?
17:13 19.07.2026
14 Щом преговаряне, значи сме
17:17 19.07.2026
15 Механик
До коментар #7 от "Копейкин Костя":Съгласен съм.
17:22 19.07.2026
16 Баце
А на бас.
17:26 19.07.2026
17 🦁ЩЩД🦁
До коментар #1 от "България води преговори":И аз питам " Що ремонтирате МиГ-овете,нали купихте Ф ки,чисто нови ?".Но има една подробност.Ефките ги купиха разни гербове и сглобки,не ги е купувал Радев.Купиха ги на силно завишени цени.Купиха ги без ракети.Ракетите- отделно,на тройни цени.Всичко знаем,всичко помним
17:27 19.07.2026
18 тоз
17:29 19.07.2026
19 Констатация
17:34 19.07.2026
20 само за наивници
17:39 19.07.2026
21 незнайко
Явно има друг скрит умисъл в тяхната продажба ! Просто и безочливо бяхме излъгани от САЩ !!!
17:47 19.07.2026
22 оня с коня
До коментар #12 от "Патриот":като ви казвам че вече е време да гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодaжeн евроaтлантическиБългapcкиГeн
Коментиран от #27
17:58 19.07.2026
23 БеГемот
18:04 19.07.2026
24 Архимандрисандрит Бибиян
18:10 19.07.2026
25 Кунчо чугунчо
До коментар #2 от "Кунчо":Е тия за който гласуваш немогат да се научат
Да летят на новите Ф-ки.Щото са много прогресивни .
18:11 19.07.2026
26 оня с коня
18:27 19.07.2026
27 Преминаващ
До коментар #22 от "оня с коня":Мноо си зле враточка !
18:29 19.07.2026