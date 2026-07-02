Спасеното от полицай в Марица момче разказа за случая

Ден след като младши инспектор Трендафил Трифонов спаси 14-годишно момче от удавяне във водите на река Марица край пазарджишкото село Огняново, детето и неговото семейство отправиха емоционални думи на благодарност към полицая. Инцидентът стана в сряда, когато игра край реката едва не завършила с трагедия. Силното течение повлякло момчето, а приятелите му не успели да му помогнат.
„Газихме във водата и изведнъж течението дойде и ме бутна, повлече ме надолу. Другите две момчета се опитаха да ми помогнат, но не успяха“, разказа пред Нова тв 14-годишният Стоян Илиев.
На въпрос какво би казал на полицая, спасил живота му, момчето отговори кратко: „Много благодаря, че ме извади.“ А дали в очите му младши инспектор Трендафил Трифонов е съвременен герой? „Да“, казва без колебание Стоян.
Родителите на момчето разказват, че синът им е отишъл до реката без тяхно разрешение. След преживения ужас те признават, че трудно намират думи, с които да изразят признателността си към спасителя му. „Цял живот ще сме му благодарни. Това е. Голямо благодаря. Герой е. Директно се е хвърлил да го спаси и благодарим“, каза майката на момчето Теодора Илиева.
Младши инспектор Трендафил Трифонов работи в Областната дирекция на полицията от 29 години. Той разказа, че за първи път в практиката му се налага да спасява човек от удавяне. Но въпреки това не се чувства герой.
„Детето ми каза само, че се изпуска. Аз му отговорих да задържи още 10 секунди. Свалих си оръжието и влязох. Плувах с непремерен риск, тъй като там течението на водата е доста силно - в средата на коритото се събира цялата вода на реката. Само главата на момчето беше над водата. Ако се беше изпуснало, течението щеше да го отнесе. Дълбочината става може би над 2 метра след моста”, сподели Трифонов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рублевка
Коментиран от #6
20:05 02.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Полицаят
Коментиран от #16
20:10 02.07.2026
4 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Коментиран от #18
20:12 02.07.2026
5 Гост
Коментиран от #12, #17
20:14 02.07.2026
6 така така
До коментар #1 от "Рублевка":полицаите не са герои.явно не си пораснал още.
Коментиран от #11
20:28 02.07.2026
7 Има
20:29 02.07.2026
8 Каква е тази държава в която няма
БЧК трябва спасителни служби и по реките
Коментиран от #9
20:44 02.07.2026
9 Механик
До коментар #8 от "Каква е тази държава в която няма":Ми да бе! Заради теб и подобните ти, край всеки гьол ще има спасители с катери и буйове.
Може ли през 10 метра край всяка река да има спасители и въжета? Че то такова нещо няма никъде по света.
За къпане си има специални места, които са регламентирани и оборудвани подходящо за целта.
Тук вината не е на държавата е на младия господинчо, дето решил да се цамбурка.
Но се сещам, че аз и приятелите ми като млади сме правили същите неща, така ,че не бих съдил много строго момчето.
20:51 02.07.2026
10 Хвани единия удари в другия
21:03 02.07.2026
11 м@рша
До коментар #6 от "така така":нахрани червейти
21:11 02.07.2026
12 ДА НАПРАВО Е СКЕЛЕТ
До коментар #5 от "Гост":МИЗЕРИЯТА И ГЛАДА ПО ВРЕМЕТО НА БОКО ШИШО И ДПС Е НЕВИЖДАНО ДО СЯ. А ШИШО ЛЕТЯЛ 160 ПЪТИИИИ ДО ДУБАЙ ЗА ДВЕ ГОДИНИ?!?!?!!
21:17 02.07.2026
13 Деций
Коментиран от #15
21:21 02.07.2026
14 Шаран БГ
Браво !! Да е жив и здрав !!
Нещо нормално е в крайморските селища 14 годишните да са добри плувци. Край реките обикновено и 7 годишните знаят къде са удобните места за влизане във водата, кога нивото е подходящо, възможни ли са изненади с промяна на дълбочината и кога това се случва. Като цяло реките са много по-опасни и коварни от морето, което също си има своите особености.
21:31 02.07.2026
15 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺
До коментар #13 от "Деций":АВЕ ТО И
ЕДИН ДЕПУТАТ
И ПРОДУЦЕНТ И СЦЕНАРИСТ И ...ПР.
ХОДЕШЕ ДА СЕ ГМУРКА КЪДЕ ЛИ НЕ
А СЕГА Е ......ВЕЧНО НЕ ЖИВ....
21:32 02.07.2026
16 Мнение
До коментар #3 от "Полицаят":Основният безхаберник е НАРОДЪТ БЪЛГАРСКИ!
ЩОТО ЛГБТ В УЧИЛИЩЕ Е ПО-ВАЖНО ЗА НПО-ТАТА НА ШОРОШ, ОТКОЛКОТО РАЗЯСНЯВАНЕ НА ДЕЦАТА КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗЯТ ОКОЛО ВОДНИТЕ БАСЕЙНИ, ОСОБЕНО ПРИ ПРЕДСТОЯЩА БУРЯ!!!
ЧЕ ВСИЧКИ СМЕ ЛУДУВАЛИ КАТО ДЕЦА И ЮНОШИ Е ФАКТ, НО КАТО СЕГАШНОТО РАЗПУСНАТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА НИ НЕ Е БИЛО НИКОГА!
МАЛКО СЛЕД КАТО ГЕРБ УСВОИХА ЕДНИ МИЛИОНИ И МИЛИАРДИ ЗА "РЕМОНТ" (САМО НА ХАРТИЯ РАЗБИРА СЕ) НА ЯЗОВИРИ И РЕЧНИ КОРИТА, БЕШЕ СТАНАЛ ПАК НЯКАКЪВ ГОЛЯМ ИНЦИДЕНТ СЪС СКЪСАНА ДИГА И НАВОДНЕНИ ДЕСЕТКИ КЪЩИ!
ТАКА, ЧЕ НАРОДЪТ НИ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ БЕЗХАБЕРНИК, ЩОМ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОПАНДИЗИЛ ЦЯЛАТА ТАЯ ПРЕСТЪПНА ВЪРХУШКА, НАРЕЧЕНА УПРАВЛЯВАЛИ И УПРАВЛЯВАЩИ ЕВРОАТЛАНТИЦИ!
21:37 02.07.2026
17 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #5 от "Гост":Недохранено завалийчето,ама си заслужава един хубав бой,а на родителите една глобичка...
22:17 02.07.2026
18 Я ПАК...!
До коментар #4 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Че нищо не ти се разбира,от ...,,дълбоката ти и философска мисъл"...?!?!?!
22:17 02.07.2026