"Радев: За България спасяването на ПВУ и средствата в него са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани"

За България спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост и предвидените в него средства за страната ни са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани и които обществото ни очаква. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата. В разговора участваха вицепремиерът Атанас Пеканов и членовете на Европейската сметна палата Ивана Малетич и Алехандро Бланко Фернандес., съобщават от пресцентъра на правителството.
Министър-председателят отбеляза, че за българското правителство водещ приоритет остават реформите, които носят дългосрочни ползи за обществото, а възстановената политическа стабилност в страната дава необходимия хоризонт за тяхното осъществяване. Радев посочи и че европейското финансиране е важен инструмент за развитие, но неговата ефективност зависи от укрепването на доверието на гражданите в публичните институции и провеждането на политики и реформи, които утвърждават върховенството на правото, подобряват качеството на живот на гражданите и повишават конкурентоспособността на страната.
Румен Радев отбеляза също така, че правилата и условията при усвояването на средствата от Европейския съюз следва да бъдат еднакви за всички държави членки и отново подчерта, че България очаква новият Фонд за конкурентоспособност да функционира така, че средствата от него да достигат и до по-слабо развитите държави членки. В противен случай, по думите на премиера, индустриалните и технологични разлики в Европа ще продължат да се задълбочават. Затова Румен Радев отново призова за „индустриална кохезия“ в ЕС, за което страната ни ще настоява по време на преговорите за приемането на следващата Многогодишна финансова рамка на съюза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 10 бюлетина
19:14 15.07.2026
2 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
Американското финансово министерство мотивира решението си с факта, че неговите компании произвеждат компоненти за бойни машини на пехотата, оръжейни системи и военни шасита, както и връзки с руската организирана престъпност.
19:15 15.07.2026
3 Хаха
Коментиран от #18
19:15 15.07.2026
4 шопо
19:16 15.07.2026
5 Престъпните Реформи !
19:16 15.07.2026
6 Урсулчо
Коментиран от #11
19:17 15.07.2026
7 Сатана Z
19:17 15.07.2026
8 Густо
19:18 15.07.2026
9 Копейкин Костя
Обузда и намали цените на хранителните продукти , драстично увеличи заплати, пенсии и доходи, прати олигархията в затвора, прогони изедниците Рейнметал и Бош, спаси полковник Гундяев и още няколко руснака от санкции, замрази плащането на Боташ за 15 месеца и това само за два месеца.
След четири години България ще бъде пример за най-развитата държава в света и магнит за емигранти!
Да живей!
19:18 15.07.2026
10 ПатриархКирил
19:19 15.07.2026
11 Един
До коментар #6 от "Урсулчо":Вече се е случвало.Няма да се учудя,ако пак стане.
19:21 15.07.2026
12 Овчар
Коментиран от #14
19:24 15.07.2026
13 Анонимен
19:29 15.07.2026
14 Ако трябва ,
До коментар #12 от "Овчар":за да лапат тези пари + купища привилегии , и на един крак ще стоят и слушат ! Безполезни , нагли , елементарни и жалки .
19:32 15.07.2026
15 ГЕНЕРАЛА ПОЧНА
19:33 15.07.2026
16 Ако Беше Прогресивна България !
На Парче !
19:34 15.07.2026
17 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
19:37 15.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
19:44 15.07.2026
20 Анонимен
19:47 15.07.2026
21 Ушанко рашов
19:48 15.07.2026
22 Анонимен
19:48 15.07.2026
23 Анонимен
Коментиран от #35
19:50 15.07.2026
24 На 20 юли се започва
Българи, събудете се! Времето на кротките разходки приключи!
На 20 юли (понеделник) излизаме пред Министерския съвет (Ларгото) в София за окончателен сблъсък с червената реставрация на Румен Радев и неговата партия от ДС генерали, комунисти и техните десантирани отрочета.
КОЙ ВСЪЩНОСТ УПРАВЛЯВА ДНЕС?
Зад фасадата на „ПБ“ не стоят нови лица с нови идеи. Зад тях наднича същата онази зловеща сянка, която ограбваше България десетилетия наред:
Генерали от Държавна сигурност (ДС) – архитектите на прехода и кукловодите в сянка.
Стари комунистически номенклатури, които така и не се наядоха.
Техните отрочета, деца и внуци – „златната младеж“, отгледана с откраднатите милиони на прехода, която днес заема държавните постове с арогантност и чувство за безнаказаност.
Тези хора нямат родина. Тяхната родина е Кремъл, а тяхната цел е да ни извадят от европейския ни път и да ни превърнат в безгласна руска губерния.
ЗАЩО ИЗЛИЗАМЕ НА 20 ЮЛИ?
Срещу проруския курс на Радев: Докато целият свободен свят се бори срещу агресията, нашето правителство ни превръща в троянски кон на Русия в Европа.
Срещу икономическото заробване:
Първият бюджет на това правителство вече показа какво ни чака – празна хазна, дългове и обслужване на олигархични интереси за сметка на работещите българи.
Срещу политиките които ни отдалечават от ЕС!!!
За спасяването на демокрацията: България няма да оц
Коментиран от #26, #28, #30, #44, #51
19:51 15.07.2026
25 г-н Радев вече няма спасение
Радев и правителството му направиха напълно умишлено България за смях в Европа 😡 Лошото е, че невежата популация гласувала за Мунчо въобще не си дава сметка какви ще са последствията и как ще се отразят на България като цяло.
19:55 15.07.2026
26 Глишка мразим боташарите и олигарсите,
До коментар #24 от "На 20 юли се започва":но вас продажниците украински ви мразим още повече, така че не очаквай никаква продкрепа за тия вашит проукраински протести.
Коментиран от #53
19:55 15.07.2026
27 Я пак!
Тоя имали връзка между двата си мозъка или "се прави на дръж ми шапката"? Колко пъти още трябва да му се повтаря, че средствата се отпущат когато се осъществят реформите, а не обратно? Ако и за това не притежава капацитета да разбере, къде се бута между шамарите в политическите среди? Или като Путин и Тръмп навсякъде ще правим "финансови сделки", а политиката ако остане време?
19:56 15.07.2026
28 Не можах да копирам целия текст
До коментар #24 от "На 20 юли се започва":Не се събира тук. 3 граждански движения са организаторите в 3 лъча. Исканията са не само оставка а и незабавен арест за мунчо. Връща откраднатите 14 милиарда за 3 месеца и е свободен да напусне България в посока която си избере
19:57 15.07.2026
29 Архимандрисандрит Бибиян
20:01 15.07.2026
30 Оня под Коня
До коментар #24 от "На 20 юли се започва":Кого предлагате като алтернатива на Румбата Радев? То освен Дельо Войвода всички се изредиха, кой от кой по некадърен и крадлив?
20:02 15.07.2026
31 Нехис
Коментиран от #37
20:04 15.07.2026
32 Но Кирил
20:06 15.07.2026
33 Абе спирайте
Коментиран от #52
20:06 15.07.2026
34 Дориана
20:07 15.07.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Анонимен":ДЕМОКРАЦИЯ викаш❗
При ТОТАЛИТАРИЗМА спираха "Свободна Европа"-
При ДЕМОКРАЦИЯТА спират "Говори Москва" 🤔❗
При ТОТАЛИТАРИЗМА всеки ден щеше да ни напада ШАШт
При ДЕМОКРАЦИЯТА всеки ден ще ни напада
Рашия 🤔❗
При ТОТАЛИТАРИЗМА който мисли различно от властта е ВРАГ
ПРИ ДЕМОКРАЦИЯТА който мисли.различно от властта .....
А, АМА ТО МАЙ ВСИЧКО ЕДНО И СЪЩО🤔❗
Коментиран от #40
20:08 15.07.2026
36 Смешник
20:08 15.07.2026
37 Ел Менчо
До коментар #31 от "Нехис":Хвалят го дърти изпържени русофили, които са тотал щета.
20:08 15.07.2026
38 Кирил
20:10 15.07.2026
39 Дориана- Бареков пиар ПБ
Ето какво е консумирано за броени часове в една-единствена вечер:
🍷 1 бутилка вино (BV George D Latour) – 300 долара
🥩 5 порции стек Филе Миньон – 270 долара
💰 Автоматичен бакшиш от 20% – 147 долара
Нека превърнем този лукс в реални български пари към февруари 2024 г.:
📉 Една-единствена вечеря във Вашингтон се равнява на точно 3.3 МИНИМАЛНИ ПЕНСИИ в България (тогава минималната пенсия е 523.04 лв.).
📉 Само бакшишът за сервитьора ($147 / 265 лв.) е ПОЛОВИНАТА от минималната месечна пенсия на един български пенсионер.
📉 Бутилката вино от 300 долара (550 лв.) надхвърля месечната издръжка на един пенсионер за храна.
20:10 15.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дориана- Бареков пиар ПБ
Човекът безспорно има вкус. Изтънчен вкус. Много хора в България, включително и аз самият, едва ли някога ще опитаме тези вкусотии или ще пием вино за 550 лева бутилката. И в това няма нищо лошо, ако всеки си плаща удоволствието със спечелени в реалния бизнес пари.Финансовата дисциплина не е лозунг за пред камерите – тя е морал, който или имаш, или нямаш. И точно този човек няма право да ни учи на морал.
Стефан Белчев - Прогресивна България
Коментиран от #43
20:11 15.07.2026
42 ежко
20:13 15.07.2026
43 Явно битката е мунчо радев срещу
До коментар #41 от "Дориана- Бареков пиар ПБ":ПП на Асен Василев. След като цяла парламентарна група се включи колко е консумирал Асен Василев в САЩ. Мунчо е обречен срещу Асен Василев.
Коментиран от #48
20:13 15.07.2026
44 Анонимен
До коментар #24 от "На 20 юли се започва":Да защитим свободата си да си върнем държавата превзета овладяна от бкп съветски другари червени олигарси
20:14 15.07.2026
45 Кирил
20:14 15.07.2026
46 Пильотчик
Коментиран от #50
20:16 15.07.2026
47 Според сайта АФЕРА
Копринков Радев готвят пласмент на снимки от „новата къща“ на Борисов и удар по него.
Пласментът щял да бъде възложен на Главния Дудук на републиката, който от известно време плюе авера си Бойко, за сметка на Пеевски, което пък показва откъде мирише на авоари.
Някои привиждат, че поръчката идвала от Копринката чрез инкубаторът на инфо – ДП, а мероприятието обслужвало Радев и кохорта за отклоняване на вниманието от поголовното безсилие на Радевото правителство, както и от поголовното крадене и щавене „по пътя на копринката“.
Когато тъпанари обаче ти правят режисираното мероприятие, то винаги е в полза на този, за когото го правят. Защото за такава оперативна комбинация се иска талант, драги ни смехурковци от Копринковата -радева компания.
20:23 15.07.2026
48 Анонимен
До коментар #43 от "Явно битката е мунчо радев срещу":Незнам нищо за Василев но виждам Радев цял самолет натоварен екскурзия до Париж колко струва откъде паринали държавата е в криза Отиде на разходка господина на държавна издръжка колко струва този лукс че и отказа господинът да е сред европейците но се товари със самолет до Париж на държавна издръжка
20:24 15.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #46 от "Пильотчик":Те довлачиха ли ги всичките🤔❓
А и каква гаранция за стока ТРЕТА употреба❗
20:26 15.07.2026
51 Последния Софиянец
До коментар #24 от "На 20 юли се започва":Аз ще бъда на масовите протести с транспарант - "мунчо излез - на контрапротест"
Да се види че има само куха подкрепа ,тоест никаква.
20:26 15.07.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "Абе спирайте":Абе като ги крадяха прогресивните комуняци
Борис.ОФ, Цачевица, Цветан.ОФ-
ти къде БЛЯ ❓
Що нИ рИва тогаз ❗
20:31 15.07.2026
53 Ночко
До коментар #26 от "Глишка мразим боташарите и олигарсите,":Проста копейка.....Българите мразим Русия безплатно!
Коментиран от #54, #55
20:34 15.07.2026
54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #53 от "Ночко":😀😀😀
И кои сте Вие🤔❓
Както казваше Пената:
" Ти, оня другия и още двама трима!"
😀😀😀
20:47 15.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.