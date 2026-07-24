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Божанов за самолетите-цистерни: Американците са им казали: „Ако не ги пуснете, няма да има бензин“

Божанов за самолетите-цистерни: Американците са им казали: „Ако не ги пуснете, няма да има бензин“

24 Юли, 2026 08:52 2 574 54

  • божидар божанов-
  • безмер-
  • самолети-
  • цистерни

Дефицитът не е просто число, за което някой в Брюксел ще ни се скара, коментира депутатът

Божанов за самолетите-цистерни: Американците са им казали: „Ако не ги пуснете, няма да има бензин“ - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всички знаят, че това не е сделка. Американците са им казали: „Ако не ги пуснете, няма да има бензин.“ Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов във връзка със самолетите-цистерни на САЩ в „Безмер“.

„В комисията за американските военни самолети в авиобаза „Безмер“ Ивайло Мирчев гласува „въздържал се“, защото не ни беше представен доклад от военното разузнаване. Тоест дори базовата информация не беше налице. След това, на следващата сутрин, докладът пристигна в секретното деловодство. Понеже е секретен, не мога да кажа какво пише в него, но той беше сравнително повърхностен - писан на коляно“, посочи Божанов.

По думите му има и допълнителни причини, поради които е липсвала информация. „Най-важната е дали това е част от някаква сделка. Част ли е от сделка за дерогацията за „Лукойл“, например? Част ли е от някакъв политически пазарлък?“, попита той.

„Докладът беше сравнително повърхностен и не наклони решението в една или друга посока. Управляващите, и лично премиерът Румен Радев, в кампанията обясняваха какъв огромен риск са американските цистерни на българско летище. През годините ни е наричал войнолюбци само защото сме искали да подпомогнем нападната страна. Сега, когато най-накрая той стигна до положение, в което носи отговорност, а не просто да излиза пред микрофон и да казват две-три хубави изречения, се оказа, че нещата са малко по-сложни“, коментира депутатът.

Според Божанов популизмът, който Радев практикува и с който разделя българското общество дълги години, сега малко му се връща. „Това казах и от парламентарната трибуна - че ще ги оставим насаме със собственото им политическо лицемерие и популизъм“.

„Липсва информация дали това не е част от някаква сделка. А той и неговите хора непрекъснато говорят за изгодни сделки. Международните отношения и геополитиката не са сделки, не са далавери, не са „ти на мен, аз на теб“. Те трябва да са базирани на ценности, какъвто е Европейският съюз“, смята Божанов.

„И тъй като виждаме, че той по-скоро отстъпва от европейския консенсус и че това най-вероятно е еднократна сделка, с която да се осигури дерогация за „Лукойл“, го оставихме насаме със собственото му лицемерие“, каза той.

Божанов е съгласен, че е в интерес на България да има бензин. „Това също го казах - разбираме, че подобни действия не се случват в изолация. Само че първо това трябва да ни бъде казано. Да ни кажат: „Ще допуснем самолетите, но след това ще има бензин, защото иначе няма да има.“

„Само че и това не ни беше казано. Вместо това някои депутати от управляващите се опитаха да го представят като велика енергийна сделка. Ето, сега ще разположим самолетите, после ще има бензин и така нататък. Всички знаят, че това не е сделка. Американците са им казали: „Ако не ги пуснете, няма да има бензин“, заяви той.

„Не гласувахме в зала. Тези самолети вече бяха на територията на България. И тогава, и сега ние не сме плашили хората, както управляващите и други политически сили го правеха, че има огромен риск и че сега ще започнат да летят ракети към България. Мисля, че това е най-важното - че дори в опозиция действаме отговорно и с говоренето си не всяваме страх“, посочи Божанов.

Божанов сподели, че дискусията за Бюджет 2026, както винаги, е била дълга, тъй като материята е доста обширна. „Това, което ние предложихме, бяха серия от мерки - всички бяха насочени към ограничаване на дефицита и свиването му до 3%. Те не бяха приети, поради което дефицитът в момента остава на нивата от времето на правителството на Жан Виденов“.

„Ние предлагахме реформи - някои по-малки, други по-големи, така че този дефицит да бъде свит. Защото негативът от него не е просто едно число, за което някой в Брюксел ще ни се скара или тук ще стои неприятно. Той стимулира инфлацията и дава лоши сигнали към инвеститорите“, обясни депутатът.

„И Теменужка Петкова говореше, че има 18 милиарда дупка в бюджета за 2025 година. После изведнъж тази дупка изчезна. Това винаги е извинението на новите правителства, с изключение на нашето. Винаги се казва:

„Предишните ни завещаха огромни разходи.“ Ние всеки път питаме къде са тези разходи - дайте ги перо по перо, както се казва напоследък. Отговор или няма, или е доста несъстоятелен“, смята Божанов.

Депутатът сподели, че със сигурност е имало някакви наследени разходи. „Те не са наши, тъй като последният бюджет, в чието гласуване сме участвали, е този за 2024 година. Сега сме 2026 година“.

„Трупането на дълг много лесно може да се провери. Един колега от „Продължаваме промяната“ си носи една графика, която показва всеки път, когато някой спомене дълга. По време на нашето управление държавният дълг като процент от брутния вътрешен продукт стоеше на едно ниво, дори леко намаляваше. След това той експлодира“, каза Божанов.

„Сигурно може да има и критика към нас. Ние не казваме, че сме направили всичко безгрешно. Въпросът е, че когато дойдеш с 131 гласа, имаш пълен мандат да правиш съществени и дълбоки реформи. Сега казват: „Ще ги направим през 2027 година“, коментира депутатът.

„Отне им два месеца да направят този бюджет, а не един, както например на кабинета „Денков“, който също дойде в края на пролетта. На нас ни отне точно един месец. Когато имаш два месеца, можеш да вложиш повече усилия. Ще видим дали реформите, които предлагаме сега, ще намерят място в бюджета за 2027 година“, посочи Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивен

    74 6 Отговор
    Ами, те и на вас щяха да кажат същото?!

    Коментиран от #5

    08:53 24.07.2026

  • 2 ППетроханцИИ

    79 11 Отговор
    Вашия шанс го проиграхте по скутове и зайчарници... НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ....!!??

    Коментиран от #12, #27

    08:54 24.07.2026

  • 3 Минаващ

    63 2 Отговор
    "Международните отношения и геополитиката не са сделки, не са далавери, не са „ти на мен, аз на теб“."
    Айде сега това да го обясниш на бай Дончо

    08:55 24.07.2026

  • 4 Друго

    29 2 Отговор
    да се енергиино диверсифицирани.

    08:55 24.07.2026

  • 5 Бръснар Биличка

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивен":

    Това се казва прическа ала Италиано. Беше модерна през 80-те.

    Коментиран от #7

    08:58 24.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 грешка

    29 3 Отговор

    До коментар #5 от "Бръснар Биличка":

    по-скоро ала комсомолски секретар от 50-те..

    Коментиран от #19

    08:59 24.07.2026

  • 8 Зеления

    41 9 Отговор
    Божанов: "Оставихме Радев насаме със собственото му лицемерие"
    Зеления: "Помним лицемерието и на Божанов когато се наведе на Тюркмян чешма"

    Коментиран от #32

    09:00 24.07.2026

  • 9 тиририрам

    38 1 Отговор
    Това не се ли нарича изнудване?

    Коментиран от #30

    09:02 24.07.2026

  • 10 пръц

    37 5 Отговор
    Хехе, а петроханци щяха да се съгласят като първия път при правителството на Гюро преди още краварите да са им казали условията. Това го е казал Марко Рубио, а не някой друг..

    09:02 24.07.2026

  • 11 Някой

    10 6 Отговор
    Американците не определят нищо тук. Дрогацията си е тяхна измишльотина и има нулева юридическа стойност тук. Има същата стойност както ние да кажем, че няма да има бензин в САЩ.

    Приемането е престъпление по НК.

    НК
    Раздел II.
    Предателство и шпионство
    Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    Мо-та-мо изпълнено, дори иранците да не успеят да ударят тук, като по по-близки държави. Но самото насърчаване е престъплението.

    И какво одобрените от посолството се оказаха по-умни да не гласуват! Не че и за онова не се влиза в затвора - чл. 105.

    Коментиран от #21

    09:02 24.07.2026

  • 12 присмял се хърбел

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "ППетроханцИИ":

    А вие вашия шанс - вчера. И трябва всички да разберете, че от върха лесно се пада.

    09:04 24.07.2026

  • 13 д-р Бръкнигъзов

    28 7 Отговор
    божанов е като някоя невинна девица, с женско поведение на ученик-зубрач...

    Коментиран от #16

    09:04 24.07.2026

  • 14 Интересно как само той знае

    20 5 Отговор
    Кой какво и на кого са козали

    09:06 24.07.2026

  • 15 хихи

    22 5 Отговор
    А защо няма 100хил на протест в София, даже 100няма. значи хората подкрепят разполагането на самолетите!???

    Коментиран от #26

    09:11 24.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 виктория

    15 5 Отговор
    верно тоя бил голям смотаняк!!!

    09:13 24.07.2026

  • 18 Георги

    14 8 Отговор
    божанов иска да каже, че американците са ни изнудвали?! Нашите евроатлантически партньори са ни извили ръцете?! Не! Не вярвам!

    09:17 24.07.2026

  • 19 грешка

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "грешка":

    това е прическа Селска чест

    09:17 24.07.2026

  • 20 Минаващ

    19 3 Отговор
    Защо тези хора се опитват да оправят съществуването си със всекидневни глупости

    09:18 24.07.2026

  • 21 Боа

    19 3 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Прости как Пламен Орешарски Беше принуден да спре "строительство наЮжен поток".Натиска Беше от сенатора Маккейн!Тук,в София.Знаеш за Това?

    Коментиран от #25

    09:20 24.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Търновец

    19 5 Отговор
    Един ден САЩ и Израел така ще ни шантажират с резервни части за ,F 16

    Коментиран от #48

    09:23 24.07.2026

  • 24 Нашите милиционери

    6 3 Отговор
    на дават информация на депутатите!

    09:24 24.07.2026

  • 25 Някой

    17 1 Отговор

    До коментар #21 от "Боа":

    Затова американците ни викат Уес менове. Да сър, да.
    Пълни подлоги. Преди винаги със СССР, сега с другите - пак същото - един дол дренки.

    09:29 24.07.2026

  • 26 Ще има!

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "хихи":

    Шефа горе изпълнява всякакви желания.😄😄😄

    09:30 24.07.2026

  • 27 Факти

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "ППетроханцИИ":

    ПП-ДБ шанс не са имали никога. Никой не може да управлява с 20%, когато другите 80% ги държи мафията. Шанс има сега Радев с пълното мнозинство, но той е от мафията и това става все по-ясно с всеки изминал ден. Нали щеше да бори олигархията? Да си видял да е сборил някой олигарх? Няма и да видиш.

    09:31 24.07.2026

  • 28 Aлфа Вълкът

    11 7 Отговор
    Пълни глупости, чистачка от посолството се е обадила и казала:
    – Караме едни цистерни в Безмер!
    – Да шефе! 🫡 — бил отговорът на Радев

    09:35 24.07.2026

  • 29 Така е ,

    11 2 Отговор
    но другарите никога не са и не могат да казват истината ! Винаги подмолни и селски хитреци !

    09:35 24.07.2026

  • 30 Така е

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "тиририрам":

    С комунист се говори само от позиция на силата.

    Коментиран от #36, #46

    09:42 24.07.2026

  • 31 ЕвроАтлантик

    9 0 Отговор
    тия мишки са евроатлантици само преди избори, шарлатани !!!

    09:45 24.07.2026

  • 32 Така де

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "Зеления":

    Радев се оказа най-големият войнолюбец след 1989 г.

    09:45 24.07.2026

  • 33 в кратце

    4 1 Отговор
    Хамерикейшънците управляват Бългерията отдавна. А от както светът стана Тръмпецовиден,още повече сме потънали в собственната си непостоянност.

    09:46 24.07.2026

  • 34 Тралала

    4 1 Отговор
    Ех глупаво момче, всичко в тоя живот е "ти на мен аз на теб", ако не, с пари-даже при жената и децата ти. Един домат не можеш да изядеш без да засадиш или купиш.

    09:46 24.07.2026

  • 35 Факти

    3 4 Отговор
    Проблемът идва от това, че Костов буквално подари Нефтохим на Русия. Продадохме го за 100 милиона долара и държавата отписа вземания за 170 милиона, тоест 70 милиона чиста загуба за България. Казват, че общите задължения били 520 милиона долата, но ние отписваме 170 и остават 350 милиона. Значи на Русия цялата рафинерия й струва 350 + 100 = 450 милиона долара при счетоводна стойност от 1,4 милиона долара само на дълготрайните активи. Реално от тази сделка ние сме милиард долара вътрешно. Ако бяхме продали Нефтохим на европейска компания щяхме да получим справедлива цена и сега нямаше да имаме тези проблеми заради поредната война на Русия.

    Коментиран от #50

    09:47 24.07.2026

  • 36 Аха!

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Така е":

    А с изнудвачи се говори от позицията на МНОЗИНСТВОТО!
    Комунистите обаче не са от него!

    09:47 24.07.2026

  • 37 Ха сега де...

    2 0 Отговор
    А нашите какво са правят на цапнати с мокър парцал, че щели преговарят и да поставят искания за престоя на самолетите?
    Аман от лъжи!

    09:49 24.07.2026

  • 38 Мич

    6 2 Отговор
    Мазник, ако ти беше на власт, какво щеше да направиш. Нали сме колония на НАТО(САЩ).

    Коментиран от #54

    09:51 24.07.2026

  • 39 долу сащ

    8 1 Отговор
    краварите не знаят ли, че България граничи с бензиностанцията и дерогации не ни интересуват! Пускаме танкерите на Лукоил и ше изнасям за целия скапан ЕС! НА ОПАШКА ЩЕ ЧАКАТ НЕМСКИТЕ ЦИСТЕРНИ ЗА ЕВТИН БЕНЗИН. и ЮП ще пуснем и още 4 руски реактора! ще им закривум скапаните бази и да си наврат самолетите по партньорски отзад!!!

    09:51 24.07.2026

  • 40 Обективен

    6 1 Отговор
    Когато си имал властта и си се размирисал до и над ушите,по достойно е да замълчиш. Ся,достойнство и жълтопаветни демократи са взаимно изключващи се величини.
    В този смисъл тези потвърждават собственото си лицемерие,дебелоочие и безгръбначност.

    09:52 24.07.2026

  • 41 Знаещ

    2 2 Отговор
    Това,с изнудването,ако е вярно,много сериозно трябва да се замислим къде се намираме и какво трябва да започнем да правим.

    Коментиран от #42

    09:56 24.07.2026

  • 42 ИИ е тъп

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Знаещ":

    Тази "аномалия" скоро ще приключи. Понякога матрицата се оплита в собствените си лъжи и това е единственото, което може да измисли.

    10:00 24.07.2026

  • 43 2 - и прогресивен наглец

    1 7 Отговор
    Стига с този "Петрохан" бе, нищожество прогресивно, стига! КОЙ съд се е произнесъл за участие и вина на ПП и ДБ? А ти бе, прогресивно нищожество номер 2, ти не си ли блъскаш тъпата кратуна да ти отговори защо точно МВР-то на СИКаджийския престъпник от подземния свят, Боко Тиквата нарочно прикриваше редица факти и доказателства?! Ами, защото руски агенти и убийци са замесени бе, нищожество прогресивно ! Да, същите руски агенти и убийци, които взривиха скадовете на Гебрев а него и сина му отровиах! Колкото до Фатмака - селяндур от Слаявново, рейтингът му вече падна с 11% и продължава да пада! И ще пподължава да пада, докато всенародната омраза го смаже като червей!

    Коментиран от #49

    10:02 24.07.2026

  • 44 уффф

    2 0 Отговор
    Тези само коментират и драскат пасквили вече 10 г. Напомнят ми нфсб.
    Нищо не са направили

    10:03 24.07.2026

  • 45 тази сага

    3 0 Отговор
    със самолетите до кога ще я дъвчите?! Те са вече тук и който и да беше на власт, пак щяха да са тук. Кое не е ясно? БСП и Възраждане казаха твърдо "не". Магнитчето - твърдо "да". Въпросът е, как не се намери поне един от тези поплювковци от ПП ДБ, да каже ясно - "за" ли са или "против", ами от 20 дена се усукват по медиите и се упражняват в красноречие.

    10:08 24.07.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Така е":

    С Китай така ли разговарят? Всички мишки пълзят , когато кацат в Пекин. Там са комунистите и направиха държава за хубост и приказ.

    10:10 24.07.2026

  • 47 Моарейн

    5 0 Отговор
    Леле, какъв катарзис у неумно-кресливите жълтопаветници! Даже и те вече признават, че сме американска колония. А благодарение на сервилните ни и послушни политици имаме страхотния "избор" кой враг да ни види сметката - Русия или Иран. Разбира се за помощ и защита от господарите и дума не може да става. На тях само за това им трябваме - да грабят и без това мизерните ни ресурси и да ни пожертват в някой конфликт за собствените си интереси. Добрата новина е, че който се е хванал с нас, все е губил. Лошата е, че при задаващата се война няма да доживеем да го видим.

    10:10 24.07.2026

  • 48 Зеления

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Търновец":

    "Един ден САЩ и Израел така ще ни шантажират с резервни части за ,F 16"

    Абсолютно си прав и не само за части, за софтуер и за всичко и не само за самолетите и за Страйкърите.
    Евроатлантизма е огромния бич за България десетилетия наред, подлогите Бойко, Пеевски, ППДБ а сега и Радев унищожават България славно и методично.
    Ако например пък беше Костадинов премиер сигурно щеше да купи изтребители от Русия, тоест зависимост от тази държава.
    Един наистина патриотичен политик би направил следното - би купил изтребители от държава, която не се меси в международната политика за всяко нещо, а не както сега САЩ, Русия, ЕС, Китай налагат своето мнение за всяко нещо, тоест държава която няма да наложи забрани на България или да използва зависимост, чрез продажбата на своето оръжие.
    И такъв пример е, ако бяхме купили изтребители от Ю. Корея,
    хеликоптери от Ю. Африка
    кораби от Япония
    и така нататък

    10:12 24.07.2026

  • 49 теб пък

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "2 - и прогресивен наглец":

    какви руски убийци и агенти те гонят бе, шапшал? Половината демокраДци са помагали с пари и влияние на петроханците и са си ходили на гости и в един момент, руски убийци ги изтребили до крак?! Смешник безподобен!

    10:15 24.07.2026

  • 50 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Факти":

    тоест кратичко казваш съвсем ясно следното: Костов е копейка !!! :)
    Не бих спорил с теб /а и не искам/, доводите които си изложил са много силни !

    10:16 24.07.2026

  • 51 Нещастници

    0 1 Отговор
    Радев що не им каза на тая пиратска измет, че ще има референдум за нато???

    10:36 24.07.2026

  • 52 анонимен

    0 0 Отговор
    много отблъскващ бургазлия....и се взе за най - великия .ламти за власт с другия зализан . едно ренде - устато .целия свят им е крив щом те не са на власт

    10:47 24.07.2026

  • 53 Този е рядко кафяв човек

    0 0 Отговор
    Гнусен малък подлец и лъжец , доказана патерица на Бойко. Действията му винаги изцяло са обслужвали тиквосвинете

    10:47 24.07.2026

  • 54 Много ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мич":

    А Костов как отказа навремето да приемаме бежанци от Косово? Радев е безволев човек.

    10:49 24.07.2026

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