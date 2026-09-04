Сърбия спира влаковете към България за повече от половин година

В момента в Република Сърбия се извършва голям железопътен ремонт на линията към България. Рехабилитацията обхваща градовете Ниш, Пирот и Цариброд, който е в непосредствена близост до границата. ЖП трасето в тези участъци беше в изключително влошено състояние. То не е електрифицирано, а по него се движат само влакове с дизелова тяга.
Извършва се основен ремонт на долното и горно жп строене – линията. За целта жп инфраструктурната компания на Република Сърбия ползва 36-часови „прозорци”, в които се прекъсва влаковото движение и се извършват строителни работи. След това следва пускане на движението, също за 36 часа. Това системата на работа по обекта.
Въпросната жп линия обаче преминава през изключително сложен терен – „Сичевачки пролом”, който е с дължина от около 17 километра, което налага пълно прекъсване на движението на всички влакове.
Именно това ще наложи дълго временно прекъсване от минимум 200 дни, пише сайтът Е-80 NEWS.
От доста години пътнически бързи влакове между България и Сърбия не се движат.
Огромното прекъсване ще спре и товарните влакове между двете държави за повече от половин година. Това ще нанесе големи щети за Българската държава, за която трасето е от изключителна важност.
Очакваното спиране към момента е обявено за месец януари 2027 година!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най долните и ненужни отпадъци са вече
Коментиран от #6, #7
21:43 04.09.2026
2 Завиване на гайки
21:46 04.09.2026
3 Ако релсата е къса
21:48 04.09.2026
4 ....
21:56 04.09.2026
5 СЕИРДЖИЯ
22:03 04.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Галина Колева
Коментиран от #9, #11, #13
22:09 04.09.2026
9 ....
До коментар #8 от "Галина Колева":Абе мани,сигания
22:15 04.09.2026
10 Ура!
22:26 04.09.2026
11 Български срам
До коментар #8 от "Галина Колева":Да така е. Както Великобритания върна Хонг Конг на Китай. За влизането ни в ЕС нашите продажници са подписали документ, че нямат териториални претенции към съседните ни държави! Нали се сещате кой ни набута при джендърите!
Коментиран от #14
22:26 04.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стенли
До коментар #8 от "Галина Колева":Много точно казано , и те сърбите ни мразят и са ни по големи врагове и от турците , и са големи националисти , много издевателства са направили на българското население в така наречената държава Северна Македония , до 43 година , когато България е анексирала тази изконна българска провинция , за съжаление когато Германия губи войната и ний сме я загубили тази провинция , след това дълго промиване на мозъците и днес виждаме какъв е резултата от сръбската пропаганда
22:28 04.09.2026
14 Така е
До коментар #11 от "Български срам":Обаче кажи и кой създаде македонската нация, кой го нареди? Българите да бъдат превръщани в македонци? Кой създаде македонския проблем, за чието създаване участваха българските национални предатели дошли на власт с чужда помощ!
Коментиран от #15
22:33 04.09.2026
15 Стенли
До коментар #14 от "Така е":Ами д активното участие на БКП и най вече на Георги Димитров , ти затова и в Сърбия има Димитровград бившия Цариброд , който е бил български , но по силата на ньойския договор е останал в границите на Сърбия
22:41 04.09.2026