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Започва изплащането на осъвременените пенсии: Какво трябва да знаем

Започва изплащането на осъвременените пенсии: Какво трябва да знаем

7 Юли, 2026 06:43, обновена 7 Юли, 2026 06:46 1 058 17

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Националният осигурителен институт (НОИ) стартира преводите на по-високите суми по „швейцарското правило“ – вижте графика на плащанията и новите размери

Започва изплащането на осъвременените пенсии: Какво трябва да знаем - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изплащането на осъвременените пенсии за юли 2026 г. започва официално на 7 юли (вторник). Всички възрастни хора с отпуснати трудови пенсии до края на 2025 г. вече получават с 7,8% по-високи суми. Повишението се извършва автоматично по т.нар. „швейцарско правило“.

График за получаване на средствата

  • По банков път: Сумите са налични по сметките на пенсионерите още на 7 юли.
  • Чрез пощенските станции: Изплащането се извършва по утвърден график от 7 юли до 20 юли включително.

Новите размери на пенсиите в сила от юли

Осъвременяването обхваща над 2 038 400 български пенсионери. Според разчетите на НОИ средната пенсия нараства номинално с 9% и ще достигне около 543 евро.

Край на „ковид добавките“ за новите пенсионери

Важна промяна засяга хората, на които тепърва се отпускат пенсии след 1 юли 2026 г.. При изчисляването на новите трудови възнаграждения вече няма да се включва сумата от 30,68 евро (известна като „ковид добавка“). Тя обаче остава интегрирана и преизчислена в пенсиите на хората, които са се пенсионирали до края на 2025 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трябва да знаете че

    16 0 Отговор
    Ако бачкате в бг и разчитате на пенция, когато одъртеете, сте яко прецакани.

    Коментиран от #6, #11

    06:54 07.07.2026

  • 2 ,Тити

    12 0 Отговор
    Нови пенсии ама и нови цени.

    06:56 07.07.2026

  • 3 Мизерията е пълна, нейните нагоре, нагор

    12 0 Отговор
    Вие сте крадлива и некадърна мафия

    07:01 07.07.2026

  • 4 Само в продънена фалирала колония

    12 0 Отговор
    изплащането на пенции може да е новина

    07:01 07.07.2026

  • 5 Мизерията е пълна, цените нагоре, нагоре

    8 0 Отговор
    Вие сте крадлива и некадърна мафия

    07:02 07.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пръц

    11 0 Отговор
    Хехе осъвременени пенсии стига сте писали глупости инфлацията отдавна изяде увеличението.

    07:06 07.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пенсионерка

    2 0 Отговор
    Оплюхте си брадите да говорите за това “швейцарско правило”! И за някаква “кошница с грижа”! А истината е, че държавата ограби пенсионерите по най-брутален и безсрамен начин! Изработени с достоен труд пенсии и отделени с лишения “ бели пари за черни дни” съкратиха наПОЛОВИНА!!! Не се пипа богатството на грабителите! Най-бедните плащат за това богатство! Голямата лъжа, че ще се запази отношение 1:2 ( за което подозирах, още преди смяна на парите!!!) лъсна ! Стоки и услуги-1:1! Вие, дето пишете подобни новини, не ходите ли в магазин? Или ви дадоха двойни заплати, затова представяте подобни жалки новини! ? Имате ли близки роднини пенсионери????

    07:36 07.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 С вас сме господин премиер

    0 1 Отговор
    Бе що никой не го казва.

    07:41 07.07.2026

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