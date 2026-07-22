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Потапят бивш правителствен кораб, за да създадат най-големия изкуствен риф у нас (СНИМКИ)

Потапят бивш правителствен кораб, за да създадат най-големия изкуствен риф у нас (СНИМКИ)

22 Юли, 2026 13:51 1 648 14

  • “атанас димитров”-
  • кораб-
  • изкуствен-
  • риф

За да не замърсява Черно море, корабът щателно се почиства

Потапят бивш правителствен кораб, за да създадат най-големия изкуствен риф у нас (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителственият кораб от времето на социализма “Атанас Димитров” ще стане изкуствен риф. Група варненци са се заели със задачата да потопят плавателния съд, за да се трансформира в атракция за водолазите в Черно море, предаде БГНЕС.

За да не замърсява Черно море, корабът щателно се почиства.

Инициативата предвижда трансформацията на плавателния съд в първия по рода си в България подобен изкуствен риф, оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време.

Така ще вместо да бъде нарязан на скрап, корабът "Атанас Димитров" ще получи нов живот под водата. В момента активно се търси най-подходящ морски район с необходимата дълбочина, който да отговаря на всички екологични и навигационни стандарти за безопасно позициониране на кораба и превръщането му в най-големия изкуствен риф, изграден от изведен от експлоатация плавателен съд в България, при операция за контролирано потапяне.

Очаква се плавателният съд да се отправи към дъното на морето през 2027 година


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобра Кай 🥋

    10 15 Отговор
    Няма ли достатъчно руски кораби на дъното?

    Коментиран от #11

    13:54 22.07.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    14 3 Отговор
    На този отпадък мястото е на вторични суровини, не в морето, било то и на дъното!
    Като искате изкуствен риф направете статуи и ги потопете

    Коментиран от #4

    13:56 22.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Дай си локацията , ще изпратя екип да те нарежат и предадат за органи ....

    Коментиран от #6, #12

    13:59 22.07.2026

  • 5 Ей в това

    7 0 Отговор
    Сте дабест потапяне и всичи прилагателни номбар уан сте ……..

    14:00 22.07.2026

  • 6 Добре дошли в Дери 🎈

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Здравей Джорджи

    Коментиран от #7

    14:08 22.07.2026

  • 7 Сила

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Добре дошли в Дери 🎈":

    Здравей Кери 🧟

    14:15 22.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Персите ги потапят най старателно щателно и екологично чисто ,за това щателно урсулианците сигурно и пари ще получат

    14:43 22.07.2026

  • 9 Павел Пенев

    9 2 Отговор
    Нашите условия в морето и основно температурата на водата, не позволяват създаването на естествени рифове,което означава че няма смисъл да правим изкуствени такива. Нарежете кораба за скрап и оползотворете стоманата вместо да правите модерни но тъпи и безсмислени начинания. Черно море е помийната яма на Европа заради вливането на мръсните реки Дунав, Днепър и Днестър, а заради военните действия в Украйна ,то е още по мръсно и радиационно. Или казано накратко,това е поредната демократична простотия.

    Коментиран от #10

    14:57 22.07.2026

  • 10 Грантаджии по измислени проекти

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Павел Пенев":

    Не ни разваляй далаверата, бе!

    15:01 22.07.2026

  • 11 Нянспълни се с откачалки

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":

    Морето е пълно с боклуци и продължават да го замърсяват.
    И пак някакви видолази, някакви петрохански истории.

    15:02 22.07.2026

  • 12 По-добре

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    си намери локацията на някой психиатър..Ако пък си бот, програмистът тинима нужда от психиатър..

    Коментиран от #14

    15:05 22.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "По-добре":

    Абе ти ми дай локацията на провинциалния дегенерат "Дарвин Плужек" па не ме мисли ...

    15:11 22.07.2026

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