Сърбия спира влаковете към България за повече от половин година

В момента в Република Сърбия се извършва голям железопътен ремонт на линията към България. Рехабилитацията обхваща градовете Ниш, Пирот и Цариброд, който е в непосредствена близост до границата. ЖП трасето в тези участъци беше в изключително влошено състояние. То не е електрифицирано, а по него се движат само влакове с дизелова тяга.

Извършва се основен ремонт на долното и горно жп строене – линията. За целта жп инфраструктурната компания на Република Сърбия ползва 36-часови „прозорци”, в които се прекъсва влаковото движение и се извършват строителни работи. След това следва пускане на движението, също за 36 часа. Това системата на работа по обекта.

Въпросната жп линия обаче преминава през изключително сложен терен – „Сичевачки пролом”, който е с дължина от около 17 километра, което налага пълно прекъсване на движението на всички влакове.

Именно това ще наложи дълго временно прекъсване от минимум 200 дни, пише сайтът Е-80 NEWS.

От доста години пътнически бързи влакове между България и Сърбия не се движат.

Огромното прекъсване ще спре и товарните влакове между двете държави за повече от половин година. Това ще нанесе големи щети за Българската държава, за която трасето е от изключителна важност.

Очакваното спиране към момента е обявено за месец януари 2027 година!