Откриха фалшиви банкноти на стойност 1 млн. евро в София

Двама български и двама румънски граждани са задържани при акция на сектор „Фалшификации“ към ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари около 18:00 часа днес. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев в публикация във Фейсбук.
Откритите банкноти са на стойност около 1 млн. евро, съобщиха от ГДБОП. Акцията се провежда в столицата на няколко места.
При претърсване на два автомобила и извършени лични обиски са открити голямо количество фалшиви банкноти с номинал 100 евро, посочва още главният секретар.
Извършват се множество процесуални действия в условията на неотложност. Работата по случая продължава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
22:36 23.03.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ИСКАТ ДА ПЛАЩАТ ИЗБОРИТЕ С ФАЛШИВИ ЕВРО ?
22:36 23.03.2026
3 иван костов
Коментиран от #10
22:38 23.03.2026
4 Леонардо да Люлинчи
22:43 23.03.2026
5 Националист
22:44 23.03.2026
6 хаха
22:44 23.03.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОТО ИМА ПРОБЛЕМ С БЪЛГАРСКАТА МАФИЯ:)
22:46 23.03.2026
8 Исторически факти
23:00 23.03.2026
9 Пешо
Коментиран от #11, #12
23:09 23.03.2026
10 Опа
До коментар #3 от "иван костов":Комунягите квичат
23:13 23.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Оня с коня
До коментар #9 от "Пешо":Предричаш че много Народ ще изгърми покрай Фалшиви Евро,но премълчаваш престава Дума за Русофилския Глупав Народ,който плаща Кеш.За разлика от тях Ние-интелигентните Европейци пазаруваме Изключително с Дебитни карти,като аз например си купувам дори Цигари с Картата от близките Магазинчета.
23:31 23.03.2026