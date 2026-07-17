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Полицията изкърти ограда и тръба от къща, за да хване разпространителка на фентанил в София

Полицията изкърти ограда и тръба от къща, за да хване разпространителка на фентанил в София

17 Юли, 2026 15:55 1 858 31

  • задържана-
  • фентанил-
  • софия

От СДВР уточниха, че целта на изграждането на въпросните огради е докато полицията успее да ги отстрани или прескочи, се спечели време, за да бъде изхвърлен наркотичния материал в канала

Полицията изкърти ограда и тръба от къща, за да хване разпространителка на фентанил в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредната успешна полицейска специализирана операция на МВР по линия на разпространение на наркотици в София. Касае се за фентанил. Задържана е 42-годишна жена, която не е известна до момента на МВР. Тя е съхранявала и разпространявала фентанил. По време на акцията са открити десетки дози. Това заяви началникът на Трето РУ СДВР комисар Станислава Тодорова на брифинг ред медиите, предаде Novini.bg.

По думите ѝ преди месеци на същия адрес е задържан нейният брат, който изтърпява постоянна мярка за неотклонение в ареста.

Той се води служител на две фирми, които се проверяват.

Двамата са изграждали незаконни високи огради и постройки, прилежащи към тяхната къща, за да възпрепятстват работата на полицията, продължавайки да извършват незаконната си дейност. Адресът е в кв. "Факултета".

"След като получихме оперативни данни, че тук се разпространява фентанил, община "Красна поляна" ни съдейства, като осигури багер, който да премахне оградата. Тя е била висока 3 метра с бодлива тел върху нея. След всяка проверка оградата ставаше все по-висока. Те използват времето, в което се опитваме да влезем на адреса, за да се отърват от наркотика. Днес ние разбихме стената и извадихме тръбата, в която бяха изхвърлени дозите", обясни Тодорова.

От СДВР уточниха, че целта на изграждането на въпросните огради е докато полицията успее да ги отстрани или прескочи, се спечели време, за да бъде изхвърлен наркотичния материал в канала. Полицията обаче е успяла да извади дрогата от тръбата.

От СДВР подчертаха, че не за пръв от въпросния адрес са изземвани различни количества фентанил.

Прави се проверка на цялото семейство, включително и къде работят. Това важи и за задържания брат. Въпросната фамилия разпространява не само фентанил, а и хероин, марихуана и други наркотици. По случая се работи от три години и членове на семейството са задържани много пъти с различно количество дрога.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    31 5 Отговор
    тоя Рсдев ше ме побърка, приятелите ми се оплакват всеки ден

    Коментиран от #12

    15:57 17.07.2026

  • 2 пръц

    40 1 Отговор
    Спряма такива трябва да се действа като Сталин няма човек, няма проблем.

    16:00 17.07.2026

  • 3 Сега кой Муньо в униформа

    2 29 Отговор
    ще възстанови щетите на невинните хора? Нека пзоная - никой.

    16:00 17.07.2026

  • 4 Това за хвалба ли е, че правт мизерии,

    5 27 Отговор
    докато гонят някакви квартални дребни дилърчета?

    16:01 17.07.2026

  • 5 Цвете

    33 1 Отговор
    ДА ИМ ГО БЯХА ДАЛИ ДА ГО ИЗПИЯТ ТЕ, ВМЕСТО ДА ТРОВЯТ ДЕЦАТА НИ. 👀🚔👀

    Коментиран от #30

    16:02 17.07.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    32 1 Отговор
    ФЕНТАНИЛА Е ТОЛКОВА ЛОШ НАРКОТИК
    .....
    ЧЕ ПОЛИЦАИТЕ ТРЯБВА НАПРАВО ДА ХРАНЯТ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ МУ С ДРОГАТА
    ......
    ЖЕРТВИТЕ НА ФЕНТАНИЛА СТАВАТ МНОГО БЪРЗО ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ ИНВАЛИДИ
    И СЛЕД ТОВА ЛЯГАТ НА СОЦИАЛНАТА СИСТЕМА
    .... КОЕТО Е МНОГО ЗАКОПАВАЩО ИКОНОМИЧЕСКИ
    ..... ЗАТОВА ЩЕТИТЕ ОТ ФЕНТАНИЛА СА ОГРОМНИ И ЩЕ ГИ ПЛАЩАТ ДЕСЕТКИ ГОДИНИ НАШИТЕ ДЕЦА

    16:03 17.07.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 1 Отговор
    СПОРЕД НК И НОВИТЕ ПРОМЕНИ В НЕГО
    ДО 72 ЧАСА ЗАЛОВЕНАТА ТРЯБВА ДА СЕ ЯВИ ПРЕД СЪДИЯ
    .... И ПОНЕЖЕ ИМА ПОСТОЯНЕН АДРЕС , ТОЙ ЩЕ Я ПУСНЕ ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ ДОКАТО ТЕЧЕ ДЕЛОТО..
    .... БЪЛГАРЕ ?!

    16:06 17.07.2026

  • 8 На Дедо

    10 1 Отговор
    Не съм строител. Но, ще си купя?! Къртач?! От МВР. Най - добрия, Къртач.

    Коментиран от #14

    16:15 17.07.2026

  • 9 Да. Бе

    11 0 Отговор
    У тръбата ли я намериха ?

    16:16 17.07.2026

  • 10 Да. Бе

    8 0 Отговор
    У тръбата ли я намериха ?

    Коментиран от #20, #22

    16:17 17.07.2026

  • 11 ежедневна картинка в Мунчоландия

    9 8 Отговор
    Бандитите в униформи гонят най-дребните цивилни бандити, да има с какво да пълнят "новинарските" хроники. И Чорапа още си мисли, че така му се вдига рейтинга 😂😂

    Коментиран от #27

    16:18 17.07.2026

  • 12 Пешо

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    Значи на тоя адрес и преди имало наркотици ама пак си продължават.... яко

    16:21 17.07.2026

  • 13 Анонимен

    12 0 Отговор
    Както се разбира полицията отново си е свършила работата. Много пъти са задържани с различни количества наркотици. А какво свърши съда. Отдавна е трябвало да са прибрани по затворите. Има много за прочистване в съдебната система

    Коментиран от #17

    16:21 17.07.2026

  • 14 Строителен предприемач.

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "На Дедо":

    Тези къртачи. В кое МВР??????? Ги продават. И! Колко години! Гаранция дават.

    16:23 17.07.2026

  • 15 Демерджиев

    7 0 Отговор
    Къртим огради всякакви!

    Коментиран от #21

    16:25 17.07.2026

  • 16 Браво, най после

    9 0 Отговор
    Браво, най после да се видим, че има българска полиция!

    Коментиран от #19

    16:27 17.07.2026

  • 17 На Дедо

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    МВР ги хваща. А, съда?! Ги пуска, на свобода........! За това е тази свободия!!!! Да живее!!! Свободията.

    16:29 17.07.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    БУНКЕРИТЕ НА БУЛЕВАРД ДЖЕЙМС БАУЧЪР
    В СОФИЯ СИ ИСКАТ НАМЕСАТА НАПРАВО
    НА ВВС НА ИЗРАЕЛ
    ........
    " НА РЪЧНО" , ТВА ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ КОЛКО ПОЛИЦИЯ ТРЯБВА ЗА ДА ЗАВАРДИ САМО ЯПОНСКИЯ ХОТЕЛ НА ВЕТКО ИЛИ СИК КОНАК ?

    16:31 17.07.2026

  • 19 Нсркопласьор

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Браво, най после":

    И. Къде точно.

    16:32 17.07.2026

  • 20 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да. Бе":

    ФАТКИТЕ , стига с тия номера ..

    16:38 17.07.2026

  • 21 Специалист по всичко.

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Демерджиев":

    А! Ние правим, дупки, сякакви.

    16:40 17.07.2026

  • 22 Боташ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да. Бе":

    В началото на??? Нашата тръба.

    16:43 17.07.2026

  • 23 Джак Спароу

    5 0 Отговор
    да действат с валяка щом е за фентанила, всичко да се изравни като самолетна писта

    16:46 17.07.2026

  • 24 Добре де, след като

    5 0 Отговор
    "По случая се работи от три години и членове на семейството са задържани много пъти с различно количество дрога.", защо семейството наркопласьори са на свобода до сега?

    Коментиран от #25

    16:48 17.07.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Добре де, след като":

    ДЖУДЖЕТАТА ГИ ПУСКАТ ... И НОТАРИУСИТЕ
    ... ОПГ -ТАТА СА КЪМ СГП

    16:53 17.07.2026

  • 26 Невидимата Съдебна ВЛАСТ

    1 0 Отговор
    Хванаха шофьор на тир без книжка, с 37 акта и 98 фиша !

    Колко заплати взеха наглеците самоназоваващи се ВЛАСТ в това време ?

    Докато не се отреже главата на Хидрата /НСВ/ РЕД няма да има !

    16:54 17.07.2026

  • 27 Гучи

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ежедневна картинка в Мунчоландия":

    Нашата модна къща! Не наблягаме на чорапите. Дори да са зелени. Но! Благодарение и с помощта на Премиера Радев. Имаме най - гъвкави те ПОДМЕТКИ!!!! За Руския пазар!

    Коментиран от #29

    16:58 17.07.2026

  • 28 полюцай

    0 0 Отговор
    ма како вие С-4 нямате ли?

    17:10 17.07.2026

  • 29 Гучи

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гучи":

    И! За да не изглеждаме не благодарни. Благодарим! На Русофилите, че носят. Обувката с подметка Радев.. В Русия, са номер 1. Разбира се, че? До когато са на власт Путин, и Генерал от КГБ. Патриарх Кирил Руски.

    17:14 17.07.2026

  • 30 Саксия

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Важно е, с какво, те, поливат.Така и растеш.

    17:24 17.07.2026

  • 31 Тома

    0 0 Отговор
    Много мъка им е създала циганката на полицаите с наднорменото тегло докато я хванат.

    17:36 17.07.2026

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