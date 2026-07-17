Полицията изкърти ограда и тръба от къща, за да хване разпространителка на фентанил в София

Поредната успешна полицейска специализирана операция на МВР по линия на разпространение на наркотици в София. Касае се за фентанил. Задържана е 42-годишна жена, която не е известна до момента на МВР. Тя е съхранявала и разпространявала фентанил. По време на акцията са открити десетки дози. Това заяви началникът на Трето РУ СДВР комисар Станислава Тодорова на брифинг ред медиите, предаде Novini.bg.
По думите ѝ преди месеци на същия адрес е задържан нейният брат, който изтърпява постоянна мярка за неотклонение в ареста.
Той се води служител на две фирми, които се проверяват.
Двамата са изграждали незаконни високи огради и постройки, прилежащи към тяхната къща, за да възпрепятстват работата на полицията, продължавайки да извършват незаконната си дейност. Адресът е в кв. "Факултета".
"След като получихме оперативни данни, че тук се разпространява фентанил, община "Красна поляна" ни съдейства, като осигури багер, който да премахне оградата. Тя е била висока 3 метра с бодлива тел върху нея. След всяка проверка оградата ставаше все по-висока. Те използват времето, в което се опитваме да влезем на адреса, за да се отърват от наркотика. Днес ние разбихме стената и извадихме тръбата, в която бяха изхвърлени дозите", обясни Тодорова.
От СДВР уточниха, че целта на изграждането на въпросните огради е докато полицията успее да ги отстрани или прескочи, се спечели време, за да бъде изхвърлен наркотичния материал в канала. Полицията обаче е успяла да извади дрогата от тръбата.
От СДВР подчертаха, че не за пръв от въпросния адрес са изземвани различни количества фентанил.
Прави се проверка на цялото семейство, включително и къде работят. Това важи и за задържания брат. Въпросната фамилия разпространява не само фентанил, а и хероин, марихуана и други наркотици. По случая се работи от три години и членове на семейството са задържани много пъти с различно количество дрога.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
Коментиран от #12
15:57 17.07.2026
2 пръц
16:00 17.07.2026
3 Сега кой Муньо в униформа
16:00 17.07.2026
4 Това за хвалба ли е, че правт мизерии,
16:01 17.07.2026
5 Цвете
Коментиран от #30
16:02 17.07.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЧЕ ПОЛИЦАИТЕ ТРЯБВА НАПРАВО ДА ХРАНЯТ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ МУ С ДРОГАТА
......
ЖЕРТВИТЕ НА ФЕНТАНИЛА СТАВАТ МНОГО БЪРЗО ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ ИНВАЛИДИ
И СЛЕД ТОВА ЛЯГАТ НА СОЦИАЛНАТА СИСТЕМА
.... КОЕТО Е МНОГО ЗАКОПАВАЩО ИКОНОМИЧЕСКИ
..... ЗАТОВА ЩЕТИТЕ ОТ ФЕНТАНИЛА СА ОГРОМНИ И ЩЕ ГИ ПЛАЩАТ ДЕСЕТКИ ГОДИНИ НАШИТЕ ДЕЦА
16:03 17.07.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДО 72 ЧАСА ЗАЛОВЕНАТА ТРЯБВА ДА СЕ ЯВИ ПРЕД СЪДИЯ
.... И ПОНЕЖЕ ИМА ПОСТОЯНЕН АДРЕС , ТОЙ ЩЕ Я ПУСНЕ ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ ДОКАТО ТЕЧЕ ДЕЛОТО..
.... БЪЛГАРЕ ?!
16:06 17.07.2026
8 На Дедо
Коментиран от #14
16:15 17.07.2026
9 Да. Бе
16:16 17.07.2026
10 Да. Бе
Коментиран от #20, #22
16:17 17.07.2026
11 ежедневна картинка в Мунчоландия
Коментиран от #27
16:18 17.07.2026
12 Пешо
До коментар #1 от "бою циганина":Значи на тоя адрес и преди имало наркотици ама пак си продължават.... яко
16:21 17.07.2026
13 Анонимен
Коментиран от #17
16:21 17.07.2026
14 Строителен предприемач.
До коментар #8 от "На Дедо":Тези къртачи. В кое МВР??????? Ги продават. И! Колко години! Гаранция дават.
16:23 17.07.2026
15 Демерджиев
Коментиран от #21
16:25 17.07.2026
16 Браво, най после
Коментиран от #19
16:27 17.07.2026
17 На Дедо
До коментар #13 от "Анонимен":МВР ги хваща. А, съда?! Ги пуска, на свобода........! За това е тази свободия!!!! Да живее!!! Свободията.
16:29 17.07.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В СОФИЯ СИ ИСКАТ НАМЕСАТА НАПРАВО
НА ВВС НА ИЗРАЕЛ
........
" НА РЪЧНО" , ТВА ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ КОЛКО ПОЛИЦИЯ ТРЯБВА ЗА ДА ЗАВАРДИ САМО ЯПОНСКИЯ ХОТЕЛ НА ВЕТКО ИЛИ СИК КОНАК ?
16:31 17.07.2026
19 Нсркопласьор
До коментар #16 от "Браво, най после":И. Къде точно.
16:32 17.07.2026
20 Да бе
До коментар #10 от "Да. Бе":ФАТКИТЕ , стига с тия номера ..
16:38 17.07.2026
21 Специалист по всичко.
До коментар #15 от "Демерджиев":А! Ние правим, дупки, сякакви.
16:40 17.07.2026
22 Боташ
До коментар #10 от "Да. Бе":В началото на??? Нашата тръба.
16:43 17.07.2026
23 Джак Спароу
16:46 17.07.2026
24 Добре де, след като
Коментиран от #25
16:48 17.07.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #24 от "Добре де, след като":ДЖУДЖЕТАТА ГИ ПУСКАТ ... И НОТАРИУСИТЕ
... ОПГ -ТАТА СА КЪМ СГП
16:53 17.07.2026
26 Невидимата Съдебна ВЛАСТ
Колко заплати взеха наглеците самоназоваващи се ВЛАСТ в това време ?
Докато не се отреже главата на Хидрата /НСВ/ РЕД няма да има !
16:54 17.07.2026
27 Гучи
До коментар #11 от "ежедневна картинка в Мунчоландия":Нашата модна къща! Не наблягаме на чорапите. Дори да са зелени. Но! Благодарение и с помощта на Премиера Радев. Имаме най - гъвкави те ПОДМЕТКИ!!!! За Руския пазар!
Коментиран от #29
16:58 17.07.2026
28 полюцай
17:10 17.07.2026
29 Гучи
До коментар #27 от "Гучи":И! За да не изглеждаме не благодарни. Благодарим! На Русофилите, че носят. Обувката с подметка Радев.. В Русия, са номер 1. Разбира се, че? До когато са на власт Путин, и Генерал от КГБ. Патриарх Кирил Руски.
17:14 17.07.2026
30 Саксия
До коментар #5 от "Цвете":Важно е, с какво, те, поливат.Така и растеш.
17:24 17.07.2026
31 Тома
17:36 17.07.2026