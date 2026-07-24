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"Чуждестранни агенти": екзекуция на инакомислещите в Русия
  Тема: Украйна

"Чуждестранни агенти": екзекуция на инакомислещите в Русия

24 Юли, 2026 15:05 1 009 43

  • русия-
  • украйна-
  • кремъл-
  • владимир путин-
  • москва-
  • роскомнадзор

Скоро стана ясно, че Министерството на правосъдието обявява хората за "чуждестранни агенти" с невероятна скорост - обновява списъка всеки петък

"Чуждестранни агенти": екзекуция на инакомислещите в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Действията на руските власти срещу тъй наречените "чуждестранни агенти" е "гражданска екзекуция" на инакомислещите в Русия. Какво означава да те включат в черния списък обяснява от личен опит Татяна Фелгенхауер.

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Бях включена в регистъра на "чуждестранните агенти" през есента на 2022 година. Беше ясно, че ходът е политически - съгласно решението на Министерството на правосъдието съм била определена за "агент", защото работя за интересите на Германия и Украйна: заради редовното ми сътрудничество с ДВ и заради най-простото репостване на запис на украинския президент Зеленски в моя канал в Телеграм.

Още в самото начало отказах да спазвам изискванията на закона за "чуждестранните агенти" - според мен е дискриминационен и антиконституционен. А и е написан така, че просто няма как да бъде спазван. Затова е само въпрос на време Министерството на правосъдието да реши, че е време да наложи глоба или да заведе наказателно дело.

Легендарният петък

Скоро стана ясно, че Министерството на правосъдието обявява хората за "чуждестранни агенти" с невероятна скорост - обновява списъка всеки петък. Така и не разбрах на какъв принцип действа, но много добре знам - няма за какво да бъдем поздравявани. Това не е отличие, не е награда и не е сертификат за "качествен човек". Това е унизително клеймо, статус, който много усложнява живота.

Всеки петък пиша на поредните си приятели и колеги в знак на подкрепа и съчувствие. А хората в списъка се увеличават все повече.

Граждани второ качество

Може да ви се стори, че "гражданска екзекуция" звучи преувеличено и драматично, но сегашните действия на руските власти не могат да бъдат наречени другояче. Представете си, че сте "чуждестранен агент" (като имате предвид, че в списъка има най-различни хора, включително доячка от Тулска област). При това положение не можете да се разпореждате с част от доходите си - те трябва да влизат в специална сметка. Всяка ваша публична изява (текст, аудио или видео - без значение) трябва да е съпроводена със специална маркировка, че сте "агент".

Трябва да се отчитате за всичките си финансови операции на Министерството на правосъдието. Превръщате се в токсичен контакт, защото вашите събеседници могат да бъдат вкарани в същия регистър, ако общават с вас публично.

От самото начало беше ясно, че властта няма да спре с ограниченията, които се споменаваха. От редовните изяви на председателя на Думата Вячеслав Володин се вижда колко го дразни обстоятелството, че много известни "чуждестранни агенти" не са издъхнали в емиграция, а продължават да работят и да печелят. Затова артистите и писателите например бяха лишени от доходите за техните албуми, книги, филми и други авторски права. Но това очевидно се стори малко на властите, поради което на "чуждестранните агенти" бе забранено да преподават, да осъществяват просветителска дейност, да разпространяват реклама. Всичко това изглеждаше като опит за икономическо задушаване.

След въвеждането на новите правила, насочени срещу преследваните с политически мотиви емигранти, вече ще се сблъскаме с ограничение на базовите граждански права. Например, ако сте попаднали в този списък (в който впрочем включват не само "чуждестранните агенти", а и всички, които са забелязани да участват в "политически" дела), няма да можете да използвате услугите на нотариус. За мен на практика това означава, че няма да ми издадат генерално пълномощно и представляването на интересите ми в Русия ще бъде невъзможно. Освен това ще ми бъдат отказани консулски услуги. Това означава, че не мога да получа или да сменя паспорта си. Няма да мога да продам или да предам на някого автомобил или недвижим имот. И ако за мен последното не е актуално, за мнозина останали в Русия въпросът е принципен.

Какво може да се прави?

Какъв избор ми оставя Руската федерация? В очите на държавата аз съм враг на народа. И не мога да имам нито документи, нито пари, нито социални гаранции като пенсия - основни права. Не мога да се върна в Русия - наказателните дела непременно ще ме изпратят в колония. А мога да остана извън Русия само при наличието на статут на бежанец или на друго гражданство. А движенията ми по света са затруднени заради воденото издирване.

Така че ми остава само едно - да продължа да работя. Да разказвам на максимален брой хора, които са готови да слушат, какво представлява режимът на Путин. Да не допускам привикване към войната и вътрешните репресии в страната. Да изисквам поддръжка за Украйна и за тези, които се борят против Путин.

Опасявам се, че нищо няма да се промени, докато този режим съществува. И на гражданска екзекуция ще бъдат подложени вече не само "чуждестранните агенти", а всички, които не се харесват на властта. Всеки може да се окаже в това положение.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахаха

    24 3 Отговор
    я по-добре дайте да видим за чат контрола на Урсулица

    Коментиран от #42

    15:07 24.07.2026

  • 2 Вашето мнение

    28 5 Отговор
    НПО-тата са вредни и за България по същият начин, по който са вредни за Русия.

    Коментиран от #8, #27

    15:07 24.07.2026

  • 3 Наблюдател

    27 5 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    15:07 24.07.2026

  • 4 Националните предатели

    22 6 Отговор
    по време на война се разстрелват! Но друг е въпроса, че пак ни заливат с глупава пропаганда срещу Русия!

    15:09 24.07.2026

  • 5 И Киев е Руски

    22 6 Отговор
    DW да се по интересува за черният списъка на наркома - фашист който в ЕС аплодират

    Коментиран от #9

    15:09 24.07.2026

  • 6 Без име

    12 3 Отговор
    "Беше ясно, че ходът е политически - съгласно решението на Министерството на правосъдието съм била определена за "агент", защото работя за интересите на Германия и Украйна: заради редовното ми сътрудничество с ДВ и заради най-простото репостване на запис на украинския президент Зеленски в моя канал в Телеграм." ХИЧ НЕ СИ АГЕНТ И ФАМИЛИЯТА ТИ Е РУСКА, НАЛИ?😂😂😂😂😂😂

    15:10 24.07.2026

  • 7 смях в залата

    7 15 Отговор
    Възраждане и Костадинов са чуждестранни агенти.

    Коментиран от #19

    15:11 24.07.2026

  • 8 Дойче зеле

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    И логично, ако получават финансиране от чужбина са ЧУЖДЕСТРАНЕН АГЕНТ. Както и в САЩ

    Коментиран от #29

    15:12 24.07.2026

  • 9 пръц

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    За списъка "Миротворец" ли идва реч в него има имена и на български журналисти.

    Коментиран от #14

    15:13 24.07.2026

  • 10 И Киев е Руски

    14 4 Отговор
    Много семпли "хора" са намерили ясла в DW

    15:14 24.07.2026

  • 11 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    10 3 Отговор
    Колко струва животът на човек в Украйна...

    Който бъде хванат от бандерите на TЦК, за да излезе от "буса", плаща - 10 000 долара.
    Ако вече е бил отведен в сградата на TЦК – $20,000.
    Тези данни са предоставени от Омбудсмана на Украйна Лубинец.

    В същото време депутатa от Върховната рада на Украйна Леша Гончаренко заявява, че повечето бойци на TCK не участват във военни действия. А ако има участници, то на краткосрочни "бизнес" пътувания.
    Тоест, НЕ войници на първа линия. И заради това всички в Украйна ги мразят.

    Повечето от настоящите въоръжени сили на Украйна са влачени там от същите тези TCK-та с техните "автобуси", а бедняците просто нямат пари за да се изкупят.

    15:14 24.07.2026

  • 12 ежко

    11 2 Отговор
    Смятам, че и у нас трябва да има такъв закон .И да не ме обявят в пристрастие, смятам, че трябва да вземем наготово американския! И да видим тогава Велето какви ще ги къдри!

    Коментиран от #18

    15:15 24.07.2026

  • 13 Цвете

    3 5 Отговор
    ПО ТОЗИ ПОВОД, ЗАЩО НЕ ИЗЛЕЗЕ СПИСЪКЪТ С РУСКИТЕ БАШ АГЕНТИ ПО СВЕТА? ТЕ ВЕЧЕ СА НАД МИЛОН И ОТГОРЕ, ТОВА ГО БЯХА ПИСАЛИ САМИТЕ ТЕ.?! ИМАТ ЛИ ТЕ ИНТЕРЕС ДА БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ? 🤔🍌😉

    15:16 24.07.2026

  • 14 И Киев е Руски

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "пръц":

    90 процента от нашите джурналя са гниди .Третиране трябва особенно във Ф...И

    15:17 24.07.2026

  • 15 бай Мечок

    5 3 Отговор
    стерилизация на инакомислещите
    неуморно бълнуващи псета джафкащи по мен

    15:18 24.07.2026

  • 16 Реалист

    4 5 Отговор
    Путин-Шеломов е чуждестранен агент, вероятно вербуван от Мосад да разсипе православна Русия за отмъщение за погромите срещу евреите.

    Коментиран от #22

    15:20 24.07.2026

  • 17 Летец Пешеходец

    6 4 Отговор
    А в Ангола осъдиха двама руснаци, които са агенти на външното разузнаване на русия, на 8 и 11 години затвор, заради опит за преврат. Вече ги съдят в африкански държави, които доскоро бяха проруски настроени.

    15:21 24.07.2026

  • 18 Реалист

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "ежко":

    Американският закон има общо със съветския, колкото Кадилак с Москвич.

    Коментиран от #37

    15:21 24.07.2026

  • 19 Ма наф

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "смях в залата":

    Абе и тойта маййка е с чучурка отпреди, а бащъ ти слага сутиен, ама си траиш.

    15:22 24.07.2026

  • 20 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    Рашизъм в действие.

    15:26 24.07.2026

  • 21 Кочина

    5 3 Отговор
    Кой му дреме за блатните помияре та трябва да ни информирате?!

    15:27 24.07.2026

  • 22 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Реалист":

    Руснаците са православни колкото аз съм китаец.

    15:29 24.07.2026

  • 23 Дойче Гьобелс

    6 4 Отговор
    Англия за инакомислещите е в пъти по зле - 12 000 арестувани официално, за една година.

    Но, Велето получава грантове за демагогия, не за истинските проблеми.

    Коментиран от #26

    15:31 24.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Такъв закон има и в САЩ.

    2 1 Отговор
    Освен това да те включат в санкциите на ЕС е много по-страшно, защото не можеш нито да обжалваш, нито въобще да съществуваш. В миналите санкции имаше германски журналист и швейцарски полковник от разузнаването от запаса - Жак Бо, заличават те напълно, блокират ти сметките и тези на близките ти. Големият грях на Жак Бо е, че си позволява да има мнение, различно от тяхното, и дори книги да пише по тези въпроси. В по-предишните също имаше граждани на ЕС, както и детския лагер "Артек". Въобще разгул на демокрацията, за която толкова мечтаехме..

    15:34 24.07.2026

  • 26 Раша Тудей

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Дойче Гьобелс":

    Каква е сводката от Бюро Кобзон?

    15:35 24.07.2026

  • 27 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Моето мнение е, че си прав....НПО-та са хранилки на жълтопаветната флора
    и фауна..... Не си струва коментирам повече, освен че бг територията е на първо място в света по НПО на глава от населението... Видях автора и няма да чета статията....

    15:39 24.07.2026

  • 28 НАБЛЮДАТЕЛ

    3 4 Отговор
    Това да ви напомня за някой? Руснаците никога не са били свободни. И ако си мислите, че Хитлер е убил много хора, то проверете Сталин - 5-6 пъти повече! Кой точно е фашиста?!

    15:43 24.07.2026

  • 29 Хобби

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дойче зеле":

    По твоята логика, 95% от българите са чуждестранни агенти. Евопеийски фондове за земеделието, карат западни коли, А1, БТВ, Йетел и т.н. Изключително интелигентен си.

    Коментиран от #32, #33

    15:47 24.07.2026

  • 30 Еврастите трябва да се тричат

    2 2 Отговор
    със струна от пиано през врата докато потече кафявото и миризливо

    15:49 24.07.2026

  • 31 ДВ Гетлост

    2 1 Отговор
    Само така браво на руснаците знаем ги тия инакомислещи американски марионетки колко нагли и арогантни и вредни са да прокарат интересите на господарите си които са същите ама на квадрат.
    Така че да се стъпи на врата на тия хора е най доброто решение това че им дадоха малко свобода им коства източна Европа и някоя друга република от СССР.

    15:50 24.07.2026

  • 32 Според мен си кух

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хобби":

    като хралупа. Ще те тричам със струна от пиано в Белене, евраст задноподатлив

    15:50 24.07.2026

  • 33 Абе, празна кофо,

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Хобби":

    колата като ми е френска да не ми я е подарил мъжа на Макрон?

    15:51 24.07.2026

  • 34 венсеремос

    2 2 Отговор
    Русия е най-великата страна в света.Православна.Никой не може да изтръгне от българките сърца Русия и Путин.Най-престъпните страни в света са САЩ, Израел, Окраина Англия.За Путин! За Русия! За България.И Румен Радев да не предава Русия!

    15:55 24.07.2026

  • 35 без коментар

    3 0 Отговор
    "Законът за регистрация на чуждестранните агенти (FARA) в САЩ е приет през 1938 г. Основната му цел е да осигури публичност за лобисти, пиар агенти и организации, които работят по поръчка на чужди правителства или политически сили."

    15:55 24.07.2026

  • 36 дойче цвък

    1 1 Отговор
    Вервайте ни и ще цъфните и вържите.

    15:58 24.07.2026

  • 37 мушмул

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Реалист":

    Според американския закон си "чуждестранен агент" ако 24% от финансирането ти е от външни чуждестранни източници! При руския финансирането ти трябва да е над 50% за да те обяват за такъв.

    15:59 24.07.2026

  • 38 Хаха

    2 2 Отговор
    Смахнатите тролово копейкаджии са чуждестранни агенти путинари.

    16:04 24.07.2026

  • 39 Някой

    1 0 Отговор
    Дойче Пропаганда са си чуждестранни агенти от всякъде. В САЩ закона за чуждестранните агенти е от 1938г. Имали и Канада, Франция Австралия ли бе, освен разни като Израел - там Сорос няма да допуснат. Трябва да се забрани чуждото финансиране на НПО-та, партии и вероизповедания. Това е налагане от вън на народи - антидемокрация!

    16:16 24.07.2026

  • 40 Някой

    2 0 Отговор
    И да кажат защо в ЕС забраняват медии като РТ - Русиан Тодей?
    После да реват за инакомислещите!

    16:18 24.07.2026

  • 41 Специалист

    1 0 Отговор
    Стига писахте тъпотий.Главния редактор да отива да копае на царевицата за нищо не става

    16:28 24.07.2026

  • 42 Чужди агенти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хахахаха":

    са "анализаторите и политолози" постоянно кабини в трите големи телевизии..

    16:29 24.07.2026

  • 43 Сандо

    0 0 Отговор
    Докато европата забранява руските телевизии тя няма моралното право да се занимава с руските инакомислещи.Още повече,че Русия води война,а европата не - поне официално.

    16:32 24.07.2026

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