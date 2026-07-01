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Тир се вряза в къща в монтанското село Липен

Тир се вряза в къща в монтанското село Липен

1 Юли, 2026 11:48 749 13

  • тир-
  • катастрофа-
  • къща-
  • монтана-
  • село

По първоначална информация къщата е необитаема, но вследствие на удара по нея са нанесени сериозни материални щети. Зад волана на тира е бил български гражданин

Тир се вряза в къща в монтанското село Липен - 1
Снимка: Нова телевизия
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Тежкотоварен камион се вряза в къща в монтанското село Липен при катастрофа, станала в сряда около 7 часа сутринта. Произшествието е регистрирано в началото на населеното място по пътя към Криводол, информират от Нова телевизия.

По първоначална информация къщата е необитаема, но вследствие на удара по нея са нанесени сериозни материални щети.
Зад волана на тира е бил български гражданин. На водача е съставен акт за установено административно нарушение. По негови думи турски тир е препречил пътя му и влязъл в неговата лента. Шофьорът се опитва да избегне удар, а зад него е имало друг тежкотоварен автомобил с полска регистрация.

Извършва се оглед, а по случая предстои да бъде образувано досъдебно производство.
Жителите на Липен отдавна сигнализират за зачестилите пътни инциденти в селото. Според тях катастрофите са се увеличили след пренасочването на тежкотоварния трафик през населеното място заради ремонта на международния път Е79 в участъка между Монтана и Враца.

Пускането на движението по ремонтираната отсечка от пътя е отложено за няколко дни заради все още непоставена маркировка. Обещанието на фирмата, която прави маркировката е това да стане до петък, 3 юли.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    Тир е ГРАД бе, ГРАД ❗

    11:52 01.07.2026

  • 2 Великов

    6 1 Отговор
    На такива места трябва да се слагат ултра здравите мантинели !!

    11:52 01.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    МИСирКИ и МИСироЦИ, научете най-после разликата между Тир и ТИР ❗

    11:54 01.07.2026

  • 4 Ами да, те

    4 1 Отговор
    така правят тировете - врязват се в къщи...

    11:55 01.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    ФИТКА,
    Тир е град в югозападен Ливан, административен център на района Тир в мухафаза Южен Ливан. ...
    Населението на град Тир е около 60 000 души❗

    11:58 01.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Терминът ТИР пък се използва за всяко едно пътно превозно средство или контейнер ползващо ТИР карнет по съответния ред ❗

    12:04 01.07.2026

  • 7 Хана Монтана

    2 1 Отговор
    ТИРирирам. Камерите, глобите и полевите тестове на КАТериците и троладжиите продължават да дават отлични резултати. Това си е терор срещу бедните цървули.

    Коментиран от #10

    12:14 01.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Липен

    3 0 Отговор
    У нас едно оправят временно, две развалят трайно! По пътя от Криводол до Монтана е пуснат целия трафик през Дунав мост при Видин. Селски път. Макар, че е ремонтиран преди няколко години сега от тежките камиони има коловози по над 20 см, асфалта с на бабуни от спирачките на камионите (там са баири не е равно), накъсан и пропадащ към банкета. Скоро няма да го оправят.
    А за с. Липен за по-малко от седмица имах два инцидента. Първия в центъра на селото ТИР ме застигна по наклона и не можа да намали а там са два последователни остри завои на по-малко от 50 метра. Имахме късмет, че нямаше никой отсреща и камиона излезе на площадчето и там спря. Втория на изхода на селото откъм Монтана пак ТИР пресече завоя и влезе челно срещу мен. Бях принуден да скоча в канавката и добре, че не е дълбока и се разминах без щети и само с малко уплаха. Камиона даже не спря а аз нямах време да видя какъв е.

    12:33 01.07.2026

  • 10 Липен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хана Монтана":

    Там има ограничения в селата от 30 км/ч и шофьорите ги спазват. Ама тия ТИР-ове май никой не ги контролира!
    Иначе залагат камери за обикновените хора!

    12:37 01.07.2026

  • 11 МПС

    0 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    12:39 01.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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