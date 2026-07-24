"Чуждестранни агенти": екзекуция на инакомислещите в Русия

Действията на руските власти срещу тъй наречените "чуждестранни агенти" е "гражданска екзекуция" на инакомислещите в Русия. Какво означава да те включат в черния списък обяснява от личен опит Татяна Фелгенхауер.
Бях включена в регистъра на "чуждестранните агенти" през есента на 2022 година. Беше ясно, че ходът е политически - съгласно решението на Министерството на правосъдието съм била определена за "агент", защото работя за интересите на Германия и Украйна: заради редовното ми сътрудничество с ДВ и заради най-простото репостване на запис на украинския президент Зеленски в моя канал в Телеграм.
Още в самото начало отказах да спазвам изискванията на закона за "чуждестранните агенти" - според мен е дискриминационен и антиконституционен. А и е написан така, че просто няма как да бъде спазван. Затова е само въпрос на време Министерството на правосъдието да реши, че е време да наложи глоба или да заведе наказателно дело.
Легендарният петък
Скоро стана ясно, че Министерството на правосъдието обявява хората за "чуждестранни агенти" с невероятна скорост - обновява списъка всеки петък. Така и не разбрах на какъв принцип действа, но много добре знам - няма за какво да бъдем поздравявани. Това не е отличие, не е награда и не е сертификат за "качествен човек". Това е унизително клеймо, статус, който много усложнява живота.
Всеки петък пиша на поредните си приятели и колеги в знак на подкрепа и съчувствие. А хората в списъка се увеличават все повече.
Граждани второ качество
Може да ви се стори, че "гражданска екзекуция" звучи преувеличено и драматично, но сегашните действия на руските власти не могат да бъдат наречени другояче. Представете си, че сте "чуждестранен агент" (като имате предвид, че в списъка има най-различни хора, включително доячка от Тулска област). При това положение не можете да се разпореждате с част от доходите си - те трябва да влизат в специална сметка. Всяка ваша публична изява (текст, аудио или видео - без значение) трябва да е съпроводена със специална маркировка, че сте "агент".
Трябва да се отчитате за всичките си финансови операции на Министерството на правосъдието. Превръщате се в токсичен контакт, защото вашите събеседници могат да бъдат вкарани в същия регистър, ако общават с вас публично.
От самото начало беше ясно, че властта няма да спре с ограниченията, които се споменаваха. От редовните изяви на председателя на Думата Вячеслав Володин се вижда колко го дразни обстоятелството, че много известни "чуждестранни агенти" не са издъхнали в емиграция, а продължават да работят и да печелят. Затова артистите и писателите например бяха лишени от доходите за техните албуми, книги, филми и други авторски права. Но това очевидно се стори малко на властите, поради което на "чуждестранните агенти" бе забранено да преподават, да осъществяват просветителска дейност, да разпространяват реклама. Всичко това изглеждаше като опит за икономическо задушаване.
След въвеждането на новите правила, насочени срещу преследваните с политически мотиви емигранти, вече ще се сблъскаме с ограничение на базовите граждански права. Например, ако сте попаднали в този списък (в който впрочем включват не само "чуждестранните агенти", а и всички, които са забелязани да участват в "политически" дела), няма да можете да използвате услугите на нотариус. За мен на практика това означава, че няма да ми издадат генерално пълномощно и представляването на интересите ми в Русия ще бъде невъзможно. Освен това ще ми бъдат отказани консулски услуги. Това означава, че не мога да получа или да сменя паспорта си. Няма да мога да продам или да предам на някого автомобил или недвижим имот. И ако за мен последното не е актуално, за мнозина останали в Русия въпросът е принципен.
Какво може да се прави?
Какъв избор ми оставя Руската федерация? В очите на държавата аз съм враг на народа. И не мога да имам нито документи, нито пари, нито социални гаранции като пенсия - основни права. Не мога да се върна в Русия - наказателните дела непременно ще ме изпратят в колония. А мога да остана извън Русия само при наличието на статут на бежанец или на друго гражданство. А движенията ми по света са затруднени заради воденото издирване.
Така че ми остава само едно - да продължа да работя. Да разказвам на максимален брой хора, които са готови да слушат, какво представлява режимът на Путин. Да не допускам привикване към войната и вътрешните репресии в страната. Да изисквам поддръжка за Украйна и за тези, които се борят против Путин.
Опасявам се, че нищо няма да се промени, докато този режим съществува. И на гражданска екзекуция ще бъдат подложени вече не само "чуждестранните агенти", а всички, които не се харесват на властта. Всеки може да се окаже в това положение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахахаха
Коментиран от #42
15:07 24.07.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #8, #27
15:07 24.07.2026
3 Наблюдател
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
15:07 24.07.2026
4 Националните предатели
15:09 24.07.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #9
15:09 24.07.2026
6 Без име
15:10 24.07.2026
7 смях в залата
Коментиран от #19
15:11 24.07.2026
8 Дойче зеле
До коментар #2 от "Вашето мнение":И логично, ако получават финансиране от чужбина са ЧУЖДЕСТРАНЕН АГЕНТ. Както и в САЩ
Коментиран от #29
15:12 24.07.2026
9 пръц
До коментар #5 от "И Киев е Руски":За списъка "Миротворец" ли идва реч в него има имена и на български журналисти.
Коментиран от #14
15:13 24.07.2026
10 И Киев е Руски
15:14 24.07.2026
11 Клоун Запартъков с изтекъл срок
Който бъде хванат от бандерите на TЦК, за да излезе от "буса", плаща - 10 000 долара.
Ако вече е бил отведен в сградата на TЦК – $20,000.
Тези данни са предоставени от Омбудсмана на Украйна Лубинец.
В същото време депутатa от Върховната рада на Украйна Леша Гончаренко заявява, че повечето бойци на TCK не участват във военни действия. А ако има участници, то на краткосрочни "бизнес" пътувания.
Тоест, НЕ войници на първа линия. И заради това всички в Украйна ги мразят.
Повечето от настоящите въоръжени сили на Украйна са влачени там от същите тези TCK-та с техните "автобуси", а бедняците просто нямат пари за да се изкупят.
15:14 24.07.2026
12 ежко
Коментиран от #18
15:15 24.07.2026
13 Цвете
15:16 24.07.2026
14 И Киев е Руски
До коментар #9 от "пръц":90 процента от нашите джурналя са гниди .Третиране трябва особенно във Ф...И
15:17 24.07.2026
15 бай Мечок
неуморно бълнуващи псета джафкащи по мен
15:18 24.07.2026
16 Реалист
Коментиран от #22
15:20 24.07.2026
17 Летец Пешеходец
15:21 24.07.2026
18 Реалист
До коментар #12 от "ежко":Американският закон има общо със съветския, колкото Кадилак с Москвич.
Коментиран от #37
15:21 24.07.2026
19 Ма наф
До коментар #7 от "смях в залата":Абе и тойта маййка е с чучурка отпреди, а бащъ ти слага сутиен, ама си траиш.
15:22 24.07.2026
20 стоян георгиев
15:26 24.07.2026
21 Кочина
15:27 24.07.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Реалист":Руснаците са православни колкото аз съм китаец.
15:29 24.07.2026
23 Дойче Гьобелс
Но, Велето получава грантове за демагогия, не за истинските проблеми.
Коментиран от #26
15:31 24.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Такъв закон има и в САЩ.
15:34 24.07.2026
26 Раша Тудей
До коментар #23 от "Дойче Гьобелс":Каква е сводката от Бюро Кобзон?
15:35 24.07.2026
27 Европеец
До коментар #2 от "Вашето мнение":Моето мнение е, че си прав....НПО-та са хранилки на жълтопаветната флора
и фауна..... Не си струва коментирам повече, освен че бг територията е на първо място в света по НПО на глава от населението... Видях автора и няма да чета статията....
15:39 24.07.2026
28 НАБЛЮДАТЕЛ
15:43 24.07.2026
29 Хобби
До коментар #8 от "Дойче зеле":По твоята логика, 95% от българите са чуждестранни агенти. Евопеийски фондове за земеделието, карат западни коли, А1, БТВ, Йетел и т.н. Изключително интелигентен си.
Коментиран от #32, #33
15:47 24.07.2026
30 Еврастите трябва да се тричат
15:49 24.07.2026
31 ДВ Гетлост
Така че да се стъпи на врата на тия хора е най доброто решение това че им дадоха малко свобода им коства източна Европа и някоя друга република от СССР.
15:50 24.07.2026
32 Според мен си кух
До коментар #29 от "Хобби":като хралупа. Ще те тричам със струна от пиано в Белене, евраст задноподатлив
15:50 24.07.2026
33 Абе, празна кофо,
До коментар #29 от "Хобби":колата като ми е френска да не ми я е подарил мъжа на Макрон?
15:51 24.07.2026
34 венсеремос
15:55 24.07.2026
35 без коментар
15:55 24.07.2026
36 дойче цвък
15:58 24.07.2026
37 мушмул
До коментар #18 от "Реалист":Според американския закон си "чуждестранен агент" ако 24% от финансирането ти е от външни чуждестранни източници! При руския финансирането ти трябва да е над 50% за да те обяват за такъв.
15:59 24.07.2026
38 Хаха
16:04 24.07.2026
39 Някой
16:16 24.07.2026
40 Някой
После да реват за инакомислещите!
16:18 24.07.2026
41 Специалист
16:28 24.07.2026
42 Чужди агенти
До коментар #1 от "хахахаха":са "анализаторите и политолози" постоянно кабини в трите големи телевизии..
16:29 24.07.2026
43 Сандо
16:32 24.07.2026