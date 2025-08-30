Новини
Повече от 80% от водопроводите в България са в недобро състояние

30 Август, 2025 09:15 836 56

  • язовири-
  • плевен-
  • вода-
  • водоснабдяване

На практика се оказва, че основната причина за водните проблеми у нас са забавените ремонти, забавеното търсене на нови източници на води, а не толкова засушаването в страната

Повече от 80% от водопроводите в България са в недобро състояние - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние. Вместо 1500 километра на година се подменят около 300 километра тръби. Това показват данните на една от най-големите строителни фирми за водопроводни ремонти у нас, обобщи БНТ.

По данни на Българския ВиК холдинг за последните десет години са усвоени едва 4,5 млрд. лева за подобряване на водната инфраструтура при първоначално заделени по проекти на Световната банка 12 млрд. лева.

Почти в цялата страна има проблем със състоянието на водопроводната мрежа, показват данните на една от най-голямите фирми за ремонти в сектора.

"Повече от 80% от водопроводите са в недобро състояние. Има доклад на Световната банка, в който се дефинират нужди за ВиК сектора - не само за водопровод, но и за канализация, в размер на 32 млрд. лева", обясни Благой Козарев, генерален директор и председател на УС на строителна фирма.

Повечето водни дружества обаче не могат да си позволят пълномащабни инвестиции и оттам сериозно изостава подмяната на мрежата.

"В България от програмата на Световната банка за опазване на околната среда са били предвидени 12 млрд. лева за десетгодишен период - от 2015 година до 2025 година. Усвоени са 4,5 млрд. лева", каза проф. д-р инж. Ганчо Димитров, председател на НС на Български ВиК Холдинг.

"Водопроводната мрежа е около 75 хиляди километра. Би следвало да подменяме по около 1500 км годишно, вместо 1500 км, ние подменяме около 300 км. Сами разбирате, че това води до едно ускорено амортизиране на мрежите всяка една година, защото ние изоставаме", коментира Благой Козарев.

Така ситуацията, вместо да се подобрява, се влошава, показват данните на бранша. Подобен е случаят и в Плевен, където по-голяма част от мрежата е в окаяно състояние.

"В Плевен водопроводната мрежа е по-дълга от тази в други населени места и с по-големи диаметри, съпоставими по население и територия. Там има много стоманени тръби, които са изгнили, с изтекъл експлоатационен срок и етернитови водопроводи", посочи проф. Ганчо Димитров.

"Плевен изпълнява своята инвестиционна програма всяка година. Ако той вложи повече разходи, трябва да се увеличи цената. Така че трябва да има баланс между средствата, които се влагат и цената за населението".

Най-бързото решение в момента е да се намаляват загубите в най-критичните участъци, да се регулира налягането на водата, така че режимът да се сведе само до нощен, обясни експертът. Търсят се и алтернативни източници на вода, но трайно проблемът може да бъде решен само чрез изграждането на нов язовир.

Повечето от досегашните ремонти на водната мрежа са извършени по европейски програми. В момента държавата е готова да вложи повече пари във водни проекти, но има и куриозни случаи, за които също трябва да се помисли, алармират експертите.

"Най-елементарен пример, направили сме пречиствателна станция, редно е да ѝ осигурим охрана. Само че това е един оперативен разход, който натежава много сериозно на ВиК оператора и няма как да бъде поет от програма околна среда, защото е оперативен разход след приключване на проекта", коментира Благой Козарев.

И въпреки засушаването, страната ни има добри водни възможности, показват данните на изпълнителната агенция околна среда.

"България се оценява с относително значими пресни водни ресурси, доста над средното европейско ниво. Както като абсолютен обем, както и на отделен човек от населението", обясни Илияна Ангелова, експерт в "Мониторинг и качество на водите" в ИАОС.

Успоредно обаче с подмяната на тръбите трябва да се мисли и за качеството на водите като има райони в страната като Хасково и Брезник където замърсяванията са трайни. По данните на Агенцията по околна среда обаче, ситуацията в това отношение се подобрява като цяло.

"Запазва се тенденция за подобряване на качеството на водите, както в дългосрочен, така и в краткосрочен план. Въпреки това все още има някои водни тела в риск, за които са изготвени мерки за постигане на добро екологично и химично състояние", заяви Илияна Ангелова, експерт в "Мониторинг и качество на водите" в ИАОС.

Така на практика се оказва, че основната причина за водните проблеми у нас са забавените ремонти, забавеното търсене на нови източници на води, а не толкова засушаването в страната.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    9 1 Отговор
    махаш "не" и става добро състояние

    Коментиран от #31

    09:17 30.08.2025

  • 2 Фори

    3 17 Отговор
    Тръби няма АЕЦ Белене иска! Що е то? Копейкин!

    09:18 30.08.2025

  • 3 няма държава

    17 0 Отговор
    Всичко в територията е пълен дроб !!!

    Коментиран от #33

    09:23 30.08.2025

  • 4 пешо

    27 0 Отговор
    всичко е направено по соца от тогава досега нищо само крадене

    09:24 30.08.2025

  • 5 селяк

    11 0 Отговор
    ми то тва дек комунистете построиа рано или късно са разваля, па декократете нищо не прават кат глеам затва са в такова състояние

    Коментиран от #35

    09:24 30.08.2025

  • 6 Ревенджа

    15 0 Отговор
    вода -няма ,смешната територийка- фалирала ,хазната - празна но онази с хотелас водопада ,прави по една безплатна спирка на всеки клиент - мааигрознадаеба

    09:28 30.08.2025

  • 7 Метресата от Барселона

    18 0 Отговор
    Бойко Борисов нека да дава на Украйна милиарди и за военни заводи, а за народа му - ядец!

    Коментиран от #18

    09:29 30.08.2025

  • 8 Комунизмът

    20 1 Отговор
    Направи водоснабдяване ,Ел.снабдяване,тунели и пр.
    Скапаната демокрация освен да краде нищо друго не прави
    Кой може сега да построи тунелите и виадуктите на Витиня?
    Един тунел не могатхда ремонтират
    Но рростия народ си го заслужава.ювдигай цените и го стрижи.
    Прав е бил Фердинанд..Българите обичат да ги стрижат

    Коментиран от #21

    09:30 30.08.2025

  • 9 водолей

    14 1 Отговор
    Всичко е правено след Априлския пленум 1957г.с използването на етернитови тръби в които има и дори канцерогенен азбест.От тогава десетилетия почти нищо не е правено освен в големите градове.А цената на кубик вода вече надхвърли отдавна 5лв.Но много се краде.Спор няма.Добавяме и Вецовете които гълтат огромни количества вода.Навремето навсякъде по улиците има чешми за пиене.Днес няма нищо такова.А населението днес е наполовина на това което беше.

    09:32 30.08.2025

  • 10 Шишко

    15 0 Отговор
    Време е за нови многомилиардни заеми и обществени поръчки, будали прости!

    Коментиран от #15, #17

    09:33 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ЗАТВОРНИЧЕСКИ ОТРЯД " ТИГЪР" С КОМАНДИР БАЙ ГОЙЬО РАПОНА ЩЕ ГИ РЕМОНТИРА ЗА ЕДНА ПЕТИЛЕТКА С КИРКИ И ЛОПАТИ , БЕЗ БАГЕРИ
    ...... В ТЕКСАС И ЛУИЗИАНА ИМ ВИКАТ
    " ОРАНЖЕВИЯ ОТБОР" НА ПАНДИЗЧИИТЕ И РЕЙНДЖЪРИ ГИ ПАЗЯТ НА КОНЕ С ПОМПИ

    09:36 30.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 влък

    11 0 Отговор
    В България тръбите са от времето на соца и до днес не са пипани,не са подменени. И с асфалта по улиците е така,по същия начин. Дупки,кръпки,катастрофи.

    09:37 30.08.2025

  • 15 Евала

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шишко":

    Много точно!

    Изпразвайте джобовете и гледате как България фалира пред очите ви. Щото нали много искахте еврото (е, не искахте, ама нико не пита). Всеки месец по един милиард поне кражба. Деца нямате, за да връщат парите, така че всичко е келепир. Урсулът е одобрил планът за печатането на дългове. Продаваме държавата предварително.

    А, и за Украна трябват едни 10 милиарда да се теглят - щото досега всичко замина.

    Един американски АЕЦ също трябва да направим - все пак сме партньори с тях.

    09:37 30.08.2025

  • 16 Водопроводната

    7 3 Отговор
    мрежа си има своите недъзи, но далеч не е причината са водните проблеми. Тях си имаще и по времето на соца, началото на демокрацията, но водни кризи не е имало. Итерсно защо (птитам и отговор не чакам) тези проблеми нарастнаха, след като се появиха едни ВЕЦ-ве тук там. на разни хора (неслучайни).
    Та и случващото се в Плевен - хич да не ми обясяват, че водата се загубила по тръбите.. да де, към нячий ВЕЦ..

    09:38 30.08.2025

  • 17 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шишко":

    И, не само това, но и 25 лв. кубика не за друго, а за инвестиции (кражби)

    09:40 30.08.2025

  • 18 Помнещ

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Метресата от Барселона":

    За кой народ говориш?
    За този който на изборите от инат и простотия не отиде да гласува ли?
    Този народ да се радва, че има още долни гащи.

    Кой каквото сам си направи....

    Коментиран от #26

    09:40 30.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Юнона

    12 1 Отговор
    Навремето беше непознато да влезеш в магазин и да купуваш вода за пиене.Не отдавна бях във Финландия в болница на град Пори.Огледах се за вода в шишета и на визитацията питах доктора за вода.Човека отиде до чешмата,напълни една чаша и я изпи?"Тук се пие от чешмите"каза,и се усмихна.

    09:41 30.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Фикри

    7 0 Отговор
    Ей сега , паразитите като почнат работа и разберат колко пари могат да се "усвоят" от тия ремонти, ще разкопат цяла България

    09:46 30.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 виновните

    5 1 Отговор
    на гилотината на някой стадион без билети за радост на ощетените!!!

    09:48 30.08.2025

  • 25 Гост

    10 0 Отговор
    Къде отиваха парите за ремонт и поддръжка, през всичките 35 г демокрация?
    Защо не се търси сметка на директорите на ВиК?

    09:48 30.08.2025

  • 26 Гост

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Помнещ":

    За кого да гласувам? За 35 г се изредиха да ни управляват всички партии. И сини, и зелени, и червени, и жълти.... Всички!
    И никой не оправи проблемите с водата. Всички прибираха в джобовете.
    Е, за какво да гласувам пак за същите?

    Коментиран от #29

    09:51 30.08.2025

  • 27 Мишел

    5 0 Отговор
    "Комунизмът /социализмът си отива, спете спокойно, деца!" Васко Кръпката.
    Язовири, водопроводи, мрежи се стояха тогава.
    "Вие няма да можете само да боядишите това, което съм построил!"Живков, в зората на демокрацията.

    Коментиран от #30

    09:52 30.08.2025

  • 28 Дедо ви...

    6 0 Отговор
    Евролунатиците са жадни за още кръв, разруха и унищожени човешки съдби!
    Соросовата стипендиантка и фармацефтична кралица Урсула пристига в неделя, на 31-ви август у нас, за да "инспектира" ВМЗ Сопот.
    Защо не отиде в Плевн и да каже нещо на хората там, които вече втори месец са без вода, а е тръгнала да търси снаряди за Зеленски в укрорайхът?
    Тези унищожиха Европа и сега единственото, към което се стремят е ВОЙНА да последния украинец, а после сигурно и българин.....

    09:54 30.08.2025

  • 29 Наблюдател

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    70 % от българите на инат и от простотия не отидоха да гласуват и така докараха мафията на власт, която с малко купени гласове завладя територията.
    Моля сега без сърцераздерателни драми и турски сериали. Виновникът се крие зад огледалото в което се гледате.
    И кажете на децата си, че ще плащат борчове, щото "Няма смисъл да се гласува, то всичко е предрешено!"
    С този си лозунг мафията извърши успешен лов на "маймуни с трици".

    Време е за Възраждане!

    09:56 30.08.2025

  • 30 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Комунизмът си отива. Вече ще можем да си джиткаме със скъсани дънки, с дълги, немити коси, некъпани и небръснати. Ура!

    09:57 30.08.2025

  • 31 Един шофьор

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Не недобро , а лошо състояние!

    10:04 30.08.2025

  • 32 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Пак същите 80%, за които говори и доцент Христов! Интересна пропорция! 20% организирани в една политическа групировка крадат, 80 % спят и им се радват! Ето откъде се получава точно 100 % конгломеративно общество!

    10:05 30.08.2025

  • 33 ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ББ

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "няма държава":

    4 мандата на дерибея ББ и резултата е ужасен над 500 000 българи са без вода в ЕС през 21 век. Иначе измамника ЧЕКМЕДЖАР се тупа по гърдите и самохвалко че е най добрия в унищожаване на държавата. Гнусен селски измамник ДЕРИБЕЙ!

    Коментиран от #34

    10:06 30.08.2025

  • 34 ШАЙКАТА ГЕРБ е вредна за България

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ББ":

    Фирма на ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ постави нови тръби на главен водопровод Шумен които издържаха 3 месеца и се пукнаха по шевовете. Гарантирана кражба за чекмеджето ,ремонт на ремонта. Тоя метод на кражба усвоиха герберските калинки неуки и неможещи.

    10:12 30.08.2025

  • 35 Ем.

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "селяк":

    Трябва да измислят нов термин
    Демокрадене 😁

    10:12 30.08.2025

  • 36 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    2 2 Отговор
    Престъпното управление на ГЕРБ е единствената причина България да изостане от Румъния, да сме все още под съветска окупация, да сме бедни и без правови.

    Коментиран от #56

    10:12 30.08.2025

  • 37 Моарейн

    4 0 Отговор
    Как да са в добро състояние! Или 36 години никой нищо не е направил за поддръжката им, или са гепени половината от средствата, отпуснати от ЕС за водния цикъл. Не очаквайте нещо да се промени в бъдеще, само по-зле ще стане.

    10:13 30.08.2025

  • 38 Такса водомер

    5 0 Отговор
    Нищо, абонатите с удоволствие плащат високите сметки за гадна вода, както и загубите по водопровода, кражбите на римляните и бонусите на шефчетата във ВиК.

    10:15 30.08.2025

  • 39 Честита баня

    4 1 Отговор
    Няма и как да са добри ... Доскоро нацията ви ходеше по нужда в дупка изкопана на двора ....

    Коментиран от #45

    10:16 30.08.2025

  • 40 Българин

    5 0 Отговор
    Колкото повече няма вода толкова повече сметките офшорни се пълнят по закона на мафията

    10:18 30.08.2025

  • 41 Неразбрал

    6 0 Отговор
    Нали концесионерите щяха да ги подменят? Защото държавата е лош стопанин, а концесионерът е добър?

    10:20 30.08.2025

  • 42 анонимен

    2 0 Отговор
    Като сте казали А, кажете и Б. Че ремонтите/инвестициите трябва да се правят от ВиК дружествата. Че тези ремонти/инвестиции са основание на дружествата да искат по висока цена от регулатора КЕВР . Че регулаторът не прави проверка дали тези инвестиции са извършени реално и следващия път пак им одобрява по висока цена на водата.

    10:23 30.08.2025

  • 43 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Ами аз пак да питам ,а къде са 80%от сметките които НИЕ оФцете плащаме ????

    10:24 30.08.2025

  • 44 Дедо

    5 0 Отговор
    Причините са източване на язовирите на един път за да завъртят яко турбините на депутатските ВЕЦове, като после водата отива в морето .

    Коментиран от #47

    10:24 30.08.2025

  • 45 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Честита баня":

    Да припомним, че България имаше вътрешни тоалетни от 50-е години, а Франция от началото на 70-те.

    10:26 30.08.2025

  • 46 незнайко

    1 0 Отговор
    35 години РАЗРУХА и нека се радваме на ДЕМОКРАЦИЯ ! Радвайте се на ЕС който е създаден с цел поробване на малките даржави от СЪЗДАТЕЛИТЕ МУ ! Приемането на чуждата валута ще ни довърши като
    ИДЕНТИЧНОСТ !

    10:35 30.08.2025

  • 47 Дедо ти...

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Дедо":

    и цената която плащат за м. куб вода е 0.005 стотинки ( половин стотинка )

    10:38 30.08.2025

  • 48 кумчо ВЪЛЧО

    0 0 Отговор
    За нас е важно 100% от чекмеджетата на ББ и ДП да са пълни и изправни , за да не ни мъчат в напъните си да си ги сравняват и пълнят все повече и повече !

    10:40 30.08.2025

  • 49 ГЕРазрухаБ

    0 0 Отговор
    Цял живот Другаря Борисов живее и граби на гърба на Тодор Живков. Това, което Бай Тошо е построил Борисов си е поставил за цел за 5 мандата да унищожи!

    10:41 30.08.2025

  • 50 Опорка

    2 0 Отговор
    Важното е да има банани в билата и евроатлантизъм

    10:46 30.08.2025

  • 51 Дядо Гъдю

    4 0 Отговор
    Ako беше паметник или мавзолей, досега да сте го бутнали,ама тръбите искат работа...
    Правенето не е като бутането.

    10:49 30.08.2025

  • 52 А КЪДЕ ОТИДОХА

    2 1 Отговор
    ОНЕЗИ СТОТИЦИ МИЛИОНИ КОИТО ПРЕДИ ДА ГО СВАЛЯТ ТУУУУЛУПА ПУСНА НА ВЕИКА ДРУЖЕСТВАТА. И ОНИЯ КОИТО ОТПУСНА МИЛИАРДИ ЗА МАГИСТРАЛА ХЕМУС И ДРУГИ ПЪТИЩА КЪТ ЗА ПОСЛЕДНО КЪДЕ СА. ДЕМОНКРАТНИТЕ СЕ ПОРОВИХА МАЛКО И СПРЯХА. И НА ТЯХ ИМ ЗАПУШИХА УСТАТА.

    10:49 30.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 факуса

    0 0 Отговор
    ама сметките в партийните каси и офисите са в цветущо състояние,а концесионера нестле що го не изгонят,само цица

    10:53 30.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Калоян

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?":

    При ,,съвеЦката" окупация имаше тръби и вода.Сега е демокрация.Фон Дер Майнен каза да се къпете по-рядко.

    10:56 30.08.2025

