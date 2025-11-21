Новини
НЗОК предупреждава за фалшиви SMS-и

21 Ноември, 2025 15:17 767 0

Съобщенията „информират“ за готовност на НЗОК за възстановяване на средства

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са получени множество сигнали от граждани за получаване на SMS-и от името на институцията. Това съобщиха от Касата във Facebook профила си.

Съобщенията „информират“ за готовност на НЗОК за възстановяване на средства. Това са пиратски съобщения, обикновено изискващи конкретно действие на потребителя, при което се задейства кибератака към неговото устройство, предупреждават от държавния фонд. От Касата не изпращат съобщения на гражданите със съдържание за дължими суми/суми за възстановяване, както и такива, отнасящи се до техния здравноосигурителен статус и друга персонална информация.

НЗОК уведомява пациентите чрез съобщения единствено за:

статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК;

издадени протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти;

издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.

При получаване на подобен тип писма със съмнително съдържание НЗОК сигнализира компетентните органи за разследване на киберпрестъпления.

През юни от НЗОК съобщиха, че зачестяват сигналите от граждани за получаване на фалшиви електронни писма от името на институцията. От МВР тогава казаха, че е в ход фишинг кампания от името на НЗОК чрез изпращане на линк по имейл, в който да се попълнят лични данни.


