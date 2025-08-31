Плевенчани на протест! Граждани затрупаха входа на Общината с празни туби и бутилки

В Плевен граждани отново затрупаха входа на Общината с празни туби и бутилки в протест срещу безводието, съобщи БТА.
По време на протеста, който се организира за трета поредна неделя, Драгомир Алексиев от гражданско сдружение „Контракорупция“ представи шест искания.
Исканията са за незабавно поставяне на модерни системи за мониторинг и контрол на водните потоци и внедряване на автоматизирани измервателни и последващи проследяващи технологии за точно отчитане на количеството вода, постъпващо в Плевен; спиране на проектните проучвания за изграждане на язовир „Черни Осъм“ до получаване на писмено съгласие от кметовете на населените места в близост до мястото на изграждането му; изграждане на нов успореден магистрален водопровод от Черни Осъм към Плевен с два независими надзора по строителството и предоставяне на ежедневен граждански контрол.
Другите точки в исканията са провеждане на незабавни проверки на предприятия, търговски обекти и частни имоти с цел установяване на нерегламентирано водоползване; прокуратурата да създаде специализиран разследващ екип за пълно и безкомпромисно разследване, обхващащо настоящи и бивши управници на общината и ВиК и политици с пряка вина за водната криза и да им се потърси отговорност. Последното искане е за цялостна подмяна на водопреносната мрежа на Плевен, с ясна информация за всички дейности, материали, средства, срокове на изпълнение и гаранции за извършеното.
Организаторът на протеста Борислав Цветанов призова на заседанието на кризисния щаб при областния управител в петък да дойдат президентът Румен Радев, министър-председателят Росен Желязков, министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и на околната среда и водите Манол Генов и изпълняващият функцията Главен прокурор Борислав Сарафов.
Бяха поискани оставките на кмета на община Плевен Валентин Христов, на неговия заместник с ресор „Обществен ред и сигурност“ Лидия Петкова, на директора на Дирекция “Човешки ресурси” в Община Плевен Владислав Сотиров и на управителя на "ВиК" ЕООД - Плевен инж. Климент Тодоров. В противен случай ще се организира блокада на Общината.
Протестиращите скандираха „Оставка“ и вдигаха червени картони. Преди митинга пред сградата на Общината те блокираха главния път Бяла – Ботевград в района на село Ясен.
Преди две седмици се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта. Миналата неделя имаше втори протест.
В четвъртък повече от четири часа продължиха изслушванията на експерти и граждани за водната криза на заседание на Общинския съвет в Плевен.
Проблемът с водоснабдяването изкара плевенчани и миналата година на протести, които започнаха в началото на декември. Девет бяха протестите в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях и тогава за кратко беше блокиран пътят Бяла - Ботевград на пътния възел при село Ясен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путинее, памаги!
Коментиран от #8
20:28 31.08.2025
2 Ганя Путинофила
Каза на Урсула, че вече 4 години няма пари от Европа!
Пак проси кинти за нас, путинофилите, защото путен не дава рубли!
Коментиран от #10
20:28 31.08.2025
3 дядото
20:29 31.08.2025
4 дръвника
20:30 31.08.2025
5 си дзън
20:33 31.08.2025
6 Куку Бендов
МНОГО ОБЩИНАРИ МНОГО ПАРИ ОТИВАТ ЗА ЗАПЛАТИТЕ ИМ ЗА ЛУДО.НЕ СА ОСОБЕНО ПОЛЕЗНИ ТИЯ ОБЩИНАРИ В БЪЛГАРИЯ МАЙ.
ПОСЛЕ МЕСТЕНЕ ПРЕД ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПАРЛАМЕНТ. ПОЖАРИ,БЕЗВОДИЕ,НАМАЛЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО БЯГАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ТАКИВА БГ УПРАВНИЦИ.ТВА ДА НЕ Е НЯКАКВА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИСКА ДЪРЖАВА С УПРАВНИЦИ ЕЗИМАШИ ЗАЕМИ ОТ ЧУЖБИНА ЗА ЗАПЛАТИ ГОЛЕМИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИСКИ.
20:36 31.08.2025
7 Анонимен
20:40 31.08.2025
8 Механик
До коментар #1 от "Путинее, памаги!":Пак ли си се обринал бе? Фани малко та се поизкъпи, че вонята е непоносима.
20:40 31.08.2025
9 Фон дер Миндер
20:41 31.08.2025
10 Ха..ха..ха
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Парите за водата на плевенчани са откраднати от Тиквата Борисов и неговото Дебело приятелче. Слави Трифонов подкрепя и двамата и дали не се е облажил и той?!
20:45 31.08.2025
11 Балабанова
Коментиран от #15
20:52 31.08.2025
12 От село
Ма по дълбоко спи
Коментиран от #19
20:59 31.08.2025
13 Пийпинг ТОМ
21:02 31.08.2025
14 Кума ЛисА
21:04 31.08.2025
15 Коце от Възраждане защо спи?
До коментар #11 от "Балабанова":Бърдже да ходите пред тотото да протестирате!
Ние русофилите само на тотото разчитаме!
Коментиран от #16
21:06 31.08.2025
16 Балабанова
До коментар #15 от "Коце от Възраждане защо спи?":Май много ви е страх от Коцето.Вместо да се подиграваш,би ли ни обяснил какви институции работят в страната.Освен да разпродават де що има и да са щастливи.Бяха обещали на най ощетените с ТЕЛК с чужда помощ от 1 януари 2025г.да м увеличат помощите.Утре сме 1 септември,т.е.девет месеца минаха заминаха.А началник е Зафиров от БСП.Ако беше Нинова нямаше да допусне това.Сладко е да управляваш и да не ти дреме за други.
21:25 31.08.2025
17 ВАЖНО ИНФО
И ЗА КАПАК ЛЪЖАТ И КРАДЪТ. ШЕ ПОСТРАДА СЕГА ЗАРАДИ ТЯХ И ПРАВИТЕЛСТВОТО КОЕТО ГЛЕДА САМО И РАЗДАВА ЦВЕТНИ КАРТОНИ.НИЩО ПО СЕРИОЗНО.
21:29 31.08.2025
18 Иван Донев
А РАБОТАТА ИМ НЕ СТРУВА И 30 ЛЕВА НА ДЕН. БЕЗВОДИЕ,ПОЖАРИ,НЕ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОБШИНАРИ ПРЕСТЪПНО БЕЗДЕИСТВАЩИ ,НЕ ЗАЧИТАНЕ ВОЛЯТА НА НАРОДА РЕФЕРЕНДУМИ,УПРАЖНЯВАНЕ ЗАВЗЕМАНЕ И ООИТ НА САМОЦЕЛНА СЕ ЛАСТ ОТ.ГЕРБ МНОГО ИМ СЕ НАСЪБРА И СМЪРТНИ СЛУЧАЙ МНОГО АПИ МАПИ БОНУСИ И Т.Н. ДЪЛАГ НЕГАТИВЕН СПИСЪК.БИЛЕ МНОЗИНСТВО В ПАРЛАМЕНТА ЗАТО СИ ПРАВЕЛИ КАКВОТО СИ ИСКАТ И КАКТО СИ ИСКАТ.
21:43 31.08.2025
19 Е...
До коментар #12 от "От село":То народа е в будна кома, повече от това няма как....
21:45 31.08.2025