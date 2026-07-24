"Чуждестранни агенти": екзекуция на инакомислещите в Русия

Действията на руските власти срещу тъй наречените "чуждестранни агенти" е "гражданска екзекуция" на инакомислещите в Русия. Какво означава да те включат в черния списък обяснява от личен опит Татяна Фелгенхауер.

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Бях включена в регистъра на "чуждестранните агенти" през есента на 2022 година. Беше ясно, че ходът е политически - съгласно решението на Министерството на правосъдието съм била определена за "агент", защото работя за интересите на Германия и Украйна: заради редовното ми сътрудничество с ДВ и заради най-простото репостване на запис на украинския президент Зеленски в моя канал в Телеграм.

Още в самото начало отказах да спазвам изискванията на закона за "чуждестранните агенти" - според мен е дискриминационен и антиконституционен. А и е написан така, че просто няма как да бъде спазван. Затова е само въпрос на време Министерството на правосъдието да реши, че е време да наложи глоба или да заведе наказателно дело.

Легендарният петък

Скоро стана ясно, че Министерството на правосъдието обявява хората за "чуждестранни агенти" с невероятна скорост - обновява списъка всеки петък. Така и не разбрах на какъв принцип действа, но много добре знам - няма за какво да бъдем поздравявани. Това не е отличие, не е награда и не е сертификат за "качествен човек". Това е унизително клеймо, статус, който много усложнява живота.

Всеки петък пиша на поредните си приятели и колеги в знак на подкрепа и съчувствие. А хората в списъка се увеличават все повече.

Граждани второ качество

Може да ви се стори, че "гражданска екзекуция" звучи преувеличено и драматично, но сегашните действия на руските власти не могат да бъдат наречени другояче. Представете си, че сте "чуждестранен агент" (като имате предвид, че в списъка има най-различни хора, включително доячка от Тулска област). При това положение не можете да се разпореждате с част от доходите си - те трябва да влизат в специална сметка. Всяка ваша публична изява (текст, аудио или видео - без значение) трябва да е съпроводена със специална маркировка, че сте "агент".

Трябва да се отчитате за всичките си финансови операции на Министерството на правосъдието. Превръщате се в токсичен контакт, защото вашите събеседници могат да бъдат вкарани в същия регистър, ако общават с вас публично.

От самото начало беше ясно, че властта няма да спре с ограниченията, които се споменаваха. От редовните изяви на председателя на Думата Вячеслав Володин се вижда колко го дразни обстоятелството, че много известни "чуждестранни агенти" не са издъхнали в емиграция, а продължават да работят и да печелят. Затова артистите и писателите например бяха лишени от доходите за техните албуми, книги, филми и други авторски права. Но това очевидно се стори малко на властите, поради което на "чуждестранните агенти" бе забранено да преподават, да осъществяват просветителска дейност, да разпространяват реклама. Всичко това изглеждаше като опит за икономическо задушаване.

След въвеждането на новите правила, насочени срещу преследваните с политически мотиви емигранти, вече ще се сблъскаме с ограничение на базовите граждански права. Например, ако сте попаднали в този списък (в който впрочем включват не само "чуждестранните агенти", а и всички, които са забелязани да участват в "политически" дела), няма да можете да използвате услугите на нотариус. За мен на практика това означава, че няма да ми издадат генерално пълномощно и представляването на интересите ми в Русия ще бъде невъзможно. Освен това ще ми бъдат отказани консулски услуги. Това означава, че не мога да получа или да сменя паспорта си. Няма да мога да продам или да предам на някого автомобил или недвижим имот. И ако за мен последното не е актуално, за мнозина останали в Русия въпросът е принципен.

Какво може да се прави?

Какъв избор ми оставя Руската федерация? В очите на държавата аз съм враг на народа. И не мога да имам нито документи, нито пари, нито социални гаранции като пенсия - основни права. Не мога да се върна в Русия - наказателните дела непременно ще ме изпратят в колония. А мога да остана извън Русия само при наличието на статут на бежанец или на друго гражданство. А движенията ми по света са затруднени заради воденото издирване.

Така че ми остава само едно - да продължа да работя. Да разказвам на максимален брой хора, които са готови да слушат, какво представлява режимът на Путин. Да не допускам привикване към войната и вътрешните репресии в страната. Да изисквам поддръжка за Украйна и за тези, които се борят против Путин.

Опасявам се, че нищо няма да се промени, докато този режим съществува. И на гражданска екзекуция ще бъдат подложени вече не само "чуждестранните агенти", а всички, които не се харесват на властта. Всеки може да се окаже в това положение.