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Радев: За България спасяването на ПВУ и средствата в него са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани

Радев: За България спасяването на ПВУ и средствата в него са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани

15 Юли, 2026 19:11 880 55

  • румен радев-
  • спасяване-
  • план за възстановяване и устойчивост-
  • средства-
  • важност-
  • реформи

Условията за усвояването на средствата от ЕС следва да бъдат еднакви за всички държави членки, за да не се задълбочават индустриалните и технологични разлики в Европа, посочи Румен Радев на среща с представители на Европейската сметна палата

Радев: За България спасяването на ПВУ и средствата в него са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За България спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост и предвидените в него средства за страната ни са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани и които обществото ни очаква. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата. В разговора участваха вицепремиерът Атанас Пеканов и членовете на Европейската сметна палата Ивана Малетич и Алехандро Бланко Фернандес., съобщават от пресцентъра на правителството.

Министър-председателят отбеляза, че за българското правителство водещ приоритет остават реформите, които носят дългосрочни ползи за обществото, а възстановената политическа стабилност в страната дава необходимия хоризонт за тяхното осъществяване. Радев посочи и че европейското финансиране е важен инструмент за развитие, но неговата ефективност зависи от укрепването на доверието на гражданите в публичните институции и провеждането на политики и реформи, които утвърждават върховенството на правото, подобряват качеството на живот на гражданите и повишават конкурентоспособността на страната.
Румен Радев отбеляза също така, че правилата и условията при усвояването на средствата от Европейския съюз следва да бъдат еднакви за всички държави членки и отново подчерта, че България очаква новият Фонд за конкурентоспособност да функционира така, че средствата от него да достигат и до по-слабо развитите държави членки. В противен случай, по думите на премиера, индустриалните и технологични разлики в Европа ще продължат да се задълбочават. Затова Румен Радев отново призова за „индустриална кохезия“ в ЕС, за което страната ни ще настоява по време на преговорите за приемането на следващата Многогодишна финансова рамка на съюза.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 10 бюлетина

    4 4 Отговор
    Само ние, отбора на търтеите ще я оправим тая държава, и най вече родата от село.

    19:14 15.07.2026

  • 2 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    17 6 Отговор
    Още по-важно е спасяването на Искандар Махмудов.Това явно е третата гордост на премиера за изваждане от поредния списък на ЕС със санкции - "намагнетизиран" и санкциониран от САЩ, Обединеното кралство, Австралия и Нова Зеландия.

    Американското финансово министерство мотивира решението си с факта, че неговите компании произвеждат компоненти за бойни машини на пехотата, оръжейни системи и военни шасита, както и връзки с руската организирана престъпност.

    19:15 15.07.2026

  • 3 Хаха

    15 4 Отговор
    ГЕРБ досега да го бяха усвоили както направиха другите държави. От както Радев пое държавата през задния вход след 2020 не можа нищо да свърши като хората.

    Коментиран от #18

    19:15 15.07.2026

  • 4 шопо

    13 1 Отговор
    лаже, маже

    19:16 15.07.2026

  • 5 Престъпните Реформи !

    12 1 Отговор
    Не Ме Интересуват !

    19:16 15.07.2026

  • 6 Урсулчо

    23 3 Отговор
    Замразяване на плана за възстановяване, спиране на еврофондовете и наказателни процедури за дефицит и инфлация за радевистка България.

    Коментиран от #11

    19:17 15.07.2026

  • 7 Сатана Z

    5 9 Отговор
    Румба,мани тия кохезии и ПВУ,а докарай 100 000 пакистанци и ги пусни в София да научат български език и обичаите ни ,а ние ще четем з тяхната интеграция тук,във Факти.

    19:17 15.07.2026

  • 8 Густо

    22 3 Отговор
    Зеления чорап освен да тегли милиарди евро заеми и да подписва договори тип Боташ нищо не е направил.

    19:18 15.07.2026

  • 9 Копейкин Костя

    18 2 Отговор
    Мунчо е велик!
    Обузда и намали цените на хранителните продукти , драстично увеличи заплати, пенсии и доходи, прати олигархията в затвора, прогони изедниците Рейнметал и Бош, спаси полковник Гундяев и още няколко руснака от санкции, замрази плащането на Боташ за 15 месеца и това само за два месеца.
    След четири години България ще бъде пример за най-развитата държава в света и магнит за емигранти!
    Да живей!

    19:18 15.07.2026

  • 10 ПатриархКирил

    15 4 Отговор
    Радев,усвоявай! Деньги есть.

    19:19 15.07.2026

  • 11 Един

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Урсулчо":

    Вече се е случвало.Няма да се учудя,ако пак стане.

    19:21 15.07.2026

  • 12 Овчар

    4 4 Отговор
    Овце слушайте чобанина...! По закон гегата ще е 4 г.в него..! Има и винкел . 3.5 на 3.5...!

    Коментиран от #14

    19:24 15.07.2026

  • 13 Анонимен

    11 3 Отговор
    Хахаха пари от Европа хахаха забрави търси ги от руските ти хора България нали не е в никаква коалиция на желаещите вън си забрави за пари от Европа другарю

    19:29 15.07.2026

  • 14 Ако трябва ,

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Овчар":

    за да лапат тези пари + купища привилегии , и на един крак ще стоят и слушат ! Безполезни , нагли , елементарни и жалки .

    19:32 15.07.2026

  • 15 ГЕНЕРАЛА ПОЧНА

    14 2 Отговор
    ДА РАЗИГРАВА НАРОДА -ТРУДНА РАБОТА

    19:33 15.07.2026

  • 16 Ако Беше Прогресивна България !

    8 3 Отговор
    Нямаше Да Я Разпродаваш !

    На Парче !

    19:34 15.07.2026

  • 17 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    8 1 Отговор
    Машала! Нашту Генерал е най дуброту няма друго кът негу на свитъ! С Боташ напрет! Победа!

    19:37 15.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    15 0 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    19:44 15.07.2026

  • 20 Анонимен

    8 0 Отговор
    Търси пари от руските хора спасителю Европа е демокрация и е за европейските държави

    19:47 15.07.2026

  • 21 Ушанко рашов

    9 0 Отговор
    Да не забравяме 2025г На всеки 2месеца искайте вот на недоверие на това русофилско продажно правителство Нанася само вреда на България

    19:48 15.07.2026

  • 22 Анонимен

    7 0 Отговор
    Търси пари от руските хора спасителю Европа е демокрация и е за европейските държави

    19:48 15.07.2026

  • 23 Анонимен

    6 0 Отговор
    Търси пари от руските хора спасителю Европа е демокрация и е за европейските държави

    Коментиран от #35

    19:50 15.07.2026

  • 24 На 20 юли се започва

    11 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е ЗА ОСТАВКА! НАЦИОНАЛЕН ОТПОР СРЕЩУ РАДЕВ, ДС И „ПБ“!
    Българи, събудете се! Времето на кротките разходки приключи!

    На 20 юли (понеделник) излизаме пред Министерския съвет (Ларгото) в София за окончателен сблъсък с червената реставрация на Румен Радев и неговата партия от ДС генерали, комунисти и техните десантирани отрочета.

    КОЙ ВСЪЩНОСТ УПРАВЛЯВА ДНЕС?

    Зад фасадата на „ПБ“ не стоят нови лица с нови идеи. Зад тях наднича същата онази зловеща сянка, която ограбваше България десетилетия наред:

    Генерали от Държавна сигурност (ДС) – архитектите на прехода и кукловодите в сянка.

    Стари комунистически номенклатури, които така и не се наядоха.

    Техните отрочета, деца и внуци – „златната младеж“, отгледана с откраднатите милиони на прехода, която днес заема държавните постове с арогантност и чувство за безнаказаност.

    Тези хора нямат родина. Тяхната родина е Кремъл, а тяхната цел е да ни извадят от европейския ни път и да ни превърнат в безгласна руска губерния.

    ЗАЩО ИЗЛИЗАМЕ НА 20 ЮЛИ?

    Срещу проруския курс на Радев: Докато целият свободен свят се бори срещу агресията, нашето правителство ни превръща в троянски кон на Русия в Европа.

    Срещу икономическото заробване:
    Първият бюджет на това правителство вече показа какво ни чака – празна хазна, дългове и обслужване на олигархични интереси за сметка на работещите българи.

    Срещу политиките които ни отдалечават от ЕС!!!

    За спасяването на демокрацията: България няма да оц

    Коментиран от #26, #28, #30, #44, #51

    19:51 15.07.2026

  • 25 г-н Радев вече няма спасение

    5 0 Отговор
    Днес ЕК започна процедурата и предрича фалит на България при вас. И друга новина днес от ЕК. Процедурата започна и фалита е в ход. Кореспондента на БНР предава от Париж -
    Радев и правителството му направиха напълно умишлено България за смях в Европа 😡 Лошото е, че невежата популация гласувала за Мунчо въобще не си дава сметка какви ще са последствията и как ще се отразят на България като цяло.

    19:55 15.07.2026

  • 26 Глишка мразим боташарите и олигарсите,

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "На 20 юли се започва":

    но вас продажниците украински ви мразим още повече, така че не очаквай никаква продкрепа за тия вашит проукраински протести.

    Коментиран от #53

    19:55 15.07.2026

  • 27 Я пак!

    7 0 Отговор
    "Радев: За България спасяването на ПВУ и средствата в него са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани"
    Тоя имали връзка между двата си мозъка или "се прави на дръж ми шапката"? Колко пъти още трябва да му се повтаря, че средствата се отпущат когато се осъществят реформите, а не обратно? Ако и за това не притежава капацитета да разбере, къде се бута между шамарите в политическите среди? Или като Путин и Тръмп навсякъде ще правим "финансови сделки", а политиката ако остане време?

    19:56 15.07.2026

  • 28 Не можах да копирам целия текст

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "На 20 юли се започва":

    Не се събира тук. 3 граждански движения са организаторите в 3 лъча. Исканията са не само оставка а и незабавен арест за мунчо. Връща откраднатите 14 милиарда за 3 месеца и е свободен да напусне България в посока която си избере

    19:57 15.07.2026

  • 29 Архимандрисандрит Бибиян

    3 0 Отговор
    Пембен че спрът да го канят у Чужденециа,ка бе коги стоя две петелетки преседенд! Савецките идиоти никой ги не сака.

    20:01 15.07.2026

  • 30 Оня под Коня

    0 5 Отговор

    До коментар #24 от "На 20 юли се започва":

    Кого предлагате като алтернатива на Румбата Радев? То освен Дельо Войвода всички се изредиха, кой от кой по некадърен и крадлив?

    20:02 15.07.2026

  • 31 Нехис

    10 0 Отговор
    Чета коментарите и не мога да се нарадвам на народната любов към тебе, мунчо каун крадец такъв един голям. Само малка част от твоите фенове тук, ако та фанат така ща налюбят, че близнета мнимум ше са! Това аз разбирам от написаното по горе, с любов към теб. Ти си истински вожд и хората те обичат...нема да могат да ти устоят.

    Коментиран от #37

    20:04 15.07.2026

  • 32 Но Кирил

    5 0 Отговор
    е по-важен!

    20:06 15.07.2026

  • 33 Абе спирайте

    7 0 Отговор
    Парите за България ще ги откраднат тия прогресивни комуняци.

    Коментиран от #52

    20:06 15.07.2026

  • 34 Дориана

    0 8 Отговор
    Пеевски заедно с генерал Борисов милеят за България! За разлика от крадливата тиква Борисов и полезните жълтопаветни идиоти както ги нарича пиара на генерал Борисов - Николай Бареков. Затова и ДПС на Пеевски подкрепи Радев за бюджета. А нашия пиар на ПБ ( Прогресивна България) Николай Бареков в сайта си Би Нюз който вече е наш официално от седмица атакува най много ПП на Асен Василев и Борисов. За Пеевски престана защото е на наша страна. Според Афера на Томова Бареков е получил нареждане повече да не атакува Пеевски. От 3 дни заедно с двама депутати от ПБ атакуват Асен Василев че в щатите си поръчвал шампанско за 300 долара и други поръчки за стотици долари. Пеевски е вече с нас ,разбра ли Анонимен ( Промяна)

    20:07 15.07.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    ДЕМОКРАЦИЯ викаш❗
    При ТОТАЛИТАРИЗМА спираха "Свободна Европа"-
    При ДЕМОКРАЦИЯТА спират "Говори Москва" 🤔❗
    При ТОТАЛИТАРИЗМА всеки ден щеше да ни напада ШАШт
    При ДЕМОКРАЦИЯТА всеки ден ще ни напада
    Рашия 🤔❗
    При ТОТАЛИТАРИЗМА който мисли различно от властта е ВРАГ
    ПРИ ДЕМОКРАЦИЯТА който мисли.различно от властта .....
    А, АМА ТО МАЙ ВСИЧКО ЕДНО И СЪЩО🤔❗

    Коментиран от #40

    20:08 15.07.2026

  • 36 Смешник

    4 1 Отговор
    такова тъпо изказване може да направи само някой тотален сбърканяк

    20:08 15.07.2026

  • 37 Ел Менчо

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Нехис":

    Хвалят го дърти изпържени русофили, които са тотал щета.

    20:08 15.07.2026

  • 38 Кирил

    2 1 Отговор
    Извършвам молебен пред триручица за ПВУ !

    20:10 15.07.2026

  • 39 Дориана- Бареков пиар ПБ

    0 7 Отговор
    Асен Василев обича да си хапва и пийва за и това е видимо с просто око. Лошото е, че го прави за наша сметка и ние плащаме масрафа за това безобразие и разхищение на бюджет и средства, разпоредено от него, докато е бил финансов министър и “пазител на хазната на държавата”. С шампанско, скъпо френско вино и говежди стекове Асен Василев продължава промяната на своята талия, а народът му плаща. Животът на Асеня е като в песен на Ивана – шампанско и сълзи. Шампанското за него, сълзите за данъкоплатците, които плащат сметката. Разказва депутатът от ПБ Стефан Белчев, който се е натъкнал на сметката:
    Ето какво е консумирано за броени часове в една-единствена вечер:
    🍷 1 бутилка вино (BV George D Latour) – 300 долара
    🥩 5 порции стек Филе Миньон – 270 долара
    💰 Автоматичен бакшиш от 20% – 147 долара
    Нека превърнем този лукс в реални български пари към февруари 2024 г.:
    📉 Една-единствена вечеря във Вашингтон се равнява на точно 3.3 МИНИМАЛНИ ПЕНСИИ в България (тогава минималната пенсия е 523.04 лв.).
    📉 Само бакшишът за сервитьора ($147 / 265 лв.) е ПОЛОВИНАТА от минималната месечна пенсия на един български пенсионер.
    📉 Бутилката вино от 300 долара (550 лв.) надхвърля месечната издръжка на един пенсионер за храна.

    20:10 15.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дориана- Бареков пиар ПБ

    0 6 Отговор
    ПГ на ПБ и пиар Бареков за Асен Василев -


    Човекът безспорно има вкус. Изтънчен вкус. Много хора в България, включително и аз самият, едва ли някога ще опитаме тези вкусотии или ще пием вино за 550 лева бутилката. И в това няма нищо лошо, ако всеки си плаща удоволствието със спечелени в реалния бизнес пари.Финансовата дисциплина не е лозунг за пред камерите – тя е морал, който или имаш, или нямаш. И точно този човек няма право да ни учи на морал.

    Стефан Белчев - Прогресивна България

    Коментиран от #43

    20:11 15.07.2026

  • 42 ежко

    0 3 Отговор
    Какво ПВУ какви 5 лева!Просяци станахме!Просяци!ЕС да си задържи парите и да си гледат работата!

    20:13 15.07.2026

  • 43 Явно битката е мунчо радев срещу

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Дориана- Бареков пиар ПБ":

    ПП на Асен Василев. След като цяла парламентарна група се включи колко е консумирал Асен Василев в САЩ. Мунчо е обречен срещу Асен Василев.

    Коментиран от #48

    20:13 15.07.2026

  • 44 Анонимен

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "На 20 юли се започва":

    Да защитим свободата си да си върнем държавата превзета овладяна от бкп съветски другари червени олигарси

    20:14 15.07.2026

  • 45 Кирил

    2 0 Отговор
    Парите са поквара!Отдайте се на духовенството!

    20:14 15.07.2026

  • 46 Пильотчик

    0 4 Отговор
    Да върнем ефките,ако са в гаранция!

    Коментиран от #50

    20:16 15.07.2026

  • 47 Според сайта АФЕРА

    4 0 Отговор
    Мунчовци манипулират снимки и ги пращат на пиара си барек който ги разпространява..
    Копринков Радев готвят пласмент на снимки от „новата къща“ на Борисов и удар по него.

    Пласментът щял да бъде възложен на Главния Дудук на републиката, който от известно време плюе авера си Бойко, за сметка на Пеевски, което пък показва откъде мирише на авоари.

    Някои привиждат, че поръчката идвала от Копринката чрез инкубаторът на инфо – ДП, а мероприятието обслужвало Радев и кохорта за отклоняване на вниманието от поголовното безсилие на Радевото правителство, както и от поголовното крадене и щавене „по пътя на копринката“.

    Когато тъпанари обаче ти правят режисираното мероприятие, то винаги е в полза на този, за когото го правят. Защото за такава оперативна комбинация се иска талант, драги ни смехурковци от Копринковата -радева компания.

    20:23 15.07.2026

  • 48 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Явно битката е мунчо радев срещу":

    Незнам нищо за Василев но виждам Радев цял самолет натоварен екскурзия до Париж колко струва откъде паринали държавата е в криза Отиде на разходка господина на държавна издръжка колко струва този лукс че и отказа господинът да е сред европейците но се товари със самолет до Париж на държавна издръжка

    20:24 15.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пильотчик":

    Те довлачиха ли ги всичките🤔❓
    А и каква гаранция за стока ТРЕТА употреба❗

    20:26 15.07.2026

  • 51 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "На 20 юли се започва":

    Аз ще бъда на масовите протести с транспарант - "мунчо излез - на контрапротест"
    Да се види че има само куха подкрепа ,тоест никаква.

    20:26 15.07.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Абе спирайте":

    Абе като ги крадяха прогресивните комуняци
    Борис.ОФ, Цачевица, Цветан.ОФ-
    ти къде БЛЯ ❓
    Що нИ рИва тогаз ❗

    20:31 15.07.2026

  • 53 Ночко

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Глишка мразим боташарите и олигарсите,":

    Проста копейка.....Българите мразим Русия безплатно!

    Коментиран от #54, #55

    20:34 15.07.2026

  • 54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ночко":

    😀😀😀
    И кои сте Вие🤔❓

    Както казваше Пената:

    " Ти, оня другия и още двама трима!"

    😀😀😀

    20:47 15.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

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