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Депутатите разглеждат на второ четене бюджетите на НЗОК и на ДОО

Депутатите разглеждат на второ четене бюджетите на НЗОК и на ДОО

22 Юли, 2026 07:26 619 12

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  • доо

Вчера проектобюджетът на ДОО за 2026 г. беше одобрен на второ четене от Комисията по бюджет и финанси в парламента

Депутатите разглеждат на второ четене бюджетите на НЗОК и на ДОО - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и Законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) влизат на второ четене в пленарната зала на парламента. Това предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица, съобщават от БТА.
Вчера проектобюджетът на ДОО за 2026 г. беше одобрен на второ четене от Комисията по бюджет и финанси в парламента. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за увеличаване на обезщетенията за безработица, за отглеждане на дете през втората година от майчинството, за увеличаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии и запазване на настоящия максимален и минимални осигурителни доходи.

Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. - 1738,40 евро. Законопроектът предвижда и отпадане на ковид добавката от 30,68 евро (60 лева) за новите пенсионери.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 август 2026 г. е 620,20 евро, колкото е и размерът на минималната работна заплата за 2026 г. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава на 2300 евро. Предвижда се още и увеличение на минималния осигурителен доход за определени икономически дейности.

От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат личните си осигурителни вноски в съотношение между осигурителя и осигуреното лице 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40.

Бюджетната комисия одобри на второ четене и законопроекта за бюджета на НЗОК за 2026 г. Не бяха приети предложенията на опозицията по рамката на проектобюджета. Разходите по законопроекта са с 412,3 млн. евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което представлява ръст от 8,5 процента.

Бюджетната комисия единодушно с 23 гласа „за“ прие предложението на Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) и група депутати за създаване на нов параграф, който урежда здравноосигурителния статус на монасите - български граждани в манастира „Свети великомъченик Георги Зограф” в Света Гора, като е записано, че към 1 август 2026 г. те се считат с непрекъснати здравноосигурителни права.

Преди разглеждането на проектобюджетите, се предвижда депутатите да изберат председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) след проведено изслушване на кандидата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Министерският съвет предлага за председател на ДАНС Пламен Тончев, който е заемал поста и преди.

Първа точка в четвъртък се предлага да бъде изборът на член на Комисията за противодействие на корупцията от Народното събрание. На 14 юли парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията изслуша единствения кандидат Пламен Тодоров. В момента той заема длъжността директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, като бе назначен по предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев в средата на юни.

В петък се предвижда депутатите да разгледат на първо четене Законопроект за допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители на текстовете са Румяна Петрова („Прогресивна България“) и група народни представители. След това е предвиден редовен парламентарен контрол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каквото и Да Е !

    7 0 Отговор
    Няма Да Е За Добро !

    07:37 22.07.2026

  • 2 Велчов

    2 0 Отговор
    Каквото и да решим то няма да е в полза на народа. Ще е в полза за някой и за малките заплати на депутатите.

    07:55 22.07.2026

  • 3 Дупитатити

    2 0 Отговор
    Онлайн ли работят или след, като си използваха всички вйзможни полагаеми отпуски и почивки, то сега се събират за малко за да си сравнят тена и в подготовка на полагаемата им годишната ваканция от другата седмица 😀

    07:58 22.07.2026

  • 4 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    07:59 22.07.2026

  • 5 Докото се плъзгате по Повъхноста !

    3 0 Отговор
    Няма Да имате Здравеопазване !

    Нито пък Ще можете Да Съставите Бюджет !

    08:02 22.07.2026

  • 6 Рефер

    0 0 Отговор
    Бюджета на Боташ е най-добрия ....всички ще просперират!

    08:10 22.07.2026

  • 7 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    0 0 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    08:12 22.07.2026

  • 8 ьь,вий сте идеее...оти-дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    най смешно за мен е ,че се спори за 4часов работен ден ,който ужжж се броял за ЦЯЛ ДЕН....Това не съществува от 2002Година и вече са изминали 24г. никой от власт-имащите или журналистите не си е направил труда да види ,че 4часов работен ден от 2002г се брои за ПОЛОВИН РАботен ден.и това се спори говори и като ,че ли нещо правят.Нали затова са измисляни тези доплащания за 5години недостигащ трудов стаж!нали лично ние купихме за 12000 и нещо лева трудов стаж на съпругата ми.що ли ви слушам само да се ядосвам...защото е лошо времето и не съм на ВИТОША!

    08:25 22.07.2026

  • 9 Дядо Гъдю

    0 0 Отговор
    Докато наливате в кацата,гледайте да не си намокрите чорапите от спуканото дъно...

    08:25 22.07.2026

  • 10 ПиПи

    0 0 Отговор
    Разглеждан на някоя депутатка късата пола и голямото й деколте. Или някое такова списание.В телефоните си.

    08:46 22.07.2026

  • 11 Въй

    0 0 Отговор
    Та това да не е папската катедрала в Рим ,та да я разглеждат? Или някоя хубава жена по бельо?! Ще четат документацията в папките и после ще обсъждат неразбирателствата си по въпросите с бюджета.

    09:02 22.07.2026

  • 12 Мафията решава колко ще краде

    1 0 Отговор
    Ненормални клептонами сте

    09:28 22.07.2026

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