Фалшиви имейли от името на Инспекцията по труда: Не отваряйте прикачените файлове

В Изпълнителна агенция (ИА) „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) постъпи информация за разпространение на електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на институцията. Това съобщиха от пресцентъра на ИА „Главна инспекция по труда“.
Хората не трябва да отварят имейлите и прикачените в тях файлове.
Официалните имейли на Агенцията са от домейн: @gli.government.bg. Публичните контакти на Главната инспекция по труда са обявени в секция „Контакти“.
Инспекторите по труда установиха над 96 000 нарушения на трудовото законодателство за първите шест месеца на 2026 г. В този период са извършени 24 772 проверки. Установени са 1774 работещи без трудов договор. Констатирани са 51 576 нарушения по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #7
17:26 23.07.2026
2 Дик диверсанта
Хвала на преброителя им на брега на Варненското езеро, с техните пари си построи имение, лъга ги лъга ги и хоп Волга.
17:28 23.07.2026
3 kоkорчо 💋🍌
17:29 23.07.2026
4 1488
"който не е роб на чуждия труд, няма да яде"
звучи ли познато ?
Коментиран от #5
17:31 23.07.2026
5 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #4 от "1488":ТИ като не си кадърен си бъди роб !Демокрацията не ти е виновна .АА да по ТАТОВО беше по сладко, не бачкаш ама пак плащат и ако гепиш нещо е бонус!! Да ама кака се ожени авантата свърши!
Коментиран от #9
17:42 23.07.2026
6 пазете се
Коментиран от #8
17:44 23.07.2026
7 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #1 от "Робот":Не лесно стават нещата !Ти да си чул хакнат сървър на ЛИНУКС ??Дори и на моя линукс има команда която ми показва "Мераклиите" да влязат ,ама не влизат ,това не са разградените дворове Уиндоус ,Андроид и техните производни ! Ама е консуматорско и затова се хакват !Сори да са гледали ...
17:47 23.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1488
До коментар #5 от "ПЪЛНИ Глупости":робче, я недей дава ми акьл
иначе
17:54 23.07.2026