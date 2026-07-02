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Спасеното от полицай в Марица момче разказа за случая

Спасеното от полицай в Марица момче разказа за случая

2 Юли, 2026 19:59 1 551 18

  • река марица-
  • момче-
  • полицай

Родителите на момчето разказват, че синът им е отишъл до реката без тяхно разрешение

Спасеното от полицай в Марица момче разказа за случая - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ден след като младши инспектор Трендафил Трифонов спаси 14-годишно момче от удавяне във водите на река Марица край пазарджишкото село Огняново, детето и неговото семейство отправиха емоционални думи на благодарност към полицая. Инцидентът стана в сряда, когато игра край реката едва не завършила с трагедия. Силното течение повлякло момчето, а приятелите му не успели да му помогнат.

„Газихме във водата и изведнъж течението дойде и ме бутна, повлече ме надолу. Другите две момчета се опитаха да ми помогнат, но не успяха“, разказа пред Нова тв 14-годишният Стоян Илиев.

На въпрос какво би казал на полицая, спасил живота му, момчето отговори кратко: „Много благодаря, че ме извади.“ А дали в очите му младши инспектор Трендафил Трифонов е съвременен герой? „Да“, казва без колебание Стоян.

Родителите на момчето разказват, че синът им е отишъл до реката без тяхно разрешение. След преживения ужас те признават, че трудно намират думи, с които да изразят признателността си към спасителя му. „Цял живот ще сме му благодарни. Това е. Голямо благодаря. Герой е. Директно се е хвърлил да го спаси и благодарим“, каза майката на момчето Теодора Илиева.

Младши инспектор Трендафил Трифонов работи в Областната дирекция на полицията от 29 години. Той разказа, че за първи път в практиката му се налага да спасява човек от удавяне. Но въпреки това не се чувства герой.

„Детето ми каза само, че се изпуска. Аз му отговорих да задържи още 10 секунди. Свалих си оръжието и влязох. Плувах с непремерен риск, тъй като там течението на водата е доста силно - в средата на коритото се събира цялата вода на реката. Само главата на момчето беше над водата. Ако се беше изпуснало, течението щеше да го отнесе. Дълбочината става може би над 2 метра след моста”, сподели Трифонов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рублевка

    37 1 Отговор
    Браво на героя полицай!

    Коментиран от #6

    20:05 02.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Полицаят

    17 5 Отговор
    Рискувах живота си, а за безхаберните родители няма да има дори глоба.

    Коментиран от #16

    20:10 02.07.2026

  • 4 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    0 21 Отговор
    Не разбирам защо българите, вместо да се радват на живота и да спят с момчетата, години наред слушат тези възрастни старци!

    Коментиран от #18

    20:12 02.07.2026

  • 5 Гост

    13 2 Отговор
    Много е слабо това момче.

    Коментиран от #12, #17

    20:14 02.07.2026

  • 6 така така

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Рублевка":

    полицаите не са герои.явно не си пораснал още.

    Коментиран от #11

    20:28 02.07.2026

  • 7 Има

    26 0 Отговор
    и такива полицаи, не всички са за уволнение...

    20:29 02.07.2026

  • 8 Каква е тази държава в която няма

    3 5 Отговор
    Спасителни пояси с въжета край реки за спасяване на човешки животи
    БЧК трябва спасителни служби и по реките

    Коментиран от #9

    20:44 02.07.2026

  • 9 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Каква е тази държава в която няма":

    Ми да бе! Заради теб и подобните ти, край всеки гьол ще има спасители с катери и буйове.
    Може ли през 10 метра край всяка река да има спасители и въжета? Че то такова нещо няма никъде по света.
    За къпане си има специални места, които са регламентирани и оборудвани подходящо за целта.
    Тук вината не е на държавата е на младия господинчо, дето решил да се цамбурка.
    Но се сещам, че аз и приятелите ми като млади сме правили същите неща, така ,че не бих съдил много строго момчето.

    20:51 02.07.2026

  • 10 Хвани единия удари в другия

    0 5 Отговор
    Прекалено се преекспонира една рутинна дейност на полицая, който дори не е бил вързан с въже, явно обстановката не го е налагала.

    21:03 02.07.2026

  • 11 м@рша

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "така така":

    нахрани червейти

    21:11 02.07.2026

  • 12 ДА НАПРАВО Е СКЕЛЕТ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    МИЗЕРИЯТА И ГЛАДА ПО ВРЕМЕТО НА БОКО ШИШО И ДПС Е НЕВИЖДАНО ДО СЯ. А ШИШО ЛЕТЯЛ 160 ПЪТИИИИ ДО ДУБАЙ ЗА ДВЕ ГОДИНИ?!?!?!!

    21:17 02.07.2026

  • 13 Деций

    0 0 Отговор
    Какво е това недохранено момче бе,то като от Освиенцим,тапициран скелет.На 13 г покрих нормите за спасител, и не само аз, Ходехме по язовири от 10 годишна възраст но при нашите поколения нямаше толкова хилави деца,и повечето бяхме подготвени за подобни ситуации включително и за попадане в големи водовъртежи и мъртво течение!Сега обаче няма кой да се занимава с децата,кой да ги научи,а и те са по снакса,редбула,компютърни игри, тротинетки и други продтотии.Аз попаднах на човек който ме научи да се гмуркам,да вадя рапани,и слизах спокойно на 6/7 метра без да ми пречи налягането ,с една маска и шнорхел,бях на 12 г.Но това дете няма никаква физика.Жалко.

    Коментиран от #15

    21:21 02.07.2026

  • 14 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Чак пък герой не бих казал, а и самият полицай не се чувства такъв. Постъпил е като всеки доблестен и почтен човек, който притежава физическите качества и възможността да се притече на помощ..Като полицай даже е бил затруднен – загубил е някоя-друга секунда да свали пищова.........
    Браво !! Да е жив и здрав !!
    Нещо нормално е в крайморските селища 14 годишните да са добри плувци. Край реките обикновено и 7 годишните знаят къде са удобните места за влизане във водата, кога нивото е подходящо, възможни ли са изненади с промяна на дълбочината и кога това се случва. Като цяло реките са много по-опасни и коварни от морето, което също си има своите особености.

    21:31 02.07.2026

  • 15 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Деций":

    АВЕ ТО И
    ЕДИН ДЕПУТАТ
    И ПРОДУЦЕНТ И СЦЕНАРИСТ И ...ПР.
    ХОДЕШЕ ДА СЕ ГМУРКА КЪДЕ ЛИ НЕ
    А СЕГА Е ......ВЕЧНО НЕ ЖИВ....

    21:32 02.07.2026

  • 16 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Полицаят":

    Основният безхаберник е НАРОДЪТ БЪЛГАРСКИ!
    ЩОТО ЛГБТ В УЧИЛИЩЕ Е ПО-ВАЖНО ЗА НПО-ТАТА НА ШОРОШ, ОТКОЛКОТО РАЗЯСНЯВАНЕ НА ДЕЦАТА КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗЯТ ОКОЛО ВОДНИТЕ БАСЕЙНИ, ОСОБЕНО ПРИ ПРЕДСТОЯЩА БУРЯ!!!

    ЧЕ ВСИЧКИ СМЕ ЛУДУВАЛИ КАТО ДЕЦА И ЮНОШИ Е ФАКТ, НО КАТО СЕГАШНОТО РАЗПУСНАТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА НИ НЕ Е БИЛО НИКОГА!

    МАЛКО СЛЕД КАТО ГЕРБ УСВОИХА ЕДНИ МИЛИОНИ И МИЛИАРДИ ЗА "РЕМОНТ" (САМО НА ХАРТИЯ РАЗБИРА СЕ) НА ЯЗОВИРИ И РЕЧНИ КОРИТА, БЕШЕ СТАНАЛ ПАК НЯКАКЪВ ГОЛЯМ ИНЦИДЕНТ СЪС СКЪСАНА ДИГА И НАВОДНЕНИ ДЕСЕТКИ КЪЩИ!

    ТАКА, ЧЕ НАРОДЪТ НИ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ БЕЗХАБЕРНИК, ЩОМ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОПАНДИЗИЛ ЦЯЛАТА ТАЯ ПРЕСТЪПНА ВЪРХУШКА, НАРЕЧЕНА УПРАВЛЯВАЛИ И УПРАВЛЯВАЩИ ЕВРОАТЛАНТИЦИ!

    21:37 02.07.2026

  • 17 Софийски селянин,Пенсионер

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Недохранено завалийчето,ама си заслужава един хубав бой,а на родителите една глобичка...

    22:17 02.07.2026

  • 18 Я ПАК...!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Че нищо не ти се разбира,от ...,,дълбоката ти и философска мисъл"...?!?!?!

    22:17 02.07.2026

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