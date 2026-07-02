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ЕК одобри съдебните реформи, напът сме да получим петото плащане по ПВУ

ЕК одобри съдебните реформи, напът сме да получим петото плащане по ПВУ

2 Юли, 2026 20:40 1 788 25

  • ек-
  • пву-
  • съдебни реформи

Всяка седмица сме в дискусии с Европейската комисия, каза Пеканов

ЕК одобри съдебните реформи, напът сме да получим петото плащане по ПВУ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия е дала положителна оценка на съдебните реформи и статута на главния прокурор и България ще получи парите по петото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви от Брюксел вицепремиерът Атанас Пеканов, който участва в Конференция за многогодишния бюджет на Европейския съюз.

Пеканов увери, че работи усилено за получаване до август на всички плащания по ПВУ, за да не се отвори още по-голяма дупка в бюджета на страната.

"Всяка седмица сме в дискусии с Европейската комисия. Вчера отново имаше преговори за ПВУ. Както знаете по линия на антикорупционните реформи, на върховенството на закона се движим в график. В много бърз порядък се случиха нужните промени. Там смятам, че много бързо ще се случи всичко, както трябва до края на август месец. По трудна е темата енергетика, но там Министерството на енергетиката започна вече важните реформи, които са по отношение на Българския енергиен холдинг. Работи се по тях и се надявам, че те също ще се случат до края на август", коментира Атанас Пеканов пред БНТ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    16 5 Отговор
    Ще пълнят чекмеджета.И за Урсула ще има.

    Коментиран от #12

    20:44 02.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Без майтап

    16 0 Отговор
    Толкова много милиарди а все не стигат. Защо ли?

    20:45 02.07.2026

  • 4 Георги

    8 3 Отговор
    друго си е да си независим и ес да не ти се меси във вътрешните работи

    20:47 02.07.2026

  • 5 Ало пеканов

    7 6 Отговор
    Преговаряйте за обменен курс 1 евро 1 лев
    Българите не са половин европейци

    20:48 02.07.2026

  • 6 Тома

    14 3 Отговор
    Най голямата реформа в съдебната система ще е направят Красьо черния и Пепи еврото.Те знаят на кого да занесат парите.

    20:49 02.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мнение

    16 4 Отговор
    Този номенклатурен кадър е толкова доволен от себе си, и винаги говори с клишета и се хвали и мазно хвали правителството и като правило всичко е лъжа. Трябва да се четат документи за да разберем истината

    20:53 02.07.2026

  • 9 Станчо

    8 2 Отговор
    Ес одобри и предните реформи, ама ....

    20:55 02.07.2026

  • 10 Т.КОЛЕВ

    9 4 Отговор
    ЕДНО ДА ГИ ОДОБРИ ДРУГО Е РЕАЛНО ДА СЕ СЛУЧАТ. Да не.излъжат еврокомис.като това че сме готови за.въвеждане на еврото.Само.и саамо за парата.

    20:57 02.07.2026

  • 11 Срам срам срам

    9 5 Отговор
    За европа приела българия в еврозоната при курс 1 евро 1,95583 лева
    Къде е Свободата Равенството Братсвото

    Коментиран от #14

    20:59 02.07.2026

  • 12 Хюго Ходи Босс

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    Изглежат честни хора , ще ги раздадат на гражданите-)) Като първите 4-)

    21:01 02.07.2026

  • 13 Лъжлива

    10 4 Отговор
    гад, няма съдебни реформи. Наеха те да заблуждаваш с фатмашки измишльотини. И да си знаеш от блатото чист и сух няма да излезеш. Мръсно жалко подобие

    21:06 02.07.2026

  • 14 симеон

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Срам срам срам":

    Остана да запееш и Марсилезата

    Коментиран от #21

    21:06 02.07.2026

  • 15 аре ве

    9 4 Отговор
    Тоз лисугер може и да го получи , но редовите българи ще мрът в мизерия и нищета

    21:07 02.07.2026

  • 16 Изключително

    11 4 Отговор
    неприемлив юроугодник. Съсипва собствената си държава без да му мигне окото.
    И да не забравяме, 50% от ПВУ са заеми, които българският народ ще връща тъпкано.
    А условията към тези заеми са унищожителни за националните държави.
    Нито дума, че ЕС разреши ГМО да присъства в храните ни, без етикиране.
    Ще ни тъпчат с отрови без да знаем.
    Нито дума за увеличените ток и вода.
    На един народ унищожиш ли му водата, храната и енергията, отпиши го.
    С това човече в екипа на Радев, нищо не очаквам от ПБ.

    21:07 02.07.2026

  • 17 мишок лапачев

    9 4 Отговор
    на път сме да получим петото плащане по Пълни чекмеджета

    21:11 02.07.2026

  • 18 Да,бе

    13 3 Отговор
    И какво постигнахме с тия плашанки,освен че си съсипахме държавата...Едни се не накрадоха,а от други преливат болници и гробища.Европейско развитие,та дрънка,като камбана на село без жители.

    21:13 02.07.2026

  • 19 добра новини

    6 4 Отговор
    Свежи пари за общите обръчи от фирми на ОПГ ГЕРБ+ДПС+ПБ.

    21:18 02.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Единство е разнообразието

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "симеон":

    Къде е
    Ода на радостта къде е
    Смятат българите за половин европейци
    Последните ще станат първи и първите ще станат последни

    21:34 02.07.2026

  • 22 Яяяяяя

    4 2 Отговор
    Тоест, тояга и морков . Ако бе слушате, няма пари .
    Демокрация от най- висша класа

    21:39 02.07.2026

  • 23 За Радост За Българските Феодали !

    6 0 Отговор
    На печелившите !

    Честио !

    Дано Ви Преседне !

    22:45 02.07.2026

  • 24 Пеканчо

    5 0 Отговор
    Все ни е тая. И сто хиляди милиарда да ни прати Европа, пак обикновения българин няма да види и цент от тях!

    23:37 02.07.2026

  • 25 Ананас Петканов

    6 0 Отговор
    Егати държавата щом аз съм й вицепремиер.

    00:02 03.07.2026

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