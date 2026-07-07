Започва изплащането на осъвременените пенсии: Какво трябва да знаем

Изплащането на осъвременените пенсии за юли 2026 г. започва официално на 7 юли (вторник). Всички възрастни хора с отпуснати трудови пенсии до края на 2025 г. вече получават с 7,8% по-високи суми. Повишението се извършва автоматично по т.нар. „швейцарско правило“.
График за получаване на средствата
- По банков път: Сумите са налични по сметките на пенсионерите още на 7 юли.
- Чрез пощенските станции: Изплащането се извършва по утвърден график от 7 юли до 20 юли включително.
Новите размери на пенсиите в сила от юли
Осъвременяването обхваща над 2 038 400 български пенсионери. Според разчетите на НОИ средната пенсия нараства номинално с 9% и ще достигне около 543 евро.
Край на „ковид добавките“ за новите пенсионери
Важна промяна засяга хората, на които тепърва се отпускат пенсии след 1 юли 2026 г.. При изчисляването на новите трудови възнаграждения вече няма да се включва сумата от 30,68 евро (известна като „ковид добавка“). Тя обаче остава интегрирана и преизчислена в пенсиите на хората, които са се пенсионирали до края на 2025 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трябва да знаете че
Коментиран от #6, #11
06:54 07.07.2026
2 ,Тити
06:56 07.07.2026
3 Мизерията е пълна, нейните нагоре, нагор
07:01 07.07.2026
4 Само в продънена фалирала колония
07:01 07.07.2026
5 Мизерията е пълна, цените нагоре, нагоре
07:02 07.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 пръц
07:06 07.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
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14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пенсионерка
07:36 07.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 С вас сме господин премиер
07:41 07.07.2026