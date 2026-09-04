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Сърбия спира влаковете към България за повече от половин година

Сърбия спира влаковете към България за повече от половин година

4 Септември, 2026 21:41 1 403 15

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  • влакове-
  • ремонт-
  • жп-
  • сърбия-
  • сичевачки пролом

Причината е ремонт на жп трасето в труден участък

Сърбия спира влаковете към България за повече от половин година - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В момента в Република Сърбия се извършва голям железопътен ремонт на линията към България. Рехабилитацията обхваща градовете Ниш, Пирот и Цариброд, който е в непосредствена близост до границата. ЖП трасето в тези участъци беше в изключително влошено състояние. То не е електрифицирано, а по него се движат само влакове с дизелова тяга.

Извършва се основен ремонт на долното и горно жп строене – линията. За целта жп инфраструктурната компания на Република Сърбия ползва 36-часови „прозорци”, в които се прекъсва влаковото движение и се извършват строителни работи. След това следва пускане на движението, също за 36 часа. Това системата на работа по обекта.

Въпросната жп линия обаче преминава през изключително сложен терен – „Сичевачки пролом”, който е с дължина от около 17 километра, което налага пълно прекъсване на движението на всички влакове.

Именно това ще наложи дълго временно прекъсване от минимум 200 дни, пише сайтът Е-80 NEWS.

От доста години пътнически бързи влакове между България и Сърбия не се движат.

Огромното прекъсване ще спре и товарните влакове между двете държави за повече от половин година. Това ще нанесе големи щети за Българската държава, за която трасето е от изключителна важност.

Очакваното спиране към момента е обявено за месец януари 2027 година!


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най долните и ненужни отпадъци са вече

    6 14 Отговор
    мъртви бяха ИТН ( Имаше такива несретници) и ПБ на мунчо кРадев ограбил страната със 6 негови служебни правителства и сега за 5 месеца! Мунчо ще свърши като Саддам! Няма да има късмета на славуца от Учиндол да се скрие и не показва от бърлогата си. А като стане президент ,Гюров ще сезира Върховна прокуратура срещу мунчо за национално предателство и ограбване на държавата!

    Коментиран от #6, #7

    21:43 04.09.2026

  • 2 Завиване на гайки

    5 1 Отговор
    На Кофти Място-12 часа...

    21:46 04.09.2026

  • 3 Ако релсата е къса

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    Трябва да съкрати работници-проблем батко...

    21:48 04.09.2026

  • 4 ....

    7 2 Отговор
    Реципрочни мерки.

    21:56 04.09.2026

  • 5 СЕИРДЖИЯ

    7 3 Отговор
    Брато, брато прекарахме им газа ,а сега се хванете за палците да ни ......

    22:03 04.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Галина Колева

    14 2 Отговор
    Много ги е страх сърбите българското население от двете страни на границата да не общуват.Къде са истинските ни държавници да заведът дело ,че 100 те години за които Западните ни покрайнини са дадени на Сърбия отдавна изтекоха и трябва да ни бъдат върнати дпоред позорния Ньойски договор.

    Коментиран от #9, #11, #13

    22:09 04.09.2026

  • 9 ....

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Галина Колева":

    Абе мани,сигания

    22:15 04.09.2026

  • 10 Ура!

    2 3 Отговор
    По-малко руски агенти откъм Сърбия.

    22:26 04.09.2026

  • 11 Български срам

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Галина Колева":

    Да така е. Както Великобритания върна Хонг Конг на Китай. За влизането ни в ЕС нашите продажници са подписали документ, че нямат териториални претенции към съседните ни държави! Нали се сещате кой ни набута при джендърите!

    Коментиран от #14

    22:26 04.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Галина Колева":

    Много точно казано , и те сърбите ни мразят и са ни по големи врагове и от турците , и са големи националисти , много издевателства са направили на българското население в така наречената държава Северна Македония , до 43 година , когато България е анексирала тази изконна българска провинция , за съжаление когато Германия губи войната и ний сме я загубили тази провинция , след това дълго промиване на мозъците и днес виждаме какъв е резултата от сръбската пропаганда

    22:28 04.09.2026

  • 14 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Български срам":

    Обаче кажи и кой създаде македонската нация, кой го нареди? Българите да бъдат превръщани в македонци? Кой създаде македонския проблем, за чието създаване участваха българските национални предатели дошли на власт с чужда помощ!

    Коментиран от #15

    22:33 04.09.2026

  • 15 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    Ами д активното участие на БКП и най вече на Георги Димитров , ти затова и в Сърбия има Димитровград бившия Цариброд , който е бил български , но по силата на ньойския договор е останал в границите на Сърбия

    22:41 04.09.2026

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