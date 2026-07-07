Започва изплащането на осъвременените пенсии: Какво трябва да знаем

Изплащането на осъвременените пенсии за юли 2026 г. започва официално на 7 юли (вторник). Всички възрастни хора с отпуснати трудови пенсии до края на 2025 г. вече получават с 7,8% по-високи суми. Повишението се извършва автоматично по т.нар. „швейцарско правило“.

График за получаване на средствата

По банков път : Сумите са налични по сметките на пенсионерите още на 7 юли .

: Сумите са налични по сметките на пенсионерите още на . Чрез пощенските станции: Изплащането се извършва по утвърден график от 7 юли до 20 юли включително.

Новите размери на пенсиите в сила от юли

Осъвременяването обхваща над 2 038 400 български пенсионери. Според разчетите на НОИ средната пенсия нараства номинално с 9% и ще достигне около 543 евро.

Край на „ковид добавките“ за новите пенсионери

Важна промяна засяга хората, на които тепърва се отпускат пенсии след 1 юли 2026 г.. При изчисляването на новите трудови възнаграждения вече няма да се включва сумата от 30,68 евро (известна като „ковид добавка“). Тя обаче остава интегрирана и преизчислена в пенсиите на хората, които са се пенсионирали до края на 2025 г.