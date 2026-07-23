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Фалшиви имейли от името на Инспекцията по труда: Не отваряйте прикачените файлове

Фалшиви имейли от името на Инспекцията по труда: Не отваряйте прикачените файлове

23 Юли, 2026 17:21 442 9

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  • фалшиви-
  • мейли

Официалните имейли на Агенцията са от домейн: @gli.government.bg.

Фалшиви имейли от името на Инспекцията по труда: Не отваряйте прикачените файлове - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Изпълнителна агенция (ИА) „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) постъпи информация за разпространение на електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на институцията. Това съобщиха от пресцентъра на ИА „Главна инспекция по труда“.

Хората не трябва да отварят имейлите и прикачените в тях файлове.

Официалните имейли на Агенцията са от домейн: @gli.government.bg. Публичните контакти на Главната инспекция по труда са обявени в секция „Контакти“.

Инспекторите по труда установиха над 96 000 нарушения на трудовото законодателство за първите шест месеца на 2026 г. В този период са извършени 24 772 проверки. Установени са 1774 работещи без трудов договор. Констатирани са 51 576 нарушения по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    3 2 Отговор
    Накрая хакерите ще ни довършат..! Хакерска атака срещу ,институции. банки , корпорации може да бъде спряна само когато ответната страна си плати...! И това не е тайна за никой..! Някой да е виждал снимки на хакерска група с белезници...? Няма и да видите..

    Коментиран от #7

    17:26 23.07.2026

  • 2 Дик диверсанта

    3 0 Отговор
    610 000 преброени и регистрирани. Можеш да ги хванеш с всичко.
    Хвала на преброителя им на брега на Варненското езеро, с техните пари си построи имение, лъга ги лъга ги и хоп Волга.

    17:28 23.07.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    2 0 Отговор
    масова мобилизация за безделниците

    17:29 23.07.2026

  • 4 1488

    1 2 Отговор
    демокрация:
    "който не е роб на чуждия труд, няма да яде"

    звучи ли познато ?

    Коментиран от #5

    17:31 23.07.2026

  • 5 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    ТИ като не си кадърен си бъди роб !Демокрацията не ти е виновна .АА да по ТАТОВО беше по сладко, не бачкаш ама пак плащат и ако гепиш нещо е бонус!! Да ама кака се ожени авантата свърши!

    Коментиран от #9

    17:42 23.07.2026

  • 6 пазете се

    1 1 Отговор
    Хора, внимавайте и се пазете от измамницата Мариела Димитрова от Бутан! Същата е измамила стотици хора с пари в Козлодуй и сега се укрива в Тетевен, Ж.К.-„Пеновото”, бл.11. Това е много опасен измамник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с кражби и измами! За 1 година пребиваване в Тетевен вече е успяла да завлече с пари половината град.

    Коментиран от #8

    17:44 23.07.2026

  • 7 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Не лесно стават нещата !Ти да си чул хакнат сървър на ЛИНУКС ??Дори и на моя линукс има команда която ми показва "Мераклиите" да влязат ,ама не влизат ,това не са разградените дворове Уиндоус ,Андроид и техните производни ! Ама е консуматорско и затова се хакват !Сори да са гледали ...

    17:47 23.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1488

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПЪЛНИ Глупости":

    робче, я недей дава ми акьл
    иначе

    17:54 23.07.2026

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