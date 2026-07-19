Блъснаха възрастна жена на пешеходна пътека в Благоевград.

Инцидентът е станал малко след 9:00 часа сутринта на оживен булевард в града, съобщава БНТ.

Жената е транспортирана за лечение от екип на Спешна помощ в Многопрофилната болница в Благоевград.

По първоначална информация тя е с травма на единия крак и таза.

Причините за катастрофата се изясняват.