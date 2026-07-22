Интензивен летен трафик, извънредни мерки на АПИ

Летният сезон е в своя пик, което предизвиква изключително натоварено движение по основните пътни артерии и граничните пунктове на страната. МВР, АПИ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) работят в засилен режим на контрол и превенция.

Критични зони и извънредни мерки на АПИ

Реорганизация на движението: Въвеждат се временни ограничения за камиони над 12 тона в пиковите часове. От днес, 22 юли, до 24 юли (между 8:00 и 15:00 ч.) поетапно се затваря изпреварващата лента на АМ „Тракия“ (област Пазарджик) от 61-ви до 78-и км за чистене на растителност. Подобна мярка е в сила и за АМ „Хемус“ (43-ти до 47-и км).

Въвеждат се временни ограничения за камиони над 12 тона в пиковите часове. От днес, 22 юли, до 24 юли (между 8:00 и 15:00 ч.) поетапно се затваря изпреварващата лента на от 61-ви до 78-и км за чистене на растителност. Подобна мярка е в сила и за (43-ти до 47-и км). Предупреждение за винетки: АПИ предупреждава за възможни прекъсвания при купуване на електронни винетки тази вечер (22 юли) от 22:00 ч. до 01:00 ч. на 23 юли поради актуализация на системата.

АПИ предупреждава за възможни прекъсвания при купуване на електронни винетки тази вечер (22 юли) от 22:00 ч. до 01:00 ч. на 23 юли поради актуализация на системата. Кресненско дефиле: Движението в „Кривия тунел“ (път I-1 Благоевград - Кресна) е възстановено с повишено внимание след отстраняване на проблеми с електрозахранването и паднала скална маса.

Трафик по границите

Остава интензивен трафикът за леки автомобили на изход към Република Гърция (ГКПП „Кулата“ и „Маказа“) и Република Турция (ГКПП „Капитан Андреево“). Граничните служби съветват да се използват алтернативни по-малки пунктове за избягване на опашките.

Черна статистика от КАТ: Произшествия по пътищата

Според официалния бюлетин за пътната обстановка на МВР, през изминалото денонощие в страната са регистрирани 16 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП).

Загинали: 2 души.

2 души. Ранени: 17 граждани са получили различни наранявания.

17 граждани са получили различни наранявания. Черна статистика: От началото на месец юли са регистрирани общо 451 катастрофи с 31 загинали и 566 ранени.

Сводка от Пожарната (ГДПБЗН)

Поради високите летни температури опасността от пожари остава екстремна. За последните часове огнеборците са реагирали на 93 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 54 пожара, от които 26 са с преки материални щети (жилищни сгради и транспортни средства). Спасителните екипи са извършили 36 помощни операции, включително 11 при катастрофи.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) съобщава, че условията за туризъм в сутрешните часове са добри, но температурите по билата ще бъдат много високи около обяд. Туристите се съветват да преминават преходите в ранните часове, да носят достатъчно вода и да избягват открити била в следобедните часове заради риск от топлинни удари и локални гръмотевични бури.