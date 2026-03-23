Откриха фалшиви банкноти на стойност 1 млн. евро в София

Откриха фалшиви банкноти на стойност 1 млн. евро в София

23 Март, 2026 22:34 1 000 12

При претърсване на два автомобила и извършени лични обиски са открити голямо количество фалшиви банкноти с номинал 100 евро

Откриха фалшиви банкноти на стойност 1 млн. евро в София - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама български и двама румънски граждани са задържани при акция на сектор „Фалшификации“ към ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари около 18:00 часа днес. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев в публикация във Фейсбук.

Откритите банкноти са на стойност около 1 млн. евро, съобщиха от ГДБОП. Акцията се провежда в столицата на няколко места.

При претърсване на два автомобила и извършени лични обиски са открити голямо количество фалшиви банкноти с номинал 100 евро, посочва още главният секретар.

Извършват се множество процесуални действия в условията на неотложност. Работата по случая продължава.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Откакто си купих детектор за фалшиви евро никой не носи фалшиви.

    22:36 23.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    ТВА ГЕРБ - СДС - ДПС ТОЛКОВА ЛИ СА ГО ЗАКЪСАЛИ
    ЧЕ ИСКАТ ДА ПЛАЩАТ ИЗБОРИТЕ С ФАЛШИВИ ЕВРО ?

    22:36 23.03.2026

  • 3 иван костов

    12 5 Отговор
    лора крумова е една Дебела българофобска Свиня, която трябва да бъде смъкната от ефир!

    Коментиран от #10

    22:38 23.03.2026

  • 4 Леонардо да Люлинчи

    7 2 Отговор
    Не са фалшиви бе, цела нощ съм ги рисувал лично!

    22:43 23.03.2026

  • 5 Националист

    4 8 Отговор
    Милион Радевки

    22:44 23.03.2026

  • 6 хаха

    8 3 Отговор
    В това им е силата на байганьовците. Плюс измами, рекет, отвличания, кражби...

    22:44 23.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 4 Отговор
    НЕ БЪЛГАРИЯ ИМА ПРОБЛЕМ С ЕВРОТО
    .....
    ЕВРОТО ИМА ПРОБЛЕМ С БЪЛГАРСКАТА МАФИЯ:)

    22:46 23.03.2026

  • 8 Исторически факти

    3 1 Отговор
    Ама как... Това е руска хибридна атака... Путин е виновен...

    23:00 23.03.2026

  • 9 Пешо

    2 0 Отговор
    Еврото и доларът са най-фалшифицираните валути в света.Докато при лева фалшивите банкноти бяха само наше занимание, сега се набутахме с валута, която се фалшифицира в цял свят.Много народ ще изгърми

    Коментиран от #11, #12

    23:09 23.03.2026

  • 10 Опа

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    Комунягите квичат

    23:13 23.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пешо":

    Предричаш че много Народ ще изгърми покрай Фалшиви Евро,но премълчаваш престава Дума за Русофилския Глупав Народ,който плаща Кеш.За разлика от тях Ние-интелигентните Европейци пазаруваме Изключително с Дебитни карти,като аз например си купувам дори Цигари с Картата от близките Магазинчета.

    23:31 23.03.2026

