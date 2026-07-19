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България преговаря с Полша за изтребителите МиГ-29

България преговаря с Полша за изтребителите МиГ-29

19 Юли, 2026 16:47 1 338 27

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  • миг-29

Двойка изтребители се поддържа в непрекъсната бойна готовност, като екипажът разполага с точно 15 минути за реакция от момента на получаване на сигнала до излитането

България преговаря с Полша за изтребителите МиГ-29 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България води преговори с полско държавно предприятие за продължаване на поддръжката на руските изтребители МиГ-29, с които се охранява родното въздушно пространство. По информация на NOVA, въпросът е обсъден от премиера Румен Радев и ръководството на завода в Полша, като страната ни ще разчита на настоящите машини до попълването на пълна бойна ескадрила от нови изтребители F-16.

Към момента изтребителите МиГ-29 изпълняват мисията по охрана на българското небе, известна като „Air Policing“, като летателният им ресурс е официално удължен до 2028 година. Заместник-командирът на авиобазата в Граф Игнатиево подполковник Димитър Метаксов е сред пилотите, които осъществяват тези задачи.

„Тя се изразява в дежурство, което се носи 24 часа, 7 дни в денонощието“, коментира подполковник Метаксов пред телевизията.

Двойка изтребители се поддържа в непрекъсната бойна готовност, като екипажът разполага с точно 15 минути за реакция от момента на получаване на сигнала до излитането.

„Това е бойна мисия в мирно време, която изтребител изпълнява, с реално въоръжение на борда и той е готов да действа“, обяснява заместник-командирът.

Едно от последните вдигания по тревога на българските екипажи е свързано със заплаха за терористичен акт на борда на пътнически самолет, изпълняващ полет от Варшава за Тел Авив със 180 души на борда. Военните изтребители прихващат гражданската машина за броени минути в най-северната част над река Дунав. Военният самолет се снижава, за да осъществи комуникация и визуален контакт с пилота, който е подал сигнала.

„Екипажът на това гражданско въздухоплавателно средство дори не са очаквали, че ще бъдат прихванати. За тях също ситуацията е била изненадваща. За щастие самолетът се е движел по полетния си план и е извършена нормална комуникация с него. Може би всякакъв да бъде проблемът – от технически до човешки“, споделя подполковник Метаксов.

Според заместник-командира на авиобазата, при установяване на реална заплаха, основната цел на изтребителите е да принудят проблемния самолет да се приземи на най-близкото летище.

„Ако не, последният етап, който е вече много краен, е това средство по някакъв начин да бъде унищожено“, категоричен е подполковникът.

Новите осем изтребителя F-16 ще се включат в охраната на въздушното пространство на страната едва когато бъде усвоен пълният спектър от техните бойни възможности и бъдат подготвени достатъчно квалифицирани пилоти за управлението им.

Източник: www.dunavmost.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България води преговори

    23 8 Отговор
    що ве мишоци
    нали купихте 16 фърчила ф16 с милиарди заеми с надути цени
    за кво събират прах в хангарите

    и не България води преговори
    а бръмбари водят преговори пак да плащаме прескъпо

    Коментиран от #3, #17

    16:50 19.07.2026

  • 2 Кунчо

    23 15 Отговор
    Руските самолети служат вече над 40 години, а новите от НАТО още не могат да летят.

    Коментиран от #25

    16:53 19.07.2026

  • 3 провинциалист

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "България води преговори":

    Бат Боко гордо кихна един Боташ кеш авансово, биейки се в гърдите колко сме били богати (съжалявам, че не мога да посоча цитат). Оттогава насам виждаме колко още има да се плаща по куцата сделка...

    16:54 19.07.2026

  • 4 Рамбо Силек

    23 6 Отговор
    Кен-еф 16 защо не го ползвате?

    16:59 19.07.2026

  • 5 Хаха

    15 10 Отговор
    Радев ще дава още милиони от робски труд за тези трошки.

    16:59 19.07.2026

  • 6 А какво

    13 7 Отговор
    Стана с 50 годишните ф - ки?

    Коментиран от #7

    17:00 19.07.2026

  • 7 Копейкин Костя

    12 16 Отговор

    До коментар #6 от "А какво":

    Ще са на земята, докато премиера- слънце и приятеля му шеф на ВВС не си отидат.
    Нашите льотчици могат да карат само 50 - годишните Москвич-29, Ф-16 не магут!
    И те са ора, пари трябва да вземат, допълнителни кинти за полети- тоже, обаче само със съветските щайги, понимаеш?

    Коментиран от #15

    17:07 19.07.2026

  • 8 Някой си

    7 1 Отговор
    Нашите управници са за хя вързани , ако имат де !

    17:09 19.07.2026

  • 9 оня с коня

    16 7 Отговор
    на всички е ясно че само руските самолети стават за война

    краварските са само за демонстраций и толкова

    17:11 19.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Патриот

    4 6 Отговор
    Тролетариата, бившия военен министър Ненчев беше съден, че е поръчал ремонт на безаналоговите Москвич-29 в Полша, помните ли? Сега да не вземат да съдят и Радьев за същото ( да не дава Кремъл)....

    Коментиран от #22

    17:12 19.07.2026

  • 13 къде е картографския бг самолет?

    8 5 Отговор
    миговете нали ги подарихте на окранците?

    кажете къде е нашия картографски самолет ако не ви е срам

    кажете къде е?

    17:13 19.07.2026

  • 14 Щом преговаряне, значи сме

    2 1 Отговор
    ги капарирали.

    17:17 19.07.2026

  • 15 Механик

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Копейкин Костя":

    Съгласен съм.

    17:22 19.07.2026

  • 16 Баце

    3 1 Отговор
    Ужким ще ги дадем за ремонт, а ще заминат директно за утилизация в 404 и лев няма да видим, ами ще поемем разходите по прехвърлянето и харижем и цялото им снаражение.
    А на бас.

    17:26 19.07.2026

  • 17 🦁ЩЩД🦁

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "България води преговори":

    И аз питам " Що ремонтирате МиГ-овете,нали купихте Ф ки,чисто нови ?".Но има една подробност.Ефките ги купиха разни гербове и сглобки,не ги е купувал Радев.Купиха ги на силно завишени цени.Купиха ги без ракети.Ракетите- отделно,на тройни цени.Всичко знаем,всичко помним

    17:27 19.07.2026

  • 18 тоз

    3 2 Отговор
    Само братушките могат да им правят тунинг на тез самАлЬОти.

    17:29 19.07.2026

  • 19 Констатация

    5 1 Отговор
    Дори утре да ни Подарят 10-на Ф-35 пак ще си летим на Миг-29!!! Защо??? Ами Първо: нямаме подготвен литателен персонал/летци за Ф-16! Второ: Нямаме подготвен Технически персонал за подръжка на летателната техника, в случая Ф-16! Трето: Просто няма пари за авиационно гориво за обучение на пилотите, а чекай, щях да пропусна..., то май вече нема и желаещи да служат във ВВС на Бг.

    17:34 19.07.2026

  • 20 само за наивници

    4 3 Отговор
    Миг-29 е истинска бойна и сериозна машина.Справка авиобаза Безмер.Тия Ф -16 долу горе се доближават до су- 25..стават за атракции само.Да коментират само тия които са били ВВС.Тия с оформените брадички и оскубани вежди .само да четат и мълчат.

    17:39 19.07.2026

  • 21 незнайко

    3 1 Отговор
    Господи тези F16 да не са извънземни, че още не могат да ги подкарат ?
    Явно има друг скрит умисъл в тяхната продажба ! Просто и безочливо бяхме излъгани от САЩ !!!

    17:47 19.07.2026

  • 22 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Патриот":

    като ви казвам че вече е време да гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодaжeн евроaтлантическиБългapcкиГeн

    Коментиран от #27

    17:58 19.07.2026

  • 23 БеГемот

    0 0 Отговор
    Леле мале ДВА стоят и дебнат...

    18:04 19.07.2026

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Пембен пази ф16 нови шо че ги дарява на Окраина а полските барутници миг29 че ги купиме да пазат зделката с Боташ! Внетен ли сме?

    18:10 19.07.2026

  • 25 Кунчо чугунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кунчо":

    Е тия за който гласуваш немогат да се научат
    Да летят на новите Ф-ки.Щото са много прогресивни .

    18:11 19.07.2026

  • 26 оня с коня

    0 0 Отговор
    като ви казвам че вече е време да гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодaжeн евроaтлантическиБългapcкиГeн

    18:27 19.07.2026

  • 27 Преминаващ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Мноо си зле враточка !

    18:29 19.07.2026

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