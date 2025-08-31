Новини
Плевенчани на протест! Граждани затрупаха входа на Общината с празни туби и бутилки

31 Август, 2025 20:26 803 19

  • плевен-
  • вода-
  • водоснабдяване

По време на протеста, който се организира за трета поредна неделя, Драгомир Алексиев от гражданско сдружение „Контракорупция“ представи шест искания

Плевенчани на протест! Граждани затрупаха входа на Общината с празни туби и бутилки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В Плевен граждани отново затрупаха входа на Общината с празни туби и бутилки в протест срещу безводието, съобщи БТА.

По време на протеста, който се организира за трета поредна неделя, Драгомир Алексиев от гражданско сдружение „Контракорупция“ представи шест искания.

Исканията са за незабавно поставяне на модерни системи за мониторинг и контрол на водните потоци и внедряване на автоматизирани измервателни и последващи проследяващи технологии за точно отчитане на количеството вода, постъпващо в Плевен; спиране на проектните проучвания за изграждане на язовир „Черни Осъм“ до получаване на писмено съгласие от кметовете на населените места в близост до мястото на изграждането му; изграждане на нов успореден магистрален водопровод от Черни Осъм към Плевен с два независими надзора по строителството и предоставяне на ежедневен граждански контрол.

Другите точки в исканията са провеждане на незабавни проверки на предприятия, търговски обекти и частни имоти с цел установяване на нерегламентирано водоползване; прокуратурата да създаде специализиран разследващ екип за пълно и безкомпромисно разследване, обхващащо настоящи и бивши управници на общината и ВиК и политици с пряка вина за водната криза и да им се потърси отговорност. Последното искане е за цялостна подмяна на водопреносната мрежа на Плевен, с ясна информация за всички дейности, материали, средства, срокове на изпълнение и гаранции за извършеното.

Организаторът на протеста Борислав Цветанов призова на заседанието на кризисния щаб при областния управител в петък да дойдат президентът Румен Радев, министър-председателят Росен Желязков, министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и на околната среда и водите Манол Генов и изпълняващият функцията Главен прокурор Борислав Сарафов.

Бяха поискани оставките на кмета на община Плевен Валентин Христов, на неговия заместник с ресор „Обществен ред и сигурност“ Лидия Петкова, на директора на Дирекция “Човешки ресурси” в Община Плевен Владислав Сотиров и на управителя на "ВиК" ЕООД - Плевен инж. Климент Тодоров. В противен случай ще се организира блокада на Общината.

Протестиращите скандираха „Оставка“ и вдигаха червени картони. Преди митинга пред сградата на Общината те блокираха главния път Бяла – Ботевград в района на село Ясен.

Преди две седмици се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта. Миналата неделя имаше втори протест.

В четвъртък повече от четири часа продължиха изслушванията на експерти и граждани за водната криза на заседание на Общинския съвет в Плевен.

Проблемът с водоснабдяването изкара плевенчани и миналата година на протести, които започнаха в началото на декември. Девет бяха протестите в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях и тогава за кратко беше блокиран пътят Бяла - Ботевград на пътния възел при село Ясен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путинее, памаги!

    5 2 Отговор
    Ние в Плевен сме все русофили, да ге!

    Коментиран от #8

    20:28 31.08.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    0 9 Отговор
    Бойко е добър човек!
    Каза на Урсула, че вече 4 години няма пари от Европа!
    Пак проси кинти за нас, путинофилите, защото путен не дава рубли!

    Коментиран от #10

    20:28 31.08.2025

  • 3 дядото

    20 1 Отговор
    време е да затрупаме входовете на властта- местна и централна и с камъни и дървета,те срам нямат

    20:29 31.08.2025

  • 4 дръвника

    16 2 Отговор
    С камъни и дърви трябва да с засипват всички институции ,защото за нищичко не стават , а двета расета на на

    20:30 31.08.2025

  • 5 си дзън

    1 5 Отговор
    Да трупат бутилки пред дома на Румен Петков.

    20:33 31.08.2025

  • 6 Куку Бендов

    8 2 Отговор
    САМО ТАКА ВРЕМЕ ЗА КАМЪНИ И СТЪКЛЕНИ БУТИЛКИ. НЯМА ГОЛЯМА ПОЛЗА ОТ ТИЯ ОБЩИНАРИ ТО ИДВА РЕД И НА ПОЖАРИТЕ.
    МНОГО ОБЩИНАРИ МНОГО ПАРИ ОТИВАТ ЗА ЗАПЛАТИТЕ ИМ ЗА ЛУДО.НЕ СА ОСОБЕНО ПОЛЕЗНИ ТИЯ ОБЩИНАРИ В БЪЛГАРИЯ МАЙ.
    ПОСЛЕ МЕСТЕНЕ ПРЕД ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПАРЛАМЕНТ. ПОЖАРИ,БЕЗВОДИЕ,НАМАЛЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО БЯГАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ТАКИВА БГ УПРАВНИЦИ.ТВА ДА НЕ Е НЯКАКВА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИСКА ДЪРЖАВА С УПРАВНИЦИ ЕЗИМАШИ ЗАЕМИ ОТ ЧУЖБИНА ЗА ЗАПЛАТИ ГОЛЕМИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИСКИ.

    20:36 31.08.2025

  • 7 Анонимен

    13 4 Отговор
    Тия пък какво искат!Нали правим завод за барут за 1млрд.?Това е приоритет сега!Искали вода....

    20:40 31.08.2025

  • 8 Механик

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путинее, памаги!":

    Пак ли си се обринал бе? Фани малко та се поизкъпи, че вонята е непоносима.

    20:40 31.08.2025

  • 9 Фон дер Миндер

    1 3 Отговор
    Вселената е квартал Плевен!

    20:41 31.08.2025

  • 10 Ха..ха..ха

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Парите за водата на плевенчани са откраднати от Тиквата Борисов и неговото Дебело приятелче. Слави Трифонов подкрепя и двамата и дали не се е облажил и той?!

    20:45 31.08.2025

  • 11 Балабанова

    6 1 Отговор
    Не само в Плевен има проблеми,но и в държавното тото.Вече наближава 21ч.,а като иска човек да си провери квитанциите,не може.Излиза т.69,стария,който не интересува никой.Какви хора работят там,за какво са сложени,един Господ знае.

    Коментиран от #15

    20:52 31.08.2025

  • 12 От село

    4 1 Отговор
    Спи народе възродени
    Ма по дълбоко спи

    Коментиран от #19

    20:59 31.08.2025

  • 13 Пийпинг ТОМ

    6 1 Отговор
    Хора , в Банкя трябва да протестирате ! Там е главния виновник и крадец !

    21:02 31.08.2025

  • 14 Кума ЛисА

    5 1 Отговор
    А през това време Бойко с прякор Тиквата се мазни пред някаква си леля Урсула и замисля как да пълни още чекмеджета. Това му е приоритета. Защо не отиде при хората ? Защото ще го сиктирдосат ли ?

    21:04 31.08.2025

  • 15 Коце от Възраждане защо спи?

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Балабанова":

    Бърдже да ходите пред тотото да протестирате!
    Ние русофилите само на тотото разчитаме!

    Коментиран от #16

    21:06 31.08.2025

  • 16 Балабанова

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Коце от Възраждане защо спи?":

    Май много ви е страх от Коцето.Вместо да се подиграваш,би ли ни обяснил какви институции работят в страната.Освен да разпродават де що има и да са щастливи.Бяха обещали на най ощетените с ТЕЛК с чужда помощ от 1 януари 2025г.да м увеличат помощите.Утре сме 1 септември,т.е.девет месеца минаха заминаха.А началник е Зафиров от БСП.Ако беше Нинова нямаше да допусне това.Сладко е да управляваш и да не ти дреме за други.

    21:25 31.08.2025

  • 17 ВАЖНО ИНФО

    0 1 Отговор
    В ПЛЕВЕНСКО ГРАДЧЕТА И СЕЛА ВСИПКИ ОБЩИНАРИ СЕ ПОДЪРЖАТ КОЛЕГИ СА ЛЪЖАТ МАЖАТ ДЪЛГИ ГОДИНИ ГОЛЯМА ЧАС ОТ ТЯХ ДОРИ НАЙ ДОБРЕ ВСИПКИ ДА БЪДАТ ПОДМЕНЕНИ ТИЯ ОТСТРАНЕНИ.ТИЯ ОБЩИНАРИ ДАЖЕ УЛИЦИ ТРЕТОАРИ НЕ ПОДЪРЖАТ ГОРИ ДЖУНГЛИ И ХРАСТАЛАЦИ ТИЯ СА МАЙ САМО ЕДНИ НЕ МНОГО ПОЛЕЗНИ ЗА ГОРАТА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ.
    И ЗА КАПАК ЛЪЖАТ И КРАДЪТ. ШЕ ПОСТРАДА СЕГА ЗАРАДИ ТЯХ И ПРАВИТЕЛСТВОТО КОЕТО ГЛЕДА САМО И РАЗДАВА ЦВЕТНИ КАРТОНИ.НИЩО ПО СЕРИОЗНО.

    21:29 31.08.2025

  • 18 Иван Донев

    0 1 Отговор
    ПАК ЛИ? УТРЕ ОБЩИНАРИТЕ ВЗИМАТ ГОЛЕМИТЕ СИ ЗАПЛАТИ ПЪРЯИ СЕПТЕМРИ Е.
    А РАБОТАТА ИМ НЕ СТРУВА И 30 ЛЕВА НА ДЕН. БЕЗВОДИЕ,ПОЖАРИ,НЕ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОБШИНАРИ ПРЕСТЪПНО БЕЗДЕИСТВАЩИ ,НЕ ЗАЧИТАНЕ ВОЛЯТА НА НАРОДА РЕФЕРЕНДУМИ,УПРАЖНЯВАНЕ ЗАВЗЕМАНЕ И ООИТ НА САМОЦЕЛНА СЕ ЛАСТ ОТ.ГЕРБ МНОГО ИМ СЕ НАСЪБРА И СМЪРТНИ СЛУЧАЙ МНОГО АПИ МАПИ БОНУСИ И Т.Н. ДЪЛАГ НЕГАТИВЕН СПИСЪК.БИЛЕ МНОЗИНСТВО В ПАРЛАМЕНТА ЗАТО СИ ПРАВЕЛИ КАКВОТО СИ ИСКАТ И КАКТО СИ ИСКАТ.

    21:43 31.08.2025

  • 19 Е...

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "От село":

    То народа е в будна кома, повече от това няма как....

    21:45 31.08.2025

