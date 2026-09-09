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Родителите вече няма да връщат помощта за ученик заради неизвинени отсъствия

Родителите вече няма да връщат помощта за ученик заради неизвинени отсъствия

9 Септември, 2026 14:51 279 8

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  • ученик-
  • отсъствия

Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния ѝ размер е несъразмерна санкция

Родителите вече няма да връщат помощта за ученик заради неизвинени отсъствия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет одобри промени в Закона за семейни помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова.

Една от ключовите промени е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от пет неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния ѝ размер е несъразмерна санкция.

Променя се и режимът при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия помощта вече няма да се спира за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. По думите на Ефремова според направените анализи продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение.

С промените се разширява и кръгът на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 0 Отговор
    Чаветата не може да повтарят, а вече с благословията но Мунчо могат и изобщо да не стъпват в час и хоп направо диплома за Основно и шофьорска книжка.

    Коментиран от #8

    14:54 09.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    пилота е божие наказание за ВАС//ооо многострадалниЙ НАРОДЕ!!!иначе сте многоумно , и с едно ДНК с ,,братушките,,///само дет не виждам НИЩО славянско у вас

    14:58 09.09.2026

  • 3 вСИЧКО ТО СИНГЯНИН

    0 0 Отговор
    ОДОБРЯВА. пОСЛЕ НА пИЗА 0 ТОЧКИ

    Коментиран от #5

    15:00 09.09.2026

  • 4 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Направо да им дават помощите за 10 год. напред като далаверата с F16ките.

    15:02 09.09.2026

  • 5 Но другия месец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "вСИЧКО ТО СИНГЯНИН":

    "ша фърля" за Мунчовица...

    15:03 09.09.2026

  • 6 Дайте Им !

    2 0 Отговор
    По Още Една !

    По Тоя Случай !

    Ей Така !

    За Награда !

    15:03 09.09.2026

  • 7 Първокласна

    0 0 Отговор
    Айде чао!
    Да се учат онези, които се чувстват тъпи.

    15:05 09.09.2026

  • 8 Оти Да Учи !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Като Че си Купи !

    При Това !

    На Издръжка !

    До Тогава !

    15:06 09.09.2026

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