Спасеното от полицай в Марица момче разказа за случая

Ден след като младши инспектор Трендафил Трифонов спаси 14-годишно момче от удавяне във водите на река Марица край пазарджишкото село Огняново, детето и неговото семейство отправиха емоционални думи на благодарност към полицая. Инцидентът стана в сряда, когато игра край реката едва не завършила с трагедия. Силното течение повлякло момчето, а приятелите му не успели да му помогнат.

„Газихме във водата и изведнъж течението дойде и ме бутна, повлече ме надолу. Другите две момчета се опитаха да ми помогнат, но не успяха“, разказа пред Нова тв 14-годишният Стоян Илиев.

На въпрос какво би казал на полицая, спасил живота му, момчето отговори кратко: „Много благодаря, че ме извади.“ А дали в очите му младши инспектор Трендафил Трифонов е съвременен герой? „Да“, казва без колебание Стоян.

Родителите на момчето разказват, че синът им е отишъл до реката без тяхно разрешение. След преживения ужас те признават, че трудно намират думи, с които да изразят признателността си към спасителя му. „Цял живот ще сме му благодарни. Това е. Голямо благодаря. Герой е. Директно се е хвърлил да го спаси и благодарим“, каза майката на момчето Теодора Илиева.

Младши инспектор Трендафил Трифонов работи в Областната дирекция на полицията от 29 години. Той разказа, че за първи път в практиката му се налага да спасява човек от удавяне. Но въпреки това не се чувства герой.

„Детето ми каза само, че се изпуска. Аз му отговорих да задържи още 10 секунди. Свалих си оръжието и влязох. Плувах с непремерен риск, тъй като там течението на водата е доста силно - в средата на коритото се събира цялата вода на реката. Само главата на момчето беше над водата. Ако се беше изпуснало, течението щеше да го отнесе. Дълбочината става може би над 2 метра след моста”, сподели Трифонов.