България преговаря с Полша за изтребителите МиГ-29

България води преговори с полско държавно предприятие за продължаване на поддръжката на руските изтребители МиГ-29, с които се охранява родното въздушно пространство. По информация на NOVA, въпросът е обсъден от премиера Румен Радев и ръководството на завода в Полша, като страната ни ще разчита на настоящите машини до попълването на пълна бойна ескадрила от нови изтребители F-16.

Към момента изтребителите МиГ-29 изпълняват мисията по охрана на българското небе, известна като „Air Policing“, като летателният им ресурс е официално удължен до 2028 година. Заместник-командирът на авиобазата в Граф Игнатиево подполковник Димитър Метаксов е сред пилотите, които осъществяват тези задачи.

„Тя се изразява в дежурство, което се носи 24 часа, 7 дни в денонощието“, коментира подполковник Метаксов пред телевизията.

Двойка изтребители се поддържа в непрекъсната бойна готовност, като екипажът разполага с точно 15 минути за реакция от момента на получаване на сигнала до излитането.

„Това е бойна мисия в мирно време, която изтребител изпълнява, с реално въоръжение на борда и той е готов да действа“, обяснява заместник-командирът.

Едно от последните вдигания по тревога на българските екипажи е свързано със заплаха за терористичен акт на борда на пътнически самолет, изпълняващ полет от Варшава за Тел Авив със 180 души на борда. Военните изтребители прихващат гражданската машина за броени минути в най-северната част над река Дунав. Военният самолет се снижава, за да осъществи комуникация и визуален контакт с пилота, който е подал сигнала.

„Екипажът на това гражданско въздухоплавателно средство дори не са очаквали, че ще бъдат прихванати. За тях също ситуацията е била изненадваща. За щастие самолетът се е движел по полетния си план и е извършена нормална комуникация с него. Може би всякакъв да бъде проблемът – от технически до човешки“, споделя подполковник Метаксов.

Според заместник-командира на авиобазата, при установяване на реална заплаха, основната цел на изтребителите е да принудят проблемния самолет да се приземи на най-близкото летище.

„Ако не, последният етап, който е вече много краен, е това средство по някакъв начин да бъде унищожено“, категоричен е подполковникът.

Новите осем изтребителя F-16 ще се включат в охраната на въздушното пространство на страната едва когато бъде усвоен пълният спектър от техните бойни възможности и бъдат подготвени достатъчно квалифицирани пилоти за управлението им.

Източник: www.dunavmost.com