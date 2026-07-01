Тир се вряза в къща в монтанското село Липен

Тежкотоварен камион се вряза в къща в монтанското село Липен при катастрофа, станала в сряда около 7 часа сутринта. Произшествието е регистрирано в началото на населеното място по пътя към Криводол, информират от Нова телевизия.
По първоначална информация къщата е необитаема, но вследствие на удара по нея са нанесени сериозни материални щети.
Зад волана на тира е бил български гражданин. На водача е съставен акт за установено административно нарушение. По негови думи турски тир е препречил пътя му и влязъл в неговата лента. Шофьорът се опитва да избегне удар, а зад него е имало друг тежкотоварен автомобил с полска регистрация.
Извършва се оглед, а по случая предстои да бъде образувано досъдебно производство.
Жителите на Липен отдавна сигнализират за зачестилите пътни инциденти в селото. Според тях катастрофите са се увеличили след пренасочването на тежкотоварния трафик през населеното място заради ремонта на международния път Е79 в участъка между Монтана и Враца.
Пускането на движението по ремонтираната отсечка от пътя е отложено за няколко дни заради все още непоставена маркировка. Обещанието на фирмата, която прави маркировката е това да стане до петък, 3 юли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:52 01.07.2026
2 Великов
11:52 01.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:54 01.07.2026
4 Ами да, те
11:55 01.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Тир е град в югозападен Ливан, административен център на района Тир в мухафаза Южен Ливан. ...
Населението на град Тир е около 60 000 души❗
11:58 01.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:04 01.07.2026
7 Хана Монтана
Коментиран от #10
12:14 01.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Липен
А за с. Липен за по-малко от седмица имах два инцидента. Първия в центъра на селото ТИР ме застигна по наклона и не можа да намали а там са два последователни остри завои на по-малко от 50 метра. Имахме късмет, че нямаше никой отсреща и камиона излезе на площадчето и там спря. Втория на изхода на селото откъм Монтана пак ТИР пресече завоя и влезе челно срещу мен. Бях принуден да скоча в канавката и добре, че не е дълбока и се разминах без щети и само с малко уплаха. Камиона даже не спря а аз нямах време да видя какъв е.
12:33 01.07.2026
10 Липен
До коментар #7 от "Хана Монтана":Там има ограничения в селата от 30 км/ч и шофьорите ги спазват. Ама тия ТИР-ове май никой не ги контролира!
Иначе залагат камери за обикновените хора!
12:37 01.07.2026
11 МПС
12:39 01.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.