80% от водата в Плевен се губи - безводието не е заради липса на вода

"Близо 80% са водните загуби по водопреносната мрежата на територията на Плевен (около и след 12-та минута). Има нереализиране на големи съоръжения като язовир "Черни Осъм" и отново дълги години стоене на едно място, без да се взимат мерки и резултат няма как да бъде друг."
Това заяви в интервю за News.bg заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов във връзка с водната криза в Плевен.
Той посочи, че нито един от комплексните язовири, предназначени за напояване, не е причина за безводието в страната. Няма нито една място, което да страда от безводие заради липса на вода.
По думите му 21 са спешните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки.
"В кода на българина е да прави нещата по трудния начин. Ние разбираме по-тежкия начин да правим промените, знаейки много за обстановката, но имаме нещо в начина на действие като общество, което с натрупване във времето, докато не се случи радикално събитие, ние не се самоорганизираме", посочи зам.-министър Костадинов.
В първата част на разговора със зам.-министър Костадинов засягаме другата важна тема с водата, която беляза България в последния месец - наводненията в Царево и "Елените".
"Мога да кажа, че поне седем са становищата на Басейнова дирекция по отношение на недопустимост за строителство на обекти на тази територия (на територията на "Елените - б.р.). Как след тази недопустимост по административен път са получени разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация, предстои да проверят компетентните органи", коментира той по темата с издадения акт на ДНСК за премахване на "незаконен строеж" за хотела в "Елените".
Той обясни, че в рамките на компетентностите на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), ресорното министерство не може да се произнася по актове на ДНСК, но звучи като естествено развитие и като начало на един процес, който дълго време е бил подценяван, недооценяван и е бил обект на различни компетентности, включително и на безхаберие, алчност и корупция. Освен климатичните фактори, но и факторите като небрежност, компетентност, корупция и чисто човешката алчност са компетентност от сценариите за бедствието, коментира заместник-министърът.
Атанас Костадинов добави, че всички проблеми в "Елените" имат в основата си нещо базисно - радикално променените климатични условия и среда, които се сблъскват с остаряла инфраструктура не само като амортизация, но и като начин на управление.
"След бедствието в "Елените" и за съжаление жертвите, министърът на околната среда разпореди комплексни проверки. Ние предоставяме на всички институции - картата на районите със значителен потенциален риск от наводнения на територията на цялото черноморско крайбрежие", посочи зам.-министърът на околната среда и водите.
