Божанов за самолетите-цистерни: Американците са им казали: „Ако не ги пуснете, няма да има бензин“

Всички знаят, че това не е сделка. Американците са им казали: „Ако не ги пуснете, няма да има бензин.“ Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов във връзка със самолетите-цистерни на САЩ в „Безмер“.
„В комисията за американските военни самолети в авиобаза „Безмер“ Ивайло Мирчев гласува „въздържал се“, защото не ни беше представен доклад от военното разузнаване. Тоест дори базовата информация не беше налице. След това, на следващата сутрин, докладът пристигна в секретното деловодство. Понеже е секретен, не мога да кажа какво пише в него, но той беше сравнително повърхностен - писан на коляно“, посочи Божанов.
По думите му има и допълнителни причини, поради които е липсвала информация. „Най-важната е дали това е част от някаква сделка. Част ли е от сделка за дерогацията за „Лукойл“, например? Част ли е от някакъв политически пазарлък?“, попита той.
„Докладът беше сравнително повърхностен и не наклони решението в една или друга посока. Управляващите, и лично премиерът Румен Радев, в кампанията обясняваха какъв огромен риск са американските цистерни на българско летище. През годините ни е наричал войнолюбци само защото сме искали да подпомогнем нападната страна. Сега, когато най-накрая той стигна до положение, в което носи отговорност, а не просто да излиза пред микрофон и да казват две-три хубави изречения, се оказа, че нещата са малко по-сложни“, коментира депутатът.
Според Божанов популизмът, който Радев практикува и с който разделя българското общество дълги години, сега малко му се връща. „Това казах и от парламентарната трибуна - че ще ги оставим насаме със собственото им политическо лицемерие и популизъм“.
„Липсва информация дали това не е част от някаква сделка. А той и неговите хора непрекъснато говорят за изгодни сделки. Международните отношения и геополитиката не са сделки, не са далавери, не са „ти на мен, аз на теб“. Те трябва да са базирани на ценности, какъвто е Европейският съюз“, смята Божанов.
„И тъй като виждаме, че той по-скоро отстъпва от европейския консенсус и че това най-вероятно е еднократна сделка, с която да се осигури дерогация за „Лукойл“, го оставихме насаме със собственото му лицемерие“, каза той.
Божанов е съгласен, че е в интерес на България да има бензин. „Това също го казах - разбираме, че подобни действия не се случват в изолация. Само че първо това трябва да ни бъде казано. Да ни кажат: „Ще допуснем самолетите, но след това ще има бензин, защото иначе няма да има.“
„Само че и това не ни беше казано. Вместо това някои депутати от управляващите се опитаха да го представят като велика енергийна сделка. Ето, сега ще разположим самолетите, после ще има бензин и така нататък. Всички знаят, че това не е сделка. Американците са им казали: „Ако не ги пуснете, няма да има бензин“, заяви той.
„Не гласувахме в зала. Тези самолети вече бяха на територията на България. И тогава, и сега ние не сме плашили хората, както управляващите и други политически сили го правеха, че има огромен риск и че сега ще започнат да летят ракети към България. Мисля, че това е най-важното - че дори в опозиция действаме отговорно и с говоренето си не всяваме страх“, посочи Божанов.
Божанов сподели, че дискусията за Бюджет 2026, както винаги, е била дълга, тъй като материята е доста обширна. „Това, което ние предложихме, бяха серия от мерки - всички бяха насочени към ограничаване на дефицита и свиването му до 3%. Те не бяха приети, поради което дефицитът в момента остава на нивата от времето на правителството на Жан Виденов“.
„Ние предлагахме реформи - някои по-малки, други по-големи, така че този дефицит да бъде свит. Защото негативът от него не е просто едно число, за което някой в Брюксел ще ни се скара или тук ще стои неприятно. Той стимулира инфлацията и дава лоши сигнали към инвеститорите“, обясни депутатът.
„И Теменужка Петкова говореше, че има 18 милиарда дупка в бюджета за 2025 година. После изведнъж тази дупка изчезна. Това винаги е извинението на новите правителства, с изключение на нашето. Винаги се казва:
„Предишните ни завещаха огромни разходи.“ Ние всеки път питаме къде са тези разходи - дайте ги перо по перо, както се казва напоследък. Отговор или няма, или е доста несъстоятелен“, смята Божанов.
Депутатът сподели, че със сигурност е имало някакви наследени разходи. „Те не са наши, тъй като последният бюджет, в чието гласуване сме участвали, е този за 2024 година. Сега сме 2026 година“.
„Трупането на дълг много лесно може да се провери. Един колега от „Продължаваме промяната“ си носи една графика, която показва всеки път, когато някой спомене дълга. По време на нашето управление държавният дълг като процент от брутния вътрешен продукт стоеше на едно ниво, дори леко намаляваше. След това той експлодира“, каза Божанов.
„Сигурно може да има и критика към нас. Ние не казваме, че сме направили всичко безгрешно. Въпросът е, че когато дойдеш с 131 гласа, имаш пълен мандат да правиш съществени и дълбоки реформи. Сега казват: „Ще ги направим през 2027 година“, коментира депутатът.
„Отне им два месеца да направят този бюджет, а не един, както например на кабинета „Денков“, който също дойде в края на пролетта. На нас ни отне точно един месец. Когато имаш два месеца, можеш да вложиш повече усилия. Ще видим дали реформите, които предлагаме сега, ще намерят място в бюджета за 2027 година“, посочи Божанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивен
Коментиран от #5
08:53 24.07.2026
2 ППетроханцИИ
Коментиран от #12, #27
08:54 24.07.2026
3 Минаващ
Айде сега това да го обясниш на бай Дончо
08:55 24.07.2026
4 Друго
08:55 24.07.2026
5 Бръснар Биличка
До коментар #1 от "Прогресивен":Това се казва прическа ала Италиано. Беше модерна през 80-те.
Коментиран от #7
08:58 24.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 грешка
До коментар #5 от "Бръснар Биличка":по-скоро ала комсомолски секретар от 50-те..
Коментиран от #19
08:59 24.07.2026
8 Зеления
Зеления: "Помним лицемерието и на Божанов когато се наведе на Тюркмян чешма"
Коментиран от #32
09:00 24.07.2026
9 тиририрам
Коментиран от #30
09:02 24.07.2026
10 пръц
09:02 24.07.2026
11 Някой
Приемането е престъпление по НК.
НК
Раздел II.
Предателство и шпионство
Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Мо-та-мо изпълнено, дори иранците да не успеят да ударят тук, като по по-близки държави. Но самото насърчаване е престъплението.
И какво одобрените от посолството се оказаха по-умни да не гласуват! Не че и за онова не се влиза в затвора - чл. 105.
Коментиран от #21
09:02 24.07.2026
12 присмял се хърбел
До коментар #2 от "ППетроханцИИ":А вие вашия шанс - вчера. И трябва всички да разберете, че от върха лесно се пада.
09:04 24.07.2026
13 д-р Бръкнигъзов
Коментиран от #16
09:04 24.07.2026
14 Интересно как само той знае
09:06 24.07.2026
15 хихи
Коментиран от #26
09:11 24.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 виктория
09:13 24.07.2026
18 Георги
09:17 24.07.2026
19 грешка
До коментар #7 от "грешка":това е прическа Селска чест
09:17 24.07.2026
20 Минаващ
09:18 24.07.2026
21 Боа
До коментар #11 от "Някой":Прости как Пламен Орешарски Беше принуден да спре "строительство наЮжен поток".Натиска Беше от сенатора Маккейн!Тук,в София.Знаеш за Това?
Коментиран от #25
09:20 24.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Търновец
Коментиран от #48
09:23 24.07.2026
24 Нашите милиционери
09:24 24.07.2026
25 Някой
До коментар #21 от "Боа":Затова американците ни викат Уес менове. Да сър, да.
Пълни подлоги. Преди винаги със СССР, сега с другите - пак същото - един дол дренки.
09:29 24.07.2026
26 Ще има!
До коментар #15 от "хихи":Шефа горе изпълнява всякакви желания.😄😄😄
09:30 24.07.2026
27 Факти
До коментар #2 от "ППетроханцИИ":ПП-ДБ шанс не са имали никога. Никой не може да управлява с 20%, когато другите 80% ги държи мафията. Шанс има сега Радев с пълното мнозинство, но той е от мафията и това става все по-ясно с всеки изминал ден. Нали щеше да бори олигархията? Да си видял да е сборил някой олигарх? Няма и да видиш.
09:31 24.07.2026
28 Aлфа Вълкът
– Караме едни цистерни в Безмер!
– Да шефе! 🫡 — бил отговорът на Радев
09:35 24.07.2026
29 Така е ,
09:35 24.07.2026
30 Така е
До коментар #9 от "тиририрам":С комунист се говори само от позиция на силата.
Коментиран от #36, #46
09:42 24.07.2026
31 ЕвроАтлантик
09:45 24.07.2026
32 Така де
До коментар #8 от "Зеления":Радев се оказа най-големият войнолюбец след 1989 г.
09:45 24.07.2026
33 в кратце
09:46 24.07.2026
34 Тралала
09:46 24.07.2026
35 Факти
Коментиран от #50
09:47 24.07.2026
36 Аха!
До коментар #30 от "Така е":А с изнудвачи се говори от позицията на МНОЗИНСТВОТО!
Комунистите обаче не са от него!
09:47 24.07.2026
37 Ха сега де...
Аман от лъжи!
09:49 24.07.2026
38 Мич
Коментиран от #54
09:51 24.07.2026
39 долу сащ
09:51 24.07.2026
40 Обективен
В този смисъл тези потвърждават собственото си лицемерие,дебелоочие и безгръбначност.
09:52 24.07.2026
41 Знаещ
Коментиран от #42
09:56 24.07.2026
42 ИИ е тъп
До коментар #41 от "Знаещ":Тази "аномалия" скоро ще приключи. Понякога матрицата се оплита в собствените си лъжи и това е единственото, което може да измисли.
10:00 24.07.2026
43 2 - и прогресивен наглец
Коментиран от #49
10:02 24.07.2026
44 уффф
Нищо не са направили
10:03 24.07.2026
45 тази сага
10:08 24.07.2026
46 РЕАЛИСТ
До коментар #30 от "Така е":С Китай така ли разговарят? Всички мишки пълзят , когато кацат в Пекин. Там са комунистите и направиха държава за хубост и приказ.
10:10 24.07.2026
47 Моарейн
10:10 24.07.2026
48 Зеления
До коментар #23 от "Търновец":"Един ден САЩ и Израел така ще ни шантажират с резервни части за ,F 16"
Абсолютно си прав и не само за части, за софтуер и за всичко и не само за самолетите и за Страйкърите.
Евроатлантизма е огромния бич за България десетилетия наред, подлогите Бойко, Пеевски, ППДБ а сега и Радев унищожават България славно и методично.
Ако например пък беше Костадинов премиер сигурно щеше да купи изтребители от Русия, тоест зависимост от тази държава.
Един наистина патриотичен политик би направил следното - би купил изтребители от държава, която не се меси в международната политика за всяко нещо, а не както сега САЩ, Русия, ЕС, Китай налагат своето мнение за всяко нещо, тоест държава която няма да наложи забрани на България или да използва зависимост, чрез продажбата на своето оръжие.
И такъв пример е, ако бяхме купили изтребители от Ю. Корея,
хеликоптери от Ю. Африка
кораби от Япония
и така нататък
10:12 24.07.2026
49 теб пък
До коментар #43 от "2 - и прогресивен наглец":какви руски убийци и агенти те гонят бе, шапшал? Половината демокраДци са помагали с пари и влияние на петроханците и са си ходили на гости и в един момент, руски убийци ги изтребили до крак?! Смешник безподобен!
10:15 24.07.2026
50 Зеления
До коментар #35 от "Факти":тоест кратичко казваш съвсем ясно следното: Костов е копейка !!! :)
Не бих спорил с теб /а и не искам/, доводите които си изложил са много силни !
10:16 24.07.2026
51 Нещастници
10:36 24.07.2026
52 анонимен
10:47 24.07.2026
53 Този е рядко кафяв човек
10:47 24.07.2026
54 Много ясно
До коментар #38 от "Мич":А Костов как отказа навремето да приемаме бежанци от Косово? Радев е безволев човек.
10:49 24.07.2026