Виктор Папазов: Истината е, че българският туристически продукт е с ниско качество и не е достатъчно привлекателен

Истината е, че българският туристически продукт е с ниско качество и не е достатъчно привлекателен. По този начин само продължаваме да спонсорираме печалбите на хотелите, които не правят необходимото, за да подобрят предлагането си. Това каза Виктор Папазов, създател на Българската фондова борса, бивш народен представител, сега икономически съветник към парламентарната група на "Възраждане“ в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

На въпрос трябва ли държавата да подпомага финансово хотелиерите, той беше категоричен, че не трябва.

"Това е пазарна икономика. Предприемачите поемат риска и ако очакванията им не се оправдаят, фалират. Така работи пазарната икономика. Не виждам никаква причина да бъдат субсидирани", каза той.

Според него значителна част от представителите на туристическия бранш разчитат на външна помощ вместо на подобряване на предлагания продукт.

"Когато продуктът е нежелан и неконкурентоспособен, той не се продава. Ако все пак успееш да оцелееш, трябва да преструктурираш продукта си, да повишиш качеството, да намалиш цените и да спечелиш доволни клиенти, които ще се върнат отново", посочи той.

Папазов заяви, че лично не познава много български туристически продукти, за които би платил.

"Мнението ми за българския туристически продукт е ниско. Времето на евтините почивки за най-ниския сегмент туристи от Западна Европа отмина. Българските хотелиери ще трябва да се адаптират към новите условия. Част от тях вероятно ще преминат през фалити и загуба на собственост, а други ще оцелеят, ако успеят да предложат качествен продукт на привлекателна цена", обясни той.

Той отбеляза, че много българи предпочитат да почиват в Гърция и Турция именно заради по-доброто съотношение между цена и качество.

По отношение на процедурата по свръхдефицит Папазов заяви, че според него възможностите на настоящото правителство са ограничени.

"Не виждам какво толкова може да направи правителството, след като предишните управления ни вкараха в еврозоната без достатъчен обществен дебат, без задълбочен анализ и без референдум", каза той.

Според него отговорност за процеса носят както българските власти, така и европейските институции. "Смятам, че освен българската администрация, вина имат и европейските институции, които според мен са си затворили очите за редица проблеми по пътя към членството в еврозоната", заяви Папазов.

Той посочи, че очаква реални действия за ограничаване на държавните разходи и администрацията, а не само политически заявления.

"Да се говори е лесно, но делата са нещо друго. Както е казано в Светото писание - по делата им ще ги познаете, а не по обещанията“, заключи той.

Източник: www.focus-news.net