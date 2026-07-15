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В Министерски съвет е получен сигнал за взривно устройство

В Министерски съвет е получен сигнал за взривно устройство

15 Юли, 2026 20:15 498 14

  • министерски съвет-
  • сигнал-
  • взривно устройство

По-рано днес сигнал за бомба беше подаден и за сградата на Президентството. По неофициална информация е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации.

В Министерски съвет е получен сигнал за взривно устройство - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сигнал за взривно устройство е получен в Министерския съвет. След проверка на обстоятелствата от МВР и НСО е взето решение институцията да не прекъсва работата си, съобщават от БНТ.
По-рано днес сигнал за бомба беше подаден и за сградата на Президентството. По неофициална информация е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    10 6 Отговор
    румен е история

    20:16 15.07.2026

  • 2 Помак

    8 1 Отговор
    Приятна новина ако е истина ..700 000 хиляди държавни гърла храним

    20:18 15.07.2026

  • 3 Сатана Z

    6 7 Отговор
    Фашизоидите от ППДБ са заложили бомба на Летеца щото не ги включи в коалицията на желанието

    Коментиран от #8

    20:18 15.07.2026

  • 4 Софето

    4 3 Отговор
    Скоро няма да е просто сигнал

    20:18 15.07.2026

  • 5 бочко съм

    2 1 Отговор
    не ме ли познахте ?

    20:26 15.07.2026

  • 6 Рефер

    6 2 Отговор
    Мунчо гордо спаси Гундяев,Вагин Лешперов и Искандер Бахмутов...! Всички сме спокойни вече....

    20:30 15.07.2026

  • 7 Внимавайте

    4 0 Отговор
    да не затриеме напредъка !

    20:36 15.07.2026

  • 8 Ванга

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Сатаната от недрата на бункера, като иде във врящият казан на небето,на Земята ще настъпи МИР.

    20:41 15.07.2026

  • 9 военен неможач

    3 3 Отговор
    Е, най-накрая. Да се разбере, че не е Путин, а Зеленски.

    20:43 15.07.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор
    Петроханци си мислят, че България им принадлежи!

    Лъжат се!
    Индивиди с отпаднала необходимост....

    Коментиран от #14

    20:54 15.07.2026

  • 11 Според мен

    2 0 Отговор
    Си дават важност, че са важни. Пълни смешници.

    20:59 15.07.2026

  • 12 Хммм

    3 1 Отговор
    Да гръмне да отнесе мунчовци

    21:00 15.07.2026

  • 13 ЧОРАПА

    2 0 Отговор
    САМ СИ "ИZМИСЛЯ" ТИЯ ..................... ZAПЛАХИ и ВZPИВОВЕ ЗА ДА Е ..................... ПОСТОЯННО АКТУАЛЕН И ВИДИМО ДЕЕН ................... (ВСЕ ИМА ПРОБЛЕМИ И "ТОЙ ГИ РЕШАВА" - ПРОГРЕСИВНИЯ ЧОРАП) ...............,.. СМЯХ!

    21:05 15.07.2026

  • 14 черната торбичка

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 81":

    те чака

    21:06 15.07.2026

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