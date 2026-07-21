Почина жената, която беше блъсната от младеж на пешеходна пътека в Бургас

Почина 47-годишната жена от Сливен, която беше тежко ранена при катастрофа на пешеходна пътека в Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Жената е починала на 20 юли в Отделението по реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас. Тя беше настанена в лечебното заведение след инцидента с диагноза „политравматизъм“ и опасност за живота.
За пътнотранспортното произшествие на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“ полицията съобщи на 18 юли. Жената е била блъсната на пешеходна пътека от кола с бургаска регистрация, управлявана от 19-годишен мъж от село Гълъбец, община Поморие.
По случая е образувано досъдебно производство, което продължава, пише БТА.
Според първоначалните данни пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора са били отрицателни, като е взета и кръвна проба за химичен анализ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чума
10:23 21.07.2026
2 Студопор
10:27 21.07.2026
3 Ад Вокатски
Съдът ще отчете чистото минало на младия водач.
Коментиран от #6
10:27 21.07.2026
4 18 годишен младеж от село с кола
10:33 21.07.2026
5 в голям град на оживена улица
Коментиран от #7
10:37 21.07.2026
6 Чума
До коментар #3 от "Ад Вокатски":От гарата край Сливен да попаднеш в Бургас си е голям културен шок! Това няма да влезе в мрачната статстика, понеже не е на пътя, а в болницата от емболия или епикриза! С такива хватки при управлнето на МВР от Цецерон Цецон, втория тогава човек, бе оптимизирана стаистиката и загубите от 700 - 800 снижени почти напловина!
10:38 21.07.2026
7 Легнал полицай
До коментар #5 от "в голям град на оживена улица":Освен украинките.
10:43 21.07.2026
8 Вместо работници от бивши съветски
Коментиран от #11
10:43 21.07.2026
9 Когато покрай мен профучи кола с
10:49 21.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Чума
До коментар #8 от "Вместо работници от бивши съветски":Скоро даваха водач на автобус в градския транспорт точно от бившите съветски - узбек! Усмихнат, приветлив, доволен от условията и заплащането, въпрос на времее да усвои напълно всички маршрути! Поканва и свои колеги да дойдат! Работил е като такъв в родината си, баща му с 40 г стаж в градския транспорт! Засега не стачкува и не наглее като нашите, когато усетят държава и община в затруднение!
10:54 21.07.2026
12 Мексо
10:55 21.07.2026
13 Аааааа
10:57 21.07.2026
14 30 години “свобода”
10:58 21.07.2026