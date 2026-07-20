INSAIT създава ново начуно направление по криптография и информационна сигурност

Ново научно звено в областта на информационната сигурност с фокус върху класическата и постквантовата криптография се създава в Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Така в България ще се развиват научни изследвания в една от най-важните и стратегически области на съвременните технологии. Криптографията е в основата на сигурността на дигиталните комуникации, финансовите системи, електронното управление, облачните услуги и защитата на чувствителни данни.

Значението на тази област нараства особено бързо с развитието на квантовите технологии, които в бъдеще могат да поставят под въпрос част от използваните днес методи за защита на информацията. Затова водещи държави, научни организации и технологични компании инвестират значителни ресурси в разработването на ново поколение криптографски решения, устойчиви на възможностите на квантовите компютри.

Създаването на подобно научно направление в България е важна стъпка за развитието на национален капацитет в област, която има ключово значение за технологичната независимост, икономическата конкурентоспособност и сигурността. То ще даде възможност у нас да бъдат разработвани фундаментални научни изследвания и технологии на световно ниво, както и да бъдат привличани и обучавани млади учени в една от най-конкурентните сфери на глобалната наука.

Новото направление ще бъде оглавено от д-р Михаел Райхле, който се присъединява към INSAIT от ETH Zurich – един от водещите световни университети в инженерните науки, компютърните науки и математиката. Той избира страната ни пред предложения от Франция и Германия. Научните интереси на д-р Райхле са в областта на криптографията и информационната сигурност. Работата му е насочена към създаването на технологии, които защитават чувствителните данни, позволяват сигурното им използване и обмен и гарантират поверителността на потребителите в дигитална среда.

Преди ETH Zurich, д-р Райхле завършва докторската си степен в École Normale Supérieure – едно от най-престижните висши училища във Франция, и в Inria Paris – водещия френски национален институт за изследвания в компютърните науки, изкуствения интелект и математиката.

Научните му резултати са публикувани в най-престижните световни конференции по криптография и киберсигурност, сред които CRYPTO, EUROCRYPT, ASIACRYPT, IEEE Symposium on Security and Privacy и ACM Conference on Computer and Communications Security. Негово изследване е сред малкото избрани статии от CRYPTO 2022, получили покана за публикуване в Journal of Cryptology – едно от най-авторитетните научни издания в областта на криптографията на световно ниво.

Освен фундаментални научни изследвания д-р Райхле работи и по тяхното практическо приложение в индустрията, включително в сътрудничество с PQShield – една от водещите компании в света, специализирана в постквантовата криптография.

Присъединяването на д-р Михаел Райхле към INSAIT е поредна стъпка в развитието на Института като център, който привлича водещи международни учени и създава в България научни направления с ключово значение за бъдещето на технологиите.