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Почина жената, която беше блъсната от младеж на пешеходна пътека в Бургас

Почина жената, която беше блъсната от младеж на пешеходна пътека в Бургас

21 Юли, 2026 10:13 825 14

  • пешеходна пътека-
  • бургас-
  • катастрофа

Тя беше настанена в болница след инцидента

Почина жената, която беше блъсната от младеж на пешеходна пътека в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Почина 47-годишната жена от Сливен, която беше тежко ранена при катастрофа на пешеходна пътека в Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Жената е починала на 20 юли в Отделението по реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас. Тя беше настанена в лечебното заведение след инцидента с диагноза „политравматизъм“ и опасност за живота.

За пътнотранспортното произшествие на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“ полицията съобщи на 18 юли. Жената е била блъсната на пешеходна пътека от кола с бургаска регистрация, управлявана от 19-годишен мъж от село Гълъбец, община Поморие.

По случая е образувано досъдебно производство, което продължава, пише БТА.

Според първоначалните данни пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора са били отрицателни, като е взета и кръвна проба за химичен анализ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чума

    18 0 Отговор
    Казва се 19 годишен кележ, а не мъж! Мъж е понятие, което покрива не само възраста и пола, а има и по високо съдържание на сериозен човек!

    10:23 21.07.2026

  • 2 Студопор

    12 0 Отговор
    И какво ще му се случи сега на "мъжа"??

    10:27 21.07.2026

  • 3 Ад Вокатски

    9 7 Отговор
    Пострадалата не е изпълнила задължението си да се огледа и да прецени дали е безопасно да стъпи на пешеходната пътека, а внезапното й появяване е непреодолима причина за произшествието.
    Съдът ще отчете чистото минало на младия водач.

    Коментиран от #6

    10:27 21.07.2026

  • 4 18 годишен младеж от село с кола

    7 0 Отговор
    Блъска може би нормална жена и я убива. Проверено ли е как му е дадена книжката. Отговаря ли на изискванията за получаване на книжка . Може ли да отговори по каква работа от село се подвизава в града. Какво работи или учи предполагам нищо. Убиец. От село на разходки в града .

    10:33 21.07.2026

  • 5 в голям град на оживена улица

    4 0 Отговор
    От няколко години само безработни цигани с колички с бебета се мотаят това им е бизнеса и от една две години азиатци също често безработни също на издръжка на българите.

    Коментиран от #7

    10:37 21.07.2026

  • 6 Чума

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ад Вокатски":

    От гарата край Сливен да попаднеш в Бургас си е голям културен шок! Това няма да влезе в мрачната статстика, понеже не е на пътя, а в болницата от емболия или епикриза! С такива хватки при управлнето на МВР от Цецерон Цецон, втория тогава човек, бе оптимизирана стаистиката и загубите от 700 - 800 снижени почти напловина!

    10:38 21.07.2026

  • 7 Легнал полицай

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "в голям град на оживена улица":

    Освен украинките.

    10:43 21.07.2026

  • 8 Вместо работници от бивши съветски

    2 0 Отговор
    Републики които са добри хора да , но "Работодатели" домъкнали за бройка абсолютно най некачествени азиатци от които самите Азиатски държави искат да се отърват и те ги надовели в България не ни стигат нашите цигани ами и роми от Азия това на нищо не прилича. Всеки безработен ром с кола и убива по улиците. Това е България.

    Коментиран от #11

    10:43 21.07.2026

  • 9 Когато покрай мен профучи кола с

    2 0 Отговор
    Необичайно висока скорост и погледна укорително шофьора или шофьорката те от вътре правят физиономия на учудване. Ти ли ще ми кажеш ма. Както си искам така ще карам. Даже заплашва че ще излезе от колата да ме бие особено на бой налитат циганчетата и проциганетата .

    10:49 21.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Чума

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вместо работници от бивши съветски":

    Скоро даваха водач на автобус в градския транспорт точно от бившите съветски - узбек! Усмихнат, приветлив, доволен от условията и заплащането, въпрос на времее да усвои напълно всички маршрути! Поканва и свои колеги да дойдат! Работил е като такъв в родината си, баща му с 40 г стаж в градския транспорт! Засега не стачкува и не наглее като нашите, когато усетят държава и община в затруднение!

    10:54 21.07.2026

  • 12 Мексо

    0 0 Отговор
    Написах нормален коментар. Със съвети как да се пресича безопасно но коректора ми изтри мнението.

    10:55 21.07.2026

  • 13 Аааааа

    0 0 Отговор
    Той е добро момче, винаги поздравява ….

    10:57 21.07.2026

  • 14 30 години “свобода”

    0 0 Отговор
    Матряла е кофти. Не става за нищо. Преди от скапан матрял поне джибри за прасетата имаше, сега дори за това не става.

    10:58 21.07.2026

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