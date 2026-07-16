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Симеон Караколев: Ние сме най-добрият пример в ЕС как се руши животновъдството

Симеон Караколев: Ние сме най-добрият пример в ЕС как се руши животновъдството

16 Юли, 2026 10:49 493 12

  • симеон караколев-
  • животновъдство-
  • кози-
  • овце

Той е категоричен, че парите, отпускани по различни програми, се харчат нецелево

Симеон Караколев: Ние сме най-добрият пример в ЕС как се руши животновъдството - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ние сме най-добрият пример в целия Европейски съюз как се руши животновъдството. Ние показваме как наистина може да зачеркнеш един традиционен отрасъл с липсата на адекватност на политиките дълги години наред. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

За първи път в историята си Европейската комисия одобри цялостна стратегия за развитие на животновъдството и план за действие, отчитайки реалностите на съвремието и на промените в глобалната икономика. А статистиката у нас показва, че през последните години един от най-тежко засегнатите сектори вследствие на всички кризи е козевъдството и овцевъдството.

Според думите на Караколев новата стратегия променя изцяло философията на Европейската комисия.

"Има едно дълбоко осъзнаване какво е животновъдството и какво става, когато животновъдството започва да замира. И тук вече не говорим само за това, което изпитваме ние от години хронично в България. Тук говорим, че това се наблюдава вече като тенденция в целия Европейски съюз. Не в същото измерение, естествено, както в България. Комисията видя, преосмисли, че Зелената сделка не е това, което трябваше да бъде. И в крайна сметка, допреди няколко години ние бяхме свидетели как се говореше за животновъдството като за един вредител на климата буквално. А в момента ние виждаме, че много по-важно е да имаш продоволствена сигурност. МЕРКОСУР буквално за мен е от зор. Т.е. ние поемаме немалка част от консумацията на месо точно от МЕРКОСУР. Но МЕРКОСУР е също една необходимост на Европейската комисия. Точно защото ние имаме всички условия, дадености и сме имали традиция да си произвеждаме храната, а вече не можем. Това го виждаме и в България. Т.е. това, което се случва в България, лека-полека започва да придобива някакъв малко по-голям оттенък и в Европейския съюз. Говоря за внос."

Европейският съюз вече не може да се изхранва сам в някои аспекти, подчерта съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

"Което е абсолютна трагедия. Защото имаш абсолютните дадености, традиции и възможности да го правиш. А с лоши политики и с недалновидности реално ти отрязваш тази своя възможност и способност."

Караколев направи историческа препратка за осезаемото намаляване на броя на овцете у нас.

"Преди 30 години – 10 милиона, намаляват преди 20 години на 5 милиона, преди 10 – на почти 2 милиона. В момента сме под 1 милион. И в крайна сметка внасяме. Това се получава. Защото ти по никакъв начин не насърчаваш това животновъдство. Не е само за овцевъдството. Говорим като цяло за животновъдството. Преди малко слушах и колегата в свиневъдството, който го говори по същия начин.Когато ти нямаш правилните инструменти, когато държавата няма фокус какво иска. Като Европейски съюз. На Европейския съюз досега фокусът беше Зелената сделка, скакалци. Всичко друго, но не и това, което реално се търси на пазара от Европейската общност. От жителите, от гражданите на Европейския съюз. И ти реално започваш да разчиташ само на внос на някои продукти. Което е категорично недопустимо."

Караколев е категоричен, че парите, отпускани по различни програми, се харчат нецелево.

"Харчат се нецелево, така е, защото България няма национална цел. Аз не спирам да го повтарям. Ние нямаме национална доктрина за развитието на който и да е сектор в икономиката. Ние просто получаваме една торба с пари от Европейската комисия и започваме някакво стихийно, хаотично раздаване. И в крайна сметка, когато ти раздаваш безцелно, няма как да очакваш някакви видими резултати. Т.е. ти очакваш видими резултати, а ние ги виждаме. 80% или 70% намаляване на овцевъдството и козевъдството, 60% на говедовъдството, колко хиляди стопанства ги няма. Това е, когато раздаваш безцелно пари."

С властта се обсъжда начинът на финансиране на фермерите.

"Вече с министъра на икономиката, господин Пулев, както и с ръководството на Българската банка за развитие, разработваме подобна стратегия за финансиране. Не спираме да говорим от години. Специално за българските животновъди, че те нямат достъп до финансов ресурс, до финансиране, което да отговаря на техния бизнес. Т.е. ти не можеш да дадеш на един животновъд кредит за 5 години и да очакваш това да прокопса. Няма как да стане. В другите държави гледаме кредитиране за 20–30 години. Това го има масово. Който се интересува, може да го провери това нещо. Ние даваме кредити за 5 години, но тези животновъди, щом не вземат кредити, финансират, инвестират. Как да ги върнат после тия пари? Трябва да се преработи изначално концепцията за финансиране, специално за животновъдството, ако искаме да имаме животновъди."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    На бай Рибан от Велинград му пратиха НАП.А човека няма право да продава нищо.Мафия!

    10:52 16.07.2026

  • 2 Сила

    4 5 Отговор
    Този субект беше облякъл овца с потури и везан елек и я беше наметнал с българския трибагреник ...!!!???!!!
    без коментар ...поредния ценен кадър на Мунчо !!!

    10:53 16.07.2026

  • 3 Земеделска мутра

    7 1 Отговор
    Ай трай бе плешунко, на кой му пука за животновъдството, важно е да има субсидии за жипове и чалгарки

    10:58 16.07.2026

  • 4 Ааами

    4 1 Отговор
    И в Германия и във Франция и в Англия си го унищожават също доста ефективно

    10:58 16.07.2026

  • 5 Аман от ревльовци русофили

    3 5 Отговор
    "Харчат се нецелево, така е, защото България няма национална цел. Аз не спирам да го повтарям. Ние нямаме национална доктрина за развитието на който и да е сектор в икономиката. Ние просто получаваме една торба с пари от Европейската комисия и започваме някакво стихийно, хаотично раздаване. И в крайна сметка, когато ти раздаваш безцелно, няма как да очакваш някакви видими резултати. Т.е. ти очакваш видими резултати, а ние ги виждаме. 80% или 70% намаляване на овцевъдството и козевъдството, 60% на говедовъдството, колко хиляди стопанства ги няма. Това е, когато раздаваш безцелно пари."

    Този не е ли онзи, който потроши 1000000 (Един милион лева) обществен ресурс, за да купи от Турция пилон, който заби в планината и заля с бетон. Знамето се скъса и няма кой да го смени. Денги нет...
    На този необразован тъпан, ЕС му е виновен, ама реве същия този ЕС да му даде пари... Ай си...р бе!

    11:02 16.07.2026

  • 6 Моарейн

    7 1 Отговор
    За какво ни е животновъдство? Нали има банани.

    Коментиран от #9

    11:06 16.07.2026

  • 7 Баш овчаря

    3 1 Отговор
    Смях... и ще намалеят още, по елементарна причина.
    Едно агне се пече 4-5 часа ( не включвам чорби и други неща за приготвяне ), а хората са на работа и кой ще седи да го готви? А и на голяма част от населението агнето им мирише, или са вегани, или ще се развали маникюра, или е просташко да се ядат такива храни, или не знаят от къде се пуска печката, или ...

    11:08 16.07.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    За сметка на ОФСЕТЕ в администрацията, които се увеличават главоломно...
    Чорапа дали помни предизборните си "мъдрости" ???

    11:19 16.07.2026

  • 9 ЦК на БКП

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Моарейн":

    Сега поне банани има, а ти другарю от презадоволяването на пазара с банани си почнал да ги ползваш и не само за ядене!
    По времето на твоя любим строй - бананите идваха само за нова година и то с указание как се ядат. Защото вие, комунистите - с кората, както ябълките

    11:26 16.07.2026

  • 10 МунчоНаКвадрат

    0 0 Отговор
    Мунчо защо си купуваш ризи за пред медиите с парите от държавата? води ги работно облекло... тези асоциации трябва да ги разгледат как харчат. Караколев защо правиш събор уж за хората, а цените са шеметни. само да има в твоя джоб!

    11:26 16.07.2026

  • 11 12...34

    0 0 Отговор
    Нормално е,нали само няколко човека трябва да вкарват от другите държави,кокали,кожи,бутчета и крила на стафиди и тук да ги инжектират,месо замразено на повече от 20 г.това всичко е за някакви си стотинки от там.

    11:28 16.07.2026

  • 12 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Основната причина е, че голяма част от животновъдите поддържат и подкрепят руската агресия в Европа.
    Поради това те нямат знанията и уменията да управляват бизнес, а и са наказани заради подкрепата на рашизма.

    11:32 16.07.2026

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