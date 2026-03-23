Откриха фалшиви банкноти на стойност 1 млн. евро в София

Двама български и двама румънски граждани са задържани при акция на сектор „Фалшификации“ към ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари около 18:00 часа днес. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев в публикация във Фейсбук.

Откритите банкноти са на стойност около 1 млн. евро, съобщиха от ГДБОП. Акцията се провежда в столицата на няколко места.

При претърсване на два автомобила и извършени лични обиски са открити голямо количество фалшиви банкноти с номинал 100 евро, посочва още главният секретар.

Извършват се множество процесуални действия в условията на неотложност. Работата по случая продължава.