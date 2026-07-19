Блъснаха възрастна жена на пешеходна пътека в Благоевград.
Инцидентът е станал малко след 9:00 часа сутринта на оживен булевард в града, съобщава БНТ.
Жената е транспортирана за лечение от екип на Спешна помощ в Многопрофилната болница в Благоевград.
По първоначална информация тя е с травма на единия крак и таза.
Причините за катастрофата се изясняват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пуфи
13:27 19.07.2026
2 А денят е не е свършил
13:34 19.07.2026
3 МПС
Коментиран от #7
13:38 19.07.2026
4 Стенли
13:39 19.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Караянчева
13:41 19.07.2026
7 Стенли
До коментар #3 от "МПС":Не са виновни само пътищата, много често особенно в градска среда много често е виновно задкормилното устройство 😮💨
13:42 19.07.2026