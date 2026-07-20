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INSAIT създава ново начуно направление по криптография и информационна сигурност

INSAIT създава ново начуно направление по криптография и информационна сигурност

20 Юли, 2026 13:19 793 9

  • insait-
  • научно направление-
  • криптография

Създаването на подобно научно направление в България е важна стъпка за развитието на национален капацитет в област, която има ключово значение за технологичната независимост, икономическата конкурентоспособност и сигурността

INSAIT създава ново начуно направление по криптография и информационна сигурност - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ново научно звено в областта на информационната сигурност с фокус върху класическата и постквантовата криптография се създава в Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Така в България ще се развиват научни изследвания в една от най-важните и стратегически области на съвременните технологии. Криптографията е в основата на сигурността на дигиталните комуникации, финансовите системи, електронното управление, облачните услуги и защитата на чувствителни данни.

Значението на тази област нараства особено бързо с развитието на квантовите технологии, които в бъдеще могат да поставят под въпрос част от използваните днес методи за защита на информацията. Затова водещи държави, научни организации и технологични компании инвестират значителни ресурси в разработването на ново поколение криптографски решения, устойчиви на възможностите на квантовите компютри.

Създаването на подобно научно направление в България е важна стъпка за развитието на национален капацитет в област, която има ключово значение за технологичната независимост, икономическата конкурентоспособност и сигурността. То ще даде възможност у нас да бъдат разработвани фундаментални научни изследвания и технологии на световно ниво, както и да бъдат привличани и обучавани млади учени в една от най-конкурентните сфери на глобалната наука.

Новото направление ще бъде оглавено от д-р Михаел Райхле, който се присъединява към INSAIT от ETH Zurich – един от водещите световни университети в инженерните науки, компютърните науки и математиката. Той избира страната ни пред предложения от Франция и Германия. Научните интереси на д-р Райхле са в областта на криптографията и информационната сигурност. Работата му е насочена към създаването на технологии, които защитават чувствителните данни, позволяват сигурното им използване и обмен и гарантират поверителността на потребителите в дигитална среда.

Преди ETH Zurich, д-р Райхле завършва докторската си степен в École Normale Supérieure – едно от най-престижните висши училища във Франция, и в Inria Paris – водещия френски национален институт за изследвания в компютърните науки, изкуствения интелект и математиката.

Научните му резултати са публикувани в най-престижните световни конференции по криптография и киберсигурност, сред които CRYPTO, EUROCRYPT, ASIACRYPT, IEEE Symposium on Security and Privacy и ACM Conference on Computer and Communications Security. Негово изследване е сред малкото избрани статии от CRYPTO 2022, получили покана за публикуване в Journal of Cryptology – едно от най-авторитетните научни издания в областта на криптографията на световно ниво.

Освен фундаментални научни изследвания д-р Райхле работи и по тяхното практическо приложение в индустрията, включително в сътрудничество с PQShield – една от водещите компании в света, специализирана в постквантовата криптография.

Присъединяването на д-р Михаел Райхле към INSAIT е поредна стъпка в развитието на Института като център, който привлича водещи международни учени и създава в България научни направления с ключово значение за бъдещето на технологиите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 зомби с антена

    4 1 Отговор
    искам още антени,дигитализация и ошашавизация!

    13:27 20.07.2026

  • 2 Германец

    0 0 Отговор
    За папаусите, които населяват тука тия термини са непонятни

    13:34 20.07.2026

  • 3 Ново начуно направление

    0 0 Отговор
    Булю-булю-булю нова НАЧУНО мисирка.....

    Коментиран от #4

    13:43 20.07.2026

  • 4 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ново начуно направление":

    Госпожица Английска сигурно е сланчасала в жегата господине.

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