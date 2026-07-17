Полицията изкърти ограда и тръба от къща, за да хване разпространителка на фентанил в София

Поредната успешна полицейска специализирана операция на МВР по линия на разпространение на наркотици в София. Касае се за фентанил. Задържана е 42-годишна жена, която не е известна до момента на МВР. Тя е съхранявала и разпространявала фентанил. По време на акцията са открити десетки дози. Това заяви началникът на Трето РУ СДВР комисар Станислава Тодорова на брифинг ред медиите, предаде Novini.bg.

По думите ѝ преди месеци на същия адрес е задържан нейният брат, който изтърпява постоянна мярка за неотклонение в ареста.

Той се води служител на две фирми, които се проверяват.

Двамата са изграждали незаконни високи огради и постройки, прилежащи към тяхната къща, за да възпрепятстват работата на полицията, продължавайки да извършват незаконната си дейност. Адресът е в кв. "Факултета".

"След като получихме оперативни данни, че тук се разпространява фентанил, община "Красна поляна" ни съдейства, като осигури багер, който да премахне оградата. Тя е била висока 3 метра с бодлива тел върху нея. След всяка проверка оградата ставаше все по-висока. Те използват времето, в което се опитваме да влезем на адреса, за да се отърват от наркотика. Днес ние разбихме стената и извадихме тръбата, в която бяха изхвърлени дозите", обясни Тодорова.

От СДВР уточниха, че целта на изграждането на въпросните огради е докато полицията успее да ги отстрани или прескочи, се спечели време, за да бъде изхвърлен наркотичния материал в канала. Полицията обаче е успяла да извади дрогата от тръбата.

От СДВР подчертаха, че не за пръв от въпросния адрес са изземвани различни количества фентанил.

Прави се проверка на цялото семейство, включително и къде работят. Това важи и за задържания брат. Въпросната фамилия разпространява не само фентанил, а и хероин, марихуана и други наркотици. По случая се работи от три години и членове на семейството са задържани много пъти с различно количество дрога.