В Министерски съвет е получен сигнал за взривно устройство

Рибарски: Трябва да сме част от разговорите за бъдещата европейска отбранителна архитектура, вместо да оставаме встрани

Бюджетът, приет на първо четене, не съдържа реални реформи и запазва структурата, която предизвика недоволство сред гражданите. Това заяви депутатъ ...