Новини
България »
80% от водата в Плевен се губи - безводието не е заради липса на вода

80% от водата в Плевен се губи - безводието не е заради липса на вода

26 Октомври, 2025 08:41 697 28

  • плевен-
  • вода-
  • водоснабдяване-
  • атанас костадинов-
  • черни осъм

Има нереализиране на големи съоръжения като язовир "Черни Осъм" и отново дълги години стоене на едно място, без да се взимат мерки и резултат няма как да бъде друг

80% от водата в Плевен се губи - безводието не е заради липса на вода - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

"Близо 80% са водните загуби по водопреносната мрежата на територията на Плевен (около и след 12-та минута). Има нереализиране на големи съоръжения като язовир "Черни Осъм" и отново дълги години стоене на едно място, без да се взимат мерки и резултат няма как да бъде друг."

Това заяви в интервю за News.bg заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов във връзка с водната криза в Плевен.

Той посочи, че нито един от комплексните язовири, предназначени за напояване, не е причина за безводието в страната. Няма нито една място, което да страда от безводие заради липса на вода.

По думите му 21 са спешните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки.

"В кода на българина е да прави нещата по трудния начин. Ние разбираме по-тежкия начин да правим промените, знаейки много за обстановката, но имаме нещо в начина на действие като общество, което с натрупване във времето, докато не се случи радикално събитие, ние не се самоорганизираме", посочи зам.-министър Костадинов.

В първата част на разговора със зам.-министър Костадинов засягаме другата важна тема с водата, която беляза България в последния месец - наводненията в Царево и "Елените".

"Мога да кажа, че поне седем са становищата на Басейнова дирекция по отношение на недопустимост за строителство на обекти на тази територия (на територията на "Елените - б.р.). Как след тази недопустимост по административен път са получени разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация, предстои да проверят компетентните органи", коментира той по темата с издадения акт на ДНСК за премахване на "незаконен строеж" за хотела в "Елените".

Той обясни, че в рамките на компетентностите на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), ресорното министерство не може да се произнася по актове на ДНСК, но звучи като естествено развитие и като начало на един процес, който дълго време е бил подценяван, недооценяван и е бил обект на различни компетентности, включително и на безхаберие, алчност и корупция. Освен климатичните фактори, но и факторите като небрежност, компетентност, корупция и чисто човешката алчност са компетентност от сценариите за бедствието, коментира заместник-министърът.

Атанас Костадинов добави, че всички проблеми в "Елените" имат в основата си нещо базисно - радикално променените климатични условия и среда, които се сблъскват с остаряла инфраструктура не само като амортизация, но и като начин на управление.

"След бедствието в "Елените" и за съжаление жертвите, министърът на околната среда разпореди комплексни проверки. Ние предоставяме на всички институции - картата на районите със значителен потенциален риск от наводнения на територията на цялото черноморско крайбрежие", посочи зам.-министърът на околната среда и водите.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сфинщини

    5 2 Отговор
    живеете в блатоо дегета

    08:45 26.10.2025

  • 2 Тъй, тъй...

    15 0 Отговор
    Безводието е заради липса на отговорност, но редовно прибиране на високи заплати, уж за носенето на такава.

    08:46 26.10.2025

  • 3 Киро

    13 0 Отговор
    Еми няма го Бай Тошо да Ви оправи проблемите!! хаха

    Коментиран от #5

    08:46 26.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НАВСЯКЪДЕ Е ТАКА

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Киро":

    5 ЛЕВА Е КУБИКА НА ВОДАТА. ТОК ВОДА ХРАНА ВСИЧКО НАГОРЕ И НАЙ ВАЖНО ВСИЧКО НЕКАЧЕСТВЕНО. Трябва да играе тоягата. И ЕДНИ КРЕДИТИ ВЗИМАТ ТА СВЯТ ДА ТИ СЕ ЗАВИЕ. А НИЕ НАЙ БЕДНИТЕ БОЛНИ ОТИВАЩИ СЕ. И НАИСТИНА КЪДЕ СИ БАЙ ТОШО?!?!!

    08:50 26.10.2025

  • 6 щурецъ

    5 0 Отговор
    80% от водата в Плевен се губи от ръждясали и пробити водопроводи от времето на бая Тоша. Никой нищо не побарва,така си я карат и искат вода. Водата отива в земята.Толкоз.

    Коментиран от #10

    08:54 26.10.2025

  • 7 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Стига лъгахте бе, 80% загуби в шлевен трябва да са като във венеция, да ходят с гондола до работа

    08:54 26.10.2025

  • 8 Как

    5 1 Отговор
    Нещо ни лъжат. Пускаш 100 литра и до абоната стигат 20 литра. Та целия Плевен ще е с мокри петна и пропаднали улици.

    Коментиран от #12

    08:56 26.10.2025

  • 9 От липса

    4 0 Отговор
    на мозък и морал !

    08:57 26.10.2025

  • 10 Тъй, тъй...

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "щурецъ":

    Абе, не всичките 80% вода отиват в земята. Каква част от тази вода отива в гетото, където няма водомери, а инкасатори и патрули не смеят да припарят?

    Коментиран от #20

    08:57 26.10.2025

  • 11 бгполитик

    2 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    08:59 26.10.2025

  • 12 Тъй, тъй....

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Как":

    Има ли в региона нов инвеститор?
    Американските инвеститори в Южна Америка са присвоили водните ресурси и са обезлюдили не един град.

    08:59 26.10.2025

  • 13 Баба ви

    3 0 Отговор
    Иначе казано тъпотията ни е в повече. Доста в повече ...

    09:00 26.10.2025

  • 14 Хе!

    3 1 Отговор
    По опасно он нехайството и безхаберието е откровения саботаж и подигравка с населението - създават или използват съществуващ проблем, нагнетяват го, придвижват проекти, усвояват, крадат....! Протеста в Търново е организиран от същите интереси и интересчии! Хората хич вода нямат, а тези - не била достатъчно еко!? Вярно, че много вода се губи, но и много вода се краде по изпипани и елементарни способи! Най простия - не ползвам вода, нямам водомер, не съм абонат, а нелегалния кран си работи в градинката!

    09:01 26.10.2025

  • 15 знам кой е виновен

    4 0 Отговор
    за безводието. Виновен е мракобесният режим на Тодор Живков, който не е направил тръби, който да издържат поне 1000 години, през които добрите демократи само да събират парите и да се чудят как още повече да повишат цената на водата. А когато вода няма, пара да има чрез такса водомер. При последните спешни ремонти на тръби, които са издържали без подмяна цели 36 години демократично управление, се оказа, че ВиК и ТЕЦ дори не знаят точно откъде минават тръбите, по които ни доставят луксозната си стока. Не знаят, бе. Копаят наслуки и търсят тръби. Изсякоха дървета, разкопаха градинките на училищата и детските градини и търсят. Търсят за хората.

    Коментиран от #17

    09:01 26.10.2025

  • 16 демократ

    3 5 Отговор
    Наследството от комунизма пълна липса на елементарна инфраструктура. Липса на технооогии металби тръби които имат къс живот поради корозия.
    Липса на пътища липса на канализация липса на каквито и да са елементарни условия за живот.Липса на язовири само напрявиха един Аец руснаците за да си прибират плутония за ЯБГ там българи дори не стъпват

    Коментиран от #19

    09:02 26.10.2025

  • 17 с две думи

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "знам кой е виновен":

    български И Д И О Т И......

    09:03 26.10.2025

  • 18 Гост

    2 0 Отговор
    Сега е моментът всеки блок в Плевен да си изкопае собствен кладенец и да отрежат връзката с ВиК.
    Обезкървете ненаситният звяр. Оставете го да виси, като сляпо черво.

    09:04 26.10.2025

  • 19 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "демократ":

    Ко???
    Ко каза, Ко???

    Коментиран от #23

    09:05 26.10.2025

  • 20 какво предлагаш

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тъй, тъй...":

    Да спрем водата на гетото, че да пламнен от хепатит, холера и дизентерия ли?

    09:05 26.10.2025

  • 21 1488

    2 0 Отговор
    един бг премиер окради водата на половин България да зареди водопадите на хотела си

    09:05 26.10.2025

  • 22 Ццц

    1 0 Отговор
    Един дубаец дошъл в България и казал: Ние направихме рай в пустинята, а вие обратното. На следващите избори за кмет е добре вместо да се обещава невъзможен язовир, да се обещае възможен ремонт. Пък ако се намери кандидат и да не лъже...

    09:07 26.10.2025

  • 23 демократ

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    За ръ пите като тебе.
    Аец козлодУЙ и Лукойл нефтохим са руски държави в държавата

    09:07 26.10.2025

  • 24 Дървен философ

    1 0 Отговор
    Има ли вода? Няма. Значи вода липсва.

    Има ли ГЕРБ има и липси!

    09:09 26.10.2025

  • 25 Да живее гарантирано от ГЕРБ

    2 0 Отговор
    ТАКСА ВОДОМЕР

    09:10 26.10.2025

  • 26 Залупен евроатлантически цървул

    2 1 Отговор
    Тоест няма вода, заради бруталната евроатлантическа корупция и некадърност. Очеваден факт.

    09:11 26.10.2025

  • 27 Глупости

    0 0 Отговор
    "В кода на българина е да прави нещата по трудния начин" В кода на българина е друго, да краде. Само до преди 35 години, българина при управление от държавници, се строеше всичко предварително, като язовири, тръбопроводи, далекопроводи, АЕЦ, ТЕЦ , ВЕЦ, ПАВЕЦ, болници, заводи и всичко което ни заобикаля. Сега крадците са на власт, а не в Белене и по затворите и това са резултатите.

    09:17 26.10.2025

  • 28 !!!!!

    0 0 Отговор
    А парите дето се събират от хората за вода всеки месец къде са? Това са милиони левове. Потънали са в гербавите джобове.

    09:18 26.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове