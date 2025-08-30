Повече от 80% от водопроводите в България са в недобро състояние

Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние. Вместо 1500 километра на година се подменят около 300 километра тръби. Това показват данните на една от най-големите строителни фирми за водопроводни ремонти у нас, обобщи БНТ.
По данни на Българския ВиК холдинг за последните десет години са усвоени едва 4,5 млрд. лева за подобряване на водната инфраструтура при първоначално заделени по проекти на Световната банка 12 млрд. лева.
Почти в цялата страна има проблем със състоянието на водопроводната мрежа, показват данните на една от най-голямите фирми за ремонти в сектора.
"Повече от 80% от водопроводите са в недобро състояние. Има доклад на Световната банка, в който се дефинират нужди за ВиК сектора - не само за водопровод, но и за канализация, в размер на 32 млрд. лева", обясни Благой Козарев, генерален директор и председател на УС на строителна фирма.
Повечето водни дружества обаче не могат да си позволят пълномащабни инвестиции и оттам сериозно изостава подмяната на мрежата.
"В България от програмата на Световната банка за опазване на околната среда са били предвидени 12 млрд. лева за десетгодишен период - от 2015 година до 2025 година. Усвоени са 4,5 млрд. лева", каза проф. д-р инж. Ганчо Димитров, председател на НС на Български ВиК Холдинг.
"Водопроводната мрежа е около 75 хиляди километра. Би следвало да подменяме по около 1500 км годишно, вместо 1500 км, ние подменяме около 300 км. Сами разбирате, че това води до едно ускорено амортизиране на мрежите всяка една година, защото ние изоставаме", коментира Благой Козарев.
Така ситуацията, вместо да се подобрява, се влошава, показват данните на бранша. Подобен е случаят и в Плевен, където по-голяма част от мрежата е в окаяно състояние.
"В Плевен водопроводната мрежа е по-дълга от тази в други населени места и с по-големи диаметри, съпоставими по население и територия. Там има много стоманени тръби, които са изгнили, с изтекъл експлоатационен срок и етернитови водопроводи", посочи проф. Ганчо Димитров.
"Плевен изпълнява своята инвестиционна програма всяка година. Ако той вложи повече разходи, трябва да се увеличи цената. Така че трябва да има баланс между средствата, които се влагат и цената за населението".
Най-бързото решение в момента е да се намаляват загубите в най-критичните участъци, да се регулира налягането на водата, така че режимът да се сведе само до нощен, обясни експертът. Търсят се и алтернативни източници на вода, но трайно проблемът може да бъде решен само чрез изграждането на нов язовир.
Повечето от досегашните ремонти на водната мрежа са извършени по европейски програми. В момента държавата е готова да вложи повече пари във водни проекти, но има и куриозни случаи, за които също трябва да се помисли, алармират експертите.
"Най-елементарен пример, направили сме пречиствателна станция, редно е да ѝ осигурим охрана. Само че това е един оперативен разход, който натежава много сериозно на ВиК оператора и няма как да бъде поет от програма околна среда, защото е оперативен разход след приключване на проекта", коментира Благой Козарев.
И въпреки засушаването, страната ни има добри водни възможности, показват данните на изпълнителната агенция околна среда.
"България се оценява с относително значими пресни водни ресурси, доста над средното европейско ниво. Както като абсолютен обем, както и на отделен човек от населението", обясни Илияна Ангелова, експерт в "Мониторинг и качество на водите" в ИАОС.
Успоредно обаче с подмяната на тръбите трябва да се мисли и за качеството на водите като има райони в страната като Хасково и Брезник където замърсяванията са трайни. По данните на Агенцията по околна среда обаче, ситуацията в това отношение се подобрява като цяло.
"Запазва се тенденция за подобряване на качеството на водите, както в дългосрочен, така и в краткосрочен план. Въпреки това все още има някои водни тела в риск, за които са изготвени мерки за постигане на добро екологично и химично състояние", заяви Илияна Ангелова, експерт в "Мониторинг и качество на водите" в ИАОС.
Така на практика се оказва, че основната причина за водните проблеми у нас са забавените ремонти, забавеното търсене на нови източници на води, а не толкова засушаването в страната.
1 1488
Коментиран от #31
09:17 30.08.2025
2 Фори
09:18 30.08.2025
3 няма държава
Коментиран от #33
09:23 30.08.2025
4 пешо
09:24 30.08.2025
5 селяк
Коментиран от #35
09:24 30.08.2025
6 Ревенджа
09:28 30.08.2025
7 Метресата от Барселона
Коментиран от #18
09:29 30.08.2025
8 Комунизмът
Скапаната демокрация освен да краде нищо друго не прави
Кой може сега да построи тунелите и виадуктите на Витиня?
Един тунел не могатхда ремонтират
Но рростия народ си го заслужава.ювдигай цените и го стрижи.
Прав е бил Фердинанд..Българите обичат да ги стрижат
Коментиран от #21
09:30 30.08.2025
9 водолей
09:32 30.08.2025
10 Шишко
Коментиран от #15, #17
09:33 30.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...... В ТЕКСАС И ЛУИЗИАНА ИМ ВИКАТ
" ОРАНЖЕВИЯ ОТБОР" НА ПАНДИЗЧИИТЕ И РЕЙНДЖЪРИ ГИ ПАЗЯТ НА КОНЕ С ПОМПИ
09:36 30.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 влък
09:37 30.08.2025
15 Евала
До коментар #10 от "Шишко":Много точно!
Изпразвайте джобовете и гледате как България фалира пред очите ви. Щото нали много искахте еврото (е, не искахте, ама нико не пита). Всеки месец по един милиард поне кражба. Деца нямате, за да връщат парите, така че всичко е келепир. Урсулът е одобрил планът за печатането на дългове. Продаваме държавата предварително.
А, и за Украна трябват едни 10 милиарда да се теглят - щото досега всичко замина.
Един американски АЕЦ също трябва да направим - все пак сме партньори с тях.
09:37 30.08.2025
16 Водопроводната
Та и случващото се в Плевен - хич да не ми обясяват, че водата се загубила по тръбите.. да де, към нячий ВЕЦ..
09:38 30.08.2025
17 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #10 от "Шишко":И, не само това, но и 25 лв. кубика не за друго, а за инвестиции (кражби)
09:40 30.08.2025
18 Помнещ
До коментар #7 от "Метресата от Барселона":За кой народ говориш?
За този който на изборите от инат и простотия не отиде да гласува ли?
Този народ да се радва, че има още долни гащи.
Кой каквото сам си направи....
Коментиран от #26
09:40 30.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Юнона
09:41 30.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Фикри
09:46 30.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 виновните
09:48 30.08.2025
25 Гост
Защо не се търси сметка на директорите на ВиК?
09:48 30.08.2025
26 Гост
До коментар #18 от "Помнещ":За кого да гласувам? За 35 г се изредиха да ни управляват всички партии. И сини, и зелени, и червени, и жълти.... Всички!
И никой не оправи проблемите с водата. Всички прибираха в джобовете.
Е, за какво да гласувам пак за същите?
Коментиран от #29
09:51 30.08.2025
27 Мишел
Язовири, водопроводи, мрежи се стояха тогава.
"Вие няма да можете само да боядишите това, което съм построил!"Живков, в зората на демокрацията.
Коментиран от #30
09:52 30.08.2025
28 Дедо ви...
Соросовата стипендиантка и фармацефтична кралица Урсула пристига в неделя, на 31-ви август у нас, за да "инспектира" ВМЗ Сопот.
Защо не отиде в Плевн и да каже нещо на хората там, които вече втори месец са без вода, а е тръгнала да търси снаряди за Зеленски в укрорайхът?
Тези унищожиха Европа и сега единственото, към което се стремят е ВОЙНА да последния украинец, а после сигурно и българин.....
09:54 30.08.2025
29 Наблюдател
До коментар #26 от "Гост":70 % от българите на инат и от простотия не отидоха да гласуват и така докараха мафията на власт, която с малко купени гласове завладя територията.
Моля сега без сърцераздерателни драми и турски сериали. Виновникът се крие зад огледалото в което се гледате.
И кажете на децата си, че ще плащат борчове, щото "Няма смисъл да се гласува, то всичко е предрешено!"
С този си лозунг мафията извърши успешен лов на "маймуни с трици".
Време е за Възраждане!
09:56 30.08.2025
30 Гост
До коментар #27 от "Мишел":Комунизмът си отива. Вече ще можем да си джиткаме със скъсани дънки, с дълги, немити коси, некъпани и небръснати. Ура!
09:57 30.08.2025
31 Един шофьор
До коментар #1 от "1488":Не недобро , а лошо състояние!
10:04 30.08.2025
32 Хахахаха
10:05 30.08.2025
33 ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ББ
До коментар #3 от "няма държава":4 мандата на дерибея ББ и резултата е ужасен над 500 000 българи са без вода в ЕС през 21 век. Иначе измамника ЧЕКМЕДЖАР се тупа по гърдите и самохвалко че е най добрия в унищожаване на държавата. Гнусен селски измамник ДЕРИБЕЙ!
Коментиран от #34
10:06 30.08.2025
34 ШАЙКАТА ГЕРБ е вредна за България
До коментар #33 от "ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ББ":Фирма на ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ постави нови тръби на главен водопровод Шумен които издържаха 3 месеца и се пукнаха по шевовете. Гарантирана кражба за чекмеджето ,ремонт на ремонта. Тоя метод на кражба усвоиха герберските калинки неуки и неможещи.
10:12 30.08.2025
35 Ем.
До коментар #5 от "селяк":Трябва да измислят нов термин
Демокрадене 😁
10:12 30.08.2025
36 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
Коментиран от #56
10:12 30.08.2025
37 Моарейн
10:13 30.08.2025
38 Такса водомер
10:15 30.08.2025
39 Честита баня
Коментиран от #45
10:16 30.08.2025
40 Българин
10:18 30.08.2025
41 Неразбрал
10:20 30.08.2025
42 анонимен
10:23 30.08.2025
43 Kaлпазанин
10:24 30.08.2025
44 Дедо
Коментиран от #47
10:24 30.08.2025
45 Гост
До коментар #39 от "Честита баня":Да припомним, че България имаше вътрешни тоалетни от 50-е години, а Франция от началото на 70-те.
10:26 30.08.2025
46 незнайко
ИДЕНТИЧНОСТ !
10:35 30.08.2025
47 Дедо ти...
До коментар #44 от "Дедо":и цената която плащат за м. куб вода е 0.005 стотинки ( половин стотинка )
10:38 30.08.2025
48 кумчо ВЪЛЧО
10:40 30.08.2025
49 ГЕРазрухаБ
10:41 30.08.2025
50 Опорка
10:46 30.08.2025
51 Дядо Гъдю
Правенето не е като бутането.
10:49 30.08.2025
52 А КЪДЕ ОТИДОХА
10:49 30.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 факуса
10:53 30.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Калоян
До коментар #36 от "Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?":При ,,съвеЦката" окупация имаше тръби и вода.Сега е демокрация.Фон Дер Майнен каза да се къпете по-рядко.
10:56 30.08.2025