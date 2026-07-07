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Провежда се спецоперация на МВР в Габрово, на място има жандармерия и КПП-та

Провежда се спецоперация на МВР в Габрово, на място има жандармерия и КПП-та

7 Юли, 2026 11:11 1 498 18

  • габрово-
  • спецоперация-
  • мвр-
  • кпп-та-
  • жандармерия

Това се случва ден, след като кметът на града Таня Христова поиска помощ в борбата с престъпността чрез отворено писмо до премиера Румен Радев. 

Провежда се спецоперация на МВР в Габрово, на място има жандармерия и КПП-та - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Спецоперация на МВР в Габрово, на място има жандармерия и КПП-та, съобщават от Нова телевизия. Това се случва ден, след като кметът на града Таня Христова поиска помощ в борбата с престъпността чрез отворено писмо до премиера Румен Радев.
В него тя казва, че проблемът в Габрово не се корени в липсата на закони, а в недостатъчно ефективното им прилагане. "Практиката показва, че местната полиция не осъществява необходимата превантивна дейност и своевременна реакция срещу битовата престъпност с цялата строгост на закона. Това създава усещане за безнаказаност, разколебава доверието на гражданите в способността на държавата да гарантира тяхната сигурност, поставя под риск обществения ред и създава у нарушителите усещане за недосегаемост", пише в писмото Христова.

В писмото тя също посочва нуждата от конкретни и неотложни законодателни промени, "които да предоставят на кметовете реални механизми за участие, координация и контрол при планирането и изпълнението на мерките за обществен ред на територията на общините".


Габрово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крадливата

    19 2 Отговор
    кметица бая пари прилапа с помощ на потенциални затворници ! Помощ била поискала сега ?! Ганьо плаща !

    Коментиран от #4, #13

    11:16 07.07.2026

  • 2 Човека

    22 0 Отговор
    Така е.Оценката за работата на мвр да се дава от граждаите,не от ръководителите им .
    Да беше само в Габрово

    11:20 07.07.2026

  • 3 Мнение

    19 0 Отговор
    Насилникът над жени Томислав Дончев ще бъде изритан от сградата на философския факултет от студенти

    Коментиран от #6, #18

    11:25 07.07.2026

  • 4 Коментар

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Крадливата":

    Така е със защитените свидетели, не е много морално, но така се получава

    11:26 07.07.2026

  • 5 66николаос

    27 1 Отговор
    Шефа на МВР ли настани ромите в Габрово преди и сега.Ти просто трябва заедно с Томислав да слезите от трона

    Коментиран от #16

    11:26 07.07.2026

  • 6 Ти сериозно ли

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    мислиш така ? A дано ! Този мазен прислужник на БАНКЯНСКАТА ТИКВА трябва да влезе в затвора, а не да бъде изритан от някаква си сграда ! Дончев "изнасилва" Габрово и сега чрез неговия слугинаж и брат си, и "днес" продължава да присвоява и краде от Габрово чрез мрежата от администрация която създаде, но когато габровци мълчат и се навеждат той няма вина, просто е длъжен да ги използва и обира......?

    11:33 07.07.2026

  • 7 Реалист

    15 0 Отговор
    Само да попитам, кога ще заключат❓
    Буци-🎃
    и Свинта-🐖

    Коментиран от #9, #11

    11:36 07.07.2026

  • 8 бою циганина

    6 2 Отговор
    нали помогнах като ви ги заселих

    11:37 07.07.2026

  • 9 Никога ! Комунизмът

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Реалист":

    в България не разрешава такава "несправедливост" с тези две живи същества !

    11:38 07.07.2026

  • 10 Законите се спазват Но са много лоши

    1 2 Отговор
    Точно за това в хората има усещането за несправедливост.

    11:41 07.07.2026

  • 11 Отговор

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Реалист":

    Методиев ще го арестуват този път за сутрешния блок на новините. С Шишката ще се заемат лично неговите хора турци и роми мохамедани. Сигурно още днес. Дуловската и Хаджидимовската са му бесни

    11:41 07.07.2026

  • 12 За успокоение на Габрово

    8 0 Отговор
    И в Търново е почти същото даже може би е по зле.

    11:46 07.07.2026

  • 13 Има едни дето "прилапват"

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Крадливата":

    Както любезно си се изразил каквото могат и каквото им прилегне с помощта на истински затворници. Къде къде по лесно е. Чиста работа.

    11:53 07.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шегички

    1 0 Отговор
    Тази се изказва политически. Обществения ред е и нейна функция като иска може да си назначи полиция с почти същите правомощия. Идеята и е глупава за избор на МвР шефове защото тези които организират изборите на кметовете ще наоравят същото и полицията. По добре тогава да се връщаме във феодализма един самодържец и толкова

    12:09 07.07.2026

  • 16 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "66николаос":

    И аз така съм чувал от познати габровци , гадното гномче ги е заселило там за да гласуват за него ....!!! Преди там цигани не е имало ....
    А тая женица му е подставено лице на тоя крадлив дребосък !!!

    12:10 07.07.2026

  • 17 Феникс

    0 0 Отговор
    Това не е никаква борба със престъпноста, кметицата иска да затвори устата на габровци на които им е писнало от "белите братя"! В каква държава живеем , да използваме жандарми срещу българите!

    12:22 07.07.2026

  • 18 Винаги съм се чудил!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Защо Томислав Дончев е неразделен с една раница на гърба...?!
    С нея е винаги и в парламента,дори...?!
    Може би си е стегнал лични вещи за фронта в Украйна и чака само да му дадат сигнал и веднага е на първа линия...
    Знам ли...?!

    12:23 07.07.2026

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