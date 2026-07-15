В Министерски съвет е получен сигнал за взривно устройство

Сигнал за взривно устройство е получен в Министерския съвет. След проверка на обстоятелствата от МВР и НСО е взето решение институцията да не прекъсва работата си, съобщават от БНТ.
По-рано днес сигнал за бомба беше подаден и за сградата на Президентството. По неофициална информация е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
20:16 15.07.2026
2 Помак
20:18 15.07.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #8
20:18 15.07.2026
4 Софето
20:18 15.07.2026
5 бочко съм
20:26 15.07.2026
6 Рефер
20:30 15.07.2026
7 Внимавайте
20:36 15.07.2026
8 Ванга
До коментар #3 от "Сатана Z":Сатаната от недрата на бункера, като иде във врящият казан на небето,на Земята ще настъпи МИР.
20:41 15.07.2026
9 военен неможач
20:43 15.07.2026
10 az СВО Победа 81
Лъжат се!
Индивиди с отпаднала необходимост....
Коментиран от #14
20:54 15.07.2026
11 Според мен
20:59 15.07.2026
12 Хммм
21:00 15.07.2026
13 ЧОРАПА
21:05 15.07.2026
14 черната торбичка
До коментар #10 от "az СВО Победа 81":те чака
21:06 15.07.2026