Провежда се спецоперация на МВР в Габрово, на място има жандармерия и КПП-та

Спецоперация на МВР в Габрово, на място има жандармерия и КПП-та, съобщават от Нова телевизия. Това се случва ден, след като кметът на града Таня Христова поиска помощ в борбата с престъпността чрез отворено писмо до премиера Румен Радев.
В него тя казва, че проблемът в Габрово не се корени в липсата на закони, а в недостатъчно ефективното им прилагане. "Практиката показва, че местната полиция не осъществява необходимата превантивна дейност и своевременна реакция срещу битовата престъпност с цялата строгост на закона. Това създава усещане за безнаказаност, разколебава доверието на гражданите в способността на държавата да гарантира тяхната сигурност, поставя под риск обществения ред и създава у нарушителите усещане за недосегаемост", пише в писмото Христова.
В писмото тя също посочва нуждата от конкретни и неотложни законодателни промени, "които да предоставят на кметовете реални механизми за участие, координация и контрол при планирането и изпълнението на мерките за обществен ред на територията на общините".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крадливата
Коментиран от #4, #13
11:16 07.07.2026
2 Човека
Да беше само в Габрово
11:20 07.07.2026
3 Мнение
Коментиран от #6, #18
11:25 07.07.2026
4 Коментар
До коментар #1 от "Крадливата":Така е със защитените свидетели, не е много морално, но така се получава
11:26 07.07.2026
5 66николаос
Коментиран от #16
11:26 07.07.2026
6 Ти сериозно ли
До коментар #3 от "Мнение":мислиш така ? A дано ! Този мазен прислужник на БАНКЯНСКАТА ТИКВА трябва да влезе в затвора, а не да бъде изритан от някаква си сграда ! Дончев "изнасилва" Габрово и сега чрез неговия слугинаж и брат си, и "днес" продължава да присвоява и краде от Габрово чрез мрежата от администрация която създаде, но когато габровци мълчат и се навеждат той няма вина, просто е длъжен да ги използва и обира......?
11:33 07.07.2026
7 Реалист
Буци-🎃
и Свинта-🐖
Коментиран от #9, #11
11:36 07.07.2026
8 бою циганина
11:37 07.07.2026
9 Никога ! Комунизмът
До коментар #7 от "Реалист":в България не разрешава такава "несправедливост" с тези две живи същества !
11:38 07.07.2026
10 Законите се спазват Но са много лоши
11:41 07.07.2026
11 Отговор
До коментар #7 от "Реалист":Методиев ще го арестуват този път за сутрешния блок на новините. С Шишката ще се заемат лично неговите хора турци и роми мохамедани. Сигурно още днес. Дуловската и Хаджидимовската са му бесни
11:41 07.07.2026
12 За успокоение на Габрово
11:46 07.07.2026
13 Има едни дето "прилапват"
До коментар #1 от "Крадливата":Както любезно си се изразил каквото могат и каквото им прилегне с помощта на истински затворници. Къде къде по лесно е. Чиста работа.
11:53 07.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Шегички
12:09 07.07.2026
16 Сила
До коментар #5 от "66николаос":И аз така съм чувал от познати габровци , гадното гномче ги е заселило там за да гласуват за него ....!!! Преди там цигани не е имало ....
А тая женица му е подставено лице на тоя крадлив дребосък !!!
12:10 07.07.2026
17 Феникс
12:22 07.07.2026
18 Винаги съм се чудил!
До коментар #3 от "Мнение":Защо Томислав Дончев е неразделен с една раница на гърба...?!
С нея е винаги и в парламента,дори...?!
Може би си е стегнал лични вещи за фронта в Украйна и чака само да му дадат сигнал и веднага е на първа линия...
Знам ли...?!
12:23 07.07.2026