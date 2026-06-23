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Виктор Папазов: Истината е, че българският туристически продукт е с ниско качество и не е достатъчно привлекателен

Виктор Папазов: Истината е, че българският туристически продукт е с ниско качество и не е достатъчно привлекателен

23 Юни, 2026 09:48 571 15

  • виктор папазов-
  • туризъм-
  • черноморие-
  • туристи-
  • хотелиери-
  • мерки-
  • фалит

Времето на евтините почивки за най-ниския сегмент туристи от Западна Европа отмина. Българските хотелиери ще трябва да се адаптират към новите условия

Виктор Папазов: Истината е, че българският туристически продукт е с ниско качество и не е достатъчно привлекателен - 1
Снимка: Фокус
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истината е, че българският туристически продукт е с ниско качество и не е достатъчно привлекателен. По този начин само продължаваме да спонсорираме печалбите на хотелите, които не правят необходимото, за да подобрят предлагането си. Това каза Виктор Папазов, създател на Българската фондова борса, бивш народен представител, сега икономически съветник към парламентарната група на "Възраждане“ в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

На въпрос трябва ли държавата да подпомага финансово хотелиерите, той беше категоричен, че не трябва.

"Това е пазарна икономика. Предприемачите поемат риска и ако очакванията им не се оправдаят, фалират. Така работи пазарната икономика. Не виждам никаква причина да бъдат субсидирани", каза той.

Според него значителна част от представителите на туристическия бранш разчитат на външна помощ вместо на подобряване на предлагания продукт.

"Когато продуктът е нежелан и неконкурентоспособен, той не се продава. Ако все пак успееш да оцелееш, трябва да преструктурираш продукта си, да повишиш качеството, да намалиш цените и да спечелиш доволни клиенти, които ще се върнат отново", посочи той.

Папазов заяви, че лично не познава много български туристически продукти, за които би платил.

"Мнението ми за българския туристически продукт е ниско. Времето на евтините почивки за най-ниския сегмент туристи от Западна Европа отмина. Българските хотелиери ще трябва да се адаптират към новите условия. Част от тях вероятно ще преминат през фалити и загуба на собственост, а други ще оцелеят, ако успеят да предложат качествен продукт на привлекателна цена", обясни той.

Той отбеляза, че много българи предпочитат да почиват в Гърция и Турция именно заради по-доброто съотношение между цена и качество.

По отношение на процедурата по свръхдефицит Папазов заяви, че според него възможностите на настоящото правителство са ограничени.

"Не виждам какво толкова може да направи правителството, след като предишните управления ни вкараха в еврозоната без достатъчен обществен дебат, без задълбочен анализ и без референдум", каза той.

Според него отговорност за процеса носят както българските власти, така и европейските институции. "Смятам, че освен българската администрация, вина имат и европейските институции, които според мен са си затворили очите за редица проблеми по пътя към членството в еврозоната", заяви Папазов.

Той посочи, че очаква реални действия за ограничаване на държавните разходи и администрацията, а не само политически заявления.

"Да се говори е лесно, но делата са нещо друго. Както е казано в Светото писание - по делата им ще ги познаете, а не по обещанията“, заключи той.

Източник: www.focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мъжки чорапогащи

    5 0 Отговор
    Българин е всъщност балкански циганин.

    09:51 23.06.2026

  • 3 дам

    6 0 Отговор
    то не само туристически продукт е ниско качество, като цяло държавата е доста посредствена във всяко отношение ...

    Коментиран от #7

    09:51 23.06.2026

  • 4 Мъжки чорапогащи

    2 0 Отговор
    ДА СЪМ €БА МAЙКИТE ВИ, БЪЛГАРИ!
    🧔‍♀️😀

    09:52 23.06.2026

  • 5 Александър

    1 0 Отговор
    Кво не знаете, режете разходите!!!!

    09:52 23.06.2026

  • 6 Сталин

    2 0 Отговор
    Още един професор по нищо,абе хайванин хората на запад вече си броят стотинките за хляб ,камо ли да ходят на курорт ,там девиза е - Сбогом Русия здравей мизерия

    09:52 23.06.2026

  • 7 Мъжки чорапогащи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "дам":

    ..защото БЪЛГАРИН ВСЪЩНОСТ Е ЦИГАНИН.

    09:53 23.06.2026

  • 8 идват специално за

    2 0 Отговор
    лудницата, шезлонгите по 20, чалгата от всички посоки, дюнера по 18,мамулите по 3......свирките по уговорка...

    09:54 23.06.2026

  • 9 Пич

    0 0 Отговор
    Какво е сбърканото според мен?! Никога, никъде не съм се ядосал, когато платя скъпо, но получа съответното качество! И никога не съм бил доволен, ако ми е излязло евтино, но съм получил боклуци!
    И сега........ Уникалната визия на нашите лумпени и малоумнци е, да ти предоставят евтините боклуци, като ти да ги платиш като скъпо качество!!!
    Разбира се, има и приятни изключения!!!

    09:56 23.06.2026

  • 10 90 те имаше легла .

    0 0 Отговор
    а и хотели , бунгала . 15 дискотеки . и чужденци си идваха . помня един удавен руснак с мустаци . и сега е същото . малки села . малки улици . има и места за зяпане . кей с лодки . нормално е за курорт . след ковид кризата много натрупаха милиони . но мутрите измряха . смениха се . сега 2 милиона са нищо . неможеш да си купиш нищо . екскурзия в англия е по добре . народите се опознават от футболните агитки . наште са голи до кръста с татуировки , наркомани миещи стъклата на колите по светофарите .

    09:56 23.06.2026

  • 11 така е

    0 0 Отговор
    Туристите се пренасочиха към Крим. Не искат да плащат почивката си в омразно капиталистическо Евро.

    09:58 23.06.2026

  • 12 Циганин съм

    1 0 Отговор
    Имам въпрос.

    Трябва ли баща да покаже на сина си как да прави "чeкия"? На пениса си или на пениса на сина си? Или самият син трябва да разбере как да го направи? 🤔

    10:04 23.06.2026

  • 13 Икономист

    1 0 Отговор
    Ченгето папазов се изказа и това е така,защото ченгетата управляват всичко и затова нищо не е както трябва. ДС-КГБ мафията разсипа не само хората, но и природата на България. Те разсипват всичко, на това са обучени.Няма успяла държава в света, управлявана от ченгета. Русия е световния пример, на който всички ченгета у нас подражават, защото там са обучавани.

    10:05 23.06.2026

  • 14 Ами

    0 0 Отговор
    Папаз-кажи Чадо,какво правеше на оградата по време на наряд ,ШПЗО-Плевен,лятото на 1977 г.

    10:06 23.06.2026

  • 15 Харесвам Папазов, но

    2 0 Отговор
    В момента говори глупости! Първо, нашият продукт вече хич не е евтин и точно заради това има отлив на туристи! Второ, и в Гърция, и в Турция вече е много скъпо и трето - да предложиш хем качествен, хем евтин продукт в момента е пълна утопия - при потресаващото покачване на цените на труд, храна, енергия и вода! Огромната инфлация и постоянното административно вдигане на заплатите, неизбежно водят към фалит!

    10:07 23.06.2026

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