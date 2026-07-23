Фалшиви имейли от името на Инспекцията по труда: Не отваряйте прикачените файлове

В Изпълнителна агенция (ИА) „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) постъпи информация за разпространение на електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на институцията. Това съобщиха от пресцентъра на ИА „Главна инспекция по труда“.

Хората не трябва да отварят имейлите и прикачените в тях файлове.

Официалните имейли на Агенцията са от домейн: @gli.government.bg. Публичните контакти на Главната инспекция по труда са обявени в секция „Контакти“.

Инспекторите по труда установиха над 96 000 нарушения на трудовото законодателство за първите шест месеца на 2026 г. В този период са извършени 24 772 проверки. Установени са 1774 работещи без трудов договор. Констатирани са 51 576 нарушения по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.