Потапят бивш правителствен кораб, за да създадат най-големия изкуствен риф у нас (СНИМКИ)

Правителственият кораб от времето на социализма “Атанас Димитров” ще стане изкуствен риф. Група варненци са се заели със задачата да потопят плавателния съд, за да се трансформира в атракция за водолазите в Черно море, предаде БГНЕС.
За да не замърсява Черно море, корабът щателно се почиства.
Инициативата предвижда трансформацията на плавателния съд в първия по рода си в България подобен изкуствен риф, оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време.
Така ще вместо да бъде нарязан на скрап, корабът "Атанас Димитров" ще получи нов живот под водата. В момента активно се търси най-подходящ морски район с необходимата дълбочина, който да отговаря на всички екологични и навигационни стандарти за безопасно позициониране на кораба и превръщането му в най-големия изкуствен риф, изграден от изведен от експлоатация плавателен съд в България, при операция за контролирано потапяне.
Очаква се плавателният съд да се отправи към дъното на морето през 2027 година
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #11
13:54 22.07.2026
2 ДрайвингПлежър
Като искате изкуствен риф направете статуи и ги потопете
Коментиран от #4
13:56 22.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сила
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Дай си локацията , ще изпратя екип да те нарежат и предадат за органи ....
Коментиран от #6, #12
13:59 22.07.2026
5 Ей в това
14:00 22.07.2026
6 Добре дошли в Дери 🎈
До коментар #4 от "Сила":Здравей Джорджи
Коментиран от #7
14:08 22.07.2026
7 Сила
До коментар #6 от "Добре дошли в Дери 🎈":Здравей Кери 🧟
14:15 22.07.2026
8 Kaлпазанин
14:43 22.07.2026
9 Павел Пенев
Коментиран от #10
14:57 22.07.2026
10 Грантаджии по измислени проекти
До коментар #9 от "Павел Пенев":Не ни разваляй далаверата, бе!
15:01 22.07.2026
11 Нянспълни се с откачалки
До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":Морето е пълно с боклуци и продължават да го замърсяват.
И пак някакви видолази, някакви петрохански истории.
15:02 22.07.2026
12 По-добре
До коментар #4 от "Сила":си намери локацията на някой психиатър..Ако пък си бот, програмистът тинима нужда от психиатър..
Коментиран от #14
15:05 22.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сила
До коментар #12 от "По-добре":Абе ти ми дай локацията на провинциалния дегенерат "Дарвин Плужек" па не ме мисли ...
15:11 22.07.2026