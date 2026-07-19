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Блъснаха възрастна жена на пешеходна пътека в Благоевград
  Тема: Войната на пътя

Блъснаха възрастна жена на пешеходна пътека в Благоевград

19 Юли, 2026 13:22 352 7

  • пешеходна пътека-
  • възрастна жена-
  • блъснаха-
  • благоевград

Причините за катастрофата се изясняват

Блъснаха възрастна жена на пешеходна пътека в Благоевград - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Блъснаха възрастна жена на пешеходна пътека в Благоевград.

Инцидентът е станал малко след 9:00 часа сутринта на оживен булевард в града, съобщава БНТ.

Жената е транспортирана за лечение от екип на Спешна помощ в Многопрофилната болница в Благоевград.

По първоначална информация тя е с травма на единия крак и таза.

Причините за катастрофата се изясняват.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуфи

    4 1 Отговор
    Викам на сина да се маха от България, а той, що бе тати виж кво хубаво тука, пирамиди от боклук, нон стоп жертви на пътя, корупция на макс, тия новини ще ми липсват у чужбина

    13:27 19.07.2026

  • 2 А денят е не е свършил

    4 1 Отговор
    Дотук три такива новини.

    13:34 19.07.2026

  • 3 МПС

    3 1 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #7

    13:38 19.07.2026

  • 4 Стенли

    2 1 Отговор
    Какво да се изясняват причините , масово шофьорите не спират на пешеходна пътека, мен вчера една кифла с джип щеше да ме блъсне пред Лидл на пешеходна пътека , излязох умен и я изчаках да премине и тогава предякох😮‍💨

    13:39 19.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Караянчева

    1 0 Отговор
    Обичайните неща ..! Нормално ежедневие ! В София има най много просяци и наркомани от колкото Варна , Пловдив и Русе взети заедно..! Такъв е живота....!

    13:41 19.07.2026

  • 7 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "МПС":

    Не са виновни само пътищата, много често особенно в градска среда много често е виновно задкормилното устройство 😮‍💨

    13:42 19.07.2026

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